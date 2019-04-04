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Узкая кухня: варианты планировки


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Рассказываем, как практично спланировать дизайн узкой кухни, чтобы разместить на ней все, что нужно.

Функциональность и дизайн кухни зависят не только от ее общей площади, но и от пропорций. В старых домах и в новостройках часто встречаются узкие и вытянутые кухни, где невозможно развернуться. Из-за дефицита пространства в таких помещениях сложно расставить даже необходимую бытовую технику и поставить обеденный стол. Как сделать удобным узкое помещение и использовать площадь максимально эффективно, чтобы вытянутая кухня была функциональной и красивой?

ReRooms предлагает практичные идеи по планировке узкой кухни. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете преобразовать неудобное пространство в функциональное помещение для приготовления пищи и семейных обедов.

Линейная планировка вдоль стены

Предлагаем рассмотреть собственный проект ReRooms для двухкомнатной квартиры в Москве с узкой кухней площадью чуть более 15 метров. В интерьере доминируют светлые оттенки: обои под покраску светло-зеленого цвета на стенах, белый натяжной потолок, бежевый керамогранит на полу и белая плитка «метро» в рабочей зоне. 

В этом случае дизайнеры приняли решение создать в кухне линейную планировку с обеденной зоной у окна, благодаря чему узкое помещение стало более просторным и уютным. Пространство разделено на две функциональные зоны — обеденную и рабочую. 

  • Кухонный гарнитур со встроенной техникой размещен вдоль стены. Он включает темную столешницу и фасад под светлое дерево, за счет чего создается гармоничный контраст с основной цветовой гаммой и комната не выглядит блеклой.
  • Над зоной приготовления пищи расположены навесные безручечные шкафы белого цвета, сочетающие современный дизайн и продуманную эргономику. 
  • В углу, напротив рабочей зоны, находится кухонный уголок со скругленным основанием и приподнятой над сиденьем спинкой, который смотрится легко и не утяжеляет интерьер. Дополняет обеденную зону стол из ламинированного ДСП, цвет которого идентичен фасаду кухонного гарнитура.

Предусмотрено в этой планировке и много освещения, которое визуально делает кухню просторнее. На окне — легкие полупрозрачные занавески, пропускающие естественный свет, на потолке — точечные светильники. Над обеденной зоной установлен подвесной светильник со светло-зеленым абажуром в тон обоям.


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Для создания планировки узкой кухни дизайнерам ReRooms понадобились:

Кухонный гарнитур на заказ 1 300 х 5 400 мм — цена по запросу

Керамогранит Сольфатара беж 60 х 60
1 322 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухонный уголок Крит Grey
22 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обеденный стол «Лиссабон»
22 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои под покраску цвет Y383 (огурец)
1 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка АККОРД БЕЛЫЙ ГРАНЬ 8,5 х 28,5 мм
1 127 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник ИKEA
999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Линейную планировку узкой кухни широко используют зарубежные дизайнеры. Предлагаем вам фотопримеры оригинальных дизайнерских решений, которые помогут вам рационально спланировать интерьер вытянутой кухни и функционально задействовать все пространство.

Фото: mydomaine.co.uk
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Фото: interiorcharm.com
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Фото: morganallendesigns.com
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Фото: idealhome.co.uk
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Фото: imalan.me
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Линейная планировка вдоль окна

Существует еще один вариант линейной планировки узкой кухни — он предусматривает размещение рабочей зоны не вдоль стены, а возле оконного проема. Преимущество такой планировки — красивый вид из окна, которым вы сможете наслаждаться во время приготовления пищи.

Имейте в виду, что при такой планировке ваша рабочая зона будет на виду сразу при входе в кухню. Поэтому здесь важно подобрать стильный кухонный гарнитур, который будет не только многофункциональным, но и эстетичным. Для того чтобы кухня выглядела просторнее, оформите мебель глянцевыми фасадами в нейтральных оттенках.

Фото: HGTV.com
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Фото: albakitchenandbath.com
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Фото: DecorPad.com
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Фото: acabebizkaia.com
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Фото: HGTV.com
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Двухлинейная планировка со столом у окна

В большой по метражу, но узкой прямоугольной кухне можно использовать двухлинейную планировку, которая предусматривает размещение кухонного гарнитура вдоль двух параллельных стен. Такая планировка поможет максимально эффективно использовать узкое пространство и сделать вытянутую кухню эргономичной. 

Для зонирования пространства можно применить следующий дизайнерский ход: с одной стороны сделать полностью рабочую зону, с другой — зону для хранения продуктов. Если в кухне есть окно, там отлично впишется обеденная зона. 

Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: digsdigs.com
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Фото: media.architecturaldigest.com
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Фото: i0.wp.com
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Фото: digsdigs.com
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Параллельная планировка с обеденной зоной у стены

Если у вас нет места в квартире под столовую, а кухня очень узкая, разместите обеденную зону у стены. Для того чтобы сэкономить место, преобразуйте часть кухонной столешницы в стол. Сохранить место для хранения помогут шкафы под потолок на рабочей половине и открытые полки над обеденной зоной.

Для того чтобы кухня не была похожа на корабельный камбуз или вагон поезда, продумайте освещение. По всем периметру потолка разместите точечные светильники, а рабочую и обеденную зону оснастите дополнительной подсветкой. На окнах повесьте легкие прозрачные шторы, чтобы они пропускали как можно больше естественного света.

Фото: hgtvhome.sndimg.com
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Фото: ksassets.timeincuk.net
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Фото: decoholic.org
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Фото: images.homify.com
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Фото: forbes.com
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Угловая планировка с рабочей зоной у окна

Для практичной узкой кухни прекрасно подойдет г-образная (угловая) планировка, в которой можно задействовать подоконник в качестве рабочей поверхности — например для мойки. Такая планировка очень удобна: она образует эргономичный рабочий треугольник и все необходимое у хозяйки всегда под рукой.

Зона для приема пищи в этом случае создается на свободной стороне. Если позволяет ширина прохода, можно поставить стол, если нет — барную стойку и использовать ее тоже как рабочую поверхность.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: ksassets.timeincuk.net
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Фото: digsdigs.com
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Фото: thekitchenvibe.com
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Угловая планировка с обеденной зоной у окна

При угловой планировке оконное пространство можно задействовать под обеденную зону. Например, у окна поставьте выдвижной стол или откидную столешницу, а угол кухонного гарнитура поверните к двери. 

Единственный минус г-образной планировки со столом у окна — ограниченное место для хранения. В этом случае следует продумать вариант кухонного гарнитура с высокими навесными шкафами. Они помогут увеличить объем для хранения и визуально приподнимут потолок.

Фото: loveincorporated.blob.core.windows.net
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Фото: architectureanecdotes.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: comfydwelling.com
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П-образная планировка

П-образная планировка узкой кухни обеспечит в неудобном помещении вместительность и удобство. В такой кухне части мебельного гарнитура размещаются вдоль противоположных стен и соединяются вдоль окна или торцевой стены. П-образная кухня невероятно удобна для хозяек: не придется метаться вдоль стен в поиске нужной вещи — все они сконцентрированы в центре комнаты. 

Правда, в п-образной кухне сложно выделить место для обеденной зоны. Но даже если в квартире нет места для столовой, не стоит отказываться от столь удобной планировки — сделайте меньше одну из сторон кухонного гарнитура, выделив место для небольшого стола или барной стойки.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: media.architecturaldigest.com
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Фото: HGTV.com
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Фото: digsdigs.com
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Фото: hgtvhome.sndimg.com
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#дизайн#Интерьер#планировка#узкая кухня#Квартира#Кухня
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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