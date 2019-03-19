Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRooms

Хотите, чтобы каждая комната вашей квартиры была стильной и удобной? Показываем все тонкости обустройства маленького санузла площадью от одного до трех метров.
- 1. Создайте светлую отделку
- 2. Организуйте грамотное хранение
- 3. Выбирайте компактную сантехнику
- 4. Большую технику размещайте в нишах
- 5. Используйте системы инсталляции
- 6. Отличное решение — угловая сантехника
- 7. Откажитесь от душевой кабины
- 8. Оставляйте пол максимально пустым
- 9. Добавьте света
- 10. Не забудьте про зеркало!
Для того чтобы правильно и удобно организовать пространство в маленьком санузле, нужно учесть все аспекты: где хранить вещи, чтобы они постоянно не попадались под руку, как расположить сантехнику для максимально удобного использования и так далее.
Делимся опытом и даем полезные советы по обустройству санузлов размером от одного до трех квадратных метров.
1. Создайте светлую отделку
Светлые тона, как известно, визуально расширяют пространство — а это то, что нужно для маленького санузла. Лучше всего с этой целью справляется белый, но подойдет и другой светлый оттенок, например светло-розовый, если вам хочется сделать комнату спокойной и нежной.
2. Организуйте грамотное хранение
В маленьком санузле важно избежать захламленности — иначе места станет еще меньше. Для хранения всего необходимого продумайте и сделайте встроенные закрытые шкафы, в идеале — без ручек, чтобы они сливались с общим интерьером. Для самых важных вещей сделайте открытую, но углубленную полку, чтобы она не выделялась из стены.
3. Выбирайте компактную сантехнику
Если в санузле необходимо поставить не только унитаз, но и раковину, подберите максимально компактную технику. Например, чтобы под раковину не требовалась отдельная тумба, а разместить ее можно было даже в обычной полке — как на фото ниже.
4. Большую технику размещайте в нишах
Как в маленьком санузле правильно разместить стиральную машину и другую большую технику? Занимайте пространство вверх: поставьте предметы друг на друга, а оставшееся до потолка место займите полками для хранения. Получится выделенная ниша, которая визуально спрячет технику.
5. Используйте системы инсталляции
Отличный вариант для маленького санузла, когда у раковины или унитаза все лишнее спрятано за стеной — нет кранов, труб, бачка. Может быть и неявно, но это освобождает часть пространства. И выглядит такая сантехника более стильно.
6. Отличное решение — угловая сантехника
Угловая мебель, раковина или унитаз придадут санузлу оригинальный облик и позволят практично организовать пространство.
7. Откажитесь от душевой кабины
Если в вашем трехметровом санузле требуется душ, отведите под него часть пространства: разместите там душевую стойку и отгородите стеклом. Получаем современный минималистичный интерьер и много свободного места.
8. Оставляйте пол максимально пустым
Используйте подвесную сантехнику — она гораздо компактнее и выглядит стильно. К тому же пол остается пустым, а это визуально освобождает и расширяет место даже в крошечном санузле.
9. Добавьте света
Идеальный вариант — наличие окна, чтобы в санузел попадал естественный свет: с ним пространство кажется шире и больше. Если окна нет, установите больше светильников в разных частях комнаты.
10. Не забудьте про зеркало!
Для санузла площадью 1—3 метра лучше не выбирать слишком большое зеркало — пространство оно увеличит, но будет выглядеть в маленькой комнате чересчур громоздким и неподходящим. Слишком маленькое тоже не подойдет, так как не создаст нужного эффекта. Как вариант — повесьте зеркало с подсветкой, чтобы санузел стал светлее.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники