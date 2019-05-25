Черновая, чистовая или отделка квартиры под ключ: в чем разница

Какую отделку квартиры выбрать — это один из главных вопросов при покупке нового жилья. Мы поможем вам с выбором и расскажем, чем отличаются основные виды отделки и могут ли они повысить стоимость квартиры.
Выбрав тот или иной вид отделки, вы получаете жилье разной степени готовности — это сокращает время переезда и экономит силы на обустройство жилья, но также требует дополнительных затрат. Выделяют три традиционных вида отделки: черновую, чистовую и под ключ. Каждая из них имеет свои особенности.
Квартира без отделки
Прежде чем говорить об отделке, нужно заметить: никто не заставляет вас обязательно выбирать дополнительные услуги по ремонту — квартиру можно приобрести в первозданном виде.
Что такое квартира без отделки? Обычно такие помещения называются «бетонными коробками»: внутри есть только необработанные бетонные поверхности и неровный пол без стяжки. А еще отсутствие любых стен, кроме несущих, если приобретается помещение со свободной планировкой. Минимум работ, которые делает в такой квартире застройщик, заключается в проведении электричества и прокладке основных труб снабжения.
Иными словами, все обустройство ложится на плечи покупателя, причем даже самые сложные и трудоемкие работы по выравниванию пола и стен.
Черновая отделка
Однако если при покупке вы хотите получить более подготовленное жилье и при этом не готовы переплачивать за дополнительные услуги, выбирайте помещения с черновой отделкой. Это наиболее популярный, а также самый экономичный комплекс работ, предлагаемых застройщиком. Он включает в себя:
стяжку пола;
выравнивание и оштукатуривание стен;
установку радиаторов отопления.
В итоге новым жильцам потребуется сделать только косметический ремонт, а после этого уже можно завозить мебель и заселяться. Черновая отделка поможет сэкономить значительную часть средств и сил, которые покупателю пришлось бы потратить на подготовку «бетонной коробки» к ремонту.
Чистовая отделка
Следующая ступень — это чистовая отделка. Если заказать у застройщика именно ее, помимо выровненных и оштукатуренных стен вы получите уже наклеенные обои, а также напольное покрытие и установленные в проемах двери.
В работы по чистовой отделке входит оформление ванной комнаты плиткой и даже установка стандартной сантехники. Устанавливается все необходимое электрооборудование: розетки и щитки. Иными словами, выражение «под чистовую отделку» означает, что застройщик сделает в квартире полный косметический ремонт и даже оборудует санузел вместо покупателя, а последнему останется только расставить мебель.
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Однако будущий владелец квартиры не сможет выбрать стиль оформления интерьера — застройщик будет использовать стандартные и максимально экономичные материалы. Поэтому чистовую отделку следует выбирать прежде всего тем, кто хочет максимально сэкономить время и въехать в квартиру практически сразу после ее приобретения. Но за чистовую отделку придется раскошелиться — она гораздо дороже, чем черновая.
Отделка под ключ
Что значит отделка под ключ? Это аналог чистовой отделки, но с большим преимуществом для покупателя. Такая отделка подразумевает участие владельца квартиры в создании интерьера, согласование с ним стиля оформления и выбранных отделочных материалов.
Проект реализует не бригада застройщика, а профессиональные дизайнеры интерьеров, которые помогают создать стильное современное жилище с учетом всех пожеланий владельца. В результате покупатель получает жилье с полноценным дизайнерским ремонтом высокого качества.
Дополнительное преимущество в последнем случае состоит в том, что в такой проект могут быть включены не только отделочные работы, но и установка светильников, мебели и даже перепланировка пространства квартиры. В итоге отделка под ключ позволяет заселиться в новое жилье без необходимости заниматься ремонтом, причем облик квартиры будет полностью соответствовать вашим ожиданиям и желаниям. Однако стоит такая услуга гораздо дороже остальных из-за необходимости приобретать материалы и оплачивать труды дизайнеров.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники