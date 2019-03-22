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Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья


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Как быстро и эффектно преобразить спальню без ремонта — показываем на лучших примерах.

В ожидании весны хочется перемен в доме, особенно в том помещении, где начинается и заканчивается каждый ваш день. Но ремонт пока не входит в ближайшие планы. Как в этой ситуации сделать утро ярче, чтобы просыпаться в неизменно приятном расположении духа? Конечно, декорировать вашу кровать красивым постельным бельем.

Оливковый цвет — один из модных оттенков этого года. Он идеально сочетается с пудровыми оттенками, которые должны быть здесь только в виде акцентов. Одной подушки и декора для пуфика в пудровом оттенке будет достаточно.

Фото № 1: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: etk-fashion.com

Фото № 2: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельный комплект Georg Jensen Damask
1 020 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стеганое покрывало для кровати и постельное белье того же рисунка — очень стильный комплект.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 3: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье "Цветок лотоса" 5D (жатка)
1 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Бело-серо-черное постельное белье в спальне, оформленной в бело-серо-черной гамме. Сделано со вкусом!

Фото: etk-fashion.com

Фото № 4: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье ЕВРО Mency Mehendi-Team N-054 из сатина 100% хлопок
1 610 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В моде — разнофактурное постельное белье: гладкие простыни, пододеяльник из ткани с рельефом, наволочки с рюшами.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 5: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Комплект белья "Soft Line", 1,5-спальный, наволочки 50x70
1 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Полосы в виде рисунка и полоски как фактура — еще один модный вариант.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 6: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье с вафельным одеялом PALMIYE Евро
3 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Монохромный неброский рисунок постельного белья поддержан и подчеркнут черным покрывалом из натуральной ткани.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 7: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ЭЛЬФ КОЛЛЕКЦИЯ SATIN COLLECTION "ЭЙПРИЛ"
1 074 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Принт в виде неярких архитектурных мотивов пододеяльника выглядит нежно на фоне броского оттенка простыней и наволочек.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 8: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье евростандарт ECOTEX КЭЕ/Виктория сатин/жаккард
5 120 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Идея для энергичных и творческих людей: жизнерадостный принт плюс объемная фактура ткани.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 9: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье семейное Verossa Plumelent перкаль
4 230 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Один рисунок в разных оттенках пастельной гаммы успокаивает нервную систему.

Фото: etk-fashion.com

Это не кровать — это летний цветник с бушующими красками!

Фото № 10: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: etk-fashion.com

Фото № 11: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье с кружевом Asabella Berlin Евро
12 650 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Восточные мотивы декора кровати никогда не сдают своих позиций.

Фото: etk-fashion.com

Любите смотреть кино про джунгли? Теперь они будут вам сниться.

Фото № 12: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: etk-fashion.com

Фото № 13: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Комплект постельного белья Hobby ROSANNA сатин серый
5 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Мелкий цветочек и набивная ткань — вечная классика. Изголовье кровати выглядит на фоне такого постельного белья менее громоздко.

Фото: etk-fashion.com

Фото № 14: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ “АНЖЕЛИКА”
1 835 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кровать для ценителей ар-деко.

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Оформление кровати с помощью постельного белья — это не только краски, это в первую очередь дорогие ткани. И немного художественного беспорядка.

Фото № 15: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Строгий комплект белья на строгой кровати для строгого перфекциониста.

Фото № 16: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Монохромный печворк может быть и в виде принта на постельном белье. Чем не вариант для кровати в лофте?

Фото № 17: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Фото № 18: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Спальное постельное белье, Поплин, СайлиД
1 952 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Экотема в лучшем ее проявлении. Ни одного лишнего штриха!

Фото: theenglishhome.co.uk

Фото № 19: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ KINGSILK VX-116
2 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Лучше бело-синей гаммы в спальне может быть только сине-белая.

Фото: pixel.nymag.com

Фото № 20: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ KINGSILK VX-114
2 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Пудровое постельное белье было бы просто бледно-розовым, если бы не белые подушки и медный «бочонок» у изголовья.

Фото: pixel.nymag.com

Сочетание цветочного рисунка постельного белья и живых растений очень естественно смотрится в спальне.

Фото № 21: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: pixel.nymag.com

Фото № 22: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье “МИРАБЕЛЬ с компаньоном”
1 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Однотонное шелковое постельное белье сделает любую кровать притягательной.

Фото: i1.wp.com

Фото № 23: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье, бязь, евро, Белиссимо, Иваново
2 380 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Если вы сомневались, стоит ли покупать кровать с основой розового цвета, вы просто не видели, как на ней выглядит серое постельное белье. Теперь вы это знаете. Берите два комплекта.

Фото: designlush.com

Кровать в скандинавском стиле хороша тем, что ее не видно. Поэтому здесь будет уместно любое красивое постельное белье и подушки разной формы.

Фото № 24: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: 2.bp.blogspot.com

Кровать из паллет любит природные оттенки постельного белья. И эта любовь взаимна.

Фото № 25: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: 4.bp.blogspot.com

Фото № 26: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
«Чайная роза» ЕВРО Макси постельное белье, САТИН-Страйп
5 080 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кованая кровать и винтажный принт — прекрасная парочка.

Фото: s3.amazonaws.com

Авангардный рисунок постельного белья делает и саму кровать предметом искусства. И это логично, учитывая общий декор спальни.

Фото № 27: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: files.theinteriorsaddict.com

Фото № 28: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
«Горный ветер» семейное постельное белье, ПЕРКАЛЬ, Текс-Дизайн
2 926 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Интересно, какого цвета здесь нет? Понадобится много времени, чтобы это понять. И провести это время лучше в кровати.

Фото: celovito.si

Фото № 29: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья
Постельное белье, САТИН, TANGO
4 502 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Геометрическое соединение пастельных цветов на постельном белье выглядит органично и стильно.

Фото: i.pinimg.com

Строгая полоска и ее негатив на обратной стороне дополняют рисунок в изголовье кровати, не перетягивая визуально одеяло на себя.

Фото № 30: Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Фото: deviantom.com

#дизайн#кровать#Интерьер#Декор
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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