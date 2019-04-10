Как без ремонта увеличить пространство в квартире: 12 оригинальных идей

В случае с ремонтом или перепланировкой все просто: удаляем перегородки и стены, окрашиваем комнату в белый, ставим окна побольше — и свободного места хоть отбавляй. А что делать, если хочется расширить комнату без ремонта? Прямо сейчас и расскажем. Вы удивитесь, как легко этого можно добиться.

1. Добавьте света

Свет, естественный или искусственный, жизненно важен для малогабаритной квартиры. Даже если отделка темная, большое количество светильников сделает интерьер светлее и легче, а следовательно — визуально свободнее. Расположите их на разных уровнях: общую люстру под потолком, напольные и настенные лампы в разных зонах комнаты. Так вы охватите все пространство и сделаете его еще более светлым.

Фото: czasnawnetrze.pl

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2. Повесьте зеркало

Можно даже несколько. Ведь благодаря отражениям даже самая маленькая комната будет казаться шире и больше. А если поставить рядом с зеркалом торшер, свет будет отражаться и сделает комнату светлее. Поэтому зеркало — универсальный инструмент для визуального расширения пространства. Полезный лайфхак: чтобы не загромождать комнату несколькими отдельными зеркалами, используйте встроенные — например в дверцах шкафов.

Фото: minimalistcoffeegirl.com

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3. Если узор — то в полоску

Большая и широкая продольная полоска — наиболее удачный узор для небольших помещений. Благодаря ему место визуально увеличивается, причем в нужную вам сторону: горизонтальные полосы на ковре раздвинут стены, вертикальные на шторах — поднимут потолок. Чтобы комната не выглядела слишком пестрой, используйте полоски двух светлых оттенков, либо пусть цвета контрастируют друг с другом — для этого сгодится классическое сочетание белого и черного.

Фото: roomlybox.cafeblog.hu

Римская штора Montroy, бежевая полоса 81 3 665 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Пусть мебель будет прозрачной...

Например, поставьте в гостиную прозрачные стулья из пластика с тонкими ножками. Они выглядят совершенно невесомо и не нагружают своим видом интерьер, как массивная мебель из дерева или с тканевой обивкой. А еще такие стулья пропускают свет, что важно для малогабаритки.

Фото: shopdesign.com.br

Стул Louis Ghost прозрачный 4 790 руб.* Купить *Цена может измениться

5. … или многофункциональной

Складные стулья, раскладные столы, журнальные столики-трансформеры и прочие функциональные предметы — must have для маленького жилища. Их в любой момент можно «спрятать», тем самым освободив место. А еще такая мебель «два в одном» позволяет сократить общее число предметов в комнате. Например, большой стол с фотографии ниже быстро складывается в компактный журнальный столик, и нет смысла держать в небольшом пространстве сразу два стола.

Фото: zvet.ru

Стол-трансформер «Ницца» 8 990 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной складной стол Meeting 9 499 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Используйте много стекла

Не нравится внешний вид прозрачного пластика? Есть другой вариант — стеклянные поверхности. Их внешний облик тоже очень легкий и при этом гораздо изящнее. Мебель из стекла не выглядит громоздко и тяжело. Так что если выбираете между деревянным и стеклянным журнальным столиком для маленькой гостиной, лучше выбирайте второй.

Фото: bestedekorationsideen.club

Журнальный стол Gamble II 10 999 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный столик со стеклянной столешницей 32 800 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Стеллажи и шкафы должны быть высокими

Благодаря высокой мебели потолок становится визуально выше, что увеличивает всю комнату в целом. Усилить эффект простора можно створками со стеклянными вставками или открытыми полками, желательно полупустыми. Если шкаф или стеллаж заполнить под завязку, он будет слишком громоздким.

Фото: fm-mebel.com

Шкаф «Гарун-К 401.02» 4 980 руб.* Купить *Цена может измениться Открытая консоль «Гарун-К 552.01» 4 530 руб.* Купить *Цена может измениться

8. А шторы — до самого пола

Такое решение тоже сделает комнату визуально выше. Чтобы добиться максимального эффекта, расположите карниз под самым потолком. Шторы выбирайте или светлые, или с узором в виде вертикальной полоски.

Фото: geoavegi.ge

Шторы №IJ100-02, темно-бежевый 1 956 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Избавьтесь от всего лишнего

Оставляйте максимально свободным пол: для этого ставьте приподнятую мебель на тонких ножках и используйте подвесные конструкции, где это возможно. Не захламляйте лишним декором полки, подоконники и прочие плоскости. Комната приобретет минималистичный облик и станет аккуратнее и свободнее, что положительно отразится на ее визуальной просторности.

Фото: noviydom.com.ua

Полка навесная ЛАКК 1 499 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный столик Ellips из массива дерева 7 690 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Организуйте грамотное хранение

Это поможет спрятать все лишнее. Вам пригодятся небольшие закрытые шкафчики или встроенные конструкции для хранения. А для самых маленьких комнат подойдет мебель с внутренними отделениями — например пуфы или диваны с ящиками под сиденьем.

Фото: frankhouse.org

Навесной шкаф со стеклянной дверью МЕТОД 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Пуф «ПФ-2», с ящиком 3 614 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Украшайте крупным декором

В качестве декора используйте большие или модульные картины — они расширят стены и сделают помещение более объемным. Если выбираете узорчатую мебель или текстиль, то рисунок на них тоже должен быть крупным. Мелкие украшения любого вида нежелательны, они, наоборот, визуально сужают комнату. А в больших количествах создают ощущение беспорядка.

Фото: decoratorist.com

Модульная картина из 3 частей «Африканские мотивы» 5 481 руб.* Купить *Цена может измениться Модульная картина «Осеннее дерево из 4 частей» 9 999 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Постелите большой ковер

Большой ковер по центру маленькой гостиной — прекрасный вариант для ее зрительного расширения. Во-первых, вы выделите центральную зону комнаты с диванами и столиком, во-вторых — «голый» пол вокруг ковра будет выглядеть шире, визуально раздвигая стены.

Фото: stemcellglobal.org