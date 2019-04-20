Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанка

Любите необычные детали интерьера? Вместе с ReRooms вы покажем, как необычно и эффектно можно преобразить дизайн с помощью труб.
Стили лофт и стимпанк подразумевают необычные детали интерьера. Любители таких стилей в основном стараются придать старым вещам новую жизнь. Мы покажем вам, как использовать обычные трубы в вашем интерьере красиво и оригинально.
Полки на кухне
Из тонких труб можно сделать стеллаж к кухонному гарнитуру. Он будет выглядеть изящно благодаря тонким формам. Желательно, чтобы трубы были отполированы, тогда в сочетании с классическими цветами они будут выглядеть более изящно.
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Оформление санузла
Санузел — то место, где есть много труб. Обычно их просто прячут в стену или в короб. Но если сделать трубы медного цвета и придать им красивую форму, вполне можно их оставить снаружи как украшение интерьера. Подобное решение хорошо смотрится на темном фоне.
Простота лофта
Стиль лофт — свободный и грубоватый. И интерьеры в таком стиле часто не подвергают полноценной отделке. На поверхности остается вся электрика и трубы. Последние вполне могут смотреться хорошо, если уделить внимание их внешнему виду, например окрасить в белый цвет или оставить облагороженный чистый металл.
Отделка над раковиной
Трубы на кухне кроме своей основной роли могут играть и декоративную. Расположенные над раковиной водопроводные трубы могут служить заменой рейлинга для кухонной утвари. Подобранные в тон трубам детали интерьера кухни создадут оригинальную и стильную композицию.
Декор спальни
Стену в спальне можно украсить рядом труб. Они могут как быть декоративными, так и выполнять некоторые функции, например быть изолятором для проводки, как на фото ниже.
Функции столика
Небольшой красивый столик может получиться из обычного бруска дерева и основы из труб. Выглядеть он будет, конечно, простовато, но если его правильно использовать в интерьере, это будет маленьким приятным украшением вашей квартиры.
Рабочий стол в детскую
Довольно оригинальное решение — сделать из досок и труб рабочий стол с полками. Такая конструкция не займет много места, но на нее можно будет поставить книги, документы и украшения. За таким столом будет удобно работать с компьютером.
Полка-светильник
Простое, но функциональное решение с трубами — полка-светильник. Такой элемент декора подойдет для любителей почитать вечером. Книги как раз найдут себе место на полке, а светильник создаст уютную подходящую атмосферу.
Поручни для лестницы
Хозяева жилищ с лестницей сталкиваются с необходимостью использовать поручни, тем более если в семье есть пожилые люди. Стильное и несложное в исполнение решение — использовать несколько труб, прикрученные к стене. Окрашенные в черный цвет, они не будут выглядеть грубо, напротив, придадут стиля помещению.
Стеллаж для аксессуаров
Конструкция из досок и труб, прикрученная к стене и потолку, образует красивый элемент интерьера. На такие полки прекрасно вписываются книги, статуэтки, домашние растения и прочие аксессуары.
Вешалка из труб
В прихожей, чтобы сэкономить место на шкафах, вполне можно повесить просто перекладину для вешалок. Такой перекладиной послужит конструкция из труб, которая может стать и дополнительным местом для шапок и шарфов, если украсить ее сверху доской.
Перегородка из труб
Для зонирования помещений часто используют перегородки. Трубы послужат неплохим материалом для таковой. Благодаря многообразию форм и размеров труб, конструкции могут иметь различные причудливые формы.
Трубы на стенах гостиной
Гостиная в современном стиле часто наполнена всякими техническими элементами, которые, естественно, требуют подключения к сети. Чтобы огромное количество проводов не мешало вам, предлагаем интересный вариант: пустить их по трубам. Они прекрасно впишутся в интерьер с элементами лофта.
Кран на кухне
Провести водопровод к раковине на островке кухни можно аккуратно и красиво. Пара труб, тянущаяся от потолка до столешницы, визуально поделит помещение и при этом создаст необычную деталь интерьера.
Мебель из труб
Из труб в интерьере делают целые мебельные комплекты — нужно лишь добавить деревянные детали и прочную толстую леску. Такие элементы хорошо впишутся в интерьер в стиле лофт.
Люстра из труб
В интерьере, оформленном в стиле стимпанк, есть большое количество металлических брутальных деталей. И освещать такое помещение должна соответствующая люстра. Сделанная их кусков труб и железных сеток, она идеально впишется в такое пространство. Кстати, здесь отлично будут смотреться светодиодные лапочки теплого цвета.
Торшер из труб
Такой элемент декора, как торшер, вполне можно сделать своими руками. Несколько кусков труб, пара цоколей и переключатель в форме крана — и изящный необычный элемент декора готов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам или в магазин.
Светильник в коридор
Из труб можно собрать необычный геометрический узор на потолке в коридоре. Получившийся светильник не будет «съедать» высоту помещения. Подобное решение часто используется в стиле лофт.
Цветной элемент
В интерьере в стиле лофт трубы — дело обычное. Их часто оставляют на виду и под потолком в одном с ним цвете. Но можно сделать акцент, окрасив одну трубу в яркий оттенок.
Полки для книг
Если у вас много книг и вы не знаете, как лучше их разместить, предлагаем нестандартное решение: узкую полку из труб. Такой аксессуар впишется почти в любой уголок в комнате благодаря своей небольшой ширине.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники