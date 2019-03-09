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Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи


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Зачем нужна ширма и почему без нее интерьер теряет свое очарование — расскажем и покажем на примерах.

Ширмы и перегородки стремительно возвращаются в наши дома. Конечно, если мы можем в полной мере оценить все преимущества, которые они нам дарят. И прежде всего это возможность зонировать комнату так, чтобы в любой момент можно было вернуть все в исходное положение или переделать. 

Когда в седьмом веке китайцы изобрели эти легкие перегородки, они стремились с их помощью помешать злым духам проникать в свои дома. Спустя век японцы поняли, что эти ширмы могут выполнять утилитарную функцию: разделять помещение и скрывать то, что должно быть скрыто от посторонних взглядов. И только два века назад этот предмет обстановки прижился в России.

Сейчас ширмы используются в домах по своему прямому назначению: они зонируют, скрывают и декорируют. Полупрозрачная складная модель отделяет рабочую часть комнаты от зоны отдыха или беседы с гостями и деловыми посетителями. За такой перегородкой можно поставить систему хранения разных профессиональных принадлежностей, разложить чертежи или выкройки на столе, разместить материалы для творчества и работы. К тому же для размещения ширмы не требуется разработка проекта капитального ремонта.

Фото № 1: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: images-on-off.com

Компания «Уютный дом» предлагает очень похожую модель ширмы, которая прекрасно подойдет для любой комнаты:

Фото № 2: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма 1003-4 для комнаты (4 панели)
5 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В огромной комнате, откуда лестница ведет на второй этаж, пригодится матовая перегородка, которая пропускает свет и закрывает часть помещения, которое вы не хотите показывать гостям. После их ухода эта ширма складывается и устанавливается у стены буквально за несколько секунд. Выполненная в одном стиле с отделкой входной группы, ширма становится частью декора пространства.

Фото: etk-fashion.com

Ширма от испанского бренда LZF не такая высокая, но ее можно как установить на полу, так и закрепить на потолке:

Фото № 3: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма LZF Paisley
224 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Эта ширма ничего не скрывает — она подчеркивает и украшает. Такое произведение искусства идеально впишется в интерьер в стиле модерн. Издалека кажется, что три фигуры в странных одеяниях идут вам навстречу. Подойдя ближе, вы замрете от восторга и будете долго рассматривать художественное изображение на каждом элементе. Да, в такие ширмы встраивали часы. Они наверняка работают до сих пор.

Фото: etk-fashion.com

Сложно догадаться, что это ширма. Тем не менее она раздвигается и демонстрирует то, что сейчас скрыто. Если хозяева решат, что хотят это продемонстрировать, конечно. Цветовая гамма перегородки выдержана в едином стиле с диваном и словно немного вытягивает его вверх. Такой эффект дают диагональные черные полосы по всему полотну ширмы.

Фото № 4: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: icmimarlikdergisi.com

Совсем прозрачная перегородка повторяет оформление изголовья кровати и декор бра на стене. Небрежно наброшенный на ширму плед делает ее визуально более устойчивой и подчеркивает некоторую нарочитую небрежность обстановки.

Фото № 5: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: etk-fashion.com

При большом желании и огромном терпении такую ширму можно сделать своими руками. Вязаное полотно натянуто на деревянный каркас и напоминает о традиционных занятиях наших прабабушек.

Фото № 6: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: 69.media.tumblr.com

Эта ширма выполнена из гибкого пластикового полотна, хотя выглядит как выкрашенное деревянное полотно или гипсокартонная конструкция. Ширма интересна как объект для размещения на ней всяких домашних мелочей: журналов, заметок, брошюр, фотографий и постеров.

Фото № 7: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: glow.gr

Прозрачная и слегка затемненная перегородка словно предназначена для открытого рабочего пространства, где нужно создать видимость уединения, но оставлять в поле зрения все помещение.

Фото № 8: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: glow.gr

Здесь же можно поставить ширму с двумя зеркальными полотнами и скрытой фурнитурой, которая визуально увеличит нужную часть пространства. Предлагает эту модель фабрика Maximus:

Фото № 9: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма DEUX FEMMES, дизайн Christopher Guy
300 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Прозрачную ширму с красивыми узорами целесообразно использовать как изголовье, за которым можно спрятать невысокую вешалку или комод. Потоку солнечного света из окна такая ширма не мешает, но в знойный летний день способна уберечь вас от прямых солнечных лучей.

Фото: tremontgrand.com

Отличный вариант прозрачной складной ширмы предлагает компания «Уютный дом»:

Фото № 10: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма Уютный уголок, высота 176 см 119014
7 624 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ширма из бамбука обычно скрывает летний душ или недоделанное кресло, которое хозяин прячет от посторонних взглядов. Связка плетеных корзинок украшает ширму и не путается под ногами.

Фото: thefreepatriot.org

Такая перегородка больше напоминает скрепленные между собой двери. Возможно, так оно и есть. Назвать это ширмой сложно, а использовать легко. Можно даже прикрепить к полотну фотографии, распечатанные после летнего отдыха, и вспоминать приятные деньки.

Фото № 11: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Более легкую и визуально интересную модель ширмы, причем за небольшие деньги, предлагает компания «БестМебелинк»:

Фото № 12: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма NY-1010-3
4 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Эта ширма может оживлять пространство в зависимости от того, под каким углом вы установите ее полотна. Игра полос на ширме перекликается с полосами на полу и отлично поддерживает монохромную идею отделки всей комнаты.

Фото: thefreepatriot.org

Перегородка из тонких деревянных палочек, соединенных в полотно и закрепленных на тонкой и прочной раме, скроет кровать. Выполняя функцию штор или дверей, перегородка сделает это пространство визуально намного легче.

Фото № 13: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Это не просто ширма, это целая инсталляция! Мастера делают такие модели из дерева или металла. Функция такой перегородки — украшать!

Фото № 14: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Тонкие пластиковые разновеликие полотна идеальны в качестве ширмы для лофта. Но несмотря на брутальность обстановки, такая перегородка выполнена как легкий элемент интерьера. Она не диссонирует с обстановкой, а привносит немного современного классического шарма в суровую дизайнерскую идею.

Фото № 15: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Японские мотивы этого интерьера напоминают о происхождении ширмы. Несмотря на ее массивность, она гармонично выглядит в сочетании с остальным декором и предметами мебели.

Фото № 16: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Похожую модель с бамбуковым рисунком можно купить в компании «Уютный дом»:

Фото № 17: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма для комнаты 1033-3
3 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Арт-объект для творческих натур! Любоваться ширмой можно со всех сторон, в то время как она прикрывает интерьер от любопытных взглядов снаружи. Для лофта — то что надо!

Фото: thefreepatriot.org

Очень красивую ширму с рисунком, неотличимым от лофтового интерьера, можно купить в компании «Уютный дом»:

Фото № 18: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма 1604-4 "Loft" (4 панели)
8 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Без рисунка такая деревянная перегородка тоже очень хороша. Без нее в комнате было бы пусто, а с ней пространство обретает законченный вид. как и было задумано.

Фото: thefreepatriot.org

За ширмой хорошо прятать утюг и гладильную доску. Они занимают много места, а если хозяйка гладит часто и с удовольствием, нет смысла каждый день складывать эту доску и убирать в кладовку или другую комнату.

Фото № 19: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Интересную складную ширму можно купить в компании «Две двери»:

Фото № 20: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма перегородка для комнаты жалюзийная, складная, пластиковая, цвет дуб
6 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Интереснейший образец в стиле кантри. Да, на ширме можно даже пристроить ящики с натуральной зеленью.

Фото: thefreepatriot.org

Перегородка-веер в классическом лофте — еще необычнее, чем перегородка с зеленью. Зато убрать такой веер можно не то что без труда, а вообще полностью. Достаточно прислонить сложенную перегородку к стене.

Фото № 21: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеиФото: thefreepatriot.org

Для создания творческой атмосферы можно приобрести ширму с изображением большой библиотеки — такую модель предлагает компания «Уютный дом»:

Фото № 22: Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
Ширма 1705-5 "Библиотека" (5 панелей)
11 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Такую ширму можно поставить в гостиной, в спальне и даже в ванной комнате. Складывать ее не нужно. Она для красоты.

Фото: thefreepatriot.org

#Интерьер#Ширмы#перегородки
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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