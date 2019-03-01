10 спален в сиреневом цвете

Вы уверены, что спальня должна быть выполнена в спокойной, неброской палитре? Предлагаем вам интересное решение: сиреневый и его оттенки.

Спальня — место для отдыха, расслабления и крепкого сна. Сиреневый цвет символизирует бунтарство, энергию, вызов. И дизайнеры знают, как все это сочетать.

1. Спальня для маленькой принцессы

Долой набивший оскомину розовый! Оформите спальню для девочки в сиреневом. По данным Института цвета Pantone, у сиреневого больше пятидесяти оттенков — тем лучше: можно выбирать нежный шифон, плотный текстиль, шелковое белье и почти прозрачный тюль во всех вариантах этого волшебного цвета. Конечно, ковер тоже имеет право быть сиреневым. Пастельный сиреневый в качестве обоев или окраски стен раздвинет небольшое помещение и приподнимет потолок.

Фото: dizainvfoto.ru

2. Классика — это белый + сиреневый

Сиреневый и белый — очень нежное сочетание. Сиреневое изголовье с направленным на него освещением станет ярким акцентом в спальне, но не будет доминировать. Абажур в тон изголовью — и вот уже спальня становится аристократичной.

Фото: benishop.co

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3. Броские акценты

Если вы не любите яркий дневной свет, значит, вам по душе затейливые сценарии освещения в спальне. Оно и понятно: игра со светом помогает вовремя расслабиться или так же вовремя проснуться. Но вскоре вы понимаете, что вам не хватает чего-то бодрящего и необычного? Купите ярко-сиреневую кровать. Вы можете подчеркнуть ее цвет текстилем пастельных оттенков в тон основному декору комнаты. Обивка цвета майской сирени будет напоминать о пробуждении природы каждое утро. Даже морозной зимой.

Фото: elanordesign.com

4. Много оттенков

Если равномерно распределить по спальне разные оттенки фиолетового, будет казаться, что здесь поселился нежный туман, который укрывает все пространство, словно нежная прозрачная паутинка. Отличный акцент — картина на стене, конечно, тоже в фиолетовой гамме. Она не позволит краскам визуально размываться и возглавит общую неброскую палитру.

Фото: designwow.ru

5. Королевский фиолет

Ваша спальня станет королевской, если обтянуть балдахины ярко-фиолетовым шелком или бархатом, купить плотные шторы на несколько оттенков светлее и выбрать для отделки части стен необычный принт. Лучше густо-фиолетовый. Козетка в таком же цвете дополнит атмосферу царственной неги.

Фото: wattpad.com

6. Не жалеем красок

Если вы любите все экстравагантное, этот вариант вам понравится. Клеим фиолетовые обои, выбираем фиолетовые шторы и текстиль, декор тоже предпочитаем в таких оттенках. Утренняя жизнерадостность посетит вас сразу же, как вы откроете глаза. А друзья, придя в гости, будут восхищены вашим интерьером и пожалеют, что выбрали для своих спален зеленый, серый или бежевый.

Фото: dekorguide.ru

7. Приглушаем оттенки

Не любите яркого и вызывающего — делайте интерьер на несколько тонов спокойнее. Шелковая фиолетовая штора пронизана солнечным светом, все остальные краски разбавлены и почти растворены в помещении. Постельное белье выбирайте одинаковое, сразу несколько комплектов — ведь на этой кровати невозможно представить что-то другое, кроме бледно-фиолетового.

Фото: carwirringdiagram.herokuapp.com

8. Два цвета — лучшее решение

Серый и фиолетовый — это сочетание для эстетов. Ничего лишнего. Фиолетовые стены в модной отделке капитоне, серый материал для пола, фиолетовые шторы, серое изголовье и тумбочка. Идеальный баланс!

Фото: dizain.guru

9. Фиолетовая страсть

Мы были уверены, что цвет настоящей страсти — красный. Но увидели эту спальню и поняли, что настоящая страсть может быть только фиолетовой. Причем экстраяркой, супергромкой, вызывающе блестящей. И непременно с темным оформлением. Страсть, любовь, фиолетовый!

Фото: hative.com

10. Винтаж для гурманов

Что ценят гурманы в хорошем вине? Оттенок, который приходит как послевкусие. Эта спальня — как выдержанное вино с фиолетовым послевкусием. Можно пить долго, но понемногу, наслаждаясь самим процессом. Черная вуаль потолочного абажура — как символ элитного бренда, как ярлык продукта, доступного избранным. Тем, кто умеет правильно выбирать оттенки.

Фото: hative.com



