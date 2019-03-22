Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Как быстро и эффектно преобразить спальню без ремонта — показываем на лучших примерах.
В ожидании весны хочется перемен в доме, особенно в том помещении, где начинается и заканчивается каждый ваш день. Но ремонт пока не входит в ближайшие планы. Как в этой ситуации сделать утро ярче, чтобы просыпаться в неизменно приятном расположении духа? Конечно, декорировать вашу кровать красивым постельным бельем.
Оливковый цвет — один из модных оттенков этого года. Он идеально сочетается с пудровыми оттенками, которые должны быть здесь только в виде акцентов. Одной подушки и декора для пуфика в пудровом оттенке будет достаточно.
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Стеганое покрывало для кровати и постельное белье того же рисунка — очень стильный комплект.
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Бело-серо-черное постельное белье в спальне, оформленной в бело-серо-черной гамме. Сделано со вкусом!
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В моде — разнофактурное постельное белье: гладкие простыни, пододеяльник из ткани с рельефом, наволочки с рюшами.
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Полосы в виде рисунка и полоски как фактура — еще один модный вариант.
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Монохромный неброский рисунок постельного белья поддержан и подчеркнут черным покрывалом из натуральной ткани.
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Принт в виде неярких архитектурных мотивов пододеяльника выглядит нежно на фоне броского оттенка простыней и наволочек.
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Идея для энергичных и творческих людей: жизнерадостный принт плюс объемная фактура ткани.
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Один рисунок в разных оттенках пастельной гаммы успокаивает нервную систему.
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Это не кровать — это летний цветник с бушующими красками!
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Восточные мотивы декора кровати никогда не сдают своих позиций.
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Любите смотреть кино про джунгли? Теперь они будут вам сниться.
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Мелкий цветочек и набивная ткань — вечная классика. Изголовье кровати выглядит на фоне такого постельного белья менее громоздко.
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Кровать для ценителей ар-деко.
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Оформление кровати с помощью постельного белья — это не только краски, это в первую очередь дорогие ткани. И немного художественного беспорядка.
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Строгий комплект белья на строгой кровати для строгого перфекциониста.
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Монохромный печворк может быть и в виде принта на постельном белье. Чем не вариант для кровати в лофте?
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Экотема в лучшем ее проявлении. Ни одного лишнего штриха!
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Лучше бело-синей гаммы в спальне может быть только сине-белая.
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Пудровое постельное белье было бы просто бледно-розовым, если бы не белые подушки и медный «бочонок» у изголовья.
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Сочетание цветочного рисунка постельного белья и живых растений очень естественно смотрится в спальне.
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Однотонное шелковое постельное белье сделает любую кровать притягательной.
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Если вы сомневались, стоит ли покупать кровать с основой розового цвета, вы просто не видели, как на ней выглядит серое постельное белье. Теперь вы это знаете. Берите два комплекта.
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Кровать в скандинавском стиле хороша тем, что ее не видно. Поэтому здесь будет уместно любое красивое постельное белье и подушки разной формы.
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Кровать из паллет любит природные оттенки постельного белья. И эта любовь взаимна.
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Кованая кровать и винтажный принт — прекрасная парочка.
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Авангардный рисунок постельного белья делает и саму кровать предметом искусства. И это логично, учитывая общий декор спальни.
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Интересно, какого цвета здесь нет? Понадобится много времени, чтобы это понять. И провести это время лучше в кровати.
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Геометрическое соединение пастельных цветов на постельном белье выглядит органично и стильно.
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Строгая полоска и ее негатив на обратной стороне дополняют рисунок в изголовье кровати, не перетягивая визуально одеяло на себя.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники