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Устами клиента…Отзывы о ReRooms


2809
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Сегодняшний рынок услуг в области дизайна интерьера пестрит разнообразием. Порой очень сложно не утонуть в море предложений и сделать правильный выбор. На что следует ориентироваться, если вы сомневаетесь, нужен ли вам дизайн-проект интерьера, не знаете, в чем его плюсы и как найти подходящую компанию для его разработки? Ответ очевиден: на отзывы. Мы решили облегчить вам задачу и подготовили материал, основанный на отзывах клиентов ReRooms. Наши заказчики делятся своими соображениями по поводу сотрудничества с онлайн-сервисом и рассказывают о плюсах готового дизайн-проекта.

Планировочное решение

Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход  помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики. 

В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной  и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.ировочное решение

Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход  помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики. 

В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной  и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Свой отзыв о сотрудничестве с онлайн-сервисом  ReRooms оставила и Елизавета Орлова. Дизайн ее небольшой квартиры  пришлось разработать в прямом смысле с нуля, так как изначально в помещении были только «голые» стены. Перепланировка пространства, предложенная дизайнерами, позволила превратить студию в полноценную двухкомнатную квартиру и обустроить крайне удобный и красивый интерьер.


Рабочие чертежи

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Из несомненных плюсов готового дизайн-проекта клиенты ReRooms отмечают пакет рабочих чертежей. Ни для кого не секрет, что без них вряд ли получится сделать качественный ремонт. Планы пола и потолка, размещения отопительных и осветительных приборов, электророзеток и отделки стен помогут выполнить все работы качественно и позволят избежать многочисленных переделок во время ремонта.

Анна Шаплова рассказывает о проекте своей квартиры, где на площади 45,4 м дизайнеры предложили обустроить  три полноценные комнаты и несколько вместительных систем хранения, включая отдельную гардеробную. В своем отзыве она замечает, что комплект чертежей и рабочая документация помогут быстрее приступить к долгожданному ремонту и качественно выполнить все работы.


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Чертежи, схемы коммуникаций и технических решений  Мария Астахова считает важной составляющей  дизайн-проекта ее квартиры. В своем отзыве клиентка ReRooms рассказывает о трудностях, возникших у нее при самостоятельной планировке помещения. А вот профессиональный подход  помог рационально распорядиться каждым сантиметром имеющегося пространства. Мария замечает, что прилагающиеся к проекту чертежи и рабочая документация позволят сделать процесс ремонта более легким, а получившийся интерьер более рациональным и комфортным.


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А вот у клиентки ReRooms Ольги ремонт уже завершен. «Готовый дизайн-проект с чертежами и рабочей документацией помог в кратчайшие сроки сделать ремонт, закупить материалы и подобрать элементы декора для стильной квартиры-студии» - отмечает в своем отзыве заказчица.


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Стиль интерьера

Стилистическое оформление – не менее важная и самая приятная  часть проекта. Основываясь на пожеланиях заказчика, дизайнер предлагает стилистическое решение интерьера.

Клиентка ReRooms Рипсимэ поделилась своим опытом оформления квартиры по дизайн-проекту. Девушка оставила отзыв, в котором рассказывает о процессе создания идеального интерьера. Учитывая пожелания клиента, дизайнер разработала яркий, модный и ультрасовременный проект, который во всех отношениях подошел заказчице.

 

«Компания ReRooms сделала для меня замечательный дизайн квартиры, за что им огромное спасибо!» - делится своим отзывом Никита Тырышкин. Дизайн-проект для его трехкомнатной квартиры в современном стиле получился очень эффектным и выразительным.


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Александр Хренков  также присоединяется к отзывам и пишет: «Приятная цветовая гамма, креативный и интересный интерьер нашей квартиры ждет мастеров для реализации». Дизайн-проект для его апартаментов был выполнен с учетом всех пожеланий заказчика. Гармоничная цветовая палитра, присущая скандинавскому стилю, и интересные дизайнерские находки – все собрано в рамках одного пространства.


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И еще несколько плюсов…

Если вы решили заказать готовый проект, но боитесь, что на встречи с дизайнером не будет времени,  не стоит переживать. Одним из главных плюсов работы с онлайн-сервисом клиенты отмечают возможность удаленного общения.

«Не всегда есть время и возможность для встреч и ожиданий специалистов, которые занимаются интерьером» - делится в своем отзыве Александр Медведев. В компании ReRooms все общение с дизайнером происходит в онлайн-режиме в удобное для клиента время. Дизайнер всегда находится на связи и готов обсудить любой вопрос относительно дизайн-проекта.


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Ну и, конечно, цена. Важный пункт, на который обращает внимание человек  при выборе компании для разработки дизайн-проекта. По отзывам клиентов ReRooms, именно фиксированный вариант является большим преимуществом. Вне зависимости от площади и конфигурации помещения цена не меняется.

#Интерьер#Дизайн-проект#отзывы#идеи для дома
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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Спасибо
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