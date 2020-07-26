Как найти дизайнера интерьера для ремонта в квартире

Планируя ремонт в новостройке или вторичке, нужно грамотно подойти к поиску дизайнера интерьера. От этого зависит, насколько приятен будет рабочий процесс, и какой получится результат. Рассмотрим, как искать хорошего специалиста, какие вопросы нужно задать, и как подготовиться к первой встрече, если решили пригласить дизайнера домой.

В больших городах огромное количество частных специалистов и дизайнерских студий с разными тарифами, опытом и спецификой работы. Поиск отличного специалиста требует времени и сил.

Предлагаем наиболее популярные и доступные места, где можно найти дизайнера:

Google – в поисковой строке введите конкретный запрос, к примеру «ищу дизайнера интерьера в Москве недорого»;

биржа фрилансеров – с помощью FL.ru и других сервисов можно нанять работника из предложенных соискателей или оставить собственное объявление;

база данных дизайнеров – воспользуйтесь списком профессионалов, чтобы найти подходящего исполнителя и его контакты;

социальные сети – ищите дизайнера в группах и сообществах Вконтакте или Facebook, просматривайте рекламу в instagram;

тематические выставки – на таких мероприятиях можно посмотреть примеры работ и напрямую пообщаться с дизайнером.

Если вы желаете сделать красивый функциональный интерьер, воспользуйтесь услугами дизайн-студии Рерумс. В нашем онлайн-сервисе работают настоящие профессионалы, которые создадут дизайнерский проект для ремонта по хорошей цене.

Фото ReRooms

Какие вопросы можно задать дизайнеру интерьера?

Планирование и разработка дизайн-проекта – трудоемкий процесс. Перед подписанием договора нужно решить много моментов. Не стесняйтесь задавать дизайнеру следующие вопросы.

Сколько стоит ваша работа и что в нее входит?

Заказчик должен знать, на какую сумму рассчитывать. Уточните, какие базовые услуги входят в стоимость работы, чтобы реально оценить, стоит это того или нет. Если сумма большая, а дизайнер сделает только замеры и планы без чертежей и визуализации, лучше поискать другого исполнителя.

Студия дизайна Rerooms предлагает бесплатный выезд замерщика на дом. А дизайн-проект разрабатывается по фиксированной цене, в которую входят планы, чертежи, визуализация, ведомости, смета и прочие услуги.

Когда платить?

Важно знать, когда готовить деньги к оплате. Большинство исполнителей работают с предоплатой. Аванс может составить 25-75% от общей суммы. Некоторые специалисты начинают работу только после 100% оплаты.

В каких случаях сумма может быть увеличена?

Чтобы по завершению работы вам не представили счет больше, чем планировалось, лучше уточнить, за какие услуги нужно доплачивать, и сколько.

Хочу квартиру как на картинке, а денег мало. Можете мне помочь?

Ответ на этот вопрос покажет, готов ли дизайнер считаться с мнением заказчика. А также достаточно ли у него опыта и желания, чтобы адаптировать выбранный интерьер под имеющийся бюджет.

А если мне не понравятся предложенные наработки?

К примеру, вы подробно объяснили свои пожелания, но чертежи или эскизы получились не такими, как ожидалось, или вы попросту передумали, что делать в таких случаях?

Задайте ряд вопросов дизайнеру:

Можно ли исправить?

Это бесплатно?

Какой лимит бесплатных коррективов?

Сколько стоит правка, если лимит исчерпан?

Онлайн-сервис Рерумс предлагает по 2 бесплатных замены планировочного решения и чертежей, 1 визуализацию. Если результат не устраивает, можно заказать еще неограниченное количество вариантов за 1500-2000 руб. каждый.

Какой срок выполнения работы?

Профессионал сможет рассказать в деталях, сколько времени нужно на каждый этап создания дизайн-проекта. Тогда как начинающий неопытный дизайнер будет размыто пытаться объяснить, что работа займет несколько недель или месяцев.

Как вы решаете конфликты?

Дизайнер и заказчик имеют собственное представление о красоте, комфорте и стиле, из-за чего исключить любые недопонимания практически невозможно. Поэтому нужно узнать, как дизайнер реагирует на несогласие или критику, не будет ли он настойчиво доказывать свою правоту и не считаться с пожеланиями заказчика.

Могу ли я получить скидку?

Если бюджет ограничен, узнайте о возможностях сэкономить. К примеру, если отказаться от вызова замерщика на дом, некоторые сервисы готовы сделать скидку.

А что, если я захочу расторгнуть договор?

Случаются разные непредвиденные ситуации. Поэтому спросите о вариантах расторжения договора, и во что это обойдется.

Фото ReRooms

Как подготовиться к первой встрече с дизайнером?

Соберите информацию о выбранном исполнителе. Поинтересуйтесь его репутацией, почитайте отзывы, посмотрите портфолио и готовые работы.

Если решили вызвать на дом дизайнера, будьте готовы, что первая встреча пройдет в форме интервью: вам нужно будет не только задавать вопросы, но и отвечать. От ответов зависит результат работы. Чтобы не придумывать сходу, лучше подготовиться.

Нужно не просто сказать, сколько жильцов в квартире и их возраст. Поинтересуйтесь мнением каждого в отношении стиля и функциональности будущего интерьера. Учтите наличие животных, их особенности и привычки. Если в семье планируется пополнение, сообщите об этом. Возможно, какой-то стиль вас интересует, сделайте пометки или сохраните фото.

Онлайн-сервис Rerooms предлагает приятное и выгодное сотрудничество. Вы можете сделать замеры самостоятельно или вызвать замерщика на дом. Сделать заказ можно онлайн и по телефону. Мы поможем создать идеальный интерьер квартиры.