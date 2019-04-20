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Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанка


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Любите необычные детали интерьера? Вместе с ReRooms вы покажем, как необычно и эффектно можно преобразить дизайн с помощью труб.

Стили лофт и стимпанк подразумевают необычные детали интерьера. Любители таких стилей в основном стараются придать старым вещам новую жизнь. Мы покажем вам, как использовать обычные трубы в вашем интерьере красиво и оригинально.

Полки на кухне

Из тонких труб можно сделать стеллаж к кухонному гарнитуру. Он будет выглядеть изящно благодаря тонким формам. Желательно, чтобы трубы были отполированы, тогда в сочетании с классическими цветами они будут выглядеть более изящно.

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: homedit.com

Оформление санузла

Санузел — то место, где есть много труб. Обычно их просто прячут в стену или в короб. Но если сделать трубы медного цвета и придать им красивую форму, вполне можно их оставить снаружи как украшение интерьера. Подобное решение хорошо смотрится на темном фоне.

Фото № 2: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: antiquers.com

Простота лофта

Стиль лофт — свободный  и грубоватый. И интерьеры в таком стиле часто не подвергают полноценной отделке. На поверхности остается вся электрика и трубы. Последние вполне могут смотреться хорошо, если уделить внимание их внешнему виду, например окрасить в белый цвет или оставить облагороженный чистый металл.

Фото № 3: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: housessive.com

Отделка над раковиной

Трубы на кухне кроме своей основной роли могут играть и декоративную. Расположенные над раковиной водопроводные трубы могут служить заменой рейлинга для кухонной утвари. Подобранные в тон трубам детали интерьера кухни создадут оригинальную и стильную композицию.

Фото № 4: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: huntingforgeorge.com

Декор спальни

Стену в спальне можно украсить рядом труб. Они могут как быть декоративными, так и выполнять некоторые функции, например быть изолятором для проводки, как на фото ниже.

Фото № 5: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: archilovers.com

Функции столика

Небольшой красивый столик может получиться из обычного бруска дерева и основы из труб. Выглядеть он будет, конечно, простовато, но если его правильно использовать в интерьере, это будет маленьким приятным украшением вашей квартиры.

Фото № 6: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: timbangharga.com

Рабочий стол в детскую

Довольно оригинальное решение — сделать из досок и труб рабочий стол с полками. Такая конструкция не займет много места, но на нее можно будет поставить книги, документы и украшения. За таким столом будет удобно работать с компьютером.

Фото № 7: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: dapurindonesia.web.id

Полка-светильник

Простое, но функциональное решение с трубами — полка-светильник. Такой элемент декора подойдет для любителей почитать вечером. Книги как раз найдут себе место на полке, а светильник создаст уютную подходящую атмосферу.

Фото № 8: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: tototu.sk

Поручни для лестницы

Хозяева жилищ с лестницей сталкиваются с необходимостью использовать поручни, тем более если в семье есть пожилые люди. Стильное и несложное в исполнение решение — использовать несколько труб, прикрученные к стене. Окрашенные в черный цвет, они не будут выглядеть грубо, напротив, придадут стиля помещению.

Фото № 9: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: my.carousell.com

Стеллаж для аксессуаров

Конструкция из досок и труб, прикрученная к стене и потолку, образует красивый элемент интерьера. На такие полки прекрасно вписываются книги, статуэтки, домашние растения и прочие аксессуары.

Фото № 10: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: trendhmdcr.com

Вешалка из труб

В прихожей, чтобы сэкономить место на шкафах, вполне можно повесить просто перекладину для вешалок. Такой перекладиной послужит конструкция из труб, которая может стать и дополнительным местом для шапок и шарфов, если украсить ее сверху доской.

Фото № 11: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: guide.alibaba.com

Перегородка из труб

Для зонирования помещений часто используют перегородки. Трубы послужат неплохим материалом для таковой. Благодаря многообразию форм и размеров труб, конструкции могут иметь различные причудливые формы.

Фото № 12: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: archilovers.com

Трубы на стенах гостиной

Гостиная в современном стиле часто наполнена всякими техническими элементами, которые, естественно, требуют подключения к сети. Чтобы огромное количество проводов не мешало вам, предлагаем интересный вариант: пустить их по трубам. Они прекрасно впишутся в интерьер с элементами лофта.

Фото № 13: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: archilovers.com

Кран на кухне

Провести водопровод к раковине на островке кухни можно аккуратно и красиво. Пара труб, тянущаяся от потолка до столешницы, визуально поделит помещение и при этом создаст необычную деталь интерьера.

Фото № 14: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: azuremagazine.com

Мебель из труб

Из труб в интерьере делают целые мебельные комплекты — нужно лишь добавить деревянные детали и прочную толстую леску. Такие элементы хорошо впишутся в интерьер в стиле лофт.

Фото № 15: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: tototu.sk

Люстра из труб

В интерьере, оформленном в стиле стимпанк, есть большое количество металлических брутальных деталей. И освещать такое помещение должна соответствующая люстра. Сделанная их кусков труб и железных сеток, она идеально впишется в такое пространство. Кстати, здесь отлично будут смотреться светодиодные лапочки теплого цвета.

Фото № 16: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: mrbetmall.com

Торшер из труб

Такой элемент декора, как торшер, вполне можно сделать своими руками. Несколько кусков труб, пара цоколей и переключатель в форме крана — и изящный необычный элемент декора готов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам или в магазин.

Фото № 17: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: roomaniac.com

Светильник в коридор

Из труб можно собрать необычный геометрический узор на потолке в коридоре. Получившийся светильник не будет «съедать» высоту помещения. Подобное решение часто используется в стиле лофт.

Фото № 18: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: qanvast.com

Цветной элемент

В интерьере в стиле лофт трубы — дело обычное. Их часто оставляют на виду и под потолком в одном с ним цвете. Но можно сделать акцент, окрасив одну трубу в яркий оттенок.

Фото № 19: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: apartmenttherapy.com

Полки для книг

Если у вас много книг и вы не знаете, как лучше их разместить, предлагаем нестандартное решение: узкую полку из труб. Такой аксессуар впишется почти в любой уголок в комнате благодаря своей небольшой ширине.

Фото № 20: Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанкаФото: tototu.sk

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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