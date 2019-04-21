Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы


2885
Получить образец дизайн-проекта

Как с помощью отделочных материалов сделать вашу жизнь с домашним питомцем комфортной.

Планируя интерьер дома, нужно принимать во внимание особенности и потребности ваших домашних животных, в том числе их размер и возраст, особенности характера. Комфортное сосуществование животного и человека зависит от функциональных зон, в которых каждый будет чувствовать себя удобно. 

Напольное покрытие

Идеальный вариант, когда отделка квартиры, где живут кошки, собаки и прочая живность, устойчива к царапинам, прочна, проста в уходе, не накапливает статическое электричество и в целом безвредна. При выборе напольного покрытия обратите внимание на такие его характеристики: прочность, сопротивление к скольжению, устойчивость к влаге, грязи и повреждениям. Наиболее подходящие материалы:

Керамическая плитка и керамогранитруя интерьер дома, нужно принимать во внимание особенности и потребности ваших домашних животных, в том числе их размер и возраст, особенности характера. Комфортное сосуществование животного и человека зависит от функциональных зон, в которых каждый будет чувствовать себя удобно. 

Напольное покрытие

Идеальный вариант, когда отделка квартиры, где живут кошки, собаки и прочая живность, устойчива к царапинам, прочна, проста в уходе, не накапливает статическое электричество и в целом безвредна. При выборе напольного покрытия обратите внимание на такие его характеристики: прочность, сопротивление к скольжению, устойчивость к влаге, грязи и повреждениям. Наиболее подходящие материалы:

Керамическая плитка и керамогранит

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Положить плитку лучше не только в коридоре и ванной комнате, но и на кухне. Главное, на что нужно обращать внимание при выборе плитки, ― ее износостойкость. Для керамической плитки и керамогранита оптимален 3 класс (PEI III) — движение средней интенсивности, что подходит для укладки во всех помещениях дома или квартиры. Для устойчивости к агрессивным средам (бытовая химия, щелочи, кислоты, порошки) выбирают материал класса А и АА — наивысшие показатели устойчивости. Скольжение определяет гладкость платки (полированный керамогранит скользкий, особенно при контакте с водой). Лапы собак, особенно больших, будут разъезжаться, что может привести к травмам суставов животного. Для определения гладкости плитки есть специальный стандарт (DIN 51130) и испытания, после которых материалу присваивается класс: низший — R9, высший — R12, стандартный — R10-11 (последний предпочтителен). Проблема в том, что холодное напольное покрытие будет некомфортным и для животных, и для хозяев. Поэтому под плиткой предусмотрена система теплого пола.

Обратите внимание на такие варианты:

Фото № 1: Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы
Керамогранит Kerama Marazzi «Терраса»
754 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка керамическая Merbau напольная
733 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ламинат 

Ламинал наиболее часто используют для обустройства пола. Его преимущество в том, что это теплый материал, он подходит для всего помещения. Технические характеристики ламината тоже классифицируются. Для помещения, где есть домашние животные, подходит 33 класс, толщиной от 8 до 12 мм. Такой ламинат отличается отсутствием гулкости (благодаря толстой доске), дополнительной защитой от шума и сохранением тепла. Стойкость ламината определяется по маркировке AC — содержание природного минерала под названием «корунд», который по прочности не уступает алмазу. Для помещений, где есть домашние питомцы, лучше выбирать ламинат с маркировкой AC/4 или АС/5. Минусы такого покрытия: слышен шум от когтей животных, особенно больших собак, есть эффект скольжения (лучше выбирать шершавое покрытие с фаской).

Нам понравилось такое напольное покрытие:

Ламинат «Дуб лоунбрау», 33 класс, толщина 10 мм, с фаской
1 055 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Линолеум 

Одно из самых востребованных напольных покрытий. Для оформления жилых помещений выбирают бытовой тип. Предпочтителен материал от 24 до 33 класса износостойкости. Напольные покрытия этой группы способны выдерживать интенсивную нагрузку. Чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные свойства, устранить неровности и обеспечить защиту от плесени и влаги, под линолеум необходимо укладывать подложку. Ширина линолеума зависит от размеров помещения. Например, для комнаты размером 4 х 6 метров выгодно приобрести четырехметровое полотно и уложить одним куском. Рулоны продаются длиной от 20 до 30 метров, шириной — от 1,5 до 5 метров. Минус покрытия в том, что из-за мягкой текстуры на этом материале остаются следы от когтей, а иногда и зубов домашних животных. Существует альтернативный тип покрытия — промышленный, он используется в общественных помещениях с большой проходимостью и износостойкостью.

Подходящий вариант:

Линолеум «Темпо Дуб Антик» 33 класс, 4 м
717 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стены

Коты часто точат когти об обои, а собаки пачкают стены, прислоняясь к ним, например, после прогулки под дождем. Что же выбрать для отделки стен, чтобы сохранить интерьер как можно дольше в хорошем состоянии и не ограничивать свободу ваших питомцев?

Обои

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Не стоит выбирать бумажные и с рельефным рисунком — лучше использовать более практичные виды обоев: гладкие моющиеся виниловые и стеклотканевые. Первые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью, выдерживают уход с применением чистящих средств. Вторые обладают отличной способностью противостоять механическим воздействиям, устойчивы к истиранию, воздействию кислот, щелочей, не боятся влаги и не горят. Стеклообои не электризуются, поэтому пыль к ним не пристает. Красить их лучше красителями на водной основе.

Подходящие обои:

Обои виниловые на флизелиновой основе
838 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Краска 

Это покрытие, требующее подготовленной ровной основы. Стену выравнивают с помощью шпаклевки и грунтовки или оклеивают обоями под покраску. Краска имеет особенности, которые нужно учитывать при выборе: тип поверхности, для которой она предназначена, укрывающая способность, консистенция, требования в отношении ухода, степень безопасности для здоровья, особенности состава. Рекомендуется использовать водоэмульсионную (водно-дисперсионную) акриловую или латексную краску. Такие покрытия долговечные, стойкие к истиранию и механическому воздействию.

Например, такой вариант:

Краска для стен и потолков Dulux Colours Kingdom
1 537 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стеновые панели 

Стеновые панели имеют долгий срок службы, прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям, влагостойки, декоративны и простоты в монтаже. Различают несколько материалов, из которых делают стеновые панели: натуральное дерево, МДФ, ДСП, ДВП, стеклянные, пластиковые ПВХ, с 3D-эффектом и гипсовые. Стеновыми панелями можно декорировать как всю поверхность стены, так и нижнюю ее часть — для интересного декора и сохранности стены от шалостей питомцев. Фото: nextluxury.com 

Подойдет такая панель:

Фото № 2: Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы
Панель
612 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Обивка

Чаще всего от когтей домашних животных страдают диваны, кресла и другая мебель, обитая тканью. Тщательно подбирайте диваны и кресла или заказывайте чехлы.

Существует обивка «антикоготь», которая имеет несколько видов: флок, шенилл, жаккард, велюр и микровелюр, искусственная замша на тканевой основе, кожа и микрофибра. Главный критерий выбора: плотное прочное волокно, короткий ворс, частое плетение. Такие ткани устойчивы, не впитывают запахи, легко чистятся, к ним почти не прилипает шерсть животного. При выборе цвета лучше отдавать предпочтение пастельным тонам с узором на обивке — на них меньше заметны царапины и шерсть. Ножки дивана также могут пострадать: выбирайте металлическую опору или диваны без видимых ножек.

Фото: wallbox.ru

Шторы

Лучше выбирать тюль из скользящего материала, ткань для штор должна быть плотной. Это очень важно — именно крепость нитей и толщина смогут не только предотвратить затяжки, но и выдержать вес питомца. Варианты: блэкаут джут — прочная ткань со стопроцентной светонепроницаемостью, хорошей теплоизоляцией и износостойкостью; блэкаут меланж — ткань с прорезиненной основой, тоже стопроцентной светонепроницаемостью (в отличие от джута эта ткань гладкая, благодаря чему нити трудно вытянуть); шенилл «Дольче» — плотная ткань, светонепроницаемость — 50—60 процентов.

Можно использовать рулонные шторы, которые подходят для любого интерьера, оберегают комнату от солнца и не вызывают повышенного внимания домашних питомцев. Жалюзи тоже закрывают окно до подоконника, но их шум может привлечь кошку или собаку.

Нам понравился такой вариант:

Штора «Фатлин»
2 080 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ковровое покрытие

Следует выбирать покрытие без длинного ворса. При выборе ковра важно обратить внимание на состав материала, цвет и фактуру. Стоит присмотреться к шерсти, нейлону или полипропилену — грязеотталкивающим поверхностям. Нейлон не впитывает запахов, легко очищается, не выгорает на солнце, антистатичен и гипоаллергенен. Полипропилен изготавливают из искусственного синтетического материала, он не электризуется, гипоаллергенен, не боится влаги, в нем не заводятся насекомые, на ощупь он напоминает шерстяные покрытия. Предпочтителен такой цвет коврового покрытия, на котором менее заметна шерсть питомца и пятна (если они все же образовались).

Такой ковер подойдет к любому интерьеру:

Ковер Inspiration
10 158 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Межкомнатные двери

Выбирая межкомнатные двери, необходимо учесть устойчивость к механическому воздействию и легкость перемещения питомца по квартире. Наиболее устойчивы к повреждениям такие покрытия, как экошпон и ПВХ (однако двери с таким покрытием не подлежат реставрации). Покрытые лаком или крашеные двери (шпонированные) легко повреждаются, но реставрируются. Дверь должна иметь ярко выраженную текстуру — на однотонных видны царапины. Можно вырезать в двери аккуратное отверстие для прохода  домашнего животного (прежде всего для кошек и маленьких собак). Распространена система придерживания двери — механизм не закрывает полотно полностью и оставляет щель для питомца.

Нам понравилась такая межкомнатная дверь:

Межкомнатная дверь «ТРЕНД-22»
2 118 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#Отделочные материалы#Интерьер#Питомцы
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#Интерьер#Ванная
Ванная в скандинавском стиле: удивительные примеры от ReRooms
#Отделочные материалы#Ванная#идеи для дома
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта: 7 идей
#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель
Состаренное дерево в интерьере: 16 необычных идей
#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель#хендмейд
Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идей
#Отделочные материалы#Кухня#идеи для дома#Гостиная
Что нужно знать, выбирая ламинат для пола
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия