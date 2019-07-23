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Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детской


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Дизайнеры ReRooms превратили обычную двушку в просторное жилье с обилием воздуха и света — интерьер получился спокойным, ненавязчивым, элегантным и очень уютным.

Современная интерьерная стилистика все больше покоряет россиян удобством и простотой. И все благодаря своей эклектичности и очевидной принадлежности к конкретному стилю: в современных интерьерах плавно пересекаются функциональность минимализма, приверженность к ультрасовременным технологиям модернизма и лаконичность скандинавского стиля, но только в смягченном варианте. Сдержанные цвета, правильные формы, гладкие поверхности, скругленные линии, открытая планировка, визуальное зонирование, минимум деталей — все это приметы современных интерьеров, концепция которых строится на гармонии и комфорте, а не на показном блеске и пафосе.

Такой интерьер дизайнеры ReRooms оформили в 70-метровой двухкомнатной квартире, расположенной в курортном Сочи. Двушка получилась настоящим оазисом прохлады и свежего воздуха посреди жаркого и душного города. В квартире есть все необходимое для комфортной жизни молодой семьи с ребенком. 

Прихожаяменная интерьерная стилистика все больше покоряет россиян удобством и простотой. И все благодаря своей эклектичности и очевидной принадлежности к конкретному стилю: в современных интерьерах плавно пересекаются функциональность минимализма, приверженность к ультрасовременным технологиям модернизма и лаконичность скандинавского стиля, но только в смягченном варианте. Сдержанные цвета, правильные формы, гладкие поверхности, скругленные линии, открытая планировка, визуальное зонирование, минимум деталей — все это приметы современных интерьеров, концепция которых строится на гармонии и комфорте, а не на показном блеске и пафосе.

Такой интерьер дизайнеры ReRooms оформили в 70-метровой двухкомнатной квартире, расположенной в курортном Сочи. Двушка получилась настоящим оазисом прохлады и свежего воздуха посреди жаркого и душного города. В квартире есть все необходимое для комфортной жизни молодой семьи с ребенком. 

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Переступив порог квартиры, мы оказываемся в просторной прихожей, где чувствуется поток свежего воздуха. Такой эффект дизайнерам удалось создать за счет кристальной белизны помещения, на фоне которой не выделяется ни одна громоздкая деталь. 

Фото № 1: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Все функциональные элементы прихожей наши специалисты сделали невидимыми, но пространство не кажется плоским и безликим. Избежать этого удалось благодаря эффектной игре с фактурами. Глянцевый керамогранит с мраморным рисунком и блестящее зеркало с фацетами гармонично сочетаются с матовым стеклом и окрашенным в белый цвет деревом, наполняя пространство прохладой. Согревает помещение велюровая обивка банкетки и комнатные растения — они наполняют прихожую природными мотивами и придают ей домашний облик.

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Фото № 2: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Обратите внимание, что прихожую от кухни-гостиной разделяет не стандартная дверь, а стеклянная перегородка. Такое решение позволило наполнить помещение естественным светом, несмотря на отсутствие в нем окон, и при этом изолировать жилую зону от входной без утяжеления интерьера. 

Кухня-гостиная

На 17-метровом кухонном пространстве дизайнеры оформили три зоны: рабочую, столовую и гостиную. Такое объединение позволило выделить в двухкомнатной квартире комнаты отдыха для супругов и их маленького сына. Главной фишкой интерьера, как и в прихожей, здесь стал гармоничный микс мраморной и бетонной текстур, теплого дерева и глянцевых поверхностей, на фоне которых грамотно расставлены функциональные элементы.

Фото № 3: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Кухню-гостиную разделили на две части: у окна оформили рабочую и обеденную зоны, а пространство у входа сделали гостиной. Чтобы зонировать помещение, дизайнеры прибегли к интересному приему: они не стали возводить перегородки и выносить в центр комнаты громоздкие предметы мебели, а, напротив, растворили их на фоне светлых стен, отделанных декоративной штукатуркой под бетон и деревянными рейками. 

Фото № 4: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Воздухом, свежестью и объемом кухню-гостиную наполнили при помощи легчайших штор на окнах и комнатных растений. Дополнили декоративный ансамбль оригинальными светильниками, которые помимо своей основной функции поддерживают зонирование в комнате.

Фото № 5: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Спальня

Свежо, светло и уютно — к такому эффекту стремились дизайнеры при оформлении интерьера спальни. Здесь, как и в кухне-гостиной, использовалась нейтральная светло-серая цветовая гамма, смягченная кремовыми, бежевыми, пыльно-розовыми и древесными оттенками. Они стали отличным фоном для фактурных акцентов и мебели лаконичного дизайна.

Фото № 6: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Для преображения интерьера наши специалисты не стали добавлять ярких красок и лишний декор — их не приветствует современная стилистика. Внимание они сконцентрировали на фактурной отделке над изголовьем кровати. Этот участок украсили вертикальными рейками, с которыми спокойная спальня словно ожила: в комнате появился и нужный контраст, и динамика — но без отступления от стилевой тематики. 

Фото № 7: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Из мебели в спальне есть только минимальный набор: кровать с тумбочками, консольный столик с прозрачным пластиковым стулом и скрытая система хранения, которую на входе в комнату замаскировали в стеклянном кубе. Таким способом дизайнеры приумножили естественный свет, заливающий комнату из окна, но не допустили ощущения духоты — стеклянная поверхность охлаждает солнечные лучи, а они в свою очередь наполняют помещение домашним теплом и уютом.

Фото № 8: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Важную роль в этом интерьере играет зонированное освещение. Центр комнаты украшает круглая люстра со стеклянными плафонами, спальную зону — свисающие с потолка прикроватные светильники, будуарный уголок — софиты, обрамляющие зеркало. В вечернее время они создают теплое свечение, в окружении которого невозможно думать ни о чем другом, кроме отдыха и расслабления.

Детская

Интерьер детской комнаты получился ярким и красочным, несмотря на то, что в нем преобладают нейтральные бежевые и светло-серые оттенки, как и во всей квартире. Здесь дизайнеры опять же устроили эффектную игру фактур и текстур, что придало комнате очень выразительный вид.

Фото № 9: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

В первую очередь специалисты позаботились о функциональности интерьера. Как и полагается, они выделили в комнате ребенка спальную, учебную, игровую зоны и вместительную систему хранения. 

Фото № 10: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Обратите внимание, что функциональный подход не помешал дизайнерам продумать до мелочей декоративную составляющую интерьера, который производит яркое впечатление без кричащих красок. Такой эффект возник за счет игрового уголка, ставшего украшением детской. Его оформили оригинальным вигвамом, геометрию которого повторили грифельной краской на акцентной стене, — практичное решение, позволившее и декоративный сценарий обыграть, и место для рисования создать. 

Фото № 11: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Вся концепция интерьера детской строилась на сохранении максимального простора в комнате. Этого удалось достичь благодаря эргономичному плану расстановки мебели — он помог наполнить детскую всем необходимым для развития, учебы и отдыха ребенка, без намека на загроможденность. Закрепили полученный результат интересным сценарием освещения с гирляндой светильников у кровати и оригинальными декорациями в виде парящих облаков, визуально наполнившими комнату воздухом.

Фото № 12: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Ванная и санузел

Санузел в двушке совмещенный. Заказчики предпочитают принимать душ, поэтому из экономии пространства от ванны решили отказаться. В целом в этой комнате ставку сделали на рационализм: подвесную сантехнику с инсталляцией, душевую перегородку из тонкого стекла и накладную раковину с тумбой, за дверцами которой разместилась стиральная машина, умело замаскировали на фоне белоснежных стен с благородным мраморным рисунком — нет ничего, что задерживает взгляд и утяжеляет пространство.

Фото № 13: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

В то же время ванная не кажется безликой. Ее прохладную белизну оживляют фактурные древесные элементы, которые кроме визуального утепления комнаты отвечают за зонирование пространства. 

Фото № 14: Курортная мечта: светлая двухкомнатная квартира в Сочи с уютной детскойФото: rerooms.ru 

Стоимость дизайн-проекта для этой двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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