Как декорировать окна: советы студии «Галерея Штор»

- Ольга, расскажите, пожалуйста, какие ткани сейчас применяются при оформлении интерьера, и чем они отличаются друг от друга?

Самая популярная ткань на сегодняшний день – это рогожка. Прочная и плотная с четко заметным переплетом ниток и фактурной поверхностью она идеально подойдет для штор. Рогожку чаще всего используют в интерьерах, выполненных в стиле эко, хотя и в любом другом дизайне она будет смотреться не менее эффектно и органично. В нашем ассортименте представлена большая цветовая палитра, и мы можем подобрать вариант, подходящий под любое помещение.

Фото ReRooms



Пример декорирования интерьера с использованием штор в современном стиле от ReRooms

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- Относительно сатина, можно ли его использовать для штор?

Да, сатин это не менее популярная ткань для штор. У нас он представлен в двух вариациях. Первый – с перламутровым блеском в различных оттенках и подоттенках, которые можно миксовать между собой. На сегодняшний день в тренде зеленые малахитовые оттенки. Они особенно хороши в сочетании с золотыми деталями интерьера. Ткань сама по себе плотная, но при этом мягкая в складках, поддается драпировке. Вторая новинка – сатин с сиянием металлика. Он тоже с перламутровым блеском, но в спокойных нюдовых оттенках.

- Что такое фактура софт, что она из себя представляет?

Ткань с фактурой софт давно существует на текстильном рынке. Возможно, многие ее уже знают. Это материал с мягкой, напоминающей плюш, фактурой. Такую ткань можно использовать и на шторы, и на покрывала, она не только красива, но и приятна в тактильном отношении.

- Пользуется ли сегодня спросом бархат?

Да, на рынке снова появляется давно забытая ткань – бархат, но немного в другом исполнении. Современная ткань более мягкая, с низким ворсом и меньшей плотностью. Теперь ее производит не только Турция, но и Европа. Это говорит о том, что скоро наши интерьеры снова будут оформляться с использованием бархатной ткани. Она обладает антистатическими свойствами, на ней не задерживается пыль и ничего не прилипает. У нас представлены интересные виды бархата в разных цветовых решениях, а также дизайнерские новинки – бархат с вышивкой. Их можно использовать в современных интерьерах в стиле арт-деко и комбинировать с однотонными тканями.

- Какую ткань лучше использовать для тюля?

Конечно, самая стандартная классическая ткань, которая всегда будет хорошо смотреться в интерьере – это всем знакомая вуаль. Она гладкая, мягкая в складках, хорошо пропускает свет и может контролировать его поток. Особенно хорошо смотрятся варианты в белом цвете, серых и бежевых оттенках. Эта палитра всегда работает и подходит практически под любой интерьер.

Если говорить о структурированных тканях, то в качестве тюля можно использовать сетку или вариант с полосками для регулировки потока света в комнате. В любом случае, ткань следует подбирать под особенности интерьера.

Фото ReRooms



Дизайн-проект кухни от ReRooms. В интерьере использована римская штора и легкий воздушный тюль

О современных моделях штор

- А какие модели штор сегодня в тренде?

Если мы вернемся во времена, когда шторы только появились, они были роскошью, изюминкой интерьера, и в комплекте обязательно были тюль, портьеры и ламбрекены. Сейчас ламбрекены уже не совсем в тренде. Сегодня многие отдают предпочтение лаконичным простым шторам. Стандартный вариант, когда идет тюль и портьеры. Можно комбинировать шторы по высоте, можно добавлять декоративные бордюры. Мы их используем как в классических, так и в римских шторах и для декорирования предметов интерьера, например, подушек. Вообще, многие недооценивают значимость штор, думая, что это незначительный элемент декора, а на самом деле это очень важный завершающий штрих, благодаря которому интерьер становится теплее и уютнее.

- Кстати, о римских шторах, какие модели актуальны?

Не так давно у нас появилась модель римских штор – день-ночь. Очень интересное решение, потому что это по сути вариант «два в одном». Т.е. легкая штора прикрывает окно, а плотная регулирует поток света.

Римские шторы, в отличие от портьерных, изготавливают практически из любой ткани. Ограничения могут быть связаны только с какими-то характеристиками материала или особыми рекомендациями. Мы предлагаем интересные варианты с обтачкой, которую можно использовать по периметру, по бокам или с трех сторон. А также советуем сочетать портьеры, римские шторы и ткани с рисунками, такое решение хорошо разбавляет интерьер.

Фото ReRooms



Римская штора в проекте ReRooms

О ценах на шторы

- Ольга, сколько стоят хорошие шторы, какие есть ценовые категории?

Ценовая категория штор значительно различается. Если говорить о цифрах, то Турецкая хорошая ткань начинается от 2 тыс. руб. за метр. Если же мы говорим о Европе, то цена за метр будет от 4 тыс. рублей. Также при формировании цены учитываются несколько важных факторов. Например, ширина ткани, которая влияет на ее расход и изготовление, а соответственно и на конечную стоимость комплекта штор.

Если говорить об одной ценовой категории в рамках одного производителя, например, Турции и брать рогожку или сатин, они будут незначительно отличаться друг от друга. Если же мы сравним рогожку Турции и Германии, то здесь в комплекте штор разница будет вполне ощутима.

Фото ReRooms



Шторы с геометрическим принтом в проекте спальни от ReRooms

- Есть ли различия в запросах дизайнеров и обычных клиентов?

Да, конечно. Когда приходит дизайнер, он уже понимает, что ему нужно под конкретный интерьер. А когда приходит клиент, он не всегда знает, что ему нужно и что будет гармонично смотреться в его гостиной, кухне или детской. В таком случае мы выявляем потребности, предлагаем разные варианты и рекомендуем отсматривать ткани в своем интерьере.

О приемах комбинирования различных штор

- Ольга, вы могли бы дать пару комментариев по поводу комбинирования штор разных цветов и фактур?

Комбинированные по горизонтали шторы смотрятся здорово, если у нас большая высота потолков, от трех с половиной и выше. Если у нас потолки 2.8 м, это сразу визуально уменьшает высоту. Поэтому в таких случаях лучше использовать ткани в одном цветовом решении, чтобы не было сильного перехода, либо выбрать другие модели штор, например, вертикальный вариант комбинирования.

- Какие шторы точно антитренд?

Сегодня, это шторы с ламбрекенами.

- Можно ли повесить блэкаут во все комнаты?

Можно, все зависит от того, для чего нужен блэкаут. Если мы говорим про функционал, нам нужно закрыться от яркого света или утром, когда мы хотим поспать, то мы вешаем эти шторы, а если такой необходимости нет, то есть много других достойных вариантов.