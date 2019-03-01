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Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идей


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Обычно мы стараемся преобразить дизайн гостиной, добавить новые элементы в интерьер, но у нас может не быть идей, как это сделать. Сейчас в моде натуральные материалы, поэтому известные дизайнеры советуют украшать гостиную в загородном доме деревом. Оно помогает разнообразить интерьер, добавить в него яркие акценты и скрыть неровности стен.

Содержание

1. Добавить яркий акцент: выполнить декор стены деревом 

В загородном доме уместно украсить стену или ее небольшой участок деревянными досками. Разместите доски разной длины в любом порядке: хаотично или друг за другом. Такая «деревянная мозаика» скроет неровности стен, создаст яркий акцент и даже визуально разделит гостиную на зоны.

Не бойтесь проявлять свои творческие способности. Хотите разукрасить доски — отличная идея, но не забывайте, что в интерьере все должно смотреться гармонично и сочетаться друг с другом.

Фото: pinterest.com
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Фото: pinterest.com
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2. Постелить деревянный пол

Лучше всего постелить пол, сделанный из настоящих кусков древесины: он прослужит 30 лет, а при правильном уходе еще больше. Такой пол экологичен, но стоит дороже других вариантов. Прежде чем настилать его, придется делать демонтаж старого покрытия. Если вы хотите сэкономить, положите линолеум, выполненный под дерево, — такой материал прослужит около 15 лет.

Фото № 1: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: yandex.ru

3. Сделать часы из дерева

Наиболее простой способ преобразить гостиную — добавить в нее новый элемент декора. Часы из дерева — отличная идея. Возьмите за основу деревянную доску любой формы и размера и проявите фантазию. Можно сделать круглые часы с циферблатом или без него, написать на них вдохновляющую или имеющую какое-либо значение цитату. Даже обычный кусок дерева с механизмом от часов может смотреться дорого и необычно.

Фото: pinterest.com
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Фото: pinterest.com
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4. Повесить на стену сердце из дерева

Считается, что интерьер, выполненный из дерева, стоит дорого, но существует множество идей, благодаря которым можно сэкономить. Вместо дорогих картин гостиную украсит деревянное сердце. Его можно вырезать из дерева и самостоятельно. Такой элемент декора смотрится оригинально и лаконично, а главное — его можно оформить разными способами: сделать красивую надпись, повесить гирлянду, отделать краской или нарисовать цветы.

Фото № 2: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: pinterest.com

5. Украсить пустую стену полкой из дерева

Деревянные полки с книгами, цветами или свечами смотрятся восхитительно и создают в гостиной особую атмосферу, наполненную теплом и уютом. Такие полки могут иметь необычную форму или напоминать дерево. Их можно изготовить самостоятельно или обратиться к профессионалам. Выбирайте идею, которая впишется в интерьер вашей гостиной, и как можно скорее воплощайте ее в жизнь.

Фото: pinterest.com
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Фото: pinterest.com
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6. Сделать деревянные балки на потолке

Потолок влияет на весь дизайн помещения, хотя при оформлении интерьера мы редко обращаем на него внимание. Добавьте необычный элемент — деревянные балки. Важно, чтобы они сочетались с интерьером всей гостиной. Их можно расположить крест-накрест или параллельно.

Фото № 3: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: pinterest.com

7. Сочетать дерево с камнем 

Камень и дерево — экоматериалы, которые отлично сочетаются между собой и дополняют друг друга. Камень долговечен, помогает сделать хорошую звукоизоляцию, а дерево разбавляет грубую форму камня и распространяет приятный аромат. Такая атмосфера отлично подходит загородному дому.

Фото № 4: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: pinterest.com

8. Сделать светильник из дерева

Если вы не хотите менять пол или устанавливать балки, чтобы преобразить интерьер гостиной, сделайте светильник из дерева. Он выглядит очень мило, и сделать его довольно просто — нужно лишь обладать минимальными знаниями по электрике либо внимательно следовать одной из многочисленных инструкций, найденных в Интернете.

Фото № 5: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: pinterest.com

9. Поставить стол из дерева

Стол — главный предмет мебели в интерьере, поскольку привлекает к себе много внимания и часто используется. В гостиной загородного дома прекрасно будет смотреться столик, выполненный из дерева. Он прочен и прослужит вам больше 40 лет, если правильно за ним ухаживать. Лучше выбрать модель, у которой основание выполнено из дерева, а столешница из мрамора. Такое сочетание смотрится одновременно грубо и нежно, что придает особый стиль гостиной.

Фото № 6: Дерево в интерьере гостиной загородного дома: 9 модных идейФото: pinterest.com

#гостинная#дерево#дом#Интерьер
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