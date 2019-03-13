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10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms


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Что делает гостиную модной? Конечно, продуманный дизайн. Стильной и уютной это пространство делают предметы декора. Отличные примеры — в нашей статье.

Содержание

Вы сделали ремонт, остались довольны результатом, но чувствуете, что чего-то все равно не хватает… И начинаете переставлять мебель, планировать новую переделку. Не нужно кардинальных решений — есть вариант простой, очевидный и очень эффективный. Добавьте в интерьер стильные вещицы, которые сразу же довершат облик гостиной и сделают ее любимой комнатой в вашем доме или квартире.

1. Декоративные вазочки из бутылок

Такие декоративные вазочки можно сделать за полчаса — конечно, если вы сохранили красивые бутылки после праздничного застолья. Достаточно покрыть их матовой черной краской из баллончика и дать высохнуть — и вот у вас уже есть несколько стильных вещиц для гостиной. Даже без цветов такие предметы украсят интерьер. Но лучше купить уже готовые: подобные емкости всех форм и размеров продаются в магазинах декоративных товаров для дома. елали ремонт, остались довольны результатом, но чувствуете, что чего-то все равно не хватает… И начинаете переставлять мебель, планировать новую переделку. Не нужно кардинальных решений — есть вариант простой, очевидный и очень эффективный. Добавьте в интерьер стильные вещицы, которые сразу же довершат облик гостиной и сделают ее любимой комнатой в вашем доме или квартире.

1. Декоративные вазочки из бутылок

Такие декоративные вазочки можно сделать за полчаса — конечно, если вы сохранили красивые бутылки после праздничного застолья. Достаточно покрыть их матовой черной краской из баллончика и дать высохнуть — и вот у вас уже есть несколько стильных вещиц для гостиной. Даже без цветов такие предметы украсят интерьер. Но лучше купить уже готовые: подобные емкости всех форм и размеров продаются в магазинах декоративных товаров для дома. 

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRoomsФото: n.sinaimg.cn
 

Фото № 2: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Гидропоника "Home" (3 колбы)
1 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Винтажная лампа

Винтажная настольная лампа с коваными деталями и мешковиной вместо абажура — это модно и красиво! Отлично подходит почти для любого интерьера. Сочетается с пастельными оттенками и предметами из натурального дерева, ротанга или лозы. Обязательно поставьте ее на виду. 

Фото: dekorleben.club
 

Фото № 3: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Настольная лампа Lucia Ковка черная 432
1 454 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Деревянное панно

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Украшение на стену из необработанных деревянных дощечек с веткой, покрытой белой краской, можно повесить на бетонную стену в лофте или на оштукатуренную поверхность с эффектом шелка. В скандинавском интерьере такая вещица тоже будет уместна.

Фото: i1.wp.com
 

Фото № 4: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
87390 Ветка декоративная 91см
1 318 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Арт-объект

Немного фантазии — и деревянные палочки превращаются в губы. Нечто из поп-арта в скандинавской гостиной. Диссонанса никакого нет — природные материалы в сочетании с текстилем создают интересную композицию.

Фото: i1.wp.com
 

Фото № 5: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Картина, принт по дереву «Цветы», 30 х 40 см
780 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Инсталляции

Кактусы в неожиданном «прочтении». Идея очень проста в исполнении. Для большей натуралистичности можно прикрепить к одному из «растений» цветок — некоторые виды кактусов цветут в природе. А в вашем интерьере появится яркий и очень необычный акцент.

Фото: i1.wp.com
 

Фото № 6: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Панно цветы на консоли - Дерево – 36 х 51 х 3 см
1 648 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Журнальный столик из массива

Даже если в интерьере вашей гостиной уже есть журнальный столик, этот деревянный предмет сложной формы украсит интерьер. На него можно, конечно, поставить чашку с чаем. Но основная его роль — подчеркнуть ваш хороший вкус и натуральность используемых материалов. 

Фото: csrlalumni.org
 

Фото № 7: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Журнальный стол Фиеста 726
3 799 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Старые чемоданы

Старые чемоданы стали настоящими раритетами, за которыми охотятся коллекционеры винтажных вещей. Если в вашем доме сохранилось такое сокровище, превратите его в функциональный предмет обстановки. Подобный мини-бар на колесиках можно придвинуть к дивану, когда придут гости, и угостить их вином из особой коллекции. Все винные шкафы — это уже обыденность, а такая стильная штучка окажется единственной в своем роде, и украшать она станет именно вашу гостиную.

Фото: foter.com
 

Фото № 8: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Винный шкаф DUNAVOX DX-48.130KF
60 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Столик-комод

Журнальные столики выполняют не только практическую функцию в гостиной. Очень важно, чтобы такой предмет вписывался в общий стиль и чем-то удивлял. Он всегда на виду, его хочется сделать особенным. В этом случае это еще и комодик. И по форме, и по содержанию. Чрезвычайно оригинально и стильно!

Фото: santehburg.ru
 

Фото № 9: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Стол журнальный KITO 06.35 M318 LIGHT BLUE
10 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Фонарики

Кованые фонари в интерьере сразу преображают пространство. Если их убрать, гостиная станет обычной, хотя и оформленной, несомненно, со вкусом. Поставьте несколько фонарей разного размера со свечами — и гостиная становится единственной в своем роде. Сразу же хочется добавить текстиль, подушки, несколько живых растений — и проводить здесь все свободное время.

Фото: santehburg.ru
 

Фото № 10: 10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
Плетеная корзина WasserKRAFT Dinkel WB-580-M
1 280 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Домик для кота

Ваши домашние питомцы наверняка любят лежать на подоконнике, на столе, на диване — в общем, везде. Подарите им такие стильные домики-лежанки из фетра или любого другого натурального материала. Эти домики украсят гостиную, особенно если здесь наслаждается уютом и созерцанием мира ваш любимый кот.

Фото: radionewfoundland.net

Домик Дарэлл с полкой для кошек
2 460 руб.*
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*Цена может измениться

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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