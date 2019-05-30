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Эргономичная однокомнатная квартира в стиле контемпорари


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Показываем на примере проекта ReRooms, как можно просто и функционально оформить однокомнатную квартиру в стиле контемпорари.

Дизайнеры ReRooms получили заказ на создание проекта однокомнатной квартиры площадью 47 метров. Молодая семья владельцев пожелала, чтобы квартира была не загроможденной, функциональной и современной. Наши специалисты решили выполнить дизайн в стиле контемпорари — он универсален, сочетает современные и классические черты. Посмотрим же, что у них получилось.

Прихожая

Прихожая выполнена в приятных кремовых тонах, свойственных заданному стилю. Все стены однотонные, кроме одной, которая украшена светлыми обоями с неброским рисунком. По правую сторону от входной двери располагается комбинированный шкаф с зеркалами. Напротив входной двери мы видим гардеробную, которая помогла сэкономить место в коридоре. Межкомнатные двери выполнены в универсальном белом цвете. Благодаря всем этим приемам прихожая получилась просторной и светлой. За освещение отвечают встроенные потолочные светильники.


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Спальня

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Спальню дизайнеры решили разделить на две логические зоны: рабочую и, соответственно, спальную. Для разделения была использована винтажная перегородка белого цвета. Она хорошо пропускает свет в рабочую зону и не загромождает комнату. В спальной зоне установлена большая двуспальная кровать и комод, в этой части преобладают красные оттенки, что делает интерьер насыщенным. Стену над кроватью украсили яркими фотообоями.


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Рабочая зона и по совместительству зона отдыха выполнена в более сдержанной цветовой гамме. Коричневые оттенки дивана и стола разбавлены желтыми акцентами в виде часов на стене, компьютерного стула и аксессуаров. Вся мебель выглядит довольно гармонично, как и любит стиль контемпорари.


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Кухня

Кухня получилась у наших дизайнеров неброской и уютной. Преобладающий серый цвет разбавлен красивым большим рисунком на обоях возле стола, также интерьер украшает яркая деревянная столешница. Сочетание натуральных и искусственных материалов — характерная черта выбранного стиля. Привлекает внимание доска для мелков на стене — она позволит оставить напоминание или просто написать пару приятных слов родным. Для освещения кухни выбраны точечные светильники над рабочей зоной и оригинальная люстра над столом. Окно помещения выходит на просторную лоджию.


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Санузел

Санузел в квартире сделали раздельный. Одно помещение занимает ванна с раковиной. Пространство вышло простым, светлым и функциональным. Три стены и фасад ванны отделаны белой керамической плиткой, стена с дверью — плиткой потемнее. Стену напротив раковины занял многоуровневый полотенцесушитель. Приятным дополнением ванной стала столешница под раковину, оформленная под дерево.


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Туалетная комната схожа с ванной по отделке стен. Трубы и смывные конструкции были спрятаны для создания благоприятного и минималистичного вида. Несколько аккуратных деревянных полок украсили место над унитазом.


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Стоимость дизайн-проекта для этой однушки в стиле контемпорари составила 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную ведомость проекта.

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от 14 990 ₽
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
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