Как зонировать комнаты с помощью перегородок

Хотите поделить помещение на логические зоны? Вместе с ReRooms мы покажем вам несколько интересных идей.
Использование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.
Тюль
Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.ьзование перегородки для зонирования пространства в комнате часто бывает актуально для владельцев больших помещений. Мы продемонстрируем самые популярные виды перегородок для зонирования комнаты с примерами на фото.
Тюль
Зонирование комнаты на кухню и гостиную — задача, которую решит легкий тюль. Такая перегородка очень удобна, к тому же она не нагружает интерьер визуально. С ее помощью можно легко регулировать разделение пространства. Тюль пропускает свет и не затемняет помещение.
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Шкаф
Мебель хорошо подходит для зонирования пространства в комнате. Отделить гостевую зону от столовой можно красиво и практично с помощью шкафа. Он не только визуально разделит пространство, но и сможет вместить необходимые для кухни и гостиной вещи. Этот элемент мебели лучше подобрать в тон стен, чтобы он смотрелся уместно. Кстати, шкаф-купе благодаря своей конструкции сэкономит пространство.
Стекло
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В небольшой квартире приходится размещать разные жилые зоны. И в таких случаях тоже требуется разделение пространства. Хороший вариант для зонирования комнаты на спальню и гостиную — цельные стекла, которые визуально не «съедают» пространство и оставляют доступ для естественного освещения. А спальная зона в свою очередь будет защищена от лишних шумов, запахов и загрязнений.
Черные шторы
Хороший материал для зонирования помещения — плотная ткань. Во-первых, всегда есть возможность изменить форму такой перегородки. Во-вторых, ткань хорошо поглощает звуки, а если она темная — плохо пропускает свет, что при необходимости содействует отделению нужной зоны. За такой перегородкой образуется комфортная обстановка. Это решение подойдет для выделения мест для спокойных занятий.
Цветы
Декоративные перегородки имеют разное предназначение. Красиво и свежо смотрится перегородка из дерева с комнатными растениями. Она должна быть хорошо освещена, чтобы цветы чувствовали себя комфортно. Нужно внимательно выбирать материал — некачественное дерево может размокнуть от воды, что испортит всю конструкцию. А такие перегородки ставятся на долгое время.
Стеллаж
Стеллажи-перегородки для зонирования пространства в комнате — отличное решение. Во-первых, ничего не будет препятствовать проникновению света. Во-вторых, такой стеллаж будет идеальным местом для размещения таких аксессуаров, как вазы, графины и бутылки.
Перегородки-окна
Такие «окна» внутри квартиры создают интересный эффект разделения помещения. Вы сможете заглянуть из одной части комнаты в другую, словно это два разных помещения. Такое зонирование не снизит освещение в кухне-гостиной. Подобное решение хорошо подойдет для светлых помещений, но нужно учесть, что рамы «окон» должны быть не очень массивными, чтобы не загораживать обзор.
Металл
Хороший вариант для любителей прочных и массивных объектов интерьера — металлическая перегородка. Декоративная перегородка для зонирования комнаты как на фото делает помещение стильным. А в виде художественной ковки она будет выглядеть как основное украшение комнаты.
Плотная органза
Такая перегородка не помешают свету проникать в комнату, и она достаточно плотная, чтобы на ней можно было разместить аксессуары или картину. Полупрозрачная ткань создает эффект легкости и свободы пространства. Такой вариант недорогой и его легко воплотить.
Вращающаяся перегородка
Идеи зонирования комнаты на спальню и гостиную разнообразны, можно использовать даже вращающийся стеллаж-перегородку, как на фото — это очень функционально и удобно. Вы всегда сможете расположить полки с нужными вещами как вам удобно. Кстати, разместить телевизор на такой перегородке — отличная идея.
Акрил плюс кирпич
Раздвижные перегородки для зонирования пространства в комнате могут быть оформлены более устойчивыми материалами, например кирпичом. Вы сможете явно обозначить им границы. Кирпичом допустимо отделать исключительно угол, а продолжением перегородки могут служить раздвижные акриловые двери. Такая конструкция в белом цвете не загромоздит помещение.
Дизайнерские варианты
Перегородка вполне может играть чисто декоративную роль. Перегородки с подвесной вертикальной конструкцией создадут эффект легкости и яркости. Пластиковые перегородки для зонирования пространства в комнате не всегда выглядят дешево. Хорошее качество и яркие цвета сделают этот элемент интерьера довольно презентабельным.
Деревянные бруски
Для интерьера, выполненного в темной цветовой гамме с кожаными элементами, подойдут деревянные зонирующие перегородки. Это может быть объемная конструкция, которая не только разгородит пространство, но и станет привлекательным элементом интерьера, который благодаря своему объему будет выглядеть довольно интересно.
Деревянные резные модели
Дерево — материал, хорошо поддающийся обработке. Из него можно сделать фигуры различной формы. Благодаря этому разнообразие перегородок из дерева невероятно велико. Красивые геометрические фигуры создадут приятный вид и эффектно разделят помещение. Правильное освещение подчеркнет изящество такой перегородки.
Фанерные перегородки
Из нескольких больших кусков фанеры вполне можно сделать приличную перегородку. Светлое необработанное дерево привнесет в интерьер простоты и свежести. Такие перегородки можно использовать в качестве доски для заметок или просто повесить на них украшения в виде картин или аксессуаров.
Бамбуковые варианты
Для изготовления перегородки из бамбука не обязательно иметь много элементов. Вполне достаточно правильно расставить десяток-другой так, чтобы они пересекались и визуально разделяли пространство. Чтобы такая перегородка выглядела более устойчиво, можно дополнить ее стеклами. Перегородки такого типа хорошо смотрятся в стилях с преобладанием натуральных материалов.
Акриловые раздвижные
Довольно популярны и перегородки из акрила. Это недорогой материал с большим вариантов цветов и форм. Его хорошо использовать для отделение спального места, так как акрил пропускает свет, но закрывает важное место от посторонних глаз. Удобный вариант такой перегородки — раздвижные двери для зонирования пространства в комнате.
Ажурная перегородка
Украшением вашей гостиной послужат ажурные перегородки для зонирования пространства. Ими можно отделить основную часть помещения от проходной, не лишая последнюю света. Наличие зеркальных поверхностей умножит узор и украсит интерьер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники