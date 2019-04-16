Гостиная в стиле хай-тек: 10 модных идей технологичного интерьера

Хай-тек — одно из самых популярных современных направлений в дизайне интерьера. Этот стиль можно назвать сочетанием минимализма, конструктивизма и поп-арта. Такая идея родилась у английских дизайнеров и очень быстро получила международное признание. Хай-тек стал первым дизайнерским решением, сочетающим самые яркие черты гармоничных стилей: практичность, высокие технологии, функциональность и впечатляющий внешний вид. Можно сказать, что хай-тек — это точная геометрия и современные материалы с некоторыми футуристическими элементами. Современная эстетика подчеркивается здесь новейшими разработками в области технологий и материалов для отделки.

Высокотехнологичные интерьеры не могут подарить дому безусловный уют, но у хай-тека и нет такой задачи. Этот стиль приобрел популярность сначала в офисных помещениях, а затем пришел и в жилые дома. Тем не менее многие выбирают стиль хай-тек для оформления гостиных, несмотря на его некоторую холодность и отрешенность.

Фото: house-interior.net

Одна из главных особенностей стиля — акцент на бытовой технике. Остальные детали интерьера должны просто соответствовать заданному настроению. Важно выбирать не только функциональное, но и стильное оборудование. Дизайнеры советуют оснащать гостиные мебелью из высококачественного пластика, стеклом и фурнитурой с металлическим блеском.

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Фото: smalldesignideas.com

Цвет в стиле хай-тек

Цвет металла

Полированная сталь и патированная бронза, алюминий, никель, хром. Оттенки серого цвета поддерживают металлический блеск. Но не стоит выбирать серый основным цветом — только дополнительным. Его обилие приведет к потере четкости линий и лаконичности форм.

Фото: 1zoom.me

Белый

В классическом хай-теке редко используется чистый белый цвет. Обычно это оттеночный цвет слоновой кости, молочный или ванильный оттенок. Однако современные тенденции допускают применение снежно-белого.

Фото: 1zoom.net

Черный

Глубокий и поглощающий цвета, он как нельзя лучше отвечает основной идее стиля: ничего лишнего. Воздержитесь от цветов, узоров, фоновых рисунков. Им просто нет места в таком пространстве. Максимум, что допускает этот интерьер — двухцветное оформление с одним акцентом.

Фото: rbsgroup.eu

Яркие акценты

Вы можете сделать такой футуристический интерьер более живым и уютным, добавив привлекательный элемент яркого цвета. Например ярко-красный, насыщенный синий или желтый диван — самый простой способ сделать это. Но имейте в виду, что в стиле хай-тек допускается только один цветовой акцент. Причем мебель должна иметь лаконичную форму.

Фото: Фото: mydesigning.ru

Важно! Интерьер в стиле хай-тек не любит утонченного декора, в идеале это должен быть цельный, самодостаточный продукт без каких-либо дополнений. Самый популярный способ распределения цвета — яркие акценты на монохромном фоне.

Фото: bestdesignideas.com

Комбинации белого и светло-серого, бежевого и металлического цветов идеально подходят для фона. В крайнем случае стены гостиной могут быть окрашены в яркий цвет. Но лучше оформить их декоративной отделкой с необычным принтом и мерцающим блеском.

Фото: pinterest.com

Монохромные фотографии большого размера или современная графика отлично будут смотреться на стенах. Футуристические настенные часы также сделают гостиную довольно стильной.

Фото: iron-age.info

Оформление окон и освещение

Шторы в гостиной стиля хай-тек если и есть, то горизонтальные или вертикальные светлые жалюзи. В декорировании окон можно использовать и однотонные шторы, желательно средней плотности.

Важно помнить, что естественный свет чрезвычайно важен, как и искусственное освещение. Забудьте о люстрах, используйте как можно больше встроенных светильников и галогенных ламп, будут уместными оригинальные настенные и напольные светильники.

Фото: house-interior.net

Основные особенности мебели — дизайн и функциональность. Чем больше ваш дом напоминает футуристический космический корабль, тем ближе вы к цели.

Фото: smalldesignideas.com