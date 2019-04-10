Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей


6696
Получить образец дизайн-проекта

Хотите сделать свое жилище больше? Умные дизайнерские решения помогут без особых усилий визуально расширить пространство — рассказываем, какие именно.

Содержание

В случае с ремонтом или перепланировкой все просто: удаляем перегородки и стены, окрашиваем комнату в белый, ставим окна побольше — и свободного места хоть отбавляй. А что делать, если хочется расширить комнату без ремонта? Прямо сейчас и расскажем. Вы удивитесь, как легко этого можно добиться.

1. Добавьте света

Свет, естественный или искусственный, жизненно важен для малогабаритной квартиры. Даже если отделка темная, большое количество светильников сделает интерьер светлее и легче, а следовательно — визуально свободнее. Расположите их на разных уровнях: общую люстру под потолком, напольные и настенные лампы в разных зонах комнаты. Так вы охватите все пространство и сделаете его еще более светлым.

Фото № 1: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идейФото: czasnawnetrze.pl

Фото № 2: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Подвесной светильник Lucide Coco
1 712 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Торшер Eglo Vintage
6 090 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Повесьте зеркало

Можно даже несколько. Ведь благодаря отражениям даже самая маленькая комната будет казаться шире и больше. А если поставить рядом с зеркалом торшер, свет будет отражаться и сделает комнату светлее. Поэтому зеркало — универсальный инструмент для визуального расширения пространства. Полезный лайфхак: чтобы не загромождать комнату несколькими отдельными зеркалами, используйте встроенные — например в дверцах шкафов.

Фото: minimalistcoffeegirl.com

Фото № 3: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Зеркало ХЕМНЭС
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Если узор — то в полоску

Большая и широкая продольная полоска — наиболее удачный узор для небольших помещений. Благодаря ему место визуально увеличивается, причем в нужную вам сторону: горизонтальные полосы на ковре раздвинут стены, вертикальные на шторах — поднимут потолок. Чтобы комната не выглядела слишком пестрой, используйте полоски двух светлых оттенков, либо пусть цвета контрастируют друг с другом — для этого сгодится классическое сочетание белого и черного.

Фото: roomlybox.cafeblog.hu

Фото № 4: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Римская штора Montroy, бежевая полоса 81
3 665 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Пусть мебель будет прозрачной...

Например, поставьте в гостиную прозрачные стулья из пластика с тонкими ножками. Они выглядят совершенно невесомо и не нагружают своим видом интерьер, как массивная мебель из дерева или с тканевой обивкой. А еще такие стулья пропускают свет, что важно для малогабаритки.

Фото: shopdesign.com.br

Фото № 5: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Стул Louis Ghost прозрачный
4 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. … или многофункциональной

Складные стулья, раскладные столы, журнальные столики-трансформеры и прочие функциональные предметы — must have для маленького жилища. Их в любой момент можно «спрятать», тем самым освободив место. А еще такая мебель «два в одном» позволяет сократить общее число предметов в комнате. Например, большой стол с фотографии ниже быстро складывается в компактный журнальный столик, и нет смысла держать в небольшом пространстве сразу два стола.

Фото: zvet.ru

Фото № 6: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Стол-трансформер «Ницца»
8 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной складной стол Meeting
9 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Используйте много стекла

Не нравится внешний вид прозрачного пластика? Есть другой вариант — стеклянные поверхности. Их внешний облик тоже очень легкий и при этом гораздо изящнее. Мебель из стекла не выглядит громоздко и тяжело. Так что если выбираете между деревянным и стеклянным журнальным столиком для маленькой гостиной, лучше выбирайте второй.

Фото: bestedekorationsideen.club

Фото № 7: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Журнальный стол Gamble II
10 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный столик со стеклянной столешницей
32 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Стеллажи и шкафы должны быть высокими

Благодаря высокой мебели потолок становится визуально выше, что увеличивает всю комнату в целом. Усилить эффект простора можно створками со стеклянными вставками или открытыми полками, желательно полупустыми. Если шкаф или стеллаж заполнить под завязку, он будет слишком громоздким.

Фото: fm-mebel.com

Фото № 8: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Шкаф «Гарун-К 401.02»
4 980 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Открытая консоль «Гарун-К 552.01»
4 530 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. А шторы — до самого пола

Такое решение тоже сделает комнату визуально выше. Чтобы добиться максимального эффекта, расположите карниз под самым потолком. Шторы выбирайте или светлые, или с узором в виде вертикальной полоски. 

Фото: geoavegi.ge

Фото № 9: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Шторы №IJ100-02, темно-бежевый
1 956 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Избавьтесь от всего лишнего

Оставляйте максимально свободным пол: для этого ставьте приподнятую мебель на тонких ножках и используйте подвесные конструкции, где это возможно. Не захламляйте лишним декором полки, подоконники и прочие плоскости. Комната приобретет минималистичный облик и станет аккуратнее и свободнее, что положительно отразится на ее визуальной просторности.

Фото: noviydom.com.ua

Фото № 10: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Полка навесная ЛАКК
1 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный столик Ellips из массива дерева
7 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Организуйте грамотное хранение

Это поможет спрятать все лишнее. Вам пригодятся небольшие закрытые шкафчики или встроенные конструкции для хранения. А для самых маленьких комнат подойдет мебель с внутренними отделениями — например пуфы или диваны с ящиками под сиденьем.

Фото: frankhouse.org

Фото № 11: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Навесной шкаф со стеклянной дверью МЕТОД
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Пуф «ПФ-2», с ящиком
3 614 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Украшайте крупным декором

В качестве декора используйте большие или модульные картины — они расширят стены и сделают помещение более объемным. Если выбираете узорчатую мебель или текстиль, то рисунок на них тоже должен быть крупным. Мелкие украшения любого вида нежелательны, они, наоборот, визуально сужают комнату. А в больших количествах создают ощущение беспорядка.

Фото: decoratorist.com

Фото № 12: Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей
Модульная картина из 3 частей «Африканские мотивы»
5 481 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Модульная картина «Осеннее дерево из 4 частей»
9 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Постелите большой ковер

Большой ковер по центру маленькой гостиной — прекрасный вариант для ее зрительного расширения. Во-первых, вы выделите центральную зону комнаты с диванами и столиком, во-вторых — «голый» пол вокруг ковра будет выглядеть шире, визуально раздвигая стены.

Фото: stemcellglobal.org

Большой жаккардовый ковер
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Чехол на подушку Alazie
2 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#ремонт#Квартира#увеличение пространства
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#Шебби-шик#Квартира
Потрепанная роскошь: 12 отличных способов применить стиль шебби-шик в интерьере
#ремонт#Дизайн-проект#межкомнатные двери#Дизайн интерьера#купить двери
Как купить межкомнатную дверь: советы профессионала
#дизайн#Интерьер#Квартира
Натяжной потолок: 12 лучших идей
#ремонт#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#лепной декор#лепнина
Лепной декор: современный подход к дизайну интерьера
#Квартира#американский стиль
Трешка с роскошной ванной и гигантской кухней в американском стиле
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия