Создаем современный дизайн с помощью постеров: 15 примеров

Чем постеры отличаются от картин, какими они бывают и как с их помощью украсить домашний интерьер? Отвечаем на все вопросы и подкрепляем яркими примерами.
Постеры — прекрасный вариант для украшения домашнего интерьера в современном стиле. Они имеют целый ряд особенностей, отличающих их от традиционных картин:
это более бюджетный вариант, так как постеры могут быть напечатаны на обычной бумаге и реже — на холсте;
им не нужна красивая рама — постеры крепятся к стене при помощи обычных кнопок или обрамляются более дешевой пластиковой или металлической рамкой;
они предлагают больше сюжетов и тем — рекламные плакаты, изображения знаменитостей и звезд, кадры из фильмов и вырезки из комиксов, а также узоры и всевозможные надписи. И на стене их можно разместить в большем количестве, чем живописные полотна, создав яркий и современный коллаж.
Благодаря своей специфике постеры отлично впишутся в любой современный интерьер и в любую комнату: гостиную, спальню, детскую и даже в ванную. Главное — подобрать подходящую стилистику и палитру. Ниже мы покажем яркие примеры того, какими бывают декоративные постеры, и расскажем, как можно разместить их в интерьере.
Концертные и киноафиши
Один из самых популярных вариантов постеров для украшения комнаты — афиши знаменитых концертов, спектаклей, мюзиклов и премьер фильмов-блокбастеров. Такие постеры подчеркнут принадлежность вашего интерьера к поп-культуре, если для оформления вы выбрали, например, стиль поп-арт или ретро. А еще — помогут выразить ваши интересы и приблизить облик квартиры к вашим увлечениям.
Цветовую гамму постеров можно сделать однотонной или, наоборот, контрастной и пестрой. Если вы любите какой-то конкретный фильм или музыкальную группу, размещайте постеры только с ними — однако для получения более яркого и выразительного интерьера лучше составить модный коллаж из разных постеров, посвященных нескольким кинокартинам и музыкальным коллективам.
Постеры с героями комиксов
Супергерои и другие персонажи из комиксов — идеальный сюжет для постеров, если их планируется разместить в яркой детской комнате. Однако для гостиной в оформлении поп-арт они тоже отлично подойдут. Такие постеры можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно, вырезав понравившуюся страницу из комикса и повесив на стену. Чтобы подчеркнуть принадлежность плаката к графическим романам, разместите рядом с героями их реплики или другие надписи.
Кстати, подобные постеры можно сделать эффектнее и красивее, увеличив их размер в несколько раз: разворотом из журнала можно украсить целую стену, напечатав его на огромном полотне, как на фотографии ниже. А еще постеры-комиксы подойдут для украшения мебели: к примеру, их можно наклеить на раздвижные двери шкафа-купе, подобрав подходящий размер.
Постеры с животными
Такие постеры украсят квартиру в этническом стиле или в другом современном оформлении, где предполагается декор на анималистичную тематику. Подойдут они также для декорирования детской комнаты, если подобрать мультипликационные изображения или картинки, стилизованные под рисунок.
Если вы хотите повесить постеры с животными в гостиную или спальню, для дополнительного украшения можно заключить их в тонкую пластиковую или металлическую рамку, как на фотографиях ниже. От традиционных картин «животные» постеры отличаются более современным обликом, широким набором сюжетов и стилей оформления — они могут быть украшены узорами или выполнены в контрастной цветовой гамме.
Рекламные постеры
Плакаты с рекламным характером подчеркнут индустриальный городской интерьер вашего жилища. Подойдут стильные рекламные постеры с любой продукцией — ограничивать тематику стоит разве что в зависимости от комнаты, где будет висеть постер. Например, в яркой кухне можно повесить плакаты с рекламой еды, напитков, а также кафе и ресторанов.
Рекламные постеры чаще всего бывают яркими и контрастными, выполняются в пестрых, бросающихся в глаза цветах, чтобы привлечь к себе наибольшее внимание публики. Поэтому они смогут сыграть роль ярких акцентов в вашем интерьере и выделят основные зоны комнаты при помощи яркой палитры.
Постеры с надписями
Отдельный и индивидуальный вид постеров — это плакаты с различными надписями: вдохновляющими или просто характерными для той или иной комнаты. Например, в домашнем кабинете можно повесить постеры с рабочими лозунгами и девизами, а на кухню добавить кулинарные слоганы. Они также помогут выделить центральные предметы или самые красивые украшения комнаты — просто повесьте над ними плакат с указывающей надписью.
Такие постеры можно соорудить самостоятельно из журнальных вырезок, выбрав понравившуюся фразу, а можно сделать на заказ — любого размера и стиля оформления. К постерам с надписями отлично подойдут тонкие рамки, которые помогут выделить их на фоне интерьера.
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01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
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