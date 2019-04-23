15 самых красивых интерьеров в стиле контемпорари

Расскажем и покажем на примере 15 стильных проектов, как создать настоящий контемпорари.
Контемпорари — молодое стилевое направление, рамки которого для многих размыты. Мы постараемся подробно рассказать об основных чертах стиля на примере 15 роскошных интерьеров.
Контемпорари в переводе с английского означает «современный». Этот стиль не имеет никакого исторического подтекста, так как он воплощение нашего времени и современных тенденций. Контемпорари строится на двух главных правилах организации помещения: простота и функциональность. Однако интерьер получается не скучным и унылым, как это может показаться на первый взгляд, а изысканным, благородным и даже аристократичным. И не нужно украшать квартиру огромным количеством резных и позолоченных элементов, чтобы добиться такого эффекта.
Стены, как правило, красят в пастельные тона: бежевый, белый, серый, коричневый, молочный. Что касается потолка, его можно покрыть белой штукатуркой или натянуть матовое полотно с встроенными точечными светильниками по периметру. Для любителей природных элементов потолок можно украсить деревянными балками темного цвета. Они станут дополнительным декоративным элементом на фоне белоснежных стен и потолка. Однако такой вариант подойдет только для больших квартир.
В стиле контемпорари освещение тщательно продумано, чтобы в любое время суток здесь было комфортно находиться. Как правило, в подобных интерьерах применяется зонированное освещение: это не только красиво и практично, но и функционально. Например, установите точечные светильники в гостиной над декоративными элементами, чтобы выгодно их подчеркнуть; люстру в зоне отдыха и отдельные бра с теплым светом — на тумбочках. Так как стиль контемпорари не предусматривает использование большого количества декоративных элементов, выбирайте оригинальные дизайнерские люстры, чтобы интерьер выглядел дорого.
Новый стиль собран из технологичного хай-тека, утонченного минимализма и роскошной классики. Однако контемпорари более комфортный и приспособленный для повседневной жизни. Вместо холодных искусственных материалов предпочтение отдается экологичным, теплых оттенков. По-другому этот стиль еще называют «роскошный минимализм», в котором используются дорогие породы дерева, мрамор, бархат.
Контемпорари опирается на модные веяния и технологичность, однако в квартире нет лишних элементов, которые выбивались бы из общей композиции. Пространство, как правило, организовано до мелочей, где каждая вещь выполняет свою функцию.
В небольших квартирах и студиях лучше отказаться от дверей в пользу стеклянных перегородок. Они сэкономят место и зрительно увеличат пространство благодаря тому, что стекло позволяет проникать в помещение солнечному свету.
Допускается использование мебели или декора из других стилистических направлений, однако они должны быть гармонично вписаны в интерьер: сочетаться по цвету и атмосфере.
Как мы уже упомянули, в интерьере, как правило, используют теплые пастельные оттенки: бежевый, молочный, коричневый, кофейный и другие. Однако не отказывайте себе в удовольствии добавить ярких акцентов в помещение. Это может быть прикроватный коврик в спальне с изумрудными вкраплениями, абстрактная картина в гостиной, совмещающая несколько ярких цветов, акцентная стена в ванной из яркой плитки, образующей геометрические рисунки.
Что касается текстиля, предпочтение лучше отдать легким натуральным тканям. Откажитесь от массивных и сильно декорированных штор, которые будут утяжелять интерьер и собирать пыль. Для украшения спальни приобретите текстиль с геометрическими рисунками или растительными орнаментами.
Для отделки стен актуальны светлые обои, стеновые панели или обычная краска. Это могут быть как простые фактуры светлых оттенков, так и сложные, например панели под кирпич или дерево.
В стиле контемпорари преобладает простая геометрия: прямоугольные и квадратные формы встречаются в мебели, картинах, каминах и других элементах. Только посмотрите, как роскошно выглядит мебель с прямыми линиями, дополненная красивым текстилем и неброскими декоративными элементами.
Мебель в контемпорари современная, строгие формы и четкие линии сочетаются с интересными текстурами. Для кухни выбирайте умные системы хранения и шкафы без ручек и других декоративных элементов. Глянцевые поверхности лучше не использовать, замените их на матовые. Такая организация пространства позволит создать просторную и уютную атмосферу, здесь никогда не будет тесно и захламленно.
Лучший вариант — модульная мебель, которая отлично экономит пространство в маленьких квартирах или студиях. Раскладной диван, потайные ящики и полочки, кровать-трансформер, встроенный шкаф-купе — все это отличное решение для стиля контемпорари. Трансформация элементов позволяет максимально практично использовать пространство и предметы с различной целью.
Пол в таком интерьере отделан с помощью мраморных плит, ламината как светлого, так и темного оттенка, керамической плитки, напольной доски. Выбор зависит от площади помещения и цветового решения комнаты.
Декор позволит раскрыться стилю контемпорари во всей красе и создать интересный дизайн. На примере этого проекта видно, что использование ярких цветов и необычных аксессуаров ничуть не портит стиль, наоборот, даже украшает.
Смело добавляйте насыщенные цвета с блестящими поверхностями. Что можно использовать? Все, что вашей душе будет угодно: абстрактные картины, дизайнерские предметы мебели, вазы всевозможных форм и размеров, фигурок в виде животных. Особый уют в помещение помогут привнести живые цветы: крупные зеленые растения или миниатюрные яркие цветы.
Для особо смелых и творческих натур напоследок мы подготовили очень интересный проект — здесь сочетаются разные материалы, узоры и цвета. Этот интерьер — доказательство того, что не нужно бояться экспериментировать с материалами и выходить за рамки стиля. Только пробуя новые сочетания, можно создать что-то поистине яркое и роскошное.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники