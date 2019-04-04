Узкая кухня: варианты планировки

Рассказываем, как практично спланировать дизайн узкой кухни, чтобы разместить на ней все, что нужно.
Функциональность и дизайн кухни зависят не только от ее общей площади, но и от пропорций. В старых домах и в новостройках часто встречаются узкие и вытянутые кухни, где невозможно развернуться. Из-за дефицита пространства в таких помещениях сложно расставить даже необходимую бытовую технику и поставить обеденный стол. Как сделать удобным узкое помещение и использовать площадь максимально эффективно, чтобы вытянутая кухня была функциональной и красивой?
ReRooms предлагает практичные идеи по планировке узкой кухни. Воспользовавшись нашими советами, вы сможете преобразовать неудобное пространство в функциональное помещение для приготовления пищи и семейных обедов.
Линейная планировка вдоль стены
Предлагаем рассмотреть собственный проект ReRooms для двухкомнатной квартиры в Москве с узкой кухней площадью чуть более 15 метров. В интерьере доминируют светлые оттенки: обои под покраску светло-зеленого цвета на стенах, белый натяжной потолок, бежевый керамогранит на полу и белая плитка «метро» в рабочей зоне.
В этом случае дизайнеры приняли решение создать в кухне линейную планировку с обеденной зоной у окна, благодаря чему узкое помещение стало более просторным и уютным. Пространство разделено на две функциональные зоны — обеденную и рабочую.
- Кухонный гарнитур со встроенной техникой размещен вдоль стены. Он включает темную столешницу и фасад под светлое дерево, за счет чего создается гармоничный контраст с основной цветовой гаммой и комната не выглядит блеклой.
- Над зоной приготовления пищи расположены навесные безручечные шкафы белого цвета, сочетающие современный дизайн и продуманную эргономику.
- В углу, напротив рабочей зоны, находится кухонный уголок со скругленным основанием и приподнятой над сиденьем спинкой, который смотрится легко и не утяжеляет интерьер. Дополняет обеденную зону стол из ламинированного ДСП, цвет которого идентичен фасаду кухонного гарнитура.
Предусмотрено в этой планировке и много освещения, которое визуально делает кухню просторнее. На окне — легкие полупрозрачные занавески, пропускающие естественный свет, на потолке — точечные светильники. Над обеденной зоной установлен подвесной светильник со светло-зеленым абажуром в тон обоям.
Для создания планировки узкой кухни дизайнерам ReRooms понадобились:
Линейную планировку узкой кухни широко используют зарубежные дизайнеры. Предлагаем вам фотопримеры оригинальных дизайнерских решений, которые помогут вам рационально спланировать интерьер вытянутой кухни и функционально задействовать все пространство.
Линейная планировка вдоль окна
Существует еще один вариант линейной планировки узкой кухни — он предусматривает размещение рабочей зоны не вдоль стены, а возле оконного проема. Преимущество такой планировки — красивый вид из окна, которым вы сможете наслаждаться во время приготовления пищи.
Имейте в виду, что при такой планировке ваша рабочая зона будет на виду сразу при входе в кухню. Поэтому здесь важно подобрать стильный кухонный гарнитур, который будет не только многофункциональным, но и эстетичным. Для того чтобы кухня выглядела просторнее, оформите мебель глянцевыми фасадами в нейтральных оттенках.
Двухлинейная планировка со столом у окна
В большой по метражу, но узкой прямоугольной кухне можно использовать двухлинейную планировку, которая предусматривает размещение кухонного гарнитура вдоль двух параллельных стен. Такая планировка поможет максимально эффективно использовать узкое пространство и сделать вытянутую кухню эргономичной.
Для зонирования пространства можно применить следующий дизайнерский ход: с одной стороны сделать полностью рабочую зону, с другой — зону для хранения продуктов. Если в кухне есть окно, там отлично впишется обеденная зона.
Параллельная планировка с обеденной зоной у стены
Если у вас нет места в квартире под столовую, а кухня очень узкая, разместите обеденную зону у стены. Для того чтобы сэкономить место, преобразуйте часть кухонной столешницы в стол. Сохранить место для хранения помогут шкафы под потолок на рабочей половине и открытые полки над обеденной зоной.
Для того чтобы кухня не была похожа на корабельный камбуз или вагон поезда, продумайте освещение. По всем периметру потолка разместите точечные светильники, а рабочую и обеденную зону оснастите дополнительной подсветкой. На окнах повесьте легкие прозрачные шторы, чтобы они пропускали как можно больше естественного света.
Угловая планировка с рабочей зоной у окна
Для практичной узкой кухни прекрасно подойдет г-образная (угловая) планировка, в которой можно задействовать подоконник в качестве рабочей поверхности — например для мойки. Такая планировка очень удобна: она образует эргономичный рабочий треугольник и все необходимое у хозяйки всегда под рукой.
Зона для приема пищи в этом случае создается на свободной стороне. Если позволяет ширина прохода, можно поставить стол, если нет — барную стойку и использовать ее тоже как рабочую поверхность.
Угловая планировка с обеденной зоной у окна
При угловой планировке оконное пространство можно задействовать под обеденную зону. Например, у окна поставьте выдвижной стол или откидную столешницу, а угол кухонного гарнитура поверните к двери.
Единственный минус г-образной планировки со столом у окна — ограниченное место для хранения. В этом случае следует продумать вариант кухонного гарнитура с высокими навесными шкафами. Они помогут увеличить объем для хранения и визуально приподнимут потолок.
П-образная планировка
П-образная планировка узкой кухни обеспечит в неудобном помещении вместительность и удобство. В такой кухне части мебельного гарнитура размещаются вдоль противоположных стен и соединяются вдоль окна или торцевой стены. П-образная кухня невероятно удобна для хозяек: не придется метаться вдоль стен в поиске нужной вещи — все они сконцентрированы в центре комнаты.
Правда, в п-образной кухне сложно выделить место для обеденной зоны. Но даже если в квартире нет места для столовой, не стоит отказываться от столь удобной планировки — сделайте меньше одну из сторон кухонного гарнитура, выделив место для небольшого стола или барной стойки.
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники