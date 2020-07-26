Как найти дизайнера интерьера для ремонта в квартире

Как найти дизайнера интерьера, как подготовиться к первой встрече с дизайнером и какие вопросы можно ему задать.
Планируя ремонт в новостройке или вторичке, нужно грамотно подойти к поиску дизайнера интерьера. От этого зависит, насколько приятен будет рабочий процесс, и какой получится результат. Рассмотрим, как искать хорошего специалиста, какие вопросы нужно задать, и как подготовиться к первой встрече, если решили пригласить дизайнера домой.
Как найти дизайнера интерьера?руя ремонт в новостройке или вторичке, нужно грамотно подойти к поиску дизайнера интерьера. От этого зависит, насколько приятен будет рабочий процесс, и какой получится результат. Рассмотрим, как искать хорошего специалиста, какие вопросы нужно задать, и как подготовиться к первой встрече, если решили пригласить дизайнера домой.
Как найти дизайнера интерьера?
Наше портфолио более 10 000 проектов
В больших городах огромное количество частных специалистов и дизайнерских студий с разными тарифами, опытом и спецификой работы. Поиск отличного специалиста требует времени и сил.
Предлагаем наиболее популярные и доступные места, где можно найти дизайнера:
Google – в поисковой строке введите конкретный запрос, к примеру «ищу дизайнера интерьера в Москве недорого»;
биржа фрилансеров – с помощью FL.ru и других сервисов можно нанять работника из предложенных соискателей или оставить собственное объявление;
база данных дизайнеров – воспользуйтесь списком профессионалов, чтобы найти подходящего исполнителя и его контакты;
социальные сети – ищите дизайнера в группах и сообществах Вконтакте или Facebook, просматривайте рекламу в instagram;
тематические выставки – на таких мероприятиях можно посмотреть примеры работ и напрямую пообщаться с дизайнером.
Если вы желаете сделать красивый функциональный интерьер, воспользуйтесь услугами дизайн-студии Рерумс. В нашем онлайн-сервисе работают настоящие профессионалы, которые создадут дизайнерский проект для ремонта по хорошей цене.
Какие вопросы можно задать дизайнеру интерьера?
Планирование и разработка дизайн-проекта – трудоемкий процесс. Перед подписанием договора нужно решить много моментов. Не стесняйтесь задавать дизайнеру следующие вопросы.
Сколько стоит ваша работа и что в нее входит?
Заказчик должен знать, на какую сумму рассчитывать. Уточните, какие базовые услуги входят в стоимость работы, чтобы реально оценить, стоит это того или нет. Если сумма большая, а дизайнер сделает только замеры и планы без чертежей и визуализации, лучше поискать другого исполнителя.
Студия дизайна Rerooms предлагает бесплатный выезд замерщика на дом. А дизайн-проект разрабатывается по фиксированной цене, в которую входят планы, чертежи, визуализация, ведомости, смета и прочие услуги.
Когда платить?
Важно знать, когда готовить деньги к оплате. Большинство исполнителей работают с предоплатой. Аванс может составить 25-75% от общей суммы. Некоторые специалисты начинают работу только после 100% оплаты.
В каких случаях сумма может быть увеличена?
Чтобы по завершению работы вам не представили счет больше, чем планировалось, лучше уточнить, за какие услуги нужно доплачивать, и сколько.
Хочу квартиру как на картинке, а денег мало. Можете мне помочь?
Ответ на этот вопрос покажет, готов ли дизайнер считаться с мнением заказчика. А также достаточно ли у него опыта и желания, чтобы адаптировать выбранный интерьер под имеющийся бюджет.
А если мне не понравятся предложенные наработки?
К примеру, вы подробно объяснили свои пожелания, но чертежи или эскизы получились не такими, как ожидалось, или вы попросту передумали, что делать в таких случаях?
Задайте ряд вопросов дизайнеру:
Можно ли исправить?
Это бесплатно?
Какой лимит бесплатных коррективов?
Сколько стоит правка, если лимит исчерпан?
Онлайн-сервис Рерумс предлагает по 2 бесплатных замены планировочного решения и чертежей, 1 визуализацию. Если результат не устраивает, можно заказать еще неограниченное количество вариантов за 1500-2000 руб. каждый.
Какой срок выполнения работы?
Профессионал сможет рассказать в деталях, сколько времени нужно на каждый этап создания дизайн-проекта. Тогда как начинающий неопытный дизайнер будет размыто пытаться объяснить, что работа займет несколько недель или месяцев.
Как вы решаете конфликты?
Дизайнер и заказчик имеют собственное представление о красоте, комфорте и стиле, из-за чего исключить любые недопонимания практически невозможно. Поэтому нужно узнать, как дизайнер реагирует на несогласие или критику, не будет ли он настойчиво доказывать свою правоту и не считаться с пожеланиями заказчика.
Могу ли я получить скидку?
Если бюджет ограничен, узнайте о возможностях сэкономить. К примеру, если отказаться от вызова замерщика на дом, некоторые сервисы готовы сделать скидку.
А что, если я захочу расторгнуть договор?
Случаются разные непредвиденные ситуации. Поэтому спросите о вариантах расторжения договора, и во что это обойдется.
Как подготовиться к первой встрече с дизайнером?
Соберите информацию о выбранном исполнителе. Поинтересуйтесь его репутацией, почитайте отзывы, посмотрите портфолио и готовые работы.
Если решили вызвать на дом дизайнера, будьте готовы, что первая встреча пройдет в форме интервью: вам нужно будет не только задавать вопросы, но и отвечать. От ответов зависит результат работы. Чтобы не придумывать сходу, лучше подготовиться.
Нужно не просто сказать, сколько жильцов в квартире и их возраст. Поинтересуйтесь мнением каждого в отношении стиля и функциональности будущего интерьера. Учтите наличие животных, их особенности и привычки. Если в семье планируется пополнение, сообщите об этом. Возможно, какой-то стиль вас интересует, сделайте пометки или сохраните фото.
Онлайн-сервис Rerooms предлагает приятное и выгодное сотрудничество. Вы можете сделать замеры самостоятельно или вызвать замерщика на дом. Сделать заказ можно онлайн и по телефону. Мы поможем создать идеальный интерьер квартиры.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники