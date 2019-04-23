15 самых красивых интерьеров в стиле контемпорари

Контемпорари — молодое стилевое направление, рамки которого для многих размыты. Мы постараемся подробно рассказать об основных чертах стиля на примере 15 роскошных интерьеров.

Контемпорари в переводе с английского означает «современный». Этот стиль не имеет никакого исторического подтекста, так как он воплощение нашего времени и современных тенденций. Контемпорари строится на двух главных правилах организации помещения: простота и функциональность. Однако интерьер получается не скучным и унылым, как это может показаться на первый взгляд, а изысканным, благородным и даже аристократичным. И не нужно украшать квартиру огромным количеством резных и позолоченных элементов, чтобы добиться такого эффекта.

Стены, как правило, красят в пастельные тона: бежевый, белый, серый, коричневый, молочный. Что касается потолка, его можно покрыть белой штукатуркой или натянуть матовое полотно с встроенными точечными светильниками по периметру. Для любителей природных элементов потолок можно украсить деревянными балками темного цвета. Они станут дополнительным декоративным элементом на фоне белоснежных стен и потолка. Однако такой вариант подойдет только для больших квартир.

В стиле контемпорари освещение тщательно продумано, чтобы в любое время суток здесь было комфортно находиться. Как правило, в подобных интерьерах применяется зонированное освещение: это не только красиво и практично, но и функционально. Например, установите точечные светильники в гостиной над декоративными элементами, чтобы выгодно их подчеркнуть; люстру в зоне отдыха и отдельные бра с теплым светом — на тумбочках. Так как стиль контемпорари не предусматривает использование большого количества декоративных элементов, выбирайте оригинальные дизайнерские люстры, чтобы интерьер выглядел дорого.

Новый стиль собран из технологичного хай-тека, утонченного минимализма и роскошной классики. Однако контемпорари более комфортный и приспособленный для повседневной жизни. Вместо холодных искусственных материалов предпочтение отдается экологичным, теплых оттенков. По-другому этот стиль еще называют «роскошный минимализм», в котором используются дорогие породы дерева, мрамор, бархат.

Контемпорари опирается на модные веяния и технологичность, однако в квартире нет лишних элементов, которые выбивались бы из общей композиции. Пространство, как правило, организовано до мелочей, где каждая вещь выполняет свою функцию.

В небольших квартирах и студиях лучше отказаться от дверей в пользу стеклянных перегородок. Они сэкономят место и зрительно увеличат пространство благодаря тому, что стекло позволяет проникать в помещение солнечному свету.

Допускается использование мебели или декора из других стилистических направлений, однако они должны быть гармонично вписаны в интерьер: сочетаться по цвету и атмосфере.

Как мы уже упомянули, в интерьере, как правило, используют теплые пастельные оттенки: бежевый, молочный, коричневый, кофейный и другие. Однако не отказывайте себе в удовольствии добавить ярких акцентов в помещение. Это может быть прикроватный коврик в спальне с изумрудными вкраплениями, абстрактная картина в гостиной, совмещающая несколько ярких цветов, акцентная стена в ванной из яркой плитки, образующей геометрические рисунки.

Что касается текстиля, предпочтение лучше отдать легким натуральным тканям. Откажитесь от массивных и сильно декорированных штор, которые будут утяжелять интерьер и собирать пыль. Для украшения спальни приобретите текстиль с геометрическими рисунками или растительными орнаментами.

Для отделки стен актуальны светлые обои, стеновые панели или обычная краска. Это могут быть как простые фактуры светлых оттенков, так и сложные, например панели под кирпич или дерево.

В стиле контемпорари преобладает простая геометрия: прямоугольные и квадратные формы встречаются в мебели, картинах, каминах и других элементах. Только посмотрите, как роскошно выглядит мебель с прямыми линиями, дополненная красивым текстилем и неброскими декоративными элементами.

Мебель в контемпорари современная, строгие формы и четкие линии сочетаются с интересными текстурами. Для кухни выбирайте умные системы хранения и шкафы без ручек и других декоративных элементов. Глянцевые поверхности лучше не использовать, замените их на матовые. Такая организация пространства позволит создать просторную и уютную атмосферу, здесь никогда не будет тесно и захламленно.

Лучший вариант — модульная мебель, которая отлично экономит пространство в маленьких квартирах или студиях. Раскладной диван, потайные ящики и полочки, кровать-трансформер, встроенный шкаф-купе — все это отличное решение для стиля контемпорари. Трансформация элементов позволяет максимально практично использовать пространство и предметы с различной целью.

Пол в таком интерьере отделан с помощью мраморных плит, ламината как светлого, так и темного оттенка, керамической плитки, напольной доски. Выбор зависит от площади помещения и цветового решения комнаты.

Декор позволит раскрыться стилю контемпорари во всей красе и создать интересный дизайн. На примере этого проекта видно, что использование ярких цветов и необычных аксессуаров ничуть не портит стиль, наоборот, даже украшает.

Смело добавляйте насыщенные цвета с блестящими поверхностями. Что можно использовать? Все, что вашей душе будет угодно: абстрактные картины, дизайнерские предметы мебели, вазы всевозможных форм и размеров, фигурок в виде животных. Особый уют в помещение помогут привнести живые цветы: крупные зеленые растения или миниатюрные яркие цветы.

Для особо смелых и творческих натур напоследок мы подготовили очень интересный проект — здесь сочетаются разные материалы, узоры и цвета. Этот интерьер — доказательство того, что не нужно бояться экспериментировать с материалами и выходить за рамки стиля. Только пробуя новые сочетания, можно создать что-то поистине яркое и роскошное.