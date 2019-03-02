Правильное освещение в квартире: 8 советов от эксперта

Сегодня освещение перестало быть лишь дополнением к интерьеру и стало одной из главных его составляющих. Теперь план света в дизайн-проекте квартиры готовится вместе с мебелью, и о светильниках думают еще в процессе разработки планировки. Дизайнеры ищут равновесие между эстетикой и практичностью, необычные варианты, разрабатывают разные сценарии освещения, чтобы интерьер ожил и владельцам было удобно и приятно в нем жить.

Но что, если вы уже сейчас заняты ремонтом и вам предстоит поездка в магазин светильников? Мы попросили дизайнера интерьеров Екатерину Беляеву дать нам несколько профессиональных советов, чтобы никто не допустил досадных ошибок. Все должны получить освещение своей мечты!

Екатерина Беляева, дизайнер ReRooms

Окончила Тульский политехнический институт, работает дизайнером интерьеров с 2012 года. Владеет мастерской дизайна и авторских предметов интерьера, ведет блог. Творческое кредо: дизайн — это не мода, а хороший вкус!

1. Следуйте трем главным правилам

Когда вы начинаете готовить дизайн-проект освещения квартиры, первым делом вспомните о трех правилах. Существует три типа освещения: основное, направленное и декоративное. К первому относятся люстры или точечные светильники, ко второму — бра, настольные лампы, споты, а к третьему — подсветка ниш, мебели и отдельных зон. Так вот, чтобы интерьер был гармоничным, важно в каждой комнате использовать все три типа освещения.

Фото ReRooms

2. Ориентируйтесь по сторонам света

Еще до начала ремонта вам придется решить, где и какие светильники будут находиться, чтобы подготовить для них место во время черновых и чистовых работ. Обязательно сориентируйте интерьер по сторонам света. Выясните, сколько естественного солнечного света будет в каждой комнате в течение дня, и при выборе количества светильников обязательно это учитывайте.

Фото ReRooms

3. Обратитесь за помощью к психологии

К психологии, фэн-шуй или другому духовному учению, которое подскажет, как правильно использовать свет в интерьере. Каждая комната имеет свое назначение, и для каждой комнаты мы продумываем свое количество и качество света. Например, гостиная — основная комната в доме, ей нужен мягкий рассеянный свет, который не дает бликов. Кухня — самая “деятельная”, техническая комната, поэтому ей нужен сильный и яркий направленный свет и отдельные подсветки рабочей зоны. В спальне может царить полумрак, и лучше, если свет будет диммируемым. Обязательно учтите эту информацию, когда будете разрабатывать дизайн-проект освещения квартиры.

Фото ReRooms

4. Не пренебрегайте технической частью

Когда выбираете светильники, нужно обращать внимание на их характеристики, особенно на площадь освещения. К тому же в магазинах светильники часто уже подключены, чтобы вы могли увидеть, сколько в реальности они дают света и как он распределяется. Это важно, чтобы вы получили не просто красивую, но и практичную люстру, которая будет выполнять свои задачи. Одного дизайна недостаточно! Еще обратите внимание, на какие лампы рассчитан светильник: самые мягкие и практичные — светодиодные.

Фото ReRooms

5. Следуйте стилю

Светильники все-таки должны вписываться в интерьер и украшать его, особенно сегодня, когда в магазинах так много дизайнерских люстр, похожих на скульптуры. Есть производители, которые специализируются только на свете в стиле ар-деко, например, или делают только детские светильники. Всегда лучше отправляться прямо к эксперту в нужной вам области. Но помните, что количество декоративных деталей, материал и цвет светильника повлияют на количество и качество света, поэтому старайтесь соблюсти баланс.

Фото ReRooms

6. Не забудьте про ванную комнату

В ванной светом часто пренебрегают, думая, что хватит двух лампочек на потолке. Но и в этом случае надо помнить о правиле трех видов освещения и учитывать все потребности человека. Для того чтобы в ванной было уютно, понадобится подсветка зеркала и, возможно, мебели. Больше света — больше уюта!

Фото ReRooms

7. Продумайте управление

О нем тоже часто забывают, когда выбирают напольное покрытие и цвет стен, а помнить нужно обязательно! Иначе придется идти через всю квартиру, чтобы включить свет в коридоре, и мириться со слишком ярким освещением в маленькой зоне. Проходные выключатели и диммеры очень помогают управлять светом даже в небольших квартирах.

Фото ReRooms

8. Моделируйте светом пространство

С помощью света можно зрительно изменить пространство комнаты. Особенно это важно при наличии узких стен или низких потолков. Недостатки можно визуально убрать, если знать, куда направить свет. Например, в узком коридоре осветить одну стену с помощью трекового света на потолке. Появится ощущение глубины пространства: одна стена будет уходить вдаль, а вторая словно вообще растворится в воздухе. И подобных хитростей очень много — вот почему нужна помощь дизайнера!





Подводя итог, еще раз хочется отметить, что план света в дизайн-проекте – это одна из важнейших составляющих. Чтобы ремонтная бригада сделала все правильно, и не пришлось тратить деньги на ненужные переделки, лучше подготовить проект, учитывающий все тонкости касательно электрики и освещения. Ниже представлены готовые планы освещения и соответствующие им визуализации из дизайн-проектов, разработанных ReRooms.

Фото ReRooms