Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей

Хотите сделать свое жилище больше? Умные дизайнерские решения помогут без особых усилий визуально расширить пространство — рассказываем, какие именно.
- 1. Добавьте света
- 2. Повесьте зеркало
- 3. Если узор — то в полоску
- 4. Пусть мебель будет прозрачной...
- 5. … или многофункциональной
- 6. Используйте много стекла
- 7. Стеллажи и шкафы должны быть высокими
- 8. А шторы — до самого пола
- 9. Избавьтесь от всего лишнего
- 10. Организуйте грамотное хранение
- 11. Украшайте крупным декором
- 12. Постелите большой ковер
В случае с ремонтом или перепланировкой все просто: удаляем перегородки и стены, окрашиваем комнату в белый, ставим окна побольше — и свободного места хоть отбавляй. А что делать, если хочется расширить комнату без ремонта? Прямо сейчас и расскажем. Вы удивитесь, как легко этого можно добиться.
1. Добавьте света
Свет, естественный или искусственный, жизненно важен для малогабаритной квартиры. Даже если отделка темная, большое количество светильников сделает интерьер светлее и легче, а следовательно — визуально свободнее. Расположите их на разных уровнях: общую люстру под потолком, напольные и настенные лампы в разных зонах комнаты. Так вы охватите все пространство и сделаете его еще более светлым.
2. Повесьте зеркало
Можно даже несколько. Ведь благодаря отражениям даже самая маленькая комната будет казаться шире и больше. А если поставить рядом с зеркалом торшер, свет будет отражаться и сделает комнату светлее. Поэтому зеркало — универсальный инструмент для визуального расширения пространства. Полезный лайфхак: чтобы не загромождать комнату несколькими отдельными зеркалами, используйте встроенные — например в дверцах шкафов.
3. Если узор — то в полоску
Большая и широкая продольная полоска — наиболее удачный узор для небольших помещений. Благодаря ему место визуально увеличивается, причем в нужную вам сторону: горизонтальные полосы на ковре раздвинут стены, вертикальные на шторах — поднимут потолок. Чтобы комната не выглядела слишком пестрой, используйте полоски двух светлых оттенков, либо пусть цвета контрастируют друг с другом — для этого сгодится классическое сочетание белого и черного.
4. Пусть мебель будет прозрачной...
Например, поставьте в гостиную прозрачные стулья из пластика с тонкими ножками. Они выглядят совершенно невесомо и не нагружают своим видом интерьер, как массивная мебель из дерева или с тканевой обивкой. А еще такие стулья пропускают свет, что важно для малогабаритки.
5. … или многофункциональной
Складные стулья, раскладные столы, журнальные столики-трансформеры и прочие функциональные предметы — must have для маленького жилища. Их в любой момент можно «спрятать», тем самым освободив место. А еще такая мебель «два в одном» позволяет сократить общее число предметов в комнате. Например, большой стол с фотографии ниже быстро складывается в компактный журнальный столик, и нет смысла держать в небольшом пространстве сразу два стола.
6. Используйте много стекла
Не нравится внешний вид прозрачного пластика? Есть другой вариант — стеклянные поверхности. Их внешний облик тоже очень легкий и при этом гораздо изящнее. Мебель из стекла не выглядит громоздко и тяжело. Так что если выбираете между деревянным и стеклянным журнальным столиком для маленькой гостиной, лучше выбирайте второй.
7. Стеллажи и шкафы должны быть высокими
Благодаря высокой мебели потолок становится визуально выше, что увеличивает всю комнату в целом. Усилить эффект простора можно створками со стеклянными вставками или открытыми полками, желательно полупустыми. Если шкаф или стеллаж заполнить под завязку, он будет слишком громоздким.
8. А шторы — до самого пола
Такое решение тоже сделает комнату визуально выше. Чтобы добиться максимального эффекта, расположите карниз под самым потолком. Шторы выбирайте или светлые, или с узором в виде вертикальной полоски.
9. Избавьтесь от всего лишнего
Оставляйте максимально свободным пол: для этого ставьте приподнятую мебель на тонких ножках и используйте подвесные конструкции, где это возможно. Не захламляйте лишним декором полки, подоконники и прочие плоскости. Комната приобретет минималистичный облик и станет аккуратнее и свободнее, что положительно отразится на ее визуальной просторности.
10. Организуйте грамотное хранение
Это поможет спрятать все лишнее. Вам пригодятся небольшие закрытые шкафчики или встроенные конструкции для хранения. А для самых маленьких комнат подойдет мебель с внутренними отделениями — например пуфы или диваны с ящиками под сиденьем.
11. Украшайте крупным декором
В качестве декора используйте большие или модульные картины — они расширят стены и сделают помещение более объемным. Если выбираете узорчатую мебель или текстиль, то рисунок на них тоже должен быть крупным. Мелкие украшения любого вида нежелательны, они, наоборот, визуально сужают комнату. А в больших количествах создают ощущение беспорядка.
12. Постелите большой ковер
Большой ковер по центру маленькой гостиной — прекрасный вариант для ее зрительного расширения. Во-первых, вы выделите центральную зону комнаты с диванами и столиком, во-вторых — «голый» пол вокруг ковра будет выглядеть шире, визуально раздвигая стены.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники