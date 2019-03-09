Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи

Зачем нужна ширма и почему без нее интерьер теряет свое очарование — расскажем и покажем на примерах.

Ширмы и перегородки стремительно возвращаются в наши дома. Конечно, если мы можем в полной мере оценить все преимущества, которые они нам дарят. И прежде всего это возможность зонировать комнату так, чтобы в любой момент можно было вернуть все в исходное положение или переделать.

Когда в седьмом веке китайцы изобрели эти легкие перегородки, они стремились с их помощью помешать злым духам проникать в свои дома. Спустя век японцы поняли, что эти ширмы могут выполнять утилитарную функцию: разделять помещение и скрывать то, что должно быть скрыто от посторонних взглядов. И только два века назад этот предмет обстановки прижился в России.

Сейчас ширмы используются в домах по своему прямому назначению: они зонируют, скрывают и декорируют. Полупрозрачная складная модель отделяет рабочую часть комнаты от зоны отдыха или беседы с гостями и деловыми посетителями. За такой перегородкой можно поставить систему хранения разных профессиональных принадлежностей, разложить чертежи или выкройки на столе, разместить материалы для творчества и работы. К тому же для размещения ширмы не требуется разработка проекта капитального ремонта.

Фото: images-on-off.com

Компания «Уютный дом» предлагает очень похожую модель ширмы, которая прекрасно подойдет для любой комнаты:

Ширма 1003-4 для комнаты (4 панели) 5 050 руб.* Купить *Цена может измениться

В огромной комнате, откуда лестница ведет на второй этаж, пригодится матовая перегородка, которая пропускает свет и закрывает часть помещения, которое вы не хотите показывать гостям. После их ухода эта ширма складывается и устанавливается у стены буквально за несколько секунд. Выполненная в одном стиле с отделкой входной группы, ширма становится частью декора пространства.

Фото: etk-fashion.com

Ширма от испанского бренда LZF не такая высокая, но ее можно как установить на полу, так и закрепить на потолке:

Ширма LZF Paisley 224 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Эта ширма ничего не скрывает — она подчеркивает и украшает. Такое произведение искусства идеально впишется в интерьер в стиле модерн. Издалека кажется, что три фигуры в странных одеяниях идут вам навстречу. Подойдя ближе, вы замрете от восторга и будете долго рассматривать художественное изображение на каждом элементе. Да, в такие ширмы встраивали часы. Они наверняка работают до сих пор.

Фото: etk-fashion.com

Сложно догадаться, что это ширма. Тем не менее она раздвигается и демонстрирует то, что сейчас скрыто. Если хозяева решат, что хотят это продемонстрировать, конечно. Цветовая гамма перегородки выдержана в едином стиле с диваном и словно немного вытягивает его вверх. Такой эффект дают диагональные черные полосы по всему полотну ширмы.

Фото: icmimarlikdergisi.com

Совсем прозрачная перегородка повторяет оформление изголовья кровати и декор бра на стене. Небрежно наброшенный на ширму плед делает ее визуально более устойчивой и подчеркивает некоторую нарочитую небрежность обстановки.

Фото: etk-fashion.com

При большом желании и огромном терпении такую ширму можно сделать своими руками. Вязаное полотно натянуто на деревянный каркас и напоминает о традиционных занятиях наших прабабушек.

Фото: 69.media.tumblr.com

Эта ширма выполнена из гибкого пластикового полотна, хотя выглядит как выкрашенное деревянное полотно или гипсокартонная конструкция. Ширма интересна как объект для размещения на ней всяких домашних мелочей: журналов, заметок, брошюр, фотографий и постеров.

Фото: glow.gr

Прозрачная и слегка затемненная перегородка словно предназначена для открытого рабочего пространства, где нужно создать видимость уединения, но оставлять в поле зрения все помещение.

Фото: glow.gr

Здесь же можно поставить ширму с двумя зеркальными полотнами и скрытой фурнитурой, которая визуально увеличит нужную часть пространства. Предлагает эту модель фабрика Maximus:

Ширма DEUX FEMMES, дизайн Christopher Guy 300 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Прозрачную ширму с красивыми узорами целесообразно использовать как изголовье, за которым можно спрятать невысокую вешалку или комод. Потоку солнечного света из окна такая ширма не мешает, но в знойный летний день способна уберечь вас от прямых солнечных лучей.

Фото: tremontgrand.com

Отличный вариант прозрачной складной ширмы предлагает компания «Уютный дом»:

Ширма Уютный уголок, высота 176 см 119014 7 624 руб.* Купить *Цена может измениться

Ширма из бамбука обычно скрывает летний душ или недоделанное кресло, которое хозяин прячет от посторонних взглядов. Связка плетеных корзинок украшает ширму и не путается под ногами.

Фото: thefreepatriot.org

Такая перегородка больше напоминает скрепленные между собой двери. Возможно, так оно и есть. Назвать это ширмой сложно, а использовать легко. Можно даже прикрепить к полотну фотографии, распечатанные после летнего отдыха, и вспоминать приятные деньки.

Фото: thefreepatriot.org

Более легкую и визуально интересную модель ширмы, причем за небольшие деньги, предлагает компания «БестМебелинк»:

Ширма NY-1010-3 4 550 руб.* Купить *Цена может измениться

Эта ширма может оживлять пространство в зависимости от того, под каким углом вы установите ее полотна. Игра полос на ширме перекликается с полосами на полу и отлично поддерживает монохромную идею отделки всей комнаты.

Фото: thefreepatriot.org

Перегородка из тонких деревянных палочек, соединенных в полотно и закрепленных на тонкой и прочной раме, скроет кровать. Выполняя функцию штор или дверей, перегородка сделает это пространство визуально намного легче.

Фото: thefreepatriot.org

Это не просто ширма, это целая инсталляция! Мастера делают такие модели из дерева или металла. Функция такой перегородки — украшать!

Фото: thefreepatriot.org

Тонкие пластиковые разновеликие полотна идеальны в качестве ширмы для лофта. Но несмотря на брутальность обстановки, такая перегородка выполнена как легкий элемент интерьера. Она не диссонирует с обстановкой, а привносит немного современного классического шарма в суровую дизайнерскую идею.

Фото: thefreepatriot.org

Японские мотивы этого интерьера напоминают о происхождении ширмы. Несмотря на ее массивность, она гармонично выглядит в сочетании с остальным декором и предметами мебели.

Фото: thefreepatriot.org

Похожую модель с бамбуковым рисунком можно купить в компании «Уютный дом»:

Ширма для комнаты 1033-3 3 590 руб.* Купить *Цена может измениться

Арт-объект для творческих натур! Любоваться ширмой можно со всех сторон, в то время как она прикрывает интерьер от любопытных взглядов снаружи. Для лофта — то что надо!

Фото: thefreepatriot.org

Очень красивую ширму с рисунком, неотличимым от лофтового интерьера, можно купить в компании «Уютный дом»:

Ширма 1604-4 "Loft" (4 панели) 8 800 руб.* Купить *Цена может измениться

Без рисунка такая деревянная перегородка тоже очень хороша. Без нее в комнате было бы пусто, а с ней пространство обретает законченный вид. как и было задумано.

Фото: thefreepatriot.org

За ширмой хорошо прятать утюг и гладильную доску. Они занимают много места, а если хозяйка гладит часто и с удовольствием, нет смысла каждый день складывать эту доску и убирать в кладовку или другую комнату.

Фото: thefreepatriot.org

Интересную складную ширму можно купить в компании «Две двери»:

Ширма перегородка для комнаты жалюзийная, складная, пластиковая, цвет дуб 6 950 руб.* Купить *Цена может измениться

Интереснейший образец в стиле кантри. Да, на ширме можно даже пристроить ящики с натуральной зеленью.

Фото: thefreepatriot.org

Перегородка-веер в классическом лофте — еще необычнее, чем перегородка с зеленью. Зато убрать такой веер можно не то что без труда, а вообще полностью. Достаточно прислонить сложенную перегородку к стене.

Фото: thefreepatriot.org

Для создания творческой атмосферы можно приобрести ширму с изображением большой библиотеки — такую модель предлагает компания «Уютный дом»:

Ширма 1705-5 "Библиотека" (5 панелей) 11 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Такую ширму можно поставить в гостиной, в спальне и даже в ванной комнате. Складывать ее не нужно. Она для красоты.