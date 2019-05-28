Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеров

На пол чаще всего укладывают ламинат, который соответствует экономичности и практичности интерьера в стиле контемпорари.

Стены окрашивают однотонной матовой краской. Реже клеят обои с абстрактным геометрическим рисунком. Возможно и их сочетание, например, в объединенном помещении, где требуется зонирование.

Для основной отделки используются недорогие синтетические материалы, характеризующие практичность стиля. Однако они могут контрастно сочетаться с натуральными породами дерева , мрамором, «богатым» текстилем вроде хлопка или шелка, даже шкурами животных — это наиболее характерно для стиля контемпорари в интерьере гостиной, где традиционно создается самый яркий и эффектный облик комнаты.

Стиль контемпорари сформировался от носительно недавно: во второй половине ХХ века. Он взял характерные черты как из традиционных, так и современных интерьеров, но при этом его нельзя всецело отнести ни к одному из них. Это гармоничная смесь классических элементов и инновационных деталей, которые образуют очень красивое, практичное и уютное пространство для жизни.

Фото: mauriciofuertes.com

Цветовая палитра стиля

Для того чтобы создать стиль контемпорари в интерьере, понадобятся спокойные цвета: бежевый, белый, серый, кофейный, черный. Они используются в разнообразных сочетаниях и комбинациях.

В палитре есть и яркие акценты в виде малогабаритной мебели: пуфов, кресел, диванов. Пестрые тона могут вводиться при помощи картин, текстиля и прочих декоративных элементов.

Мебель в стиле контемпорари

Мебель в стиле контемпорари имеет пропорциональные формы и размеры, чтобы ни один элемент не выделялся, не преобладал и не контрастировал на фоне остальных.

Фото: interiorgod.com

Все предметы характеризуются строгим и лаконичным, почти минималистическим внешним видом — всяческая вычурность в оформлении не приветствуется.

Фото: deskgram.net

А еще мебель в интерьере контемпорари должна быть многофункциональной — стиль отдает дань инновациям и любит практичные предметы. Сюда относятся встроенные шкафы и полки, кровати-трансформеры, раскладные диваны, мебель со скрытыми отсеками для хранения.

Фото: dingyue.pro

Декор и аксессуары стиля контемпорари

Приветствуется разнообразный декор в универсальных сочетаниях: одну комнату могут украсить этнические статуэтки, футуристические светильники и ковры в стилистике семидесятых.

Фото: amatunidesign.com

Стены декорируют яркими панно в акварельной стилистике или крупными фотообоями. Такие украшения будут наиболее подходящими для гостиной или спальни в стиле контемпорари.

Фото: elainelewisinternational.com

Есть традиционный декор для стиля контемпорари и в интерьере кухни: это инновационная бытовая техника, украшающая комнату. Поставить ее можно и в гостиной, но без фанатизма — интерьер контемпорари не должен превратиться в хай-тек.

Фото: archello.com

На окна не вешают никакие тяжелые портьеры — только легкие жалюзи, рулонные или римские шторы, они наиболее практичны и компактны.