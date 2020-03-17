Устами клиента…Отзывы о ReRooms

Сегодняшний рынок услуг в области дизайна интерьера пестрит разнообразием. Порой очень сложно не утонуть в море предложений и сделать правильный выбор. На что следует ориентироваться, если вы сомневаетесь, нужен ли вам дизайн-проект интерьера, не знаете, в чем его плюсы и как найти подходящую компанию для его разработки? Ответ очевиден: на отзывы. Мы решили облегчить вам задачу и подготовили материал, основанный на отзывах клиентов ReRooms. Наши заказчики делятся своими соображениями по поводу сотрудничества с онлайн-сервисом и рассказывают о плюсах готового дизайн-проекта.
Планировочное решение
Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики.
В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.ировочное решение
Одной из важнейших составляющих дизайн-проекта является планировочное решение. Мы не всегда можем самостоятельно распланировать пространство, понять, какую стену можно убрать или, наоборот, возвести и как правильно зонировать помещение. Профессиональный подход помогает продумать все нюансы и организовать удобный интерьер в зависимости от его специфики.
В своем отзыве клиентка ReRooms Ксения Мальцева делится опытом разработки проекта двух комнат в ее загородном доме. Хозяевам хотелось, чтобы интерьер гостиной и детской комнаты получился не только красивым, но и функциональным. Именно поэтому они решили обратиться к профессионалам. Дизайнер ReRooms выстроила концепцию и предложила оптимальную планировку. А готовый проект позволил визуально представить, как будет выглядеть окончательный результат.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Свой отзыв о сотрудничестве с онлайн-сервисом ReRooms оставила и Елизавета Орлова. Дизайн ее небольшой квартиры пришлось разработать в прямом смысле с нуля, так как изначально в помещении были только «голые» стены. Перепланировка пространства, предложенная дизайнерами, позволила превратить студию в полноценную двухкомнатную квартиру и обустроить крайне удобный и красивый интерьер.
Рабочие чертежи
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Из несомненных плюсов готового дизайн-проекта клиенты ReRooms отмечают пакет рабочих чертежей. Ни для кого не секрет, что без них вряд ли получится сделать качественный ремонт. Планы пола и потолка, размещения отопительных и осветительных приборов, электророзеток и отделки стен помогут выполнить все работы качественно и позволят избежать многочисленных переделок во время ремонта.
Чертежи, схемы коммуникаций и технических решений
А вот у клиентки ReRooms
Стиль интерьера
Стилистическое оформление – не менее важная и самая приятная часть проекта. Основываясь на пожеланиях заказчика, дизайнер предлагает стилистическое решение интерьера.
Клиентка ReRooms Рипсимэ поделилась своим опытом оформления квартиры по дизайн-проекту. Девушка оставила отзыв, в котором рассказывает о процессе создания идеального интерьера. Учитывая пожелания клиента, дизайнер разработала яркий, модный и ультрасовременный проект, который во всех отношениях подошел заказчице.
«Компания ReRooms сделала для меня замечательный дизайн квартиры, за что им огромное спасибо!» - делится своим отзывом
И еще несколько плюсов…
Если вы решили заказать готовый проект, но боитесь, что на встречи с дизайнером не будет времени, не стоит переживать. Одним из главных плюсов работы с онлайн-сервисом клиенты отмечают возможность удаленного общения.
«Не всегда есть время и возможность для встреч и ожиданий специалистов, которые занимаются интерьером» - делится в своем отзыве
Ну и, конечно, цена. Важный пункт, на который обращает внимание человек при выборе компании для разработки дизайн-проекта. По отзывам клиентов ReRooms, именно фиксированный вариант является большим преимуществом. Вне зависимости от площади и конфигурации помещения цена не меняется.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники