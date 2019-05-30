Эргономичная однокомнатная квартира в стиле контемпорари

Прихожая выполнена в приятных кремовых тонах, свойственных заданному стилю. Все стены однотонные, кроме одной, которая украшена светлыми обоями с неброским рисунком. По правую сторону от входной двери располагается комбинированный шкаф с зеркалами. Напротив входной двери мы видим гардеробную, которая помогла сэкономить место в коридоре. Межкомнатные двери выполнены в универсальном белом цвете. Благодаря всем этим приемам прихожая получилась просторной и светлой. За освещение отвечают встроенные потолочные светильники.

Дизайнеры ReRooms получили заказ на создание проекта однокомнатной квартиры площадью 47 метров. Молодая семья владельцев пожелала, чтобы квартира была не загроможденной, функциональной и современной. Наши специалисты решили выполнить дизайн в стиле контемпорари — он универсален, сочетает современные и классические черты. Посмотрим же, что у них получилось.

Спальню дизайнеры решили разделить на две логические зоны: рабочую и, соответственно, спальную. Для разделения была использована винтажная перегородка белого цвета. Она хорошо пропускает свет в рабочую зону и не загромождает комнату. В спальной зоне установлена большая двуспальная кровать и комод, в этой части преобладают красные оттенки, что делает интерьер насыщенным. Стену над кроватью украсили яркими фотообоями.

Рабочая зона и по совместительству зона отдыха выполнена в более сдержанной цветовой гамме. Коричневые оттенки дивана и стола разбавлены желтыми акцентами в виде часов на стене, компьютерного стула и аксессуаров. Вся мебель выглядит довольно гармонично, как и любит стиль контемпорари.

Кухня

Кухня получилась у наших дизайнеров неброской и уютной. Преобладающий серый цвет разбавлен красивым большим рисунком на обоях возле стола, также интерьер украшает яркая деревянная столешница. Сочетание натуральных и искусственных материалов — характерная черта выбранного стиля. Привлекает внимание доска для мелков на стене — она позволит оставить напоминание или просто написать пару приятных слов родным. Для освещения кухни выбраны точечные светильники над рабочей зоной и оригинальная люстра над столом. Окно помещения выходит на просторную лоджию.

Санузел

Санузел в квартире сделали раздельный. Одно помещение занимает ванна с раковиной. Пространство вышло простым, светлым и функциональным. Три стены и фасад ванны отделаны белой керамической плиткой, стена с дверью — плиткой потемнее. Стену напротив раковины занял многоуровневый полотенцесушитель. Приятным дополнением ванной стала столешница под раковину, оформленная под дерево.

Туалетная комната схожа с ванной по отделке стен. Трубы и смывные конструкции были спрятаны для создания благоприятного и минималистичного вида. Несколько аккуратных деревянных полок украсили место над унитазом.