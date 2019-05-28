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Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеров


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Оформленная в комбинированном стиле контемпорари, ваша квартира окажется вне времени и эпохи. Показываем, как оформить в доме один из самых оригинальных современных стилей интерьера.

Содержание

Стиль контемпорари сформировался от носительно недавно: во второй половине ХХ века. Он взял характерные черты как из традиционных, так и современных интерьеров, но при этом его нельзя всецело отнести ни к одному из них. Это гармоничная смесь классических элементов и инновационных деталей, которые образуют очень красивое, практичное и уютное пространство для жизни.

Традиционные отделочные материалы

Для основной отделки используются недорогие синтетические материалы, характеризующие практичность стиля. Однако они могут контрастно сочетаться с натуральными породами дерева, мрамором, «богатым» текстилем вроде хлопка или шелка, даже шкурами животных — это наиболее характерно для стиля контемпорари в интерьере гостиной, где традиционно создается самый яркий и эффектный облик комнаты.

Фото № 1: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: canadian-art.com

Стены окрашивают однотонной матовой краской. Реже клеят обои с абстрактным геометрическим рисунком. Возможно и их сочетание, например, в объединенном помещении, где требуется зонирование.

Фото № 2: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: povesteacasei.ro

На пол чаще всего укладывают ламинат, который соответствует экономичности и практичности интерьера в стиле контемпорари.

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Стиль
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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: mauriciofuertes.com

Цветовая палитра стиля

Для того чтобы создать стиль контемпорари в интерьере, понадобятся спокойные цвета: бежевый, белый, серый, кофейный, черный. Они используются в разнообразных сочетаниях и комбинациях.


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В палитре есть и яркие акценты в виде малогабаритной мебели: пуфов, кресел, диванов. Пестрые тона могут вводиться при помощи картин, текстиля и прочих декоративных элементов.


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i-c-p-inc.com
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Мебель в стиле контемпорари

Мебель в стиле контемпорари имеет пропорциональные формы и размеры, чтобы ни один элемент не выделялся, не преобладал и не контрастировал на фоне остальных. 

Фото № 4: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: interiorgod.com

Все предметы характеризуются строгим и лаконичным, почти минималистическим внешним видом — всяческая вычурность в оформлении не приветствуется. 

Фото № 5: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: deskgram.net

А еще мебель в интерьере контемпорари должна быть многофункциональной — стиль отдает дань инновациям и любит практичные предметы. Сюда относятся встроенные шкафы и полки, кровати-трансформеры, раскладные диваны, мебель со скрытыми отсеками для хранения.

Фото № 6: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: dingyue.pro

Декор и аксессуары стиля контемпорари

Приветствуется разнообразный декор в универсальных сочетаниях: одну комнату могут украсить этнические статуэтки, футуристические светильники и ковры в стилистике семидесятых. 

Фото № 7: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: amatunidesign.com

Стены декорируют яркими панно в акварельной стилистике или крупными фотообоями. Такие украшения будут наиболее подходящими для гостиной или спальни в стиле контемпорари. 

Фото № 8: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: elainelewisinternational.com

Есть традиционный декор для стиля контемпорари и в интерьере кухни: это инновационная бытовая техника, украшающая комнату. Поставить ее можно и в гостиной, но без фанатизма — интерьер контемпорари не должен превратиться в хай-тек.

Фото № 9: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: archello.com

На окна не вешают никакие тяжелые портьеры — только легкие жалюзи, рулонные или римские шторы, они наиболее практичны и компактны.

Фото № 10: Характерные черты дизайна интерьера в стиле контемпорари: 15 лучших фотопримеровФото: interiordesign.net

#стиль контемпорари в интерьере
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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