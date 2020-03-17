Устами клиента…Отзывы о ReRooms

В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.

Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики.

В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.ировочное решение

Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики.

Свой отзыв о сотрудничестве с онлайн-сервисом ReRooms оставила и Елизавета Орлова. Дизайн ее небольшой квартиры пришлось разработать в прямом смысле с нуля, так как изначально в помещении были только «голые» стены. Перепланировка пространства, предложенная дизайнерами, позволила превратить студию в полноценную двухкомнатную квартиру и обустроить крайне удобный и красивый интерьер.





Рабочие чертежи

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Из несомненных плюсов готового дизайн-проекта клиенты ReRooms отмечают пакет рабочих чертежей. Ни для кого не секрет, что без них вряд ли получится сделать качественный ремонт. Планы пола и потолка, размещения отопительных и осветительных приборов, электророзеток и отделки стен помогут выполнить все работы качественно и позволят избежать многочисленных переделок во время ремонта.

Анна Шаплова рассказывает о проекте своей квартиры, где на площади 45,4 м дизайнеры предложили обустроить три полноценные комнаты и несколько вместительных систем хранения, включая отдельную гардеробную. В своем отзыве она замечает, что комплект чертежей и рабочая документация помогут быстрее приступить к долгожданному ремонту и качественно выполнить все работы.



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Чертежи, схемы коммуникаций и технических решений Мария Астахова считает важной составляющей дизайн-проекта ее квартиры. В своем отзыве клиентка ReRooms рассказывает о трудностях, возникших у нее при самостоятельной планировке помещения. А вот профессиональный подход помог рационально распорядиться каждым сантиметром имеющегося пространства. Мария замечает, что прилагающиеся к проекту чертежи и рабочая документация позволят сделать процесс ремонта более легким, а получившийся интерьер более рациональным и комфортным.



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А вот у клиентки ReRooms Ольги ремонт уже завершен. «Готовый дизайн-проект с чертежами и рабочей документацией помог в кратчайшие сроки сделать ремонт, закупить материалы и подобрать элементы декора для стильной квартиры-студии» - отмечает в своем отзыве заказчица.



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Стиль интерьера

Стилистическое оформление – не менее важная и самая приятная часть проекта. Основываясь на пожеланиях заказчика, дизайнер предлагает стилистическое решение интерьера.

Клиентка ReRooms Рипсимэ поделилась своим опытом оформления квартиры по дизайн-проекту. Девушка оставила отзыв, в котором рассказывает о процессе создания идеального интерьера. Учитывая пожелания клиента, дизайнер разработала яркий, модный и ультрасовременный проект, который во всех отношениях подошел заказчице.

«Компания ReRooms сделала для меня замечательный дизайн квартиры, за что им огромное спасибо!» - делится своим отзывом Никита Тырышкин . Дизайн-проект для его трехкомнатной квартиры в современном стиле получился очень эффектным и выразительным.



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Александр Хренков также присоединяется к отзывам и пишет: «Приятная цветовая гамма, креативный и интересный интерьер нашей квартиры ждет мастеров для реализации». Дизайн-проект для его апартаментов был выполнен с учетом всех пожеланий заказчика. Гармоничная цветовая палитра, присущая скандинавскому стилю, и интересные дизайнерские находки – все собрано в рамках одного пространства.



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И еще несколько плюсов…

Если вы решили заказать готовый проект, но боитесь, что на встречи с дизайнером не будет времени, не стоит переживать. Одним из главных плюсов работы с онлайн-сервисом клиенты отмечают возможность удаленного общения.

«Не всегда есть время и возможность для встреч и ожиданий специалистов, которые занимаются интерьером» - делится в своем отзыве Александр Медведев . В компании ReRooms все общение с дизайнером происходит в онлайн-режиме в удобное для клиента время. Дизайнер всегда находится на связи и готов обсудить любой вопрос относительно дизайн-проекта.



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Ну и, конечно, цена. Важный пункт, на который обращает внимание человек при выборе компании для разработки дизайн-проекта. По отзывам клиентов ReRooms, именно фиксированный вариант является большим преимуществом. Вне зависимости от площади и конфигурации помещения цена не меняется.