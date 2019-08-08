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Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнате


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Рассказываем, как ярко и необычно дизайнеры ReRooms оформили трехкомнатную квартиру для большой семьи.

Наши дизайнеры оформили трехномнатную квартиру в Санкт-Петербурге и создали уютное место для отдыха, в которое хочется возвращаться по вечерам с работы, собираться здесь всей семьей.

Изначально в квартире было всего две комнаты. Но благодаря перепланировке дизайнерам удалось создать функциональную трешку, в которой появилась детская комната, гардеробная в спальне и отдельная столовая зона. 

Коридордизайнеры оформили трехномнатную квартиру в Санкт-Петербурге и создали уютное место для отдыха, в которое хочется возвращаться по вечерам с работы, собираться здесь всей семьей.

Изначально в квартире было всего две комнаты. Но благодаря перепланировке дизайнерам удалось создать функциональную трешку, в которой появилась детская комната, гардеробная в спальне и отдельная столовая зона. 

Коридор

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Зайдя в квартиру, мы попадаем в просторный коридор, оформленный в теплых бежевых оттенках. Оформление стен выполнено с помощью декоративной штукатурки.

Фото № 1: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Около входа есть большой шкаф с зеркальными дверцами. В него встроены место для сидения и вешалка для верхней одежды. Рядом с дверью находится небольшая обувница. С другой стороны — еще один шкаф. 

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Фото № 2: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Напротив входа стену, немного отличающуюся по оттенку от основной отделки коридора, украшает композиция из модульных картин. На картинах изображены абстрактные деревья. Синие элементы рисунка объединяют коридор с общим стилем помещения.

Фото № 3: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Гостиная-столовая

Одна из дверей ведет нас в большую комнату, служащую хозяевам гостиной и столовой. Дизайнеры зонировали пространство с помощью панельного потолка. В него встроена отдельная подсветка.

Фото № 4: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

В зоне отдыха находится большой синий диван и мягкое кресло, в которых удобно смотреть кино на большом экране телевизора. Часть модульных шкафов имеет дверцы со стеклянными вставками. 

Фото № 5: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Около входа дизайнеры расположили столовую зону, удобную для встреч с гостями. Элементами декора зоны стали модульные картины с абстрактным рисунком и оригинальная люстра, напоминающая гроздь спелых ягод.

Фото № 6: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Кухня

Кухня площадью около 9 метров вместила все самое необходимое. При входе есть небольшая обеденная зона, рассчитанная на трех человек. Над ней висит необычный светильник, создающий над столом уютную атмосферу. На стене около стола находится телевизор.

Фото № 7: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Зона готовки оформлена минималистично и ярко. Голубой фартук составляет по цвету композицию со стульями и шторой. Деревянная столешница и гарнитур добавляет кухне теплых красок и создает уютную атмосферу. Ее дополняет встроенная светодиодная подсветка гарнитура и потолка. Вся техника на кухне встроенная, это делает помещение современным и технологичным.

Фото № 8: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Обратите внимание на интересный дизайнерский прием: деревянная столешница плавно переходит в широкий подоконник, который превращается еще в одну функциональную зону. Благодаря этому около окна можно перекусить или просто посидеть и полюбоваться открывающимся видом.

Фото № 9: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Спальня

Спальня хозяев получилась небольшая, но очень уютная. Эффект достигается прежде всего теплыми цветами оформления комнаты. Нежно-бежевые оттенки и акцентная стена, выполненная с помощью теплого оттенка древесины, создают особенную атмосферу комфорта. Висящая над кроватью картина и темно-синие шторы связывают спальню с остальными элементами.

Фото № 10: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Напротив кровати находится телевизор. Рядом — большое зеркало и навесной столик, служащий хозяйке квартиры для хранения аксессуаров для макияжа.

Фото № 11: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Одна из дверей в спальне ведет в гардеробную, которая получилась благодаря перепланировке. Такой дизайнерский ход — частое решение, позволяющее спрятать все вещи в одном месте и не заставлять комнату мебелью для хранения.

Фото № 12: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Детская

После перепланировки в квартире появилась еще одна небольшая комната, которой отведена роль детской. Это самое яркое пространство. Одна из стен имеет узор кирпичной кладки, а остальные выкрашены в синий цвет.

Фото № 13: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Около двери находится большой шкаф для хранения детских вещей и игрушек. Из низких ящиков ребенку удобно самостоятельно доставать нужные предметы.

Фото № 14: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Рядом с кроватью находится рабочее место, сделанное на вырост. Сейчас оно может служить рабочим местом для родителей. А после, когда ребенок пойдет в школу, станет полноценным рабочим столом для школьника.

Фото № 15: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Санузел

Ванная и туалет в квартире раздельные, находятся рядом. Ванная комната имеет довольно большую площадь, поэтому дизайнеры легко уместили здесь все необходимые элементы. Комната оформлена в серо-белых оттенках. Одну из стен решено было сделать темной и выложить плиткой, имитирующей каменную кладку. Около двери находится раковина-чаша, тумба с двумя ящиками и большое зеркало. Рядом с ними в нише расположилась стиральная машинка и ящик для хранения бытовой химии и полотенец.

Фото № 16: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Напротив дизайнеры разместили большую ванну, которая дополнена стеклянной перегородкой, не дающей брызгам воды попасть на кафель.

Фото № 17: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Туалет оформлен в более темных серых оттенках. Здесь сделана такая же акцентная стена, как и в ванной. Коммуникации дизайнеры скрыли за глянцевыми белыми дверцами.

Фото № 18: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Небольшая прямоугольная раковина с маленьким шкафчиком служит комфортной альтернативой большой раковине. Хромированная сантехника и такие же аксессуары дополняют холодный серый интерьер комнаты.

Фото № 19: Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнатеФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#трехкомнатная квартира#синий цвет#Дизайн-проект
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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