Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеров

Оформленная в комбинированном стиле контемпорари, ваша квартира окажется вне времени и эпохи. Показываем, как оформить в доме один из самых оригинальных современных стилей интерьера.
Стиль контемпорари сформировался от носительно недавно: во второй половине ХХ века. Он взял характерные черты как из традиционных, так и современных интерьеров, но при этом его нельзя всецело отнести ни к одному из них. Это гармоничная смесь классических элементов и инновационных деталей, которые образуют очень красивое, практичное и уютное пространство для жизни.
Традиционные отделочные материалы
Для основной отделки используются недорогие синтетические материалы, характеризующие практичность стиля. Однако они могут контрастно сочетаться с натуральными породами дерева, мрамором, «богатым» текстилем вроде хлопка или шелка, даже шкурами животных — это наиболее характерно для стиля контемпорари в интерьере гостиной, где традиционно создается самый яркий и эффектный облик комнаты.
Стены окрашивают однотонной матовой краской. Реже клеят обои с абстрактным геометрическим рисунком. Возможно и их сочетание, например, в объединенном помещении, где требуется зонирование.
На пол чаще всего укладывают ламинат, который соответствует экономичности и практичности интерьера в стиле контемпорари.
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Цветовая палитра стиля
Для того чтобы создать стиль контемпорари в интерьере, понадобятся спокойные цвета: бежевый, белый, серый, кофейный, черный. Они используются в разнообразных сочетаниях и комбинациях.
В палитре есть и яркие акценты в виде малогабаритной мебели: пуфов, кресел, диванов. Пестрые тона могут вводиться при помощи картин, текстиля и прочих декоративных элементов.
Мебель в стиле контемпорари
Мебель в стиле контемпорари имеет пропорциональные формы и размеры, чтобы ни один элемент не выделялся, не преобладал и не контрастировал на фоне остальных.
Все предметы характеризуются строгим и лаконичным, почти минималистическим внешним видом — всяческая вычурность в оформлении не приветствуется.
А еще мебель в интерьере контемпорари должна быть многофункциональной — стиль отдает дань инновациям и любит практичные предметы. Сюда относятся встроенные шкафы и полки, кровати-трансформеры, раскладные диваны, мебель со скрытыми отсеками для хранения.
Декор и аксессуары стиля контемпорари
Приветствуется разнообразный декор в универсальных сочетаниях: одну комнату могут украсить этнические статуэтки, футуристические светильники и ковры в стилистике семидесятых.
Стены декорируют яркими панно в акварельной стилистике или крупными фотообоями. Такие украшения будут наиболее подходящими для гостиной или спальни в стиле контемпорари.
Есть традиционный декор для стиля контемпорари и в интерьере кухни: это инновационная бытовая техника, украшающая комнату. Поставить ее можно и в гостиной, но без фанатизма — интерьер контемпорари не должен превратиться в хай-тек.
На окна не вешают никакие тяжелые портьеры — только легкие жалюзи, рулонные или римские шторы, они наиболее практичны и компактны.
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