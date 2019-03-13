10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms

Что делает гостиную модной? Конечно, продуманный дизайн. Стильной и уютной это пространство делают предметы декора. Отличные примеры — в нашей статье.
Вы сделали ремонт, остались довольны результатом, но чувствуете, что чего-то все равно не хватает… И начинаете переставлять мебель, планировать новую переделку. Не нужно кардинальных решений — есть вариант простой, очевидный и очень эффективный. Добавьте в интерьер стильные вещицы, которые сразу же довершат облик гостиной и сделают ее любимой комнатой в вашем доме или квартире.
1. Декоративные вазочки из бутылок
Такие декоративные вазочки можно сделать за полчаса — конечно, если вы сохранили красивые бутылки после праздничного застолья. Достаточно покрыть их матовой черной краской из баллончика и дать высохнуть — и вот у вас уже есть несколько стильных вещиц для гостиной. Даже без цветов такие предметы украсят интерьер. Но лучше купить уже готовые: подобные емкости всех форм и размеров продаются в магазинах декоративных товаров для дома. елали ремонт, остались довольны результатом, но чувствуете, что чего-то все равно не хватает… И начинаете переставлять мебель, планировать новую переделку. Не нужно кардинальных решений — есть вариант простой, очевидный и очень эффективный. Добавьте в интерьер стильные вещицы, которые сразу же довершат облик гостиной и сделают ее любимой комнатой в вашем доме или квартире.
1. Декоративные вазочки из бутылок
Такие декоративные вазочки можно сделать за полчаса — конечно, если вы сохранили красивые бутылки после праздничного застолья. Достаточно покрыть их матовой черной краской из баллончика и дать высохнуть — и вот у вас уже есть несколько стильных вещиц для гостиной. Даже без цветов такие предметы украсят интерьер. Но лучше купить уже готовые: подобные емкости всех форм и размеров продаются в магазинах декоративных товаров для дома.
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2. Винтажная лампа
Винтажная настольная лампа с коваными деталями и мешковиной вместо абажура — это модно и красиво! Отлично подходит почти для любого интерьера. Сочетается с пастельными оттенками и предметами из натурального дерева, ротанга или лозы. Обязательно поставьте ее на виду.
3. Деревянное панно
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Украшение на стену из необработанных деревянных дощечек с веткой, покрытой белой краской, можно повесить на бетонную стену в лофте или на оштукатуренную поверхность с эффектом шелка. В скандинавском интерьере такая вещица тоже будет уместна.
4. Арт-объект
Немного фантазии — и деревянные палочки превращаются в губы. Нечто из поп-арта в скандинавской гостиной. Диссонанса никакого нет — природные материалы в сочетании с текстилем создают интересную композицию.
5. Инсталляции
Кактусы в неожиданном «прочтении». Идея очень проста в исполнении. Для большей натуралистичности можно прикрепить к одному из «растений» цветок — некоторые виды кактусов цветут в природе. А в вашем интерьере появится яркий и очень необычный акцент.
6. Журнальный столик из массива
Даже если в интерьере вашей гостиной уже есть журнальный столик, этот деревянный предмет сложной формы украсит интерьер. На него можно, конечно, поставить чашку с чаем. Но основная его роль — подчеркнуть ваш хороший вкус и натуральность используемых материалов.
7. Старые чемоданы
Старые чемоданы стали настоящими раритетами, за которыми охотятся коллекционеры винтажных вещей. Если в вашем доме сохранилось такое сокровище, превратите его в функциональный предмет обстановки. Подобный мини-бар на колесиках можно придвинуть к дивану, когда придут гости, и угостить их вином из особой коллекции. Все винные шкафы — это уже обыденность, а такая стильная штучка окажется единственной в своем роде, и украшать она станет именно вашу гостиную.
8. Столик-комод
Журнальные столики выполняют не только практическую функцию в гостиной. Очень важно, чтобы такой предмет вписывался в общий стиль и чем-то удивлял. Он всегда на виду, его хочется сделать особенным. В этом случае это еще и комодик. И по форме, и по содержанию. Чрезвычайно оригинально и стильно!
9. Фонарики
Кованые фонари в интерьере сразу преображают пространство. Если их убрать, гостиная станет обычной, хотя и оформленной, несомненно, со вкусом. Поставьте несколько фонарей разного размера со свечами — и гостиная становится единственной в своем роде. Сразу же хочется добавить текстиль, подушки, несколько живых растений — и проводить здесь все свободное время.
10. Домик для кота
Ваши домашние питомцы наверняка любят лежать на подоконнике, на столе, на диване — в общем, везде. Подарите им такие стильные домики-лежанки из фетра или любого другого натурального материала. Эти домики украсят гостиную, особенно если здесь наслаждается уютом и созерцанием мира ваш любимый кот.
Цены актуальны на момент публикации
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники