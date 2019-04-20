Как использовать трубы в интерьере: идеи для лофта и стимпанка

Из тонких труб можно сделать стеллаж к кухонному гарнитуру. Он будет выглядеть изящно благодаря тонким формам. Желательно, чтобы трубы были отполированы, тогда в сочетании с классическими цветами они будут выглядеть более изящно.

Стили лофт и стимпанк подразумевают необычные детали интерьера. Любители таких стилей в основном стараются придать старым вещам новую жизнь. Мы покажем вам, как использовать обычные трубы в вашем интерьере красиво и оригинально.

Фото: homedit.com

Оформление санузла

Санузел — то место, где есть много труб. Обычно их просто прячут в стену или в короб. Но если сделать трубы медного цвета и придать им красивую форму, вполне можно их оставить снаружи как украшение интерьера. Подобное решение хорошо смотрится на темном фоне.

Фото: antiquers.com

Простота лофта

Стиль лофт — свободный и грубоватый. И интерьеры в таком стиле часто не подвергают полноценной отделке. На поверхности остается вся электрика и трубы. Последние вполне могут смотреться хорошо, если уделить внимание их внешнему виду, например окрасить в белый цвет или оставить облагороженный чистый металл.

Фото: housessive.com

Отделка над раковиной

Трубы на кухне кроме своей основной роли могут играть и декоративную. Расположенные над раковиной водопроводные трубы могут служить заменой рейлинга для кухонной утвари. Подобранные в тон трубам детали интерьера кухни создадут оригинальную и стильную композицию.

Фото: huntingforgeorge.com

Декор спальни

Стену в спальне можно украсить рядом труб. Они могут как быть декоративными, так и выполнять некоторые функции, например быть изолятором для проводки, как на фото ниже.

Фото: archilovers.com

Функции столика

Небольшой красивый столик может получиться из обычного бруска дерева и основы из труб. Выглядеть он будет, конечно, простовато, но если его правильно использовать в интерьере, это будет маленьким приятным украшением вашей квартиры.

Фото: timbangharga.com

Рабочий стол в детскую

Довольно оригинальное решение — сделать из досок и труб рабочий стол с полками. Такая конструкция не займет много места, но на нее можно будет поставить книги, документы и украшения. За таким столом будет удобно работать с компьютером.

Фото: dapurindonesia.web.id

Полка-светильник

Простое, но функциональное решение с трубами — полка-светильник. Такой элемент декора подойдет для любителей почитать вечером. Книги как раз найдут себе место на полке, а светильник создаст уютную подходящую атмосферу.

Фото: tototu.sk

Поручни для лестницы

Хозяева жилищ с лестницей сталкиваются с необходимостью использовать поручни, тем более если в семье есть пожилые люди. Стильное и несложное в исполнение решение — использовать несколько труб, прикрученные к стене. Окрашенные в черный цвет, они не будут выглядеть грубо, напротив, придадут стиля помещению.

Фото: my.carousell.com

Стеллаж для аксессуаров

Конструкция из досок и труб, прикрученная к стене и потолку, образует красивый элемент интерьера. На такие полки прекрасно вписываются книги, статуэтки, домашние растения и прочие аксессуары.

Фото: trendhmdcr.com

Вешалка из труб

В прихожей, чтобы сэкономить место на шкафах, вполне можно повесить просто перекладину для вешалок. Такой перекладиной послужит конструкция из труб, которая может стать и дополнительным местом для шапок и шарфов, если украсить ее сверху доской.

Фото: guide.alibaba.com

Перегородка из труб

Для зонирования помещений часто используют перегородки. Трубы послужат неплохим материалом для таковой. Благодаря многообразию форм и размеров труб, конструкции могут иметь различные причудливые формы.

Фото: archilovers.com

Трубы на стенах гостиной

Гостиная в современном стиле часто наполнена всякими техническими элементами, которые, естественно, требуют подключения к сети. Чтобы огромное количество проводов не мешало вам, предлагаем интересный вариант: пустить их по трубам. Они прекрасно впишутся в интерьер с элементами лофта.

Фото: archilovers.com

Кран на кухне

Провести водопровод к раковине на островке кухни можно аккуратно и красиво. Пара труб, тянущаяся от потолка до столешницы, визуально поделит помещение и при этом создаст необычную деталь интерьера.

Фото: azuremagazine.com

Мебель из труб

Из труб в интерьере делают целые мебельные комплекты — нужно лишь добавить деревянные детали и прочную толстую леску. Такие элементы хорошо впишутся в интерьер в стиле лофт.

Фото: tototu.sk

Люстра из труб

В интерьере, оформленном в стиле стимпанк, есть большое количество металлических брутальных деталей. И освещать такое помещение должна соответствующая люстра. Сделанная их кусков труб и железных сеток, она идеально впишется в такое пространство. Кстати, здесь отлично будут смотреться светодиодные лапочки теплого цвета.

Фото: mrbetmall.com

Торшер из труб

Такой элемент декора, как торшер, вполне можно сделать своими руками. Несколько кусков труб, пара цоколей и переключатель в форме крана — и изящный необычный элемент декора готов. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам или в магазин.

Фото: roomaniac.com

Светильник в коридор

Из труб можно собрать необычный геометрический узор на потолке в коридоре. Получившийся светильник не будет «съедать» высоту помещения. Подобное решение часто используется в стиле лофт.

Фото: qanvast.com

Цветной элемент

В интерьере в стиле лофт трубы — дело обычное. Их часто оставляют на виду и под потолком в одном с ним цвете. Но можно сделать акцент, окрасив одну трубу в яркий оттенок.

Фото: apartmenttherapy.com

Полки для книг

Если у вас много книг и вы не знаете, как лучше их разместить, предлагаем нестандартное решение: узкую полку из труб. Такой аксессуар впишется почти в любой уголок в комнате благодаря своей небольшой ширине.

Фото: tototu.sk