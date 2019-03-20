Как спрятать шкаф в спальне

Если у вас небольшая квартира, но вы хотите сделать красивый и лаконичный интерьер, не покупайте обычный шкаф-купе. Спрятать шкаф можно разными способами, необходимо только выбрать подходящий вам. Так можно сэкономить много места в спальне и сделать помещение функциональным и очень стильным.

Заполнить углы спальни, чтобы экономно расходовать пространство

Обычно углы комнат занимают много площади, которая никак не используется. Можно купить угловой шкаф, чтобы максимально практично использовать пространство спальни. Угловой шкаф — это красивый предмет интерьера, но в магазинах редко встречаются подходящие размеры и фасады, а значит, вам придется заказывать индивидуальную модель. Проблема в том, что мебель, выполненная на заказ, стоит дороже, чем готовые модели в мебельных магазинах. Эти минусы не кажутся незначительными, когда в крохотной спальне необходимо уместить шкаф, кровать, комод и туалетный столик.

Фото: jeason.fr

Расширить площадь с помощью зеркал

Шкаф-купе с зеркалом отлично расширит комнатное пространство. Зеркало к тому же «спрячет» шкаф, а если зеркал окажется несколько или они будут во весь размер — еще лучше. С их помощью пространство станет более открытым и воздушным. Шкафы на всю стену часто создают давящую атмосферу, а зеркала как раз разбавляют ее. Хорошее зеркало никогда не будет лишним. Можно оставить на полке шкафа косметические средства и наносить макияж в спальне, а не отправляться каждый раз для этого в крохотную ванную комнату. Важно учесть, что таким зеркальным шкафам нужен тщательный уход. Если на зеркалах появятся пятна или разводы, они создадут неопрятный вид, который испортит все впечатление о красивой мебели.

Фото: meublesatlas.fr

Встроить шкаф в специальное углубление

Во многих квартирах есть готовые выемки, которые можно использовать для размещения шкафа-купе. Его, скорее всего, придется изготавливать на заказ по индивидуальным параметрам. Такой шкаф будет стоить немного дороже, зато есть возможность сохранить драгоценное пространство вашей спальни. Можно оформить кладовую комнату под шкаф-купе и разделить на отсеки для одежды. Кладовые чаще всего располагаются рядом со спальней, что очень удобно в маленьких квартирах.

Фото: sakranet.net

Использовать стену возле входа

Чаще всего пространство, которое находится над дверью в спальню и вокруг нее, никак не используется. Но если оформить эту площадь как шкаф, получится очень оригинальная и практичная комната. Такой шкаф не займет много места и создаст необычный интерьер, который удивит всех ваших друзей и знакомых. Так, в небольшой спальне можно уместить все необходимое: удобную кровать, туалетный столик, шкаф для одежды и других необходимых вещей. Это отличная идея, которую реально воплотить в жизнь.

Фото: commoditytipsadvisory.com

Спрятать шкаф с помощью цвета

Это один из самых простых, но действенных способов, поэтому не стоит про него забывать. Подбирайте шкаф-купе в тон стенам спальни, это визуально расширит комнату и сделает шкаф незаметным. Можно сделать яркий акцент: если комната оформлена в светлых тонах, достаточно купить темный шкаф. Правильно сделав подобное сочетание, вы также расширите площадь комнаты. Выбирайте шкаф с раздвижными дверцами и лаконичным фасадом, чтобы он не выглядел громоздким и не создавал тяжелую атмосферу. Так ваш шкаф станет еще одним элементом декора, дополнит интерьер и не заберет ценное пространство.

Фото: guidessentiel.fr

Соединить кровать со шкафом

Попробуйте купить кровать, которая встраивается в шкаф сверху, а ступеньки оформите как полки для книг или домашних принадлежностей. Такие конструкции можно заказать или посмотреть уже готовые варианты в мебельных магазинах. Как и другая необычная мебель, шкаф-кровать будет стоить дороже обычной, но сейчас в магазинах можно дождаться хорошей скидки и приобрести товар в несколько раз дешевле. Такая мебель отлично экономит пространство и при этом выглядит очень необычно и уютно.

Фото: sarahjlwest.com

Купить откидную кровать-шкаф

В Европе особой популярностью пользуется мебель, которая трансформируется. Нам тоже стоит обратить внимание на эти многофункциональные и практичные модели. Так, для небольшой спальни можно приобрести откидную кровать-шкаф. Когда вы спите, конструкция служит для вас удобной кроватью, а когда просыпаетесь и откидываете кровать в стену, она превращается в шкаф для необходимых вещей. Такая необычная мебель очень удобна, максимально экономит пространство, но ее минус в том, что со временем вам может надоесть постоянно убирать кровать по утрам, хотя в этом и нет ничего трудного.

Фото: kidsfurniturefarm.com

На что обратить внимание при покупке шкафа

Оцените спальню и подумайте, какой из предложенных вариантов мебели подойдет вам больше всего. Берите в расчет свой бюджет, поскольку многие модели изготавливают на заказ, а значит, стоят дороже. Подумайте, какая мебель должна быть в вашей спальной комнате, ведь шкаф и кровать можно соединить, тем самым сохранив драгоценную площадь. Не бойтесь экспериментировать и выбирайте качественную, проверенную мебель, которая прослужит вам долгое время.