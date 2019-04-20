Как зонировать комнаты с помощью перегородок

Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.

Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.ьзование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.

Использование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.

Фото: ruskrenovations.com

Шкаф

Мебель хорошо подходит для зонирования пространства в комнате. Отделить гостевую зону от столовой можно красиво и практично с помощью шкафа. Он не только визуально разделит пространство, но и сможет вместить необходимые для кухни и гостиной вещи. Этот элемент мебели лучше подобрать в тон стен, чтобы он смотрелся уместно. Кстати, шкаф-купе благодаря своей конструкции сэкономит пространство.

Фото: smalldesignideas.com

Стекло

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В небольшой квартире приходится размещать разные жилые зоны. И в таких случаях тоже требуется разделение пространства. Хороший вариант для зонирования комнаты на спальню и гостиную — цельные стекла, которые визуально не «съедают» пространство и оставляют доступ для естественного освещения. А спальная зона в свою очередь будет защищена от лишних шумов, запахов и загрязнений.

Фото: thecelebrityhomes.com

Черные шторы

Хороший материал для зонирования помещения — плотная ткань. Во-первых, всегда есть возможность изменить форму такой перегородки. Во-вторых, ткань хорошо поглощает звуки, а если она темная — плохо пропускает свет, что при необходимости содействует отделению нужной зоны. За такой перегородкой образуется комфортная обстановка. Это решение подойдет для выделения мест для спокойных занятий.

Фото: bookieoflights.com

Цветы

Декоративные перегородки имеют разное предназначение. Красиво и свежо смотрится перегородка из дерева с комнатными растениями. Она должна быть хорошо освещена, чтобы цветы чувствовали себя комфортно. Нужно внимательно выбирать материал — некачественное дерево может размокнуть от воды, что испортит всю конструкцию. А такие перегородки ставятся на долгое время.

Фото: lizardedizioni.com

Стеллаж

Стеллажи-перегородки для зонирования пространства в комнате — отличное решение. Во-первых, ничего не будет препятствовать проникновению света. Во-вторых, такой стеллаж будет идеальным местом для размещения таких аксессуаров, как вазы, графины и бутылки.

Фото: bestguessonline.com

Перегородки-окна

Такие «окна» внутри квартиры создают интересный эффект разделения помещения. Вы сможете заглянуть из одной части комнаты в другую, словно это два разных помещения. Такое зонирование не снизит освещение в кухне-гостиной. Подобное решение хорошо подойдет для светлых помещений, но нужно учесть, что рамы «окон» должны быть не очень массивными, чтобы не загораживать обзор.

Фото: virily.com

Металл

Хороший вариант для любителей прочных и массивных объектов интерьера — металлическая перегородка. Декоративная перегородка для зонирования комнаты как на фото делает помещение стильным. А в виде художественной ковки она будет выглядеть как основное украшение комнаты.

Фото: tremontgrand.com

Плотная органза

Такая перегородка не помешают свету проникать в комнату, и она достаточно плотная, чтобы на ней можно было разместить аксессуары или картину. Полупрозрачная ткань создает эффект легкости и свободы пространства. Такой вариант недорогой и его легко воплотить.

Фото: venidair.com

Вращающаяся перегородка

Идеи зонирования комнаты на спальню и гостиную разнообразны, можно использовать даже вращающийся стеллаж-перегородку, как на фото — это очень функционально и удобно. Вы всегда сможете расположить полки с нужными вещами как вам удобно. Кстати, разместить телевизор на такой перегородке — отличная идея.

Фото: theindianmoviechannel.com

Акрил плюс кирпич

Раздвижные перегородки для зонирования пространства в комнате могут быть оформлены более устойчивыми материалами, например кирпичом. Вы сможете явно обозначить им границы. Кирпичом допустимо отделать исключительно угол, а продолжением перегородки могут служить раздвижные акриловые двери. Такая конструкция в белом цвете не загромоздит помещение.

Фото: queendecor.co

Дизайнерские варианты

Перегородка вполне может играть чисто декоративную роль. Перегородки с подвесной вертикальной конструкцией создадут эффект легкости и яркости. Пластиковые перегородки для зонирования пространства в комнате не всегда выглядят дешево. Хорошее качество и яркие цвета сделают этот элемент интерьера довольно презентабельным.

Фото: tremontgrand.com

Деревянные бруски

Для интерьера, выполненного в темной цветовой гамме с кожаными элементами, подойдут деревянные зонирующие перегородки. Это может быть объемная конструкция, которая не только разгородит пространство, но и станет привлекательным элементом интерьера, который благодаря своему объему будет выглядеть довольно интересно.

Фото: architizer.com

Деревянные резные модели

Дерево — материал, хорошо поддающийся обработке. Из него можно сделать фигуры различной формы. Благодаря этому разнообразие перегородок из дерева невероятно велико. Красивые геометрические фигуры создадут приятный вид и эффектно разделят помещение. Правильное освещение подчеркнет изящество такой перегородки.

Фото: archello.com

Фанерные перегородки

Из нескольких больших кусков фанеры вполне можно сделать приличную перегородку. Светлое необработанное дерево привнесет в интерьер простоты и свежести. Такие перегородки можно использовать в качестве доски для заметок или просто повесить на них украшения в виде картин или аксессуаров.

Фото: aliceinscandiland.com

Бамбуковые варианты

Для изготовления перегородки из бамбука не обязательно иметь много элементов. Вполне достаточно правильно расставить десяток-другой так, чтобы они пересекались и визуально разделяли пространство. Чтобы такая перегородка выглядела более устойчиво, можно дополнить ее стеклами. Перегородки такого типа хорошо смотрятся в стилях с преобладанием натуральных материалов.

Фото: karmatrendz.wordpress.com

Акриловые раздвижные

Довольно популярны и перегородки из акрила. Это недорогой материал с большим вариантов цветов и форм. Его хорошо использовать для отделение спального места, так как акрил пропускает свет, но закрывает важное место от посторонних глаз. Удобный вариант такой перегородки — раздвижные двери для зонирования пространства в комнате.

Фото: architizer.com

Ажурная перегородка

Украшением вашей гостиной послужат ажурные перегородки для зонирования пространства. Ими можно отделить основную часть помещения от проходной, не лишая последнюю света. Наличие зеркальных поверхностей умножит узор и украсит интерьер.