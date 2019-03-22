Чем заменить обои: 10 стильных идей, которые преобразят интерьер

ReRooms расскажет о разных способах отделки стен, способных создать выдержанный и современный дизайн.
1. Декоративная краска для стен
Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков.
Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля:
Краска для внутренних работ не имеет неприятного запаха, не выгорает и долго сохраняет насыщенность цвета, может быть глянцевой, матовой, фактурной, мозаичной — видов много. Отделка отличается простотой в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой. Можно подобрать нужный оттенок и выкрасить стеновые поверхности — все или одну-две, комбинируя с другим отделочным материалом, теми же обоями. Это позволяет придать интерьеру динамичность, глубину, оригинальный вид. Необязательно ограничиваться одним цветом, можно создать красивый геометрический узор из двух-трех оттенков.
Вот очень красивая интерьерная краска, подходящая для скандинавского стиля:
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А вот нежный пудровый оттенок для спальни девочки:
2. Венецианская штукатурка
Материал смотрится благородно, дорого — и невероятно красиво. Венецианская штукатурка имеет перламутровые, дымчатые переливы, мягкие линии и напоминает мрамор. При определенном освещении на стене заметно приглушенное свечение. Существует множество типов венецианской штукатурки: тревиньяно, венето, империале, энкаусто, марбелло и другие.
3. Гибкий камень
Отделку еще называют каменным шпоном. Материал состоит из нескольких слоев: подложки, стеклопластика, полиэфирной смолы и камня (сланца песчаника и других). Каменный шпон имеет шероховатую поверхность и богатую цветовую гамму. Листы отделочного материала используют для декорирования полов, подоконников, столешниц и стен. Гибкий камень шикарно смотрится в урбанистическом интерьере, лофте, гранже, стимпанке. Любая современная студия интерьера разработает интересный дизайн, заменив традиционные обои каменным шпоном.
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Восхитительный гибкий камень:
Космическое настроение:
Романтичный оттенок:
4. Деревянная отделка стен
Для отделки стен выбирают лиственницу, сосну, ель и другие более мягкие породы. Из древесины делают вагонку, панели, блоки. Материал придает интерьеру очарование природы и солидность. Идеальный вариант для воплощения таких стилей, как рустик, кантри, прованс, лофт, скандинавский. Можно декорировать часть стены, создать композицию или покрыть все поверхности — в любом случае комната приобретет необыкновенную эстетику.
Стильный вариант стеновой панели из древесины:
Красивая дубовая панель для спальни или гостиной:
5. Кафельная плитка или керамогранит
Плитка отлично подходит в качестве альтернативы обоям благодаря богатству цветов, форм и фактур. Это может быть дизайн под мрамор, срез дерева, имитация кожи, растительный или геометрический орнамент.
Как вам такой дизайн?
Или такой:
6. Рельефные (3D) стеновые панели
Стены в квартире можно декорировать панелями с разными рельефными узорами. Это универсальное решение, подходящее как для интерьера гостиной, так и для спальни. В ванную можно подобрать влагостойкий вариант. Плиты 3D могут быть из гипса, пластика или МДФ. Пластиковая отделка отличается более демократичной ценой. Традиционно такие декоративные панели белые, но их можно окрашивать, чтобы гармонично вписать в общий дизайн комнаты.
Стильный и незамысловатый дизайн:
Отличный вариант для гостиной в стиле модерн:
Классический декор:
7. Бамбуковое полотно
Это не только натуральный, экологичный и износостойкий материал, но и очень красивый, отличающийся интересной фактурой и теплой гаммой. Бамбуковое полотно замечательно дополнит интерьер в тропическом или колониальном стиле.
Бамбуковое полотно изумительного цвета:
Более светлый материал:
8. Кирпичная декоративная стена
Чтобы сделать интерьер стильным, можно добавить кирпичную стену в интерьер — вместо лент с цветочками. К примеру, для этого подходят панели или плитка под кирпичную кладку, а также специальный интерьерный кирпич, который поштучно выкладывается на стену со смесью. Можно выбрать традиционный цвет, терракотовый, белый, желтый. Но особенно эффектно смотрится состаренный кирпич.
Проверенный вариант для скандинавского стиля:
Классический цвет и дизайн:
Листовая панель под старый кирпич:
9. Пробковые листы для стен
Пробка — натуральный и экологически чистый материал. Покрытие обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, поэтому пробковые листы отлично подходят для отделки стен любой комнаты в доме. Что немаловажно, пробка отличается разнообразием расцветки и фактуры.
Красивый пробковый лист медового оттенка:
Белая пробка смотрится роскошно:
10. Ламинат для облицовки стен
Ламинат используют не только в качестве напольного покрытия, но и для отделки стен. Это и красиво, и функционально — дополнительное утепление и шумоизоляция.
Элегантный дизайн:
И теплый оттенок:
Фото анонса:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники