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Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер


29477
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ReRooms расскажет о разных способах отделки стен, способных создать выдержанный и современный дизайн.

Содержание

1. Декоративная краска для стен

Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков.

Фото: freshome.com
1/4
Фото: freshome.com
2/4
Фото: italianbark.com
3/4
Фото: hips.hearstapps.com
4/4

Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля:

Фото № 1: Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер
F302 (Пармезан)
Купить
екоративная краска для стен

Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков.

Фото: freshome.com
1/4
Фото: freshome.com
2/4
Фото: italianbark.com
3/4
Фото: hips.hearstapps.com
4/4

Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля:

Фото № 1: Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер
F302 (Пармезан)
Купить

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А вот нежный пудровый оттенок для спальни девочки:

H419
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2. Венецианская штукатурка

Материал смотрится благородно, дорого — и невероятно красиво. Венецианская штукатурка имеет перламутровые, дымчатые переливы, мягкие линии и напоминает мрамор. При определенном освещении на стене заметно приглушенное свечение. Существует множество типов венецианской штукатурки: тревиньяно, венето, империале, энкаусто, марбелло и другие.

Фото: assets.vogue.com
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Фото: tr-images.condecdn.net
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Фото: cocokelley.com
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3. Гибкий камень

Отделку еще называют каменным шпоном. Материал состоит из нескольких слоев: подложки, стеклопластика, полиэфирной смолы и камня (сланца песчаника и других). Каменный шпон имеет шероховатую поверхность и богатую цветовую гамму. Листы отделочного материала используют для декорирования полов, подоконников, столешниц и стен. Гибкий камень шикарно смотрится в урбанистическом интерьере, лофте, гранже, стимпанке. Любая современная студия интерьера разработает интересный дизайн, заменив традиционные обои каменным шпоном.

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Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com

 Восхитительный гибкий камень:

Фото № 2: Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер
Каменный шпон Mensa
7 490 руб.*
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*Цена может измениться

Космическое настроение:

Каменный шпон Andromeda
7 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Романтичный оттенок:

Terrakota
9 000 руб.*
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*Цена может измениться

4. Деревянная отделка стен

Для отделки стен выбирают лиственницу, сосну, ель и другие более мягкие породы. Из древесины делают вагонку, панели, блоки. Материал придает интерьеру очарование природы и солидность. Идеальный вариант для воплощения таких стилей, как рустик, кантри, прованс, лофт, скандинавский. Можно декорировать часть стены, создать композицию или покрыть все поверхности — в любом случае комната приобретет необыкновенную эстетику.

Фото: woodenwalldesign.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: i2.wp.com
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Стильный вариант стеновой панели из древесины:

WHITE PINE 4005
2 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Красивая дубовая панель для спальни или гостиной:

ДУБ РУСТИК 4083
2 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Кафельная плитка или керамогранит

Плитка отлично подходит в качестве альтернативы обоям благодаря богатству цветов, форм и фактур. Это может быть дизайн под мрамор, срез дерева, имитация кожи, растительный или геометрический орнамент.

Фото: cdn.trendir.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: sauravdutt.com
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Как вам такой дизайн?

CRASH BEIGE
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Или такой:

Gala Marengo
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6. Рельефные (3D) стеновые панели

Стены в квартире можно декорировать панелями с разными рельефными узорами. Это универсальное решение, подходящее как для интерьера гостиной, так и для спальни. В ванную можно подобрать влагостойкий вариант. Плиты 3D могут быть из гипса, пластика или МДФ. Пластиковая отделка отличается более демократичной ценой. Традиционно такие декоративные панели белые, но их можно окрашивать, чтобы гармонично вписать в общий дизайн комнаты.

Фото: mysocalblog.com
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Фото: 3d-wall-panel.co.uk
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Фото: 3d-wall-panel.co.uk
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Стильный и незамысловатый дизайн:

Дизайнерская 3D панель из гипса Artgypspanel Волна симметричная 500х500 мм
601,8 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Отличный вариант для гостиной в стиле модерн:

Дизайнерская 3D-панель из гипса Artgypspanel Скала 500 х 500 мм
601,8 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Классический декор:

Дизайнерская 3D-панель из гипса Artpole Valencia 600 х 600 мм
1 468 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Бамбуковое полотно

Это не только натуральный, экологичный и износостойкий материал, но и очень красивый, отличающийся интересной фактурой и теплой гаммой. Бамбуковое полотно замечательно дополнит интерьер в тропическом или колониальном стиле.

Фото: cf.ltkcdn.net
 Бамбуковое полотно изумительного цвета:

Бамбуковое полотно 2,5м. 5мм. Коньяк
1 878 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Более светлый материал:

Стеновое полотно из бамбука COSCA бамбуковое полотно «Бренди» 17мм
1 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Кирпичная декоративная стена

Чтобы сделать интерьер стильным, можно добавить кирпичную стену в интерьер — вместо лент с цветочками. К примеру, для этого подходят панели или плитка под кирпичную кладку, а также специальный интерьерный кирпич, который поштучно выкладывается на стену со смесью. Можно выбрать традиционный цвет, терракотовый, белый, желтый. Но особенно эффектно смотрится состаренный кирпич.

Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: i1.wp.com
2/3
Фото: cdn.home-designing.com
3/3

Проверенный вариант для скандинавского стиля:

Плитка гипсовая Касавага Саман-200 195 х 65 мм
295,8 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Классический цвет и дизайн:

Плитка гипсовая Касавага Саман-215 195 х 65 мм
295,8 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Листовая панель под старый кирпич:

Листовые панели ПВХ Регул Стандарт Кирпич Старый красный 1 030 х 495 мм 0,51 м2
138 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Пробковые листы для стен

Пробка — натуральный и экологически чистый материал. Покрытие обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, поэтому пробковые листы отлично подходят для отделки стен любой комнаты в доме. Что немаловажно, пробка отличается разнообразием расцветки и фактуры.

Фото: static1.squarespace.com
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Фото: thurstonreed.com
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Красивый пробковый лист медового оттенка:

Пробковое покрытие для стен Egen Detroit
880 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Белая пробка смотрится роскошно:

Пробковое покрытие для стен Wicanders Dekwall RY 77 001 Hawaii Exclusive
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Ламинат для облицовки стен

Ламинат используют не только в качестве напольного покрытия, но и для отделки стен. Это и красиво, и функционально — дополнительное утепление и шумоизоляция.

Фото: adorable-home.com
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Фото: freshome.com
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Элегантный дизайн:

Ламинат Kronostar Synchrotec 2800 Дуб регуляр
720 руб.*
Купить
*Цена может измениться

И теплый оттенок:

Ламинат Imperial City Дуб карамель
770 руб.*
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*Цена может измениться

Фото анонса: porcelanosa.com


#обои#дизайн#Интерьер
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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