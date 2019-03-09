Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи

Зачем нужна ширма и почему без нее интерьер теряет свое очарование — расскажем и покажем на примерах.
Ширмы и перегородки стремительно возвращаются в наши дома. Конечно, если мы можем в полной мере оценить все преимущества, которые они нам дарят. И прежде всего это возможность зонировать комнату так, чтобы в любой момент можно было вернуть все в исходное положение или переделать.
Когда в седьмом веке китайцы изобрели эти легкие перегородки, они стремились с их помощью помешать злым духам проникать в свои дома. Спустя век японцы поняли, что эти ширмы могут выполнять утилитарную функцию: разделять помещение и скрывать то, что должно быть скрыто от посторонних взглядов. И только два века назад этот предмет обстановки прижился в России.
Сейчас ширмы используются в домах по своему прямому назначению: они зонируют, скрывают и декорируют. Полупрозрачная складная модель отделяет рабочую часть комнаты от зоны отдыха или беседы с гостями и деловыми посетителями. За такой перегородкой можно поставить систему хранения разных профессиональных принадлежностей, разложить чертежи или выкройки на столе, разместить материалы для творчества и работы. К тому же для размещения ширмы не требуется разработка проекта капитального ремонта.
Компания «Уютный дом» предлагает очень похожую модель ширмы, которая прекрасно подойдет для любой комнаты:
В огромной комнате, откуда лестница ведет на второй этаж, пригодится матовая перегородка, которая пропускает свет и закрывает часть помещения, которое вы не хотите показывать гостям. После их ухода эта ширма складывается и устанавливается у стены буквально за несколько секунд. Выполненная в одном стиле с отделкой входной группы, ширма становится частью декора пространства.
Ширма от испанского бренда LZF не такая высокая, но ее можно как установить на полу, так и закрепить на потолке:
Эта ширма ничего не скрывает — она подчеркивает и украшает. Такое произведение искусства идеально впишется в интерьер в стиле модерн. Издалека кажется, что три фигуры в странных одеяниях идут вам навстречу. Подойдя ближе, вы замрете от восторга и будете долго рассматривать художественное изображение на каждом элементе. Да, в такие ширмы встраивали часы. Они наверняка работают до сих пор.
Сложно догадаться, что это ширма. Тем не менее она раздвигается и демонстрирует то, что сейчас скрыто. Если хозяева решат, что хотят это продемонстрировать, конечно. Цветовая гамма перегородки выдержана в едином стиле с диваном и словно немного вытягивает его вверх. Такой эффект дают диагональные черные полосы по всему полотну ширмы.
Совсем прозрачная перегородка повторяет оформление изголовья кровати и декор бра на стене. Небрежно наброшенный на ширму плед делает ее визуально более устойчивой и подчеркивает некоторую нарочитую небрежность обстановки.
При большом желании и огромном терпении такую ширму можно сделать своими руками. Вязаное полотно натянуто на деревянный каркас и напоминает о традиционных занятиях наших прабабушек.
Эта ширма выполнена из гибкого пластикового полотна, хотя выглядит как выкрашенное деревянное полотно или гипсокартонная конструкция. Ширма интересна как объект для размещения на ней всяких домашних мелочей: журналов, заметок, брошюр, фотографий и постеров.
Прозрачная и слегка затемненная перегородка словно предназначена для открытого рабочего пространства, где нужно создать видимость уединения, но оставлять в поле зрения все помещение.
Здесь же можно поставить ширму с двумя зеркальными полотнами и скрытой фурнитурой, которая визуально увеличит нужную часть пространства. Предлагает эту модель фабрика Maximus:
Прозрачную ширму с красивыми узорами целесообразно использовать как изголовье, за которым можно спрятать невысокую вешалку или комод. Потоку солнечного света из окна такая ширма не мешает, но в знойный летний день способна уберечь вас от прямых солнечных лучей.
Отличный вариант прозрачной складной ширмы предлагает компания «Уютный дом»:
Ширма из бамбука обычно скрывает летний душ или недоделанное кресло, которое хозяин прячет от посторонних взглядов. Связка плетеных корзинок украшает ширму и не путается под ногами.
Такая перегородка больше напоминает скрепленные между собой двери. Возможно, так оно и есть. Назвать это ширмой сложно, а использовать легко. Можно даже прикрепить к полотну фотографии, распечатанные после летнего отдыха, и вспоминать приятные деньки.
Более легкую и визуально интересную модель ширмы, причем за небольшие деньги, предлагает компания «БестМебелинк»:
Эта ширма может оживлять пространство в зависимости от того, под каким углом вы установите ее полотна. Игра полос на ширме перекликается с полосами на полу и отлично поддерживает монохромную идею отделки всей комнаты.
Перегородка из тонких деревянных палочек, соединенных в полотно и закрепленных на тонкой и прочной раме, скроет кровать. Выполняя функцию штор или дверей, перегородка сделает это пространство визуально намного легче.
Это не просто ширма, это целая инсталляция! Мастера делают такие модели из дерева или металла. Функция такой перегородки — украшать!
Тонкие пластиковые разновеликие полотна идеальны в качестве ширмы для лофта. Но несмотря на брутальность обстановки, такая перегородка выполнена как легкий элемент интерьера. Она не диссонирует с обстановкой, а привносит немного современного классического шарма в суровую дизайнерскую идею.
Японские мотивы этого интерьера напоминают о происхождении ширмы. Несмотря на ее массивность, она гармонично выглядит в сочетании с остальным декором и предметами мебели.
Похожую модель с бамбуковым рисунком можно купить в компании «Уютный дом»:
Арт-объект для творческих натур! Любоваться ширмой можно со всех сторон, в то время как она прикрывает интерьер от любопытных взглядов снаружи. Для лофта — то что надо!
Очень красивую ширму с рисунком, неотличимым от лофтового интерьера, можно купить в компании «Уютный дом»:
Без рисунка такая деревянная перегородка тоже очень хороша. Без нее в комнате было бы пусто, а с ней пространство обретает законченный вид. как и было задумано.
За ширмой хорошо прятать утюг и гладильную доску. Они занимают много места, а если хозяйка гладит часто и с удовольствием, нет смысла каждый день складывать эту доску и убирать в кладовку или другую комнату.
Интересную складную ширму можно купить в компании «Две двери»:
Интереснейший образец в стиле кантри. Да, на ширме можно даже пристроить ящики с натуральной зеленью.
Перегородка-веер в классическом лофте — еще необычнее, чем перегородка с зеленью. Зато убрать такой веер можно не то что без труда, а вообще полностью. Достаточно прислонить сложенную перегородку к стене.
Для создания творческой атмосферы можно приобрести ширму с изображением большой библиотеки — такую модель предлагает компания «Уютный дом»:
Такую ширму можно поставить в гостиной, в спальне и даже в ванной комнате. Складывать ее не нужно. Она для красоты.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники