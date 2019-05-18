Квартира-студия в этническом стиле с яркими акцентами

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как можно мастерски использовать яркие оттенки в этническом интерьере небольшой квартиры-студии.
Этнические интерьеры не теряют актуальности в дизайнерском мире. Любовь к ним неудивительна — элементы этого стилевого направления позволяют придать интерьеру ту самую оригинальность, которой порой сложно добиться от других современных стилистик. Важно лишь знать меру и не бояться экспериментировать, смешивая даже несочетаемые на первый взгляд детали.
С подобной задачей столкнулись дизайнеры ReRooms, которым предстояло оформить этнический интерьер в квартире-студии площадью 31 метр для молодой творческой семьи с грудным ребенком. Заказчики попросили внести в их крохотное жилье нотки свободы, ярких красок, нежных чувств, в окружении которых они смогут отдыхать душой и телом. Наши специалисты с успехом реализовали неординарный замысел — они пропитали весь интерьер восточным колоритом, в котором нет и намека на обыденность.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Давайте погрузимся в этническое пространство и посмотрим, какие интересные решения в каждой жилой зоне приняли дизайнеры.
Прихожая
Достоинство этнической стилистики — ее универсальность. Она предполагает свободное сочетание цветов, предметов и фактур с любым другим стилем. В нашей прихожей дизайнеры объединили этнику со скандинавским минимализмом — на крохотном пятачке у входа все оформлено максимально просто, но ярко.
Эффектно сыграли дизайнеры на сложной колористике — стены окрасили в глубокий пурпурно-фиолетовый цвет, который гармонично оттенили белоснежным натяжным потолком, древесными тонами на полу и изумрудным акцентом в выступающем углу. Такой насыщенный микс цветов позволил создать жизнерадостный интерьер с характером во входной зоне, который подчеркнул выбранную интерьерную тематику.
Так как пространство входной зоны очень маленькое, от лишней мебели и декора дизайнеры решили отказаться. На виду оставили только оригинальный белый пуф, настенную вешалку и большое зеркало, которое визуально увеличило прихожую. Для хранения одежды и обуви обустроили компактную гардеробную в небольшом техническом помещении за дверью. Благодаря этому решению пространство студии не пришлось заставлять громоздкими шкафами, об углы которых пришлось бы биться хозяевам и их подрастающей малышке.
Зона кухни
Неожиданное дизайнерское решение было принято при обустройстве кухонной зоны. Ее оформили в проходе небольшого коридора, объединяющего прихожую с жилым пространством.
Кухонный гарнитур поставили вдоль стены, а в него встроили рабочую поверхность и бытовую технику. Никаких выступающих деталей — все предметы утопают в образованной нише из навесных шкафов, благодаря чему проход остался свободным, а в жилой зоне сохранилось место для обустройства столовой.
Этническая направленность интерьера кухонной зоны, как и в прихожей, прослеживается в цвете и отделочных материалах. Дизайнеры создали здесь яркий и запоминающийся цветной коктейль, который сделал облик кухни похожим на арт-объект из настоящей галереи. Матовые безручечные фасады мебели цвета сочной оливки игриво перекликаются с глянцем пурпурной плитки на кухонном фартуке и черно-белой рабочей поверхностью — вместе они смотрятся как оригинальная абстрактная картина, задающая особое настроение в квартире.
Зона гостиной-столовой
Для оформления этнической гостиной-столовой была выбрана более спокойная цветовая гамма. Чтобы создать иллюзию простора в этой зоне, дизайнеры прибегли к нейтральному светлому фону, который приправили этническими цветовыми мотивами и принтами.
Здесь для создания нужной атмосферы дизайнеры использовали комфортный диван с пурпурной обивкой и декоративные подушки с геометрическим паттернами, оригинальную картину и современную столовую мебельную группу из круглого стола и изящных бирюзовых стульев. Благодаря такому сочетанию элементов интерьер получился нестандартным, но не перегруженным деталями.
Большая сложность при оформлении интерьеров квартир-студий заключается в правильном зонировании пространства, которого зачастую сложно достигнуть из-за архитектурной криволинейности помещения. Но в нашем случае дизайнеры выигрышно обыграли такой недостаток. Выступающий угол они использовали для оформления домашней библиотеки с комфортным местом для чтения — об этом и мечтать не могли хозяева-книголюбы.
Следует отметить, что даже на этом небольшом участке квартиры прослеживается этническое направление интерьера — оригинальный торшер с абажуром из органзы и напольный вазон с большим комнатным растением привнесли в студию умиротворяющие сказочные нотки, которые плавно перетекли и в зону отдыха.
Зона спальни
Яркой спальня в этническом стиле получилась опять же благодаря удачному выбору цвета. Фоном в этой зоне выступил чарующий изумрудный оттенок, который в сочетании с приглушенным светом сделал комнату интимной и слегка волшебной.
На этом скромном участке студии дизайнерам удалось комфортно обустроить сразу два спальных места для хозяев и их маленькой дочки — родительскую кровать утопили в нише, которую скрыли от глаз шторой под потолок в цвет стен. Таким образом специалисты и пространство разграничили, и потолок слегка приподняли, и за рамки интерьерной этноконцепции не вышли.
Детскую кроватку-трансформер поставили ближе к окну и отделили от спального места взрослых компактной тумбой — таким образом ночью малышка будет находиться на расстоянии вытянутой руки от мамы, а днем сможет познавать окружающий мир под теплыми лучами солнышка.
Ванная и санузел
В ванной комнате, объединенной с санузлом, дизайнеры также сосредоточились на цветовом контрасте — здесь продублировали яркие тона, господствующие в жилой зоне. На стенах ванной эффектно переливаются бликами света глянцевые поверхности плитки изумрудного цвета, которые в сочетании с белизной сантехники придают комнате ощущение чистоты. Цветовой ансамбль выразительно дополняет насыщенный фиолетовый оттенок на потолке — он окутывает помещение нотками азиатской роскоши и загадочности, наполняя пространство нужной глубиной и колоритом.
Чтобы максимально сохранить место для передвижения по комнате, дизайнеры основательно продумали систему хранения и спрятали все лишние элементы. Для этого угол комнаты обустроили частично закрытой нишей, в которой вертикально расположились и стиральная машина, и сушилка, и коммуникации.
Не менее эргономично разместили в комнате и сантехнику — подвесной унитаз с инсталляцией, компактная белоснежная ванна и навесная тумба со встроенной раковиной очень аккуратно смотрятся на скромной площади, визуально не загромождая ее.
Стоимость дизайн-проекта для этой студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники