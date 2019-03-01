Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

10 спален в сиреневом цвете


3106
Получить образец дизайн-проекта

Вы уверены, что спальня должна быть выполнена в спокойной, неброской палитре? Предлагаем вам интересное решение: сиреневый и его оттенки.

Содержание

Спальня — место для отдыха, расслабления и крепкого сна. Сиреневый цвет символизирует бунтарство, энергию, вызов. И дизайнеры знают, как все это сочетать.

1. Спальня для маленькой принцессы

Долой набивший оскомину розовый! Оформите спальню для девочки в сиреневом. По данным Института цвета Pantone, у сиреневого больше пятидесяти оттенков — тем лучше: можно выбирать нежный шифон, плотный текстиль, шелковое белье и почти прозрачный тюль во всех вариантах этого волшебного цвета. Конечно, ковер тоже имеет право быть сиреневым. Пастельный сиреневый в качестве обоев или окраски стен раздвинет небольшое помещение и приподнимет потолок.

Фото № 1: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: dizainvfoto.ru

2. Классика — это белый + сиреневый

Сиреневый и белый — очень нежное сочетание. Сиреневое изголовье с направленным на него освещением станет ярким акцентом в спальне, но не будет доминировать. Абажур в тон изголовью — и вот уже спальня становится аристократичной.

Фото № 2: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: benishop.co

Выбрать проект в стиле неоклассика и добавить к нему эти оттенки вы можете на сайте компании ReRooms

3. Броские акценты

Если вы не любите яркий дневной свет, значит, вам по душе затейливые сценарии освещения в спальне. Оно и понятно: игра со светом помогает вовремя расслабиться или так же вовремя проснуться. Но вскоре вы понимаете, что вам не хватает чего-то бодрящего и необычного? Купите ярко-сиреневую кровать. Вы можете подчеркнуть ее цвет текстилем пастельных оттенков в тон основному декору комнаты. Обивка цвета майской сирени будет напоминать о пробуждении природы каждое утро. Даже морозной зимой.

Фото № 3: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: elanordesign.com

4. Много оттенков

Если равномерно распределить по спальне разные оттенки фиолетового, будет казаться, что здесь поселился нежный туман, который укрывает все пространство, словно нежная прозрачная паутинка. Отличный акцент — картина на стене, конечно, тоже в фиолетовой гамме. Она не позволит краскам визуально размываться и возглавит общую неброскую палитру.

Фото № 4: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: designwow.ru

5. Королевский фиолет

Ваша спальня станет королевской, если обтянуть балдахины ярко-фиолетовым шелком или бархатом, купить плотные шторы на несколько оттенков светлее и выбрать для отделки части стен необычный принт. Лучше густо-фиолетовый. Козетка в таком же цвете дополнит атмосферу царственной неги.

Фото № 5: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: wattpad.com

6. Не жалеем красок

Если вы любите все экстравагантное, этот вариант вам понравится. Клеим фиолетовые обои, выбираем фиолетовые шторы и текстиль, декор тоже предпочитаем в таких оттенках. Утренняя жизнерадостность посетит вас сразу же, как вы откроете глаза. А друзья, придя в гости, будут восхищены вашим интерьером и пожалеют, что выбрали для своих спален зеленый, серый или бежевый.

Фото № 6: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: dekorguide.ru

7. Приглушаем оттенки

Не любите яркого и вызывающего — делайте интерьер на несколько тонов спокойнее. Шелковая фиолетовая штора пронизана солнечным светом, все остальные краски разбавлены и почти растворены в помещении. Постельное белье выбирайте одинаковое, сразу несколько комплектов — ведь на этой кровати невозможно представить что-то другое, кроме бледно-фиолетового.

Фото № 7: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: carwirringdiagram.herokuapp.com

8. Два цвета — лучшее решение

Серый и фиолетовый — это сочетание для эстетов. Ничего лишнего. Фиолетовые стены в модной отделке капитоне, серый материал для пола, фиолетовые шторы, серое изголовье и тумбочка. Идеальный баланс!

Фото № 8: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: dizain.guru

9. Фиолетовая страсть

Мы были уверены, что цвет настоящей страсти — красный. Но увидели эту спальню и поняли, что настоящая страсть может быть только фиолетовой. Причем экстраяркой, супергромкой, вызывающе блестящей. И непременно с темным оформлением. Страсть, любовь, фиолетовый!

Фото № 9: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: hative.com

10. Винтаж для гурманов

Что ценят гурманы в хорошем вине? Оттенок, который приходит как послевкусие. Эта спальня — как выдержанное вино с фиолетовым послевкусием. Можно пить долго, но понемногу, наслаждаясь самим процессом. Черная вуаль потолочного абажура — как символ элитного бренда, как ярлык продукта, доступного избранным. Тем, кто умеет правильно выбирать оттенки.

Фото № 10: 10 спален в сиреневом цвете

Фото: hative.com


#сиреневый#дизайн#Спальня#Интерьер#Квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#Интерьер#вязаный декор
Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей
#дизайн#Интерьер#отделка камнем#декоративный камень
Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения
#Спальня#освещение
Освещение в спальне: 5 дизайнерских лайфхаков
#санузел#дизайн#Интерьер#маленкий санузел#Квартира
Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера
#дизайн#Интерьер#Ванная
Цвет в дизайне ванной комнаты: 23 красивых оттенка
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия