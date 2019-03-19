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Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRooms


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Хотите, чтобы каждая комната вашей квартиры была стильной и удобной? Показываем все тонкости обустройства маленького санузла площадью от одного до трех метров.

Содержание

Для того чтобы правильно и удобно организовать пространство в маленьком санузле, нужно учесть все аспекты: где хранить вещи, чтобы они постоянно не попадались под руку, как расположить сантехнику для максимально удобного использования и так далее.

Делимся опытом и даем полезные советы по обустройству санузлов размером от одного до трех квадратных метров.

1. Создайте светлую отделку

Светлые тона, как известно, визуально расширяют пространство — а это то, что нужно для маленького санузла. Лучше всего с этой целью справляется белый, но подойдет и другой светлый оттенок, например светло-розовый, если вам хочется сделать комнату спокойной и нежной.

Фото № 1: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

2. Организуйте грамотное хранение

В маленьком санузле важно избежать захламленности — иначе места станет еще меньше. Для хранения всего необходимого продумайте и сделайте встроенные закрытые шкафы, в идеале — без ручек, чтобы они сливались с общим интерьером. Для самых важных вещей сделайте открытую, но углубленную полку, чтобы она не выделялась из стены.

Фото № 2: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

3. Выбирайте компактную сантехнику

Если в санузле необходимо поставить не только унитаз, но и раковину, подберите максимально компактную технику. Например, чтобы под раковину не требовалась отдельная тумба, а разместить ее можно было даже в обычной полке — как на фото ниже.

Фото № 3: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

4. Большую технику размещайте в нишах

Как в маленьком санузле правильно разместить стиральную машину и другую большую технику? Занимайте пространство вверх: поставьте предметы друг на друга, а оставшееся до потолка место займите полками для хранения. Получится выделенная ниша, которая визуально спрячет технику.

Фото № 4: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

5. Используйте системы инсталляции

Отличный вариант для маленького санузла, когда у раковины или унитаза все лишнее спрятано за стеной — нет кранов, труб, бачка. Может быть и неявно, но это освобождает часть пространства. И выглядит такая сантехника более стильно.

Фото № 5: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

6. Отличное решение — угловая сантехника

Угловая мебель, раковина или унитаз придадут санузлу оригинальный облик и позволят практично организовать пространство.

Фото № 6: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

7. Откажитесь от душевой кабины

Если в вашем трехметровом санузле требуется душ, отведите под него часть пространства: разместите там душевую стойку и отгородите стеклом. Получаем современный минималистичный интерьер и много свободного места.

Фото № 7: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

8. Оставляйте пол максимально пустым

Используйте подвесную сантехнику — она гораздо компактнее и выглядит стильно. К тому же пол остается пустым, а это визуально освобождает и расширяет место даже в крошечном санузле.

Фото № 8: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

9. Добавьте света

Идеальный вариант — наличие окна, чтобы в санузел попадал естественный свет: с ним пространство кажется шире и больше. Если окна нет, установите больше светильников в разных частях комнаты.

Фото № 9: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

10. Не забудьте про зеркало!

Для санузла площадью 1—3 метра лучше не выбирать слишком большое зеркало — пространство оно увеличит, но будет выглядеть в маленькой комнате чересчур громоздким и неподходящим. Слишком маленькое тоже не подойдет, так как не создаст нужного эффекта. Как вариант — повесьте зеркало с подсветкой, чтобы санузел стал светлее.

Фото № 10: Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRoomsФото ReRooms

#санузел#дизайн#Интерьер#маленький санузел
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