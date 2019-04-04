Узкая кухня: варианты планировки

Рассказываем, как практично спланировать дизайн узкой кухни, чтобы разместить на ней все, что нужно.

Функциональность и дизайн кухни зависят не только от ее общей площади, но и от пропорций. В старых домах и в новостройках часто встречаются узкие и вытянутые кухни, где невозможно развернуться. Из-за дефицита пространства в таких помещениях сложно расставить даже необходимую бытовую технику и поставить обеденный стол. Как сделать удобным узкое помещение и использовать площадь максимально эффективно, чтобы вытянутая кухня была функциональной и красивой?

ReRooms предлагает практичные идеи по планировке узкой кухни. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете преобразовать неудобное пространство в функциональное помещение для приготовления пищи и семейных обедов.

Линейная планировка вдоль стены

Предлагаем рассмотреть собственный проект ReRooms для двухкомнатной квартиры в Москве с узкой кухней площадью чуть более 15 метров. В интерьере доминируют светлые оттенки: обои под покраску светло-зеленого цвета на стенах, белый натяжной потолок, бежевый керамогранит на полу и белая плитка «метро» в рабочей зоне.

В этом случае дизайнеры приняли решение создать в кухне линейную планировку с обеденной зоной у окна, благодаря чему узкое помещение стало более просторным и уютным. Пространство разделено на две функциональные зоны — обеденную и рабочую.

Кухонный гарнитур со встроенной техникой размещен вдоль стены. Он включает темную столешницу и фасад под светлое дерево, за счет чего создается гармоничный контраст с основной цветовой гаммой и комната не выглядит блеклой.

Над зоной приготовления пищи расположены навесные безручечные шкафы белого цвета, сочетающие современный дизайн и продуманную эргономику.

В углу, напротив рабочей зоны, находится кухонный уголок со скругленным основанием и приподнятой над сиденьем спинкой, который смотрится легко и не утяжеляет интерьер. Дополняет обеденную зону стол из ламинированного ДСП, цвет которого идентичен фасаду кухонного гарнитура.

Предусмотрено в этой планировке и много освещения, которое визуально делает кухню просторнее. На окне — легкие полупрозрачные занавески, пропускающие естественный свет, на потолке — точечные светильники. Над обеденной зоной установлен подвесной светильник со светло-зеленым абажуром в тон обоям.



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Для создания планировки узкой кухни дизайнерам ReRooms понадобились:

Кухонный гарнитур на заказ 1 300 х 5 400 мм — цена по запросу

Керамогранит Сольфатара беж 60 х 60 1 322 руб.* Купить *Цена может измениться Кухонный уголок Крит Grey 22 990 руб.* Купить *Цена может измениться Обеденный стол «Лиссабон» 22 999 руб.* Купить *Цена может измениться Обои под покраску цвет Y383 (огурец) 1 850 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка АККОРД БЕЛЫЙ ГРАНЬ 8,5 х 28,5 мм 1 127 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник ИKEA 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Линейную планировку узкой кухни широко используют зарубежные дизайнеры. Предлагаем вам фотопримеры оригинальных дизайнерских решений, которые помогут вам рационально спланировать интерьер вытянутой кухни и функционально задействовать все пространство.

Фото: mydomaine.co.uk

1 /5 Фото: interiorcharm.com

2 /5 Фото: morganallendesigns.com

3 /5 Фото: idealhome.co.uk

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Линейная планировка вдоль окна

Существует еще один вариант линейной планировки узкой кухни — он предусматривает размещение рабочей зоны не вдоль стены, а возле оконного проема. Преимущество такой планировки — красивый вид из окна, которым вы сможете наслаждаться во время приготовления пищи.

Имейте в виду, что при такой планировке ваша рабочая зона будет на виду сразу при входе в кухню. Поэтому здесь важно подобрать стильный кухонный гарнитур, который будет не только многофункциональным, но и эстетичным. Для того чтобы кухня выглядела просторнее, оформите мебель глянцевыми фасадами в нейтральных оттенках.

Фото: HGTV.com

1 /5 Фото: albakitchenandbath.com

2 /5 Фото: DecorPad.com

3 /5 Фото: acabebizkaia.com

4 /5 Фото: HGTV.com

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Двухлинейная планировка со столом у окна

В большой по метражу, но узкой прямоугольной кухне можно использовать двухлинейную планировку, которая предусматривает размещение кухонного гарнитура вдоль двух параллельных стен. Такая планировка поможет максимально эффективно использовать узкое пространство и сделать вытянутую кухню эргономичной.

Для зонирования пространства можно применить следующий дизайнерский ход: с одной стороны сделать полностью рабочую зону, с другой — зону для хранения продуктов. Если в кухне есть окно, там отлично впишется обеденная зона.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info

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Параллельная планировка с обеденной зоной у стены

Если у вас нет места в квартире под столовую, а кухня очень узкая, разместите обеденную зону у стены. Для того чтобы сэкономить место, преобразуйте часть кухонной столешницы в стол. Сохранить место для хранения помогут шкафы под потолок на рабочей половине и открытые полки над обеденной зоной.

Для того чтобы кухня не была похожа на корабельный камбуз или вагон поезда, продумайте освещение. По всем периметру потолка разместите точечные светильники, а рабочую и обеденную зону оснастите дополнительной подсветкой. На окнах повесьте легкие прозрачные шторы, чтобы они пропускали как можно больше естественного света.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

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Угловая планировка с рабочей зоной у окна

Для практичной узкой кухни прекрасно подойдет г-образная (угловая) планировка, в которой можно задействовать подоконник в качестве рабочей поверхности — например для мойки. Такая планировка очень удобна: она образует эргономичный рабочий треугольник и все необходимое у хозяйки всегда под рукой.

Зона для приема пищи в этом случае создается на свободной стороне. Если позволяет ширина прохода, можно поставить стол, если нет — барную стойку и использовать ее тоже как рабочую поверхность.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info

1 /5 Фото: cdn.apartmenttherapy.info

2 /5 Фото: ksassets.timeincuk.net

3 /5 Фото: digsdigs.com

4 /5 Фото: thekitchenvibe.com

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Угловая планировка с обеденной зоной у окна

При угловой планировке оконное пространство можно задействовать под обеденную зону. Например, у окна поставьте выдвижной стол или откидную столешницу, а угол кухонного гарнитура поверните к двери.

Единственный минус г-образной планировки со столом у окна — ограниченное место для хранения. В этом случае следует продумать вариант кухонного гарнитура с высокими навесными шкафами. Они помогут увеличить объем для хранения и визуально приподнимут потолок.

Фото: loveincorporated.blob.core.windows.net

1 /5 Фото: architectureanecdotes.com

2 /5 Фото: cdn.home-designing.com

3 /5 Фото: cdn.home-designing.com

4 /5 Фото: comfydwelling.com

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П-образная планировка

П-образная планировка узкой кухни обеспечит в неудобном помещении вместительность и удобство. В такой кухне части мебельного гарнитура размещаются вдоль противоположных стен и соединяются вдоль окна или торцевой стены. П-образная кухня невероятно удобна для хозяек: не придется метаться вдоль стен в поиске нужной вещи — все они сконцентрированы в центре комнаты.

Правда, в п-образной кухне сложно выделить место для обеденной зоны. Но даже если в квартире нет места для столовой, не стоит отказываться от столь удобной планировки — сделайте меньше одну из сторон кухонного гарнитура, выделив место для небольшого стола или барной стойки.