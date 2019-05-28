Как избежать ошибок в дизайне квартиры со свободной планировкой: советы профи

Что значит — квартира свободной планировки? Все просто: это одно большое помещение, в котором отсутствуют внутренние перегородки, а есть только внешние стены. Они возводятся из железобетона — материала с большой несущей способностью — и играют роль основных, самонесущих. Поэтому конструкция дома не требует дополнительных опор в виде внутренних стен. Это и делает возможной свободную планировку современных квартир.

Что о ней нужно знать? В чем преимущества и недостатки такой планировки? Почему она пользуется большой популярностью? На все вопросы отвечает архитектор и дизайнер ReRooms Егор Синельников.

Почему свободная планировка так популярна

Новостройки со свободной планировкой пользуются огромным спросом и сейчас активно продвигаются застройщиками. Почему покупатели все чаще выбирают квартиры свободной планировки?

Фото: cs.dream-home-ideas.com

К этому есть ряд предпосылок:

усталость граждан от традиционных квартир;

моральное устаревание планировок прошлого, которые не могут удовлетворить все потребности жильцов;

знакомство с зарубежным опытом: исторически планировка зародилась в ХХ веке за рубежом, а именно — в США.

Все это дает основания прогнозировать и дальнейший рост продаж таких квартир.

Плюсы и минусы квартиры со свободной планировкой

Свободная планировка — это замечательная возможность не приобретать квартиру с определенным количеством и типологией комнат, а самостоятельно решить, сколько именно комнат появится на этой площади, определить их метраж и конфигурацию. Обратившись к хорошему дизайнеру, вы можете разработать проект жилья своей мечты, не ограничиваясь рамками традиционной квартиры. Появляется возможность проложить коммуникации именно так, как хочется заказчику.

Фото: abilenemhaa.org

Но есть и минусы. Например, возрастает стоимость отделки, потому что требуется самостоятельно устанавливать перегородки и зонировать пространство. Кроме того, придется потратить время и деньги на согласование планировки в различных инстанциях. Для дизайна квартиры свободной планировки проблемой может стать и отечественное законодательство, которое запрещает располагать кухню и санузел над находящимися ниже жилыми помещениями.

Возможные ошибки, как их избежать

Во-первых, свобода не означает вседозволенности. Свободный план требует от архитектора такой же дисциплины и вдумчивости, как и традиционный. Может появиться соблазн небрежно, не утруждаясь, раскидать мебель и оборудование по территории. Однако так можно загубить прекрасное пространство. Нужно работать максимально выверенно, просчитывая все мелочи, сберегая каждый полезный сантиметр площади, тонко соблюдая эргономику.