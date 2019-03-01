10 спален в сиреневом цвете

Вы уверены, что спальня должна быть выполнена в спокойной, неброской палитре? Предлагаем вам интересное решение: сиреневый и его оттенки.
Спальня — место для отдыха, расслабления и крепкого сна. Сиреневый цвет символизирует бунтарство, энергию, вызов. И дизайнеры знают, как все это сочетать.
1. Спальня для маленькой принцессы
Долой набивший оскомину розовый! Оформите спальню для девочки в сиреневом. По данным Института цвета Pantone, у сиреневого больше пятидесяти оттенков — тем лучше: можно выбирать нежный шифон, плотный текстиль, шелковое белье и почти прозрачный тюль во всех вариантах этого волшебного цвета. Конечно, ковер тоже имеет право быть сиреневым. Пастельный сиреневый в качестве обоев или окраски стен раздвинет небольшое помещение и приподнимет потолок.
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2. Классика — это белый + сиреневый
Сиреневый и белый — очень нежное сочетание. Сиреневое изголовье с направленным на него освещением станет ярким акцентом в спальне, но не будет доминировать. Абажур в тон изголовью — и вот уже спальня становится аристократичной.
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Выбрать проект в стиле неоклассика и добавить к нему эти оттенки вы можете на сайте компании ReRooms
3. Броские акценты
Если вы не любите яркий дневной свет, значит, вам по душе затейливые сценарии освещения в спальне. Оно и понятно: игра со светом помогает вовремя расслабиться или так же вовремя проснуться. Но вскоре вы понимаете, что вам не хватает чего-то бодрящего и необычного? Купите ярко-сиреневую кровать. Вы можете подчеркнуть ее цвет текстилем пастельных оттенков в тон основному декору комнаты. Обивка цвета майской сирени будет напоминать о пробуждении природы каждое утро. Даже морозной зимой.
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4. Много оттенков
Если равномерно распределить по спальне разные оттенки фиолетового, будет казаться, что здесь поселился нежный туман, который укрывает все пространство, словно нежная прозрачная паутинка. Отличный акцент — картина на стене, конечно, тоже в фиолетовой гамме. Она не позволит краскам визуально размываться и возглавит общую неброскую палитру.
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5. Королевский фиолет
Ваша спальня станет королевской, если обтянуть балдахины ярко-фиолетовым шелком или бархатом, купить плотные шторы на несколько оттенков светлее и выбрать для отделки части стен необычный принт. Лучше густо-фиолетовый. Козетка в таком же цвете дополнит атмосферу царственной неги.
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6. Не жалеем красок
Если вы любите все экстравагантное, этот вариант вам понравится. Клеим фиолетовые обои, выбираем фиолетовые шторы и текстиль, декор тоже предпочитаем в таких оттенках. Утренняя жизнерадостность посетит вас сразу же, как вы откроете глаза. А друзья, придя в гости, будут восхищены вашим интерьером и пожалеют, что выбрали для своих спален зеленый, серый или бежевый.
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7. Приглушаем оттенки
Не любите яркого и вызывающего — делайте интерьер на несколько тонов спокойнее. Шелковая фиолетовая штора пронизана солнечным светом, все остальные краски разбавлены и почти растворены в помещении. Постельное белье выбирайте одинаковое, сразу несколько комплектов — ведь на этой кровати невозможно представить что-то другое, кроме бледно-фиолетового.
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8. Два цвета — лучшее решение
Серый и фиолетовый — это сочетание для эстетов. Ничего лишнего. Фиолетовые стены в модной отделке капитоне, серый материал для пола, фиолетовые шторы, серое изголовье и тумбочка. Идеальный баланс!
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9. Фиолетовая страсть
Мы были уверены, что цвет настоящей страсти — красный. Но увидели эту спальню и поняли, что настоящая страсть может быть только фиолетовой. Причем экстраяркой, супергромкой, вызывающе блестящей. И непременно с темным оформлением. Страсть, любовь, фиолетовый!
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10. Винтаж для гурманов
Что ценят гурманы в хорошем вине? Оттенок, который приходит как послевкусие. Эта спальня — как выдержанное вино с фиолетовым послевкусием. Можно пить долго, но понемногу, наслаждаясь самим процессом. Черная вуаль потолочного абажура — как символ элитного бренда, как ярлык продукта, доступного избранным. Тем, кто умеет правильно выбирать оттенки.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники