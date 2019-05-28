Как избежать ошибок в дизайне квартиры со свободной планировкой: советы профи

Рассказываем все о квартирах со свободной планировкой: особенности, плюсы и минусы, а также возможные ошибки при организации пространства.
Что значит — квартира свободной планировки? Все просто: это одно большое помещение, в котором отсутствуют внутренние перегородки, а есть только внешние стены. Они возводятся из железобетона — материала с большой несущей способностью — и играют роль основных, самонесущих. Поэтому конструкция дома не требует дополнительных опор в виде внутренних стен. Это и делает возможной свободную планировку современных квартир.
Что о ней нужно знать? В чем преимущества и недостатки такой планировки? Почему она пользуется большой популярностью? На все вопросы отвечает архитектор и дизайнер ReRooms Егор Синельников.
Почему свободная планировка так популярна
Новостройки со свободной планировкой пользуются огромным спросом и сейчас активно продвигаются застройщиками. Почему покупатели все чаще выбирают квартиры свободной планировки?
К этому есть ряд предпосылок:
усталость граждан от традиционных квартир;
моральное устаревание планировок прошлого, которые не могут удовлетворить все потребности жильцов;
знакомство с зарубежным опытом: исторически планировка зародилась в ХХ веке за рубежом, а именно — в США.
Все это дает основания прогнозировать и дальнейший рост продаж таких квартир.
Плюсы и минусы квартиры со свободной планировкой
Свободная планировка — это замечательная возможность не приобретать квартиру с определенным количеством и типологией комнат, а самостоятельно решить, сколько именно комнат появится на этой площади, определить их метраж и конфигурацию. Обратившись к хорошему дизайнеру, вы можете разработать проект жилья своей мечты, не ограничиваясь рамками традиционной квартиры. Появляется возможность проложить коммуникации именно так, как хочется заказчику.
Но есть и минусы. Например, возрастает стоимость отделки, потому что требуется самостоятельно устанавливать перегородки и зонировать пространство. Кроме того, придется потратить время и деньги на согласование планировки в различных инстанциях. Для дизайна квартиры свободной планировки проблемой может стать и отечественное законодательство, которое запрещает располагать кухню и санузел над находящимися ниже жилыми помещениями.
Возможные ошибки, как их избежать
Во-первых, свобода не означает вседозволенности. Свободный план требует от архитектора такой же дисциплины и вдумчивости, как и традиционный. Может появиться соблазн небрежно, не утруждаясь, раскидать мебель и оборудование по территории. Однако так можно загубить прекрасное пространство. Нужно работать максимально выверенно, просчитывая все мелочи, сберегая каждый полезный сантиметр площади, тонко соблюдая эргономику.
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Во-вторых, заказчик часто подсознательно тяготеет к тому, чтобы разгородить свою квартиру на множество маленьких клетушек — отказаться от образа типовой советской квартиры бывает очень трудно. Свободная планировка — это простор, воздух, свет, пронизывающий пространство. Надо понять, что изоляция нужна, по сути, лишь санитарным узлам. В квартире для супружеской пары или одного человека изоляции не требует даже спальня — этим стоит воспользоваться.
В-третьих, создавая дизайн-проект квартиры свободной планировки, важно решить, что главное в такой квартире. Часто начальной точкой выбирают привязку кухни и санузла, и это неверно. Главное — это, несомненно, место концентрации обитателей жилища. В квартире со свободной планировкой всегда выделяется большое открытое пространство, включающее зону кухни, диванно-кресельную, возможно, рабочую зону или спальную. Именно это помещение — композиционное ядро планировки, именно с него необходимо начинать проектирование.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники