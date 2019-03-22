Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер

1. Декоративная краска для стен

Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков.

Фото: freshome.com

1 /4 Фото: freshome.com

2 /4 Фото: italianbark.com

3 /4 Фото: hips.hearstapps.com

4 /4

Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля:

F302 (Пармезан) Купить екоративная краска для стен Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков. Фото: freshome.com

1 /4 Фото: freshome.com

2 /4 Фото: italianbark.com

3 /4 Фото: hips.hearstapps.com

4 /4 Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля: F302 (Пармезан) Купить

Наше портфолио более 10 000 проектов Все проекты Помещения Квартиры Тип помещения Выбрано: 0 Квартира-студия Однокомнатная квартира Двухкомнатная квартира Трёхкомнатная квартира Четырёхкомнатная и более Пятикомнатная квартира Евро двухкомнатная квартира Евро трехкомнатная квартира Экстерьер Дом/коттедж Таунхаус Коммерческое помещение Спальня Прихожая Кухня Зал Совмещенный санузел Детская Кухня-гостиная Ванная Туалет Кабинет Студия Стиль Выбрано: 0 Модернизм Скандинавский Современная классика Современный Минимализм Контемпорари Лофт Эклектика Фьюжн Прованс Классика Американская классика Этнический Шведский Хай-тек Поп-арт Кантри Эко-стиль Арт-деко Средиземноморский Конструктивизм Японский Площадь, м² Начальное количеcтво метров: Конечное количеcтво метров: Перейти