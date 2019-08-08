Необычная трешка с разными оттенками синего в каждой комнате

Изначально в квартире было всего две комнаты. Но благодаря перепланировке дизайнерам удалось создать функциональную трешку, в которой появилась детская комната, гардеробная в спальне и отдельная столовая зона.

Изначально в квартире было всего две комнаты. Но благодаря перепланировке дизайнерам удалось создать функциональную трешку, в которой появилась детская комната, гардеробная в спальне и отдельная столовая зона.

Наши дизайнеры оформили трехномнатную квартиру в Санкт-Петербурге и создали уютное место для отдыха, в которое хочется возвращаться по вечерам с работы, собираться здесь всей семьей.

Зайдя в квартиру, мы попадаем в просторный коридор, оформленный в теплых бежевых оттенках. Оформление стен выполнено с помощью декоративной штукатурки.

Фото: rerooms.ru

Около входа есть большой шкаф с зеркальными дверцами. В него встроены место для сидения и вешалка для верхней одежды. Рядом с дверью находится небольшая обувница. С другой стороны — еще один шкаф.

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Фото: rerooms.ru

Напротив входа стену, немного отличающуюся по оттенку от основной отделки коридора, украшает композиция из модульных картин. На картинах изображены абстрактные деревья. Синие элементы рисунка объединяют коридор с общим стилем помещения.

Фото: rerooms.ru

Гостиная-столовая

Одна из дверей ведет нас в большую комнату, служащую хозяевам гостиной и столовой. Дизайнеры зонировали пространство с помощью панельного потолка. В него встроена отдельная подсветка.

Фото: rerooms.ru

В зоне отдыха находится большой синий диван и мягкое кресло, в которых удобно смотреть кино на большом экране телевизора. Часть модульных шкафов имеет дверцы со стеклянными вставками.

Фото: rerooms.ru

Около входа дизайнеры расположили столовую зону, удобную для встреч с гостями. Элементами декора зоны стали модульные картины с абстрактным рисунком и оригинальная люстра, напоминающая гроздь спелых ягод.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Кухня площадью около 9 метров вместила все самое необходимое. При входе есть небольшая обеденная зона, рассчитанная на трех человек. Над ней висит необычный светильник, создающий над столом уютную атмосферу. На стене около стола находится телевизор.

Фото: rerooms.ru

Зона готовки оформлена минималистично и ярко. Голубой фартук составляет по цвету композицию со стульями и шторой. Деревянная столешница и гарнитур добавляет кухне теплых красок и создает уютную атмосферу. Ее дополняет встроенная светодиодная подсветка гарнитура и потолка. Вся техника на кухне встроенная, это делает помещение современным и технологичным.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на интересный дизайнерский прием: деревянная столешница плавно переходит в широкий подоконник, который превращается еще в одну функциональную зону. Благодаря этому около окна можно перекусить или просто посидеть и полюбоваться открывающимся видом.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня хозяев получилась небольшая, но очень уютная. Эффект достигается прежде всего теплыми цветами оформления комнаты. Нежно-бежевые оттенки и акцентная стена, выполненная с помощью теплого оттенка древесины, создают особенную атмосферу комфорта. Висящая над кроватью картина и темно-синие шторы связывают спальню с остальными элементами.

Фото: rerooms.ru

Напротив кровати находится телевизор. Рядом — большое зеркало и навесной столик, служащий хозяйке квартиры для хранения аксессуаров для макияжа.

Фото: rerooms.ru

Одна из дверей в спальне ведет в гардеробную, которая получилась благодаря перепланировке. Такой дизайнерский ход — частое решение, позволяющее спрятать все вещи в одном месте и не заставлять комнату мебелью для хранения.

Фото: rerooms.ru

Детская

После перепланировки в квартире появилась еще одна небольшая комната, которой отведена роль детской. Это самое яркое пространство. Одна из стен имеет узор кирпичной кладки, а остальные выкрашены в синий цвет.

Фото: rerooms.ru

Около двери находится большой шкаф для хранения детских вещей и игрушек. Из низких ящиков ребенку удобно самостоятельно доставать нужные предметы.

Фото: rerooms.ru

Рядом с кроватью находится рабочее место, сделанное на вырост. Сейчас оно может служить рабочим местом для родителей. А после, когда ребенок пойдет в школу, станет полноценным рабочим столом для школьника.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Ванная и туалет в квартире раздельные, находятся рядом. Ванная комната имеет довольно большую площадь, поэтому дизайнеры легко уместили здесь все необходимые элементы. Комната оформлена в серо-белых оттенках. Одну из стен решено было сделать темной и выложить плиткой, имитирующей каменную кладку. Около двери находится раковина-чаша, тумба с двумя ящиками и большое зеркало. Рядом с ними в нише расположилась стиральная машинка и ящик для хранения бытовой химии и полотенец.

Фото: rerooms.ru

Напротив дизайнеры разместили большую ванну, которая дополнена стеклянной перегородкой, не дающей брызгам воды попасть на кафель.

Фото: rerooms.ru

Туалет оформлен в более темных серых оттенках. Здесь сделана такая же акцентная стена, как и в ванной. Коммуникации дизайнеры скрыли за глянцевыми белыми дверцами.

Фото: rerooms.ru

Небольшая прямоугольная раковина с маленьким шкафчиком служит комфортной альтернативой большой раковине. Хромированная сантехника и такие же аксессуары дополняют холодный серый интерьер комнаты.

Фото: rerooms.ru