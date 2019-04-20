Как быстро и бюджетно обновить интерьер квартиры. Советы эксперта ReRooms

Как сэкономить на ремонте и создать в своей квартире стильный, качественный и креативный интерьер? Мы попросили дизайнера Марию Федосову ответить на этот вопрос. Ее идеи помогут сделать ремонт в квартире недорого и получить в результате настоящий шедевр.

Мария Федосова, дизайнер ReRooms.

Окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «дизайн». В этой сфере работает 10 лет.

С чего начать ремонт

Залог хорошего обновления интерьера — идея. Подыщите красивые картинки в Интернете и журналах, создайте из них коллаж. Ответьте себе на вопрос: что вам в них нравится? Например, это может быть определенная текстура или цвет. Следуя стилю, который вам нравится на картинках, можно сделать очень достойный и красивый ремонт, не прибегая к помощи дизайнера.

Фото: eclectictrends.com

Основа — это главное

Здорово, если в квартире изначально был сделан хороший ремонт: выровнены и окрашены стены или наклеены хорошие обои. Такая основа облегчит дальнейшее обновление ремонта.

Выровненные стены легко окрасить в новый цвет, хорошие обои под покраску тоже легко перекрасить. Снять старые обои не составит труда, если стены были хорошо подготовлены. Если обои надоели, их можно снять, а ровные стены быстро покрасить.

Фото: jossandmain.com

Если хорошей основы нет, ремонт будет посложнее. Надоевшие обои можно закрыть деревянными панелями или рейками. Если старые обои позволяют, можно совместить их с помощью молдингов с другими обоями. Например, бюджетный вариант обновления интерьера: пространство на стене можно обрамить молдингами, внутри них наклеить однотонные обои, которые сочетаются со старыми. Однако нужно учитывать уже имеющийся стиль комнаты и не ошибиться с выбором цветов.

Фото: interiorizm.com

Реставрация дверей

Старые двери можно отреставрировать, если они качественные. Двери из массива можно ошкурить, покрыть лаком или окрасить. Глубокие царапины на дереве вам будет по силам отреставрировать самостоятельно. Такой ремонт можно делать раз в два или три года, если вы любите обновлять интерьер.

Фото: custommade.com

Если двери не из МДФ, а из более дешевых аналогов, отреставрировать их не удастся. Но экономичные варианты тоже есть — например, покрыть дверь специальной пленкой.



Обновление обоев

Не стоит клеить новые обои на старые, особенно если верхний слов обоев тяжелее нижнего. Если есть воздушные подушки под обоями, тяжелый слой потянет за собой легкий, и есть вероятность, что обои отклеятся. Зато покрасить старый слой обоев можно, даже если у вас обои не под покраску.

В детской комнате интересно будет смотреться такой вариант: нижнюю часть стены выкрасить в какой-либо цвет, а сверху наклеить обои, сделав переход через молдинг. Нижняя часть легко будет отмываться от рисунков и отпечатков детских пальчиков, а верхняя создаст уют в комнате. Такой ремонт очень практичный и долговечный.

Фото: idealhome.co.uk

Починка мебели

Если есть желание, отреставрировать можно любую мебель. Иногда в наследство от бабушки достаются интересные варианты. Не использовать их в интерьере — просто грех!

Мебель можно отдать на реставрацию в мастерскую или попробовать починить самостоятельно, найдя видеоуроки на YouTube. Вариантов для такого ремонта много: можно покрыть предметы специальной краской для мебели или с помощью клея ПВА наклеить обои на ламинированные поверхности.

Фото: prettydesigns.com

Если речь идет не о глобальной реставрации мебели, а о небольших улучшениях, можно подтянуть петли на дверцах или заменить ручки. Можно сделать это самостоятельно или вызвать мастера, который все отрегулирует.

Мебель, на которой будут ровно отрегулированы дверцы и заменены декоративные детали, заиграет новыми красками. Можно поменять и другие элементы. Кухня преобразится, если на ней появится новый кран, столешница или раковина. Например, сейчас очень актуальны на кухне раковины из латуни.

Фото: instagram.com

Замена декоративных элементов

Если базовый интерьер хороший и его не нужно менять, но интерьер поднадоел, самый легкий способ его освежить — поменять декоративные элементы. Можно повесить шторы другого цвета, купить новые подушки или пуфики.

Фото: the-citizenry.com

Обновление пола

Многие современные покрытия разборные и легко меняются. Например, если вам больше не нравится старый ламинат, можно его разобрать и положить новый.

Фото: minidecors.com

Ламинат можно укладывать поверх старого слоя ламината. На него можно класть плитку из ПВХ или линолеум. Если основа ровная и без вздутий, новые слои будут держаться на ней хорошо.

Задекорируйте плитку на кухне и в ванной

Плитку можно покрасить в новый цвет. Для этого есть специальные краски и подготовительные смеси, их можно найти в обычных строительных магазинах.

Фото: instagram.com

Озеленение комнат

Вновь приходит мода на зелень: плющ, свисающий с потолка, корзинки с цветами и даже искусственная зелень. Поэтому экспериментируйте с растениями дома и повышайте настроение яркими красками.

Фото: postris.com

Какие идеи недорогого ремонта в квартире вам понравились? Расскажите в комментариях.