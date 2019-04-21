Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы

Идеальный вариант, когда отделка квартиры, где живут кошки, собаки и прочая живность, устойчива к царапинам, прочна, проста в уходе, не накапливает статическое электричество и в целом безвредна. При выборе напольного покрытия обратите внимание на такие его характеристики: прочность, сопротивление к скольжению, устойчивость к влаге, грязи и повреждениям. Наиболее подходящие материалы:

Идеальный вариант, когда отделка квартиры, где живут кошки, собаки и прочая живность, устойчива к царапинам, прочна, проста в уходе, не накапливает статическое электричество и в целом безвредна. При выборе напольного покрытия обратите внимание на такие его характеристики: прочность, сопротивление к скольжению, устойчивость к влаге, грязи и повреждениям. Наиболее подходящие материалы:

Планируя интерьер дома, нужно принимать во внимание особенности и потребности ваших домашних животных, в том числе их размер и возраст, особенности характера. Комфортное сосуществование животного и человека зависит от функциональных зон, в которых каждый будет чувствовать себя удобно.

Положить плитку лучше не только в коридоре и ванной комнате, но и на кухне. Главное, на что нужно обращать внимание при выборе плитки, ― ее износостойкость. Для керамической плитки и керамогранита оптимален 3 класс (PEI III) — движение средней интенсивности, что подходит для укладки во всех помещениях дома или квартиры. Для устойчивости к агрессивным средам (бытовая химия, щелочи, кислоты, порошки) выбирают материал класса А и АА — наивысшие показатели устойчивости. Скольжение определяет гладкость платки (полированный керамогранит скользкий, особенно при контакте с водой). Лапы собак, особенно больших, будут разъезжаться, что может привести к травмам суставов животного. Для определения гладкости плитки есть специальный стандарт (DIN 51130) и испытания, после которых материалу присваивается класс: низший — R9, высший — R12, стандартный — R10-11 (последний предпочтителен). Проблема в том, что холодное напольное покрытие будет некомфортным и для животных, и для хозяев. Поэтому под плиткой предусмотрена система теплого пола.

Обратите внимание на такие варианты:

Керамогранит Kerama Marazzi «Терраса» 754 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка керамическая Merbau напольная 733 руб.* Купить *Цена может измениться

Ламинат

Ламинал наиболее часто используют для обустройства пола. Его преимущество в том, что это теплый материал, он подходит для всего помещения. Технические характеристики ламината тоже классифицируются. Для помещения, где есть домашние животные, подходит 33 класс, толщиной от 8 до 12 мм. Такой ламинат отличается отсутствием гулкости (благодаря толстой доске), дополнительной защитой от шума и сохранением тепла. Стойкость ламината определяется по маркировке AC — содержание природного минерала под названием «корунд», который по прочности не уступает алмазу. Для помещений, где есть домашние питомцы, лучше выбирать ламинат с маркировкой AC/4 или АС/5. Минусы такого покрытия: слышен шум от когтей животных, особенно больших собак, есть эффект скольжения (лучше выбирать шершавое покрытие с фаской).

Нам понравилось такое напольное покрытие:

Ламинат «Дуб лоунбрау», 33 класс, толщина 10 мм, с фаской 1 055 руб.* Купить *Цена может измениться

Линолеум

Одно из самых востребованных напольных покрытий. Для оформления жилых помещений выбирают бытовой тип. Предпочтителен материал от 24 до 33 класса износостойкости. Напольные покрытия этой группы способны выдерживать интенсивную нагрузку. Чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства, устранить неровности и обеспечить защиту от плесени и влаги, под линолеум необходимо укладывать подложку. Ширина линолеума зависит от размеров помещения. Например, для комнаты размером 4 х 6 метров выгодно приобрести четырехметровое полотно и уложить одним куском. Рулоны продаются длиной от 20 до 30 метров, шириной — от 1,5 до 5 метров. Минус покрытия в том, что из-за мягкой текстуры на этом материале остаются следы от когтей, а иногда и зубов домашних животных. Существует альтернативный тип покрытия — промышленный, он используется в общественных помещениях с большой проходимостью и износостойкостью.

Подходящий вариант:

Линолеум «Темпо Дуб Антик» 33 класс, 4 м 717 руб.* Купить *Цена может измениться

Стены

Коты часто точат когти об обои, а собаки пачкают стены, прислоняясь к ним, например, после прогулки под дождем. Что же выбрать для отделки стен, чтобы сохранить интерьер как можно дольше в хорошем состоянии и не ограничивать свободу ваших питомцев?

Обои

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Не стоит выбирать бумажные и с рельефным рисунком — лучше использовать более практичные виды обоев: гладкие моющиеся виниловые и стеклотканевые. Первые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью, выдерживают уход с применением чистящих средств. Вторые обладают отличной способностью противостоять механическим воздействиям, устойчивы к истиранию, воздействию кислот, щелочей, не боятся влаги и не горят. Стеклообои не электризуются, поэтому пыль к ним не пристает. Красить их лучше красителями на водной основе.

Подходящие обои:

Обои виниловые на флизелиновой основе 838 руб.* Купить *Цена может измениться

Краска

Это покрытие, требующее подготовленной ровной основы. Стену выравнивают с помощью шпаклевки и грунтовки или оклеивают обоями под покраску. Краска имеет особенности, которые нужно учитывать при выборе: тип поверхности, для которой она предназначена, укрывающая способность, консистенция, требования в отношении ухода, степень безопасности для здоровья, особенности состава. Рекомендуется использовать водоэмульсионную (водно-дисперсионную) акриловую или латексную краску. Такие покрытия долговечные, стойкие к истиранию и механическому воздействию.

Например, такой вариант:

Краска для стен и потолков Dulux Colours Kingdom 1 537 руб.* Купить *Цена может измениться

Стеновые панели

Стеновые панели имеют долгий срок службы, прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям, влагостойки, декоративны и простоты в монтаже. Различают несколько материалов, из которых делают стеновые панели: натуральное дерево, МДФ, ДСП, ДВП, стеклянные, пластиковые ПВХ, с 3D-эффектом и гипсовые. Стеновыми панелями можно декорировать как всю поверхность стены, так и нижнюю ее часть — для интересного декора и сохранности стены от шалостей питомцев. Фото: nextluxury.com

Подойдет такая панель:

Панель 612 руб.* Купить *Цена может измениться

Обивка

Чаще всего от когтей домашних животных страдают диваны, кресла и другая мебель, обитая тканью. Тщательно подбирайте диваны и кресла или заказывайте чехлы.

Существует обивка «антикоготь», которая имеет несколько видов: флок, шенилл, жаккард, велюр и микровелюр, искусственная замша на тканевой основе, кожа и микрофибра. Главный критерий выбора: плотное прочное волокно, короткий ворс, частое плетение. Такие ткани устойчивы, не впитывают запахи, легко чистятся, к ним почти не прилипает шерсть животного. При выборе цвета лучше отдавать предпочтение пастельным тонам с узором на обивке — на них меньше заметны царапины и шерсть. Ножки дивана также могут пострадать: выбирайте металлическую опору или диваны без видимых ножек.

Фото: wallbox.ru

Шторы

Лучше выбирать тюль из скользящего материала, ткань для штор должна быть плотной. Это очень важно — именно крепость нитей и толщина смогут не только предотвратить затяжки, но и выдержать вес питомца. Варианты: блэкаут джут — прочная ткань со стопроцентной светонепроницаемостью, хорошей теплоизоляцией и износостойкостью; блэкаут меланж — ткань с прорезиненной основой, тоже стопроцентной светонепроницаемостью (в отличие от джута эта ткань гладкая, благодаря чему нити трудно вытянуть); шенилл «Дольче» — плотная ткань, светонепроницаемость — 50—60 процентов.

Можно использовать рулонные шторы, которые подходят для любого интерьера, оберегают комнату от солнца и не вызывают повышенного внимания домашних питомцев. Жалюзи тоже закрывают окно до подоконника, но их шум может привлечь кошку или собаку.

Нам понравился такой вариант:

Штора «Фатлин» 2 080 руб.* Купить *Цена может измениться

Ковровое покрытие

Следует выбирать покрытие без длинного ворса. При выборе ковра важно обратить внимание на состав материала, цвет и фактуру. Стоит присмотреться к шерсти, нейлону или полипропилену — грязеотталкивающим поверхностям. Нейлон не впитывает запахов, легко очищается, не выгорает на солнце, антистатичен и гипоаллергенен. Полипропилен изготавливают из искусственного синтетического материала, он не электризуется, гипоаллергенен, не боится влаги, в нем не заводятся насекомые, на ощупь он напоминает шерстяные покрытия. Предпочтителен такой цвет коврового покрытия, на котором менее заметна шерсть питомца и пятна (если они все же образовались).

Такой ковер подойдет к любому интерьеру:

Ковер Inspiration 10 158 руб.* Купить *Цена может измениться

Межкомнатные двери

Выбирая межкомнатные двери, необходимо учесть устойчивость к механическому воздействию и легкость перемещения питомца по квартире. Наиболее устойчивы к повреждениям такие покрытия, как экошпон и ПВХ (однако двери с таким покрытием не подлежат реставрации). Покрытые лаком или крашеные двери (шпонированные) легко повреждаются, но реставрируются. Дверь должна иметь ярко выраженную текстуру — на однотонных видны царапины. Можно вырезать в двери аккуратное отверстие для прохода домашнего животного (прежде всего для кошек и маленьких собак). Распространена система придерживания двери — механизм не закрывает полотно полностью и оставляет щель для питомца.

Нам понравилась такая межкомнатная дверь: