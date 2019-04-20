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Как зонировать комнаты с помощью перегородок


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Хотите поделить помещение на логические зоны? Вместе с ReRooms мы покажем вам несколько интересных идей.

Использование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.

Тюль

Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.ьзование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.

Тюль

Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: ruskrenovations.com

Шкаф

Мебель хорошо подходит для зонирования пространства в комнате. Отделить гостевую зону от столовой можно красиво и практично с помощью шкафа. Он не только визуально разделит пространство, но и сможет вместить необходимые для кухни и гостиной вещи. Этот элемент мебели лучше подобрать в тон стен, чтобы он смотрелся уместно. Кстати, шкаф-купе благодаря своей конструкции сэкономит пространство.

Фото № 2: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: smalldesignideas.com

Стекло

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В небольшой квартире приходится размещать разные жилые зоны. И в таких случаях тоже требуется разделение пространства. Хороший вариант для зонирования комнаты на спальню и гостиную — цельные стекла, которые визуально не «съедают» пространство и оставляют доступ для естественного освещения. А спальная зона в свою очередь будет защищена от лишних шумов, запахов и загрязнений.

Фото № 3: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: thecelebrityhomes.com

Черные шторы

Хороший материал для зонирования помещения — плотная ткань. Во-первых, всегда есть возможность изменить форму такой перегородки. Во-вторых, ткань хорошо поглощает звуки, а если она темная — плохо пропускает свет, что при необходимости содействует отделению нужной зоны. За такой перегородкой образуется комфортная обстановка. Это решение подойдет для выделения мест для спокойных занятий.

Фото № 4: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: bookieoflights.com

Цветы

Декоративные перегородки имеют разное предназначение. Красиво и свежо смотрится перегородка из дерева с комнатными растениями. Она должна быть хорошо освещена, чтобы цветы чувствовали себя комфортно. Нужно внимательно выбирать материал — некачественное дерево может размокнуть от воды, что испортит всю конструкцию. А такие перегородки ставятся на долгое время.

Фото № 5: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: lizardedizioni.com

Стеллаж

Стеллажи-перегородки для зонирования пространства в комнате — отличное решение. Во-первых, ничего не будет препятствовать проникновению света. Во-вторых, такой стеллаж будет идеальным местом для размещения таких аксессуаров, как вазы, графины и бутылки.

Фото № 6: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: bestguessonline.com

Перегородки-окна

Такие «окна» внутри квартиры создают интересный эффект разделения помещения. Вы сможете заглянуть из одной части комнаты в другую, словно это два разных помещения. Такое зонирование не снизит освещение в кухне-гостиной. Подобное решение хорошо подойдет для светлых помещений, но нужно учесть, что рамы «окон» должны быть не очень массивными, чтобы не загораживать обзор.

Фото № 7: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: virily.com

Металл

Хороший вариант для любителей прочных и массивных объектов интерьера — металлическая перегородка. Декоративная перегородка для зонирования комнаты как на фото делает помещение стильным. А в виде художественной ковки она будет выглядеть как основное украшение комнаты.

Фото № 8: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: tremontgrand.com

Плотная органза

Такая перегородка не помешают свету проникать в комнату, и она достаточно плотная, чтобы на ней можно было разместить аксессуары или картину. Полупрозрачная ткань создает эффект легкости и свободы пространства. Такой вариант недорогой и его легко воплотить.

Фото № 9: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: venidair.com

Вращающаяся перегородка

Идеи зонирования комнаты на спальню и гостиную разнообразны, можно использовать даже вращающийся стеллаж-перегородку, как на фото — это очень функционально и удобно. Вы всегда сможете расположить полки с нужными вещами как вам удобно. Кстати, разместить телевизор на такой перегородке — отличная идея.

Фото № 10: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: theindianmoviechannel.com

Акрил плюс кирпич

Раздвижные перегородки для зонирования пространства в комнате могут быть оформлены более устойчивыми материалами, например кирпичом. Вы сможете явно обозначить им границы. Кирпичом допустимо отделать исключительно угол, а продолжением перегородки могут служить раздвижные акриловые двери. Такая конструкция в белом цвете не загромоздит помещение.

Фото № 11: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: queendecor.co

Дизайнерские варианты

Перегородка вполне может играть чисто декоративную роль. Перегородки с подвесной вертикальной конструкцией создадут эффект легкости и яркости. Пластиковые перегородки для зонирования пространства в комнате не всегда выглядят дешево. Хорошее качество и яркие цвета сделают этот элемент интерьера довольно презентабельным.

Фото № 12: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: tremontgrand.com

Деревянные бруски

Для интерьера, выполненного в темной цветовой гамме с кожаными элементами, подойдут деревянные зонирующие перегородки. Это может быть объемная конструкция, которая не только разгородит пространство, но и станет привлекательным элементом интерьера, который благодаря своему объему будет выглядеть довольно интересно.

Фото № 13: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: architizer.com

Деревянные резные модели

Дерево — материал, хорошо поддающийся обработке. Из него можно сделать фигуры различной формы. Благодаря этому разнообразие перегородок из дерева невероятно велико. Красивые геометрические фигуры создадут приятный вид и эффектно разделят помещение. Правильное освещение подчеркнет изящество такой перегородки.

Фото № 14: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: archello.com

Фанерные перегородки

Из нескольких больших кусков фанеры вполне можно сделать приличную перегородку. Светлое необработанное дерево привнесет в интерьер простоты и свежести. Такие перегородки можно использовать в качестве доски для заметок или просто повесить на них украшения в виде картин или аксессуаров.

Фото № 15: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: aliceinscandiland.com

Бамбуковые варианты

Для изготовления перегородки из бамбука не обязательно иметь много элементов. Вполне достаточно правильно расставить десяток-другой так, чтобы они пересекались и визуально разделяли пространство. Чтобы такая перегородка выглядела более устойчиво, можно дополнить ее стеклами. Перегородки такого типа хорошо смотрятся в стилях с преобладанием натуральных материалов.

Фото № 16: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: karmatrendz.wordpress.com

Акриловые раздвижные

Довольно популярны и перегородки из акрила. Это недорогой материал с большим вариантов цветов и форм. Его хорошо использовать для отделение спального места, так как акрил пропускает свет, но закрывает важное место от посторонних глаз. Удобный вариант такой перегородки — раздвижные двери для зонирования пространства в комнате.

Фото № 17: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: architizer.com

Ажурная перегородка

Украшением вашей гостиной послужат ажурные перегородки для зонирования пространства. Ими можно отделить основную часть помещения от проходной, не лишая последнюю света. Наличие зеркальных поверхностей умножит узор и украсит интерьер.

Фото № 18: Как зонировать комнаты с помощью перегородокФото: venidair.com

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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