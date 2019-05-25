Черновая, чистовая или отделка квартиры под ключ: в чем разница

Выбрав тот или иной вид отделки, вы получаете жилье разной степени готовности — это сокращает время переезда и экономит силы на обустройство жилья, но также требует дополнительных затрат. Выделяют три традиционных вида отделки: черновую, чистовую и под ключ. Каждая из них имеет свои особенности.

Квартира без отделки

Прежде чем говорить об отделке, нужно заметить: никто не заставляет вас обязательно выбирать дополнительные услуги по ремонту — квартиру можно приобрести в первозданном виде.

Что такое квартира без отделки? Обычно такие помещения называются «бетонными коробками»: внутри есть только необработанные бетонные поверхности и неровный пол без стяжки. А еще отсутствие любых стен, кроме несущих, если приобретается помещение со свободной планировкой. Минимум работ, которые делает в такой квартире застройщик, заключается в проведении электричества и прокладке основных труб снабжения.

Фото: ukrsmeta.ua

Иными словами, все обустройство ложится на плечи покупателя, причем даже самые сложные и трудоемкие работы по выравниванию пола и стен.

Черновая отделка

Однако если при покупке вы хотите получить более подготовленное жилье и при этом не готовы переплачивать за дополнительные услуги, выбирайте помещения с черновой отделкой. Это наиболее популярный, а также самый экономичный комплекс работ, предлагаемых застройщиком. Он включает в себя:

стяжку пола;

выравнивание и оштукатуривание стен;

установку радиаторов отопления.

Фото: paslaugos.lt

В итоге новым жильцам потребуется сделать только косметический ремонт, а после этого уже можно завозить мебель и заселяться. Черновая отделка поможет сэкономить значительную часть средств и сил, которые покупателю пришлось бы потратить на подготовку «бетонной коробки» к ремонту.

Чистовая отделка

Следующая ступень — это чистовая отделка. Если заказать у застройщика именно ее, помимо выровненных и оштукатуренных стен вы получите уже наклеенные обои, а также напольное покрытие и установленные в проемах двери.

В работы по чистовой отделке входит оформление ванной комнаты плиткой и даже установка стандартной сантехники. Устанавливается все необходимое электрооборудование: розетки и щитки. Иными словами, выражение «под чистовую отделку» означает, что застройщик сделает в квартире полный косметический ремонт и даже оборудует санузел вместо покупателя, а последнему останется только расставить мебель.