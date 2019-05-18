Квартира-студия в этническом стиле с яркими акцентами

С подобной задачей столкнулись дизайнеры ReRooms, которым предстояло оформить этнический интерьер в квартире-студии площадью 31 метр для молодой творческой семьи с грудным ребенком. Заказчики попросили внести в их крохотное жилье нотки свободы, ярких красок, нежных чувств, в окружении которых они смогут отдыхать душой и телом. Наши специалисты с успехом реализовали неординарный замысел — они пропитали весь интерьер восточным колоритом, в котором нет и намека на обыденность.

Этнические интерьеры не теряют актуальности в дизайнерском мире. Любовь к ним неудивительна — элементы этого стилевого направления позволяют придать интерьеру ту самую оригинальность, которой порой сложно добиться от других современных стилистик. Важно лишь знать меру и не бояться экспериментировать, смешивая даже несочетаемые на первый взгляд детали.

Давайте погрузимся в этническое пространство и посмотрим, какие интересные решения в каждой жилой зоне приняли дизайнеры.

Прихожая

Достоинство этнической стилистики — ее универсальность. Она предполагает свободное сочетание цветов, предметов и фактур с любым другим стилем. В нашей прихожей дизайнеры объединили этнику со скандинавским минимализмом — на крохотном пятачке у входа все оформлено максимально просто, но ярко.

Фото: rerooms.ru

Эффектно сыграли дизайнеры на сложной колористике — стены окрасили в глубокий пурпурно-фиолетовый цвет, который гармонично оттенили белоснежным натяжным потолком, древесными тонами на полу и изумрудным акцентом в выступающем углу. Такой насыщенный микс цветов позволил создать жизнерадостный интерьер с характером во входной зоне, который подчеркнул выбранную интерьерную тематику.

Фото: rerooms.ru

Так как пространство входной зоны очень маленькое, от лишней мебели и декора дизайнеры решили отказаться. На виду оставили только оригинальный белый пуф, настенную вешалку и большое зеркало, которое визуально увеличило прихожую. Для хранения одежды и обуви обустроили компактную гардеробную в небольшом техническом помещении за дверью. Благодаря этому решению пространство студии не пришлось заставлять громоздкими шкафами, об углы которых пришлось бы биться хозяевам и их подрастающей малышке.

Зона кухни

Неожиданное дизайнерское решение было принято при обустройстве кухонной зоны. Ее оформили в проходе небольшого коридора, объединяющего прихожую с жилым пространством.

Фото: rerooms.ru

Кухонный гарнитур поставили вдоль стены, а в него встроили рабочую поверхность и бытовую технику. Никаких выступающих деталей — все предметы утопают в образованной нише из навесных шкафов, благодаря чему проход остался свободным, а в жилой зоне сохранилось место для обустройства столовой.

Этническая направленность интерьера кухонной зоны, как и в прихожей, прослеживается в цвете и отделочных материалах. Дизайнеры создали здесь яркий и запоминающийся цветной коктейль, который сделал облик кухни похожим на арт-объект из настоящей галереи. Матовые безручечные фасады мебели цвета сочной оливки игриво перекликаются с глянцем пурпурной плитки на кухонном фартуке и черно-белой рабочей поверхностью — вместе они смотрятся как оригинальная абстрактная картина, задающая особое настроение в квартире.

Зона гостиной-столовой

Для оформления этнической гостиной-столовой была выбрана более спокойная цветовая гамма. Чтобы создать иллюзию простора в этой зоне, дизайнеры прибегли к нейтральному светлому фону, который приправили этническими цветовыми мотивами и принтами.

Фото: rerooms.ru

Здесь для создания нужной атмосферы дизайнеры использовали комфортный диван с пурпурной обивкой и декоративные подушки с геометрическим паттернами, оригинальную картину и современную столовую мебельную группу из круглого стола и изящных бирюзовых стульев. Благодаря такому сочетанию элементов интерьер получился нестандартным, но не перегруженным деталями.

Большая сложность при оформлении интерьеров квартир-студий заключается в правильном зонировании пространства, которого зачастую сложно достигнуть из-за архитектурной криволинейности помещения. Но в нашем случае дизайнеры выигрышно обыграли такой недостаток. Выступающий угол они использовали для оформления домашней библиотеки с комфортным местом для чтения — об этом и мечтать не могли хозяева-книголюбы.

Фото: rerooms.ru

Следует отметить, что даже на этом небольшом участке квартиры прослеживается этническое направление интерьера — оригинальный торшер с абажуром из органзы и напольный вазон с большим комнатным растением привнесли в студию умиротворяющие сказочные нотки, которые плавно перетекли и в зону отдыха.

Зона спальни

Яркой спальня в этническом стиле получилась опять же благодаря удачному выбору цвета. Фоном в этой зоне выступил чарующий изумрудный оттенок, который в сочетании с приглушенным светом сделал комнату интимной и слегка волшебной.

На этом скромном участке студии дизайнерам удалось комфортно обустроить сразу два спальных места для хозяев и их маленькой дочки — родительскую кровать утопили в нише, которую скрыли от глаз шторой под потолок в цвет стен. Таким образом специалисты и пространство разграничили, и потолок слегка приподняли, и за рамки интерьерной этноконцепции не вышли.

Фото: rerooms.ru

Детскую кроватку-трансформер поставили ближе к окну и отделили от спального места взрослых компактной тумбой — таким образом ночью малышка будет находиться на расстоянии вытянутой руки от мамы, а днем сможет познавать окружающий мир под теплыми лучами солнышка.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

В ванной комнате, объединенной с санузлом, дизайнеры также сосредоточились на цветовом контрасте — здесь продублировали яркие тона, господствующие в жилой зоне. На стенах ванной эффектно переливаются бликами света глянцевые поверхности плитки изумрудного цвета, которые в сочетании с белизной сантехники придают комнате ощущение чистоты. Цветовой ансамбль выразительно дополняет насыщенный фиолетовый оттенок на потолке — он окутывает помещение нотками азиатской роскоши и загадочности, наполняя пространство нужной глубиной и колоритом.

Фото: rerooms.ru

Чтобы максимально сохранить место для передвижения по комнате, дизайнеры основательно продумали систему хранения и спрятали все лишние элементы. Для этого угол комнаты обустроили частично закрытой нишей, в которой вертикально расположились и стиральная машина, и сушилка, и коммуникации.

Фото: rerooms.ru

Не менее эргономично разместили в комнате и сантехнику — подвесной унитаз с инсталляцией, компактная белоснежная ванна и навесная тумба со встроенной раковиной очень аккуратно смотрятся на скромной площади, визуально не загромождая ее.

Фото: rerooms.ru