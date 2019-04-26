Обзор столешниц под раковину: как правильно выбрать нужную

Существует несколько важных элементов, благодаря которым ванная комната становится не только красивой, но и функциональной — и столешница под раковину один из них. Есть много моделей, которые отличаются способами крепления, формой, материалом и размером.

Под такую раковину можно установить шкафчики и дополнительные полки, что очень важно для маленьких помещений, где необходимо использовать каждый сантиметр с умом. Еще она поможет скрыть несимпатичные коммуникации.

Сегодня ReRooms расскажет, какие существуют способы установки столешниц, из каких материалов они изготавливаются и на что обратить внимание при выборе.

Виды столешниц

1. Напольная

Напольную столешницу отличает большая функциональность: как правило, такие модели идут со встроенными шкафчиками и тумбочками — отличный вариант для маленьких ванных комнат, где каждый сантиметр на счету. Есть еще одна разновидность такой модели, когда вместо шкафчиков видны лишь четыре ножки — опора напольной конструкции. Такая разновидность подойдет только для больших помещений, так как из-за ножек под рабочую поверхность ничего не поместится, а значит, пропадет ценное пространство.

Главное отличие напольной столешницы — метод ее крепления.

2. Настенная

Настенная столешница обладает очень интересным визуальным эффектом: за счет крепления к стене она будто парит в воздухе, что смотрится очень необычно и стильно. Беспокоиться о надежности такой конструкции не стоит, так как монтаж производится с помощью металлических кронштейнов.

Настенная столешница — настоящее спасение для маленьких помещений, потому что под ней остается много места для установки техники или дополнительных систем хранения, например шкафчиков или полок.

3. Декоративная

Декоративная столешница играет больше эстетическую функцию, нежели практическую. Такие модели, как правило, выпускают без дополнительных систем хранения, в маленьких размерах.

Декоративные столешницы бывают как настенные, так и напольные — вам всегда будет из чего выбрать. Декоративность моделей заключается в том, что они изготавливаются из необычного материала оригинальных форм и разных цветов, например из камня или стекла.

4. Монолитная

Отличие монолитных столешниц заключается в том, что раковина здесь — часть общей конструкции в виде углубления. Такие модели выбирают для создания роскошных и изящных интерьеров. Монолитная столешница сочетает как эстетические, так и практические качества: при их создании используются специальные формы, что дает большую волю фантазии дизайнера.

Преимущества такой столешницы заключаются в том, что она максимально герметична, отличается высокой прочностью и отсутствием стыков между элементами.

Однако недостатки у нее тоже имеются, и главный, пожалуй, один: сложность в ремонте. Из-за единой конструкции невозможно заменить или демонтировать раковину.

Из каких материалов изготавливают столешницы для ванной

1. Натуральное дерево

Столешница из натурального дерева отлично подойдет для тех ванных комнат, которые выдержаны в скандинавском или экостиле. Она подарит помещению уют и природное тепло. Универсальность столешницы заключается в том, что она подойдет как маленьким, так и большим помещениям.

Используют разные породы деревьев для изготовления таких моделей: дуб, орех, ясень, бабмук и ироко. При правильной обработке они имеют большой срок эксплуатации и практически не подвержены воздействию воды и влаги.

Однако деревянные столешницы имеют и большой перечень недостатков: они могут усыхать или проседать, при неправильной защите разбухают в случае попадания влаги, у них плохая стойкость к кислотным и красящим веществам, при неправильной эксплуатации и частом намокании в естественных углублениях может образовываться грибок. Чтобы не допустить этого, столешницу необходимо покрыть специальным лаком или раствором от влаги. Лак поможет создать гладкую и блестящую поверхность, предупредит негативное воздействие воды. Специальная пропитка позволит сохранить рельеф древесины, поэтому на ощупь она будет напоминать настоящее дерево.

2. ДСП или МДФ

Такие столешницы — отличное решение для тех, кто не хочет вкладывать большие деньги в ремонт, так как модели из ДСП и МДФ — самые бюджетные на рынке сантехники. Несмотря на небольшую цену, они выглядят вполне презентабельно, правда, прослужат вам не очень долго — в среднем пять лет.

Разница между ДСП и МДФ в том, что при производстве ДСП используется синтетическое вещество, выделяющее формальдегид — газ, который вреден для человека. Нужно понимать, что современное производство старается использовать максимально экологичные материалы, которые безопасны для человека. Однако этот газ имеет свойство накапливаться, особенно в маленьких помещениях.

Что касается МДФ, то здесь связующее звено — лингин, натуральное вещество, которое не выделяет никаких вредных газов. Такая модель более безопасна для использования в маленькой ванной комнате. То есть МДФ отличается от ДСП отсутствием в составе вредных для человека смол и большей плотностью стружки. Как и в случае с деревянной столешницей, модели из МДФ и ДСП покрывают специальным влагостойким лаком.

Важно отметить, что у таких столешниц довольно слабая устойчивость к механическим повреждениям, поэтому при падении тяжелого предметы, на них, скорее всего, останутся вмятины. Слабое место такой конструкции — место стыка с раковиной (при длительном воздействии с водой стыки могут вздуться).

3. Натуральный камень

Столешницы из натурального камня изготавливаются, как правило, из натурального гранита. Они отличаются лучшими износостойкими качествами, не поддаются механическому и химическому воздействию. Такая столешница будет смотреться очень стильно в ванной комнате.

Один из главных минусов такой модели — ее стоимость, однако это оправданные вложения, и давайте разберемся почему.

1. Такая столешница проста в уходе — поверхность очень легко моется и не подвластна вредным микроорганизмам.

2. Максимальная водоустойчивость: вылейте на эту столешницу хоть десять литров воды — ей все равно ничего не будет, так как камень не впитывает влагу.

3. Срок годности такой столешницы может исчисляться десятилетиями.

Однако минусы у таких моделей тоже имеются:

1. Так как столешницу изготавливают из монолитной плиты, она имеет очень большой вес, что может вызвать трудности при монтаже.

2. Каменные столешницы не подлежат ремонту.

3. Такой вариант не подойдет для маленьких комнат, так как столешница выглядит очень массивно и визуально занимает много места.

4. Искусственный камень

На рынке есть столешницы из двух видов искусственного камня:

акрил,

кварц.

Технология производства акриловых поверхностей заключается в том, что очень мелкая минеральная крошка соединяется с акриловой смолой и красящим пигментом. Полученную консистенцию можно залить в любую форму — получаются порой очень причудливые и необычные модели, к тому же в такой столешнице можно сделать встроенную раковину.

Таким образом, столешница может быть выполнена в любых формах без видимых стыков и швов.

Акриловые столешницы подходят для современных дизайнерских решений, имеют необычный вид, экологичны и гигиеничны (так как у них отсутствуют поры, они не подвержены образованию грибка или плесени).

В состав кварцевых столешниц входят твердые составляющие: гранитная, мраморная или кварцевая крошка (90—95%). В отличие от акриловых моделей здесь используется настоящий камень и твердые смолы — эпоксидные. Кварцевые столешницы намного прочнее и надежнее акриловых.



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5. Стекло

На первый взгляд может показаться, что изготовление столешниц из стекла не лучшая идея, так как это очень хрупкий материал. Спешим вас разуверить. При изготовлении таких столешниц стекло подвергают закалке при очень высокой температуре, толщина модели довольно большая, что позволяет ей выдерживать высокие нагрузки. Плюс таких изделий — универсальность и простота ухода.

Стеклянные столешницы отлично подойдут для маленьких ванных комнат, так как отлично отражают свет и создают атмосферу легкости.



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6. Пластик

Пластиковые столешницы очень дешевые и не очень долговечные. Основные минусы такого изделия:

1. Неустойчивость к агрессивным химическим средствам.

2. При попадании воды в места стыков материал может вздуваться.

3. Может потерять свой первоначальный цвет из-за использования чистящих средств,

4. Недолговечность и вероятность появления плесени.

Однако не спешите отказываться от такой модели, так как при правильном уходе столешница будет радовать вас своим внешним видом и прослужит несколько лет, что вполне приемлемо при низкой стоимости. Произвести самостоятельно монтаж не составит особого труда.

7. Гипсокартон с покрытием

Не хотите покупать дорогие столешницы и желаете принять участие в ремонте самостоятельно? Тогда этот вариант точно для вас. При наличии необходимых материалов и золотых рук сделать гипсокартонную столешницу не составит никакого труда. Облицевать такую конструкцию можно плиткой или мозаикой, что повысит ее привлекательный вид.

Главные критерии выбора столешниц под раковину

1. Перед тем как отправляться в магазин за столешницей, необходимо решить, какой вариант крепления подходит для вашей ванной комнаты. Напомним, что существует два вида креплений:

напольное,

настенное.

2. Обязательно учитывайте особенности ванной комнаты и ее площадь. В помещение площадью 5 метров вряд ли стоит покупать массивную каменную столешницу.

3. Материал столешницы должен быть водонепроницаемым. Выше мы рассказали об основных материалах, из которых изготавливают изделия.

4. Выбор формы столешницы тоже напрямую зависит от площади ванной комнаты, поэтому не торопитесь бежать в магазин и покупать понравившуюся модель. Измерьте помещение и подумайте, какая модель подойдет для вашей комнаты. Для маленькой ванной подойдут миниатюрные столешницы с закругленными краями.

5. При покупке обратите внимание на характеристики изделия: оно должно быть устойчивым к перепадам температур, к появлению плесени, к моющим средствам. ltr">Существует несколько важных элементов, благодаря которым ванная комната становится не только красивой, но и функциональной — и столешница под раковину один из них. Есть много моделей, которые отличаются способами крепления, формой, материалом и размером.

Под такую раковину можно установить шкафчики и дополнительные полки, что очень важно для маленьких помещений, где необходимо использовать каждый сантиметр с умом. Еще она поможет скрыть несимпатичные коммуникации.

Сегодня ReRooms расскажет, какие существуют способы установки столешниц, из каких материалов они изготавливаются и на что обратить внимание при выборе.

Виды столешниц

1. Напольная

Напольную столешницу отличает большая функциональность: как правило, такие модели идут со встроенными шкафчиками и тумбочками — отличный вариант для маленьких ванных комнат, где каждый сантиметр на счету. Есть еще одна разновидность такой модели, когда вместо шкафчиков видны лишь четыре ножки — опора напольной конструкции. Такая разновидность подойдет только для больших помещений, так как из-за ножек под рабочую поверхность ничего не поместится, а значит, пропадет ценное пространство.

Главное отличие напольной столешницы — метод ее крепления.

2. Настенная

Настенная столешница обладает очень интересным визуальным эффектом: за счет крепления к стене она будто парит в воздухе, что смотрится очень необычно и стильно. Беспокоиться о надежности такой конструкции не стоит, так как монтаж производится с помощью металлических кронштейнов.

Настенная столешница — настоящее спасение для маленьких помещений, потому что под ней остается много места для установки техники или дополнительных систем хранения, например шкафчиков или полок.

3. Декоративная

Декоративная столешница играет больше эстетическую функцию, нежели практическую. Такие модели, как правило, выпускают без дополнительных систем хранения, в маленьких размерах.

Декоративные столешницы бывают как настенные, так и напольные — вам всегда будет из чего выбрать. Декоративность моделей заключается в том, что они изготавливаются из необычного материала оригинальных форм и разных цветов, например из камня или стекла.

4. Монолитная

Отличие монолитных столешниц заключается в том, что раковина здесь — часть общей конструкции в виде углубления. Такие модели выбирают для создания роскошных и изящных интерьеров. Монолитная столешница сочетает как эстетические, так и практические качества: при их создании используются специальные формы, что дает большую волю фантазии дизайнера.

Преимущества такой столешницы заключаются в том, что она максимально герметична, отличается высокой прочностью и отсутствием стыков между элементами.

Однако недостатки у нее тоже имеются, и главный, пожалуй, один: сложность в ремонте. Из-за единой конструкции невозможно заменить или демонтировать раковину.

Из каких материалов изготавливают столешницы для ванной

1. Натуральное дерево

Столешница из натурального дерева отлично подойдет для тех ванных комнат, которые выдержаны в скандинавском или экостиле. Она подарит помещению уют и природное тепло. Универсальность столешницы заключается в том, что она подойдет как маленьким, так и большим помещениям.

Используют разные породы деревьев для изготовления таких моделей: дуб, орех, ясень, бабмук и ироко. При правильной обработке они имеют большой срок эксплуатации и практически не подвержены воздействию воды и влаги.

Однако деревянные столешницы имеют и большой перечень недостатков: они могут усыхать или проседать, при неправильной защите разбухают в случае попадания влаги, у них плохая стойкость к кислотным и красящим веществам, при неправильной эксплуатации и частом намокании в естественных углублениях может образовываться грибок. Чтобы не допустить этого, столешницу необходимо покрыть специальным лаком или раствором от влаги. Лак поможет создать гладкую и блестящую поверхность, предупредит негативное воздействие воды. Специальная пропитка позволит сохранить рельеф древесины, поэтому на ощупь она будет напоминать настоящее дерево.

2. ДСП или МДФ

Такие столешницы — отличное решение для тех, кто не хочет вкладывать большие деньги в ремонт, так как модели из ДСП и МДФ — самые бюджетные на рынке сантехники. Несмотря на небольшую цену, они выглядят вполне презентабельно, правда, прослужат вам не очень долго — в среднем пять лет.

Разница между ДСП и МДФ в том, что при производстве ДСП используется синтетическое вещество, выделяющее формальдегид — газ, который вреден для человека. Нужно понимать, что современное производство старается использовать максимально экологичные материалы, которые безопасны для человека. Однако этот газ имеет свойство накапливаться, особенно в маленьких помещениях.

Что касается МДФ, то здесь связующее звено — лингин, натуральное вещество, которое не выделяет никаких вредных газов. Такая модель более безопасна для использования в маленькой ванной комнате. То есть МДФ отличается от ДСП отсутствием в составе вредных для человека смол и большей плотностью стружки. Как и в случае с деревянной столешницей, модели из МДФ и ДСП покрывают специальным влагостойким лаком.

Важно отметить, что у таких столешниц довольно слабая устойчивость к механическим повреждениям, поэтому при падении тяжелого предметы, на них, скорее всего, останутся вмятины. Слабое место такой конструкции — место стыка с раковиной (при длительном воздействии с водой стыки могут вздуться).

3. Натуральный камень

Столешницы из натурального камня изготавливаются, как правило, из натурального гранита. Они отличаются лучшими износостойкими качествами, не поддаются механическому и химическому воздействию. Такая столешница будет смотреться очень стильно в ванной комнате.

Один из главных минусов такой модели — ее стоимость, однако это оправданные вложения, и давайте разберемся почему.

1. Такая столешница проста в уходе — поверхность очень легко моется и не подвластна вредным микроорганизмам.

2. Максимальная водоустойчивость: вылейте на эту столешницу хоть десять литров воды — ей все равно ничего не будет, так как камень не впитывает влагу.

3. Срок годности такой столешницы может исчисляться десятилетиями.

Однако минусы у таких моделей тоже имеются:

1. Так как столешницу изготавливают из монолитной плиты, она имеет очень большой вес, что может вызвать трудности при монтаже.

2. Каменные столешницы не подлежат ремонту.

3. Такой вариант не подойдет для маленьких комнат, так как столешница выглядит очень массивно и визуально занимает много места.

4. Искусственный камень

На рынке есть столешницы из двух видов искусственного камня:

акрил,

кварц.

Технология производства акриловых поверхностей заключается в том, что очень мелкая минеральная крошка соединяется с акриловой смолой и красящим пигментом. Полученную консистенцию можно залить в любую форму — получаются порой очень причудливые и необычные модели, к тому же в такой столешнице можно сделать встроенную раковину.

Таким образом, столешница может быть выполнена в любых формах без видимых стыков и швов.

Акриловые столешницы подходят для современных дизайнерских решений, имеют необычный вид, экологичны и гигиеничны (так как у них отсутствуют поры, они не подвержены образованию грибка или плесени).

В состав кварцевых столешниц входят твердые составляющие: гранитная, мраморная или кварцевая крошка (90—95%). В отличие от акриловых моделей здесь используется настоящий камень и твердые смолы — эпоксидные. Кварцевые столешницы намного прочнее и надежнее акриловых.



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5. Стекло

На первый взгляд может показаться, что изготовление столешниц из стекла не лучшая идея, так как это очень хрупкий материал. Спешим вас разуверить. При изготовлении таких столешниц стекло подвергают закалке при очень высокой температуре, толщина модели довольно большая, что позволяет ей выдерживать высокие нагрузки. Плюс таких изделий — универсальность и простота ухода.

Стеклянные столешницы отлично подойдут для маленьких ванных комнат, так как отлично отражают свет и создают атмосферу легкости.



home-designing.com 1/3

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onekindesign.com 3/3

6. Пластик

Пластиковые столешницы очень дешевые и не очень долговечные. Основные минусы такого изделия:

1. Неустойчивость к агрессивным химическим средствам.

2. При попадании воды в места стыков материал может вздуваться.

3. Может потерять свой первоначальный цвет из-за использования чистящих средств,

4. Недолговечность и вероятность появления плесени.

Однако не спешите отказываться от такой модели, так как при правильном уходе столешница будет радовать вас своим внешним видом и прослужит несколько лет, что вполне приемлемо при низкой стоимости. Произвести самостоятельно монтаж не составит особого труда.

7. Гипсокартон с покрытием

Не хотите покупать дорогие столешницы и желаете принять участие в ремонте самостоятельно? Тогда этот вариант точно для вас. При наличии необходимых материалов и золотых рук сделать гипсокартонную столешницу не составит никакого труда. Облицевать такую конструкцию можно плиткой или мозаикой, что повысит ее привлекательный вид.

Главные критерии выбора столешниц под раковину

1. Перед тем как отправляться в магазин за столешницей, необходимо решить, какой вариант крепления подходит для вашей ванной комнаты. Напомним, что существует два вида креплений:

напольное,

настенное.

2. Обязательно учитывайте особенности ванной комнаты и ее площадь. В помещение площадью 5 метров вряд ли стоит покупать массивную каменную столешницу.

3. Материал столешницы должен быть водонепроницаемым. Выше мы рассказали об основных материалах, из которых изготавливают изделия.

4. Выбор формы столешницы тоже напрямую зависит от площади ванной комнаты, поэтому не торопитесь бежать в магазин и покупать понравившуюся модель. Измерьте помещение и подумайте, какая модель подойдет для вашей комнаты. Для маленькой ванной подойдут миниатюрные столешницы с закругленными краями.

5. При покупке обратите внимание на характеристики изделия: оно должно быть устойчивым к перепадам температур, к появлению плесени, к моющим средствам.