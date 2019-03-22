Как декорировать кровать: 30 модных вариантов постельного белья

Как быстро и эффектно преобразить спальню без ремонта — показываем на лучших примерах.

В ожидании весны хочется перемен в доме, особенно в том помещении, где начинается и заканчивается каждый ваш день. Но ремонт пока не входит в ближайшие планы. Как в этой ситуации сделать утро ярче, чтобы просыпаться в неизменно приятном расположении духа? Конечно, декорировать вашу кровать красивым постельным бельем.

Оливковый цвет — один из модных оттенков этого года. Он идеально сочетается с пудровыми оттенками, которые должны быть здесь только в виде акцентов. Одной подушки и декора для пуфика в пудровом оттенке будет достаточно.

Фото: etk-fashion.com

Постельный комплект Georg Jensen Damask 1 020 руб.* Купить *Цена может измениться

Стеганое покрывало для кровати и постельное белье того же рисунка — очень стильный комплект.

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье "Цветок лотоса" 5D (жатка) 1 199 руб.* Купить *Цена может измениться

Бело-серо-черное постельное белье в спальне, оформленной в бело-серо-черной гамме. Сделано со вкусом!

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье ЕВРО Mency Mehendi-Team N-054 из сатина 100% хлопок 1 610 руб.* Купить *Цена может измениться

В моде — разнофактурное постельное белье: гладкие простыни, пододеяльник из ткани с рельефом, наволочки с рюшами.

Фото: etk-fashion.com

Комплект белья "Soft Line", 1,5-спальный, наволочки 50x70 1 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Полосы в виде рисунка и полоски как фактура — еще один модный вариант.

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье с вафельным одеялом PALMIYE Евро 3 850 руб.* Купить *Цена может измениться

Монохромный неброский рисунок постельного белья поддержан и подчеркнут черным покрывалом из натуральной ткани.

Фото: etk-fashion.com

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ЭЛЬФ КОЛЛЕКЦИЯ SATIN COLLECTION "ЭЙПРИЛ" 1 074 руб.* Купить *Цена может измениться

Принт в виде неярких архитектурных мотивов пододеяльника выглядит нежно на фоне броского оттенка простыней и наволочек.

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье евростандарт ECOTEX КЭЕ/Виктория сатин/жаккард 5 120 руб.* Купить *Цена может измениться

Идея для энергичных и творческих людей: жизнерадостный принт плюс объемная фактура ткани.

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье семейное Verossa Plumelent перкаль 4 230 руб.* Купить *Цена может измениться

Один рисунок в разных оттенках пастельной гаммы успокаивает нервную систему.

Фото: etk-fashion.com

Это не кровать — это летний цветник с бушующими красками!

Фото: etk-fashion.com

Постельное белье с кружевом Asabella Berlin Евро 12 650 руб.* Купить *Цена может измениться

Восточные мотивы декора кровати никогда не сдают своих позиций.

Фото: etk-fashion.com

Любите смотреть кино про джунгли? Теперь они будут вам сниться.

Фото: etk-fashion.com

Комплект постельного белья Hobby ROSANNA сатин серый 5 690 руб.* Купить *Цена может измениться

Мелкий цветочек и набивная ткань — вечная классика. Изголовье кровати выглядит на фоне такого постельного белья менее громоздко.

Фото: etk-fashion.com

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ “АНЖЕЛИКА” 1 835 руб.* Купить *Цена может измениться

Кровать для ценителей ар-деко.

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Оформление кровати с помощью постельного белья — это не только краски, это в первую очередь дорогие ткани. И немного художественного беспорядка.

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Строгий комплект белья на строгой кровати для строгого перфекциониста.

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Монохромный печворк может быть и в виде принта на постельном белье. Чем не вариант для кровати в лофте?

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Спальное постельное белье, Поплин, СайлиД 1 952 руб.* Купить *Цена может измениться

Экотема в лучшем ее проявлении. Ни одного лишнего штриха!

Фото: theenglishhome.co.uk

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ KINGSILK VX-116 2 690 руб.* Купить *Цена может измениться

Лучше бело-синей гаммы в спальне может быть только сине-белая.

Фото: pixel.nymag.com

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ KINGSILK VX-114 2 690 руб.* Купить *Цена может измениться

Пудровое постельное белье было бы просто бледно-розовым, если бы не белые подушки и медный «бочонок» у изголовья.

Фото: pixel.nymag.com

Сочетание цветочного рисунка постельного белья и живых растений очень естественно смотрится в спальне.

Фото: pixel.nymag.com

Постельное белье “МИРАБЕЛЬ с компаньоном” 1 590 руб.* Купить *Цена может измениться

Однотонное шелковое постельное белье сделает любую кровать притягательной.

Фото: i1.wp.com

Постельное белье, бязь, евро, Белиссимо, Иваново 2 380 руб.* Купить *Цена может измениться

Если вы сомневались, стоит ли покупать кровать с основой розового цвета, вы просто не видели, как на ней выглядит серое постельное белье. Теперь вы это знаете. Берите два комплекта.

Фото: designlush.com

Кровать в скандинавском стиле хороша тем, что ее не видно. Поэтому здесь будет уместно любое красивое постельное белье и подушки разной формы.

Фото: 2.bp.blogspot.com

Кровать из паллет любит природные оттенки постельного белья. И эта любовь взаимна.

Фото: 4.bp.blogspot.com

«Чайная роза» ЕВРО Макси постельное белье, САТИН-Страйп 5 080 руб.* Купить *Цена может измениться

Кованая кровать и винтажный принт — прекрасная парочка.

Фото: s3.amazonaws.com

Авангардный рисунок постельного белья делает и саму кровать предметом искусства. И это логично, учитывая общий декор спальни.

Фото: files.theinteriorsaddict.com

«Горный ветер» семейное постельное белье, ПЕРКАЛЬ, Текс-Дизайн 2 926 руб.* Купить *Цена может измениться

Интересно, какого цвета здесь нет? Понадобится много времени, чтобы это понять. И провести это время лучше в кровати.

Фото: celovito.si

Постельное белье, САТИН, TANGO 4 502 руб.* Купить *Цена может измениться

Геометрическое соединение пастельных цветов на постельном белье выглядит органично и стильно.

Фото: i.pinimg.com

Строгая полоска и ее негатив на обратной стороне дополняют рисунок в изголовье кровати, не перетягивая визуально одеяло на себя.