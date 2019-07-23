Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детской

Такой интерьер дизайнеры ReRooms оформили в 70-метровой двухкомнатной квартире, расположенной в курортном Сочи. Двушка получилась настоящим оазисом прохлады и свежего воздуха посреди жаркого и душного города. В квартире есть все необходимое для комфортной жизни молодой семьи с ребенком.

Такой интерьер дизайнеры ReRooms оформили в 70-метровой двухкомнатной квартире, расположенной в курортном Сочи. Двушка получилась настоящим оазисом прохлады и свежего воздуха посреди жаркого и душного города. В квартире есть все необходимое для комфортной жизни молодой семьи с ребенком.

Современная интерьерная стилистика все больше покоряет россиян удобством и простотой. И все благодаря своей эклектичности и очевидной принадлежности к конкретному стилю: в современных интерьерах плавно пересекаются функциональность минимализма, приверженность к ультрасовременным технологиям модернизма и лаконичность скандинавского стиля, но только в смягченном варианте. Сдержанные цвета, правильные формы, гладкие поверхности, скругленные линии, открытая планировка, визуальное зонирование, минимум деталей — все это приметы современных интерьеров, концепция которых строится на гармонии и комфорте, а не на показном блеске и пафосе.

Переступив порог квартиры, мы оказываемся в просторной прихожей, где чувствуется поток свежего воздуха. Такой эффект дизайнерам удалось создать за счет кристальной белизны помещения, на фоне которой не выделяется ни одна громоздкая деталь.

Фото: rerooms.ru

Все функциональные элементы прихожей наши специалисты сделали невидимыми, но пространство не кажется плоским и безликим. Избежать этого удалось благодаря эффектной игре с фактурами. Глянцевый керамогранит с мраморным рисунком и блестящее зеркало с фацетами гармонично сочетаются с матовым стеклом и окрашенным в белый цвет деревом, наполняя пространство прохладой. Согревает помещение велюровая обивка банкетки и комнатные растения — они наполняют прихожую природными мотивами и придают ей домашний облик.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что прихожую от кухни-гостиной разделяет не стандартная дверь, а стеклянная перегородка. Такое решение позволило наполнить помещение естественным светом, несмотря на отсутствие в нем окон, и при этом изолировать жилую зону от входной без утяжеления интерьера.

Кухня-гостиная

На 17-метровом кухонном пространстве дизайнеры оформили три зоны: рабочую, столовую и гостиную. Такое объединение позволило выделить в двухкомнатной квартире комнаты отдыха для супругов и их маленького сына. Главной фишкой интерьера, как и в прихожей, здесь стал гармоничный микс мраморной и бетонной текстур, теплого дерева и глянцевых поверхностей, на фоне которых грамотно расставлены функциональные элементы.

Фото: rerooms.ru

Кухню-гостиную разделили на две части: у окна оформили рабочую и обеденную зоны, а пространство у входа сделали гостиной. Чтобы зонировать помещение, дизайнеры прибегли к интересному приему: они не стали возводить перегородки и выносить в центр комнаты громоздкие предметы мебели, а, напротив, растворили их на фоне светлых стен, отделанных декоративной штукатуркой под бетон и деревянными рейками.

Фото: rerooms.ru

Воздухом, свежестью и объемом кухню-гостиную наполнили при помощи легчайших штор на окнах и комнатных растений. Дополнили декоративный ансамбль оригинальными светильниками, которые помимо своей основной функции поддерживают зонирование в комнате.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Свежо, светло и уютно — к такому эффекту стремились дизайнеры при оформлении интерьера спальни. Здесь, как и в кухне-гостиной, использовалась нейтральная светло-серая цветовая гамма, смягченная кремовыми, бежевыми, пыльно-розовыми и древесными оттенками. Они стали отличным фоном для фактурных акцентов и мебели лаконичного дизайна.

Фото: rerooms.ru

Для преображения интерьера наши специалисты не стали добавлять ярких красок и лишний декор — их не приветствует современная стилистика. Внимание они сконцентрировали на фактурной отделке над изголовьем кровати. Этот участок украсили вертикальными рейками, с которыми спокойная спальня словно ожила: в комнате появился и нужный контраст, и динамика — но без отступления от стилевой тематики.

Фото: rerooms.ru

Из мебели в спальне есть только минимальный набор: кровать с тумбочками, консольный столик с прозрачным пластиковым стулом и скрытая система хранения, которую на входе в комнату замаскировали в стеклянном кубе. Таким способом дизайнеры приумножили естественный свет, заливающий комнату из окна, но не допустили ощущения духоты — стеклянная поверхность охлаждает солнечные лучи, а они в свою очередь наполняют помещение домашним теплом и уютом.

Фото: rerooms.ru

Важную роль в этом интерьере играет зонированное освещение. Центр комнаты украшает круглая люстра со стеклянными плафонами, спальную зону — свисающие с потолка прикроватные светильники, будуарный уголок — софиты, обрамляющие зеркало. В вечернее время они создают теплое свечение, в окружении которого невозможно думать ни о чем другом, кроме отдыха и расслабления.

Детская

Интерьер детской комнаты получился ярким и красочным, несмотря на то, что в нем преобладают нейтральные бежевые и светло-серые оттенки, как и во всей квартире. Здесь дизайнеры опять же устроили эффектную игру фактур и текстур, что придало комнате очень выразительный вид.

Фото: rerooms.ru

В первую очередь специалисты позаботились о функциональности интерьера. Как и полагается, они выделили в комнате ребенка спальную, учебную, игровую зоны и вместительную систему хранения.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что функциональный подход не помешал дизайнерам продумать до мелочей декоративную составляющую интерьера, который производит яркое впечатление без кричащих красок. Такой эффект возник за счет игрового уголка, ставшего украшением детской. Его оформили оригинальным вигвамом, геометрию которого повторили грифельной краской на акцентной стене, — практичное решение, позволившее и декоративный сценарий обыграть, и место для рисования создать.

Фото: rerooms.ru

Вся концепция интерьера детской строилась на сохранении максимального простора в комнате. Этого удалось достичь благодаря эргономичному плану расстановки мебели — он помог наполнить детскую всем необходимым для развития, учебы и отдыха ребенка, без намека на загроможденность. Закрепили полученный результат интересным сценарием освещения с гирляндой светильников у кровати и оригинальными декорациями в виде парящих облаков, визуально наполнившими комнату воздухом.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Санузел в двушке совмещенный. Заказчики предпочитают принимать душ, поэтому из экономии пространства от ванны решили отказаться. В целом в этой комнате ставку сделали на рационализм: подвесную сантехнику с инсталляцией, душевую перегородку из тонкого стекла и накладную раковину с тумбой, за дверцами которой разместилась стиральная машина, умело замаскировали на фоне белоснежных стен с благородным мраморным рисунком — нет ничего, что задерживает взгляд и утяжеляет пространство.

Фото: rerooms.ru

В то же время ванная не кажется безликой. Ее прохладную белизну оживляют фактурные древесные элементы, которые кроме визуального утепления комнаты отвечают за зонирование пространства.

Фото: rerooms.ru