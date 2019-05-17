Как оформить женский уголок в квартире: 15 стильных туалетных столиков

Рассказываем и показываем, как обустроить женский уголок в квартире, чтобы это получилось красиво, элегантно и практично.

Красота требует жертв. Думаем, многим знакома эта фраза. Но на практике красота требует не столько жертв, сколько практичных вещей и свободного места для ее наведения. Каждая женщина мечтает о собственном туалетном столике, так как это место, где она может привести в порядок не только себя, но и свои мысли. Этакий центр психологической разгрузки. Какая женщина не любит сделать любимую маску для лица и прочие косметические процедуры, которые так помогают расслабиться?

Однако зона туалетного столика — это не только место для расслабления. Здесь хранятся различные косметические средства: кремы, маски и декоративная косметика. Думаем, у всех бывала ситуация, когда не можешь найти резинку для волос или где-то затерялась любимая красная помада, которая так нужна по утрам. Чтобы таких ситуаций не происходило, и нужен грамотно организованный туалетный столик.

Сегодня ReRooms покажет вам 15 стильных туалетных столиков, которые придутся по душе любой девушке.

1. Зеркальный туалетный столик

Расположите такой столик возле окна — в утреннее время вы будете приводить себя в порядок при естественном освещении. Но не стоит забывать и про осветительные приборы, которые понадобятся в вечернее время. Повесьте бра по обе стороны от стола.

Главные достоинства зеркальной мебели:

роскошный внешний вид;

увеличение пространства — при правильной расстановке зеркала зрительно расширяют помещение, комната будет казаться просторнее и светлее.

Зеркальный туалетный столик Reflechi 47 600 руб. Купить

2. Туалетный столик в стиле старого Голливуда

Кто из девушек не хотел почувствовать себя голливудской актрисой, сидя перед большим зеркалом с обрамлением из крупных лампочек? Такой уголок лучше оформить в темных оттенках с фактурной поверхностью или с едва заметным геометрическим рисунком. Вместо обычного стула отдайте предпочтение банкетке с оригинальными резными ножками.

В качестве аксессуаров используйте фотографии в ретрорамках, стеклянный поднос для хранения духов, цветы в маленьких вазочках.

Комплект BTP1100T/14iH 19 500 руб. Купить

3. Туалетный столик в ванной комнате

Если в спальне не хватает места, организуйте туалетный столик в ванной комнате. Так вы решите сразу две задачи: сохраните драгоценные квадратные метры и после принятия душа вам не нужно будет никуда выходить, чтобы продолжить утренние процедуры.

Как лучше организовать пространство? Выбирайте длинную столешницу, которая займет место от одной стены до другой. На ней отлично поместится и умывальник.

Что касается зеркала, тут есть два варианта:

одно зеркало по длине самой столешницы; два отдельных зеркала — одно в зоне умывальника, а другое в зоне туалетного столика.

Чтобы привнести в эту зону элегантности, купите белоснежные орхидеи и поставьте возле зеркала.

Туалетный стол «Аделина» 3 999 руб. Купить

4. Роскошный стиль

Хотите почувствовать себя дамой из высшего общества, которая живет в роскошном викторианском особняке? С легкостью! Величественные будуары всегда вызывали трепет у дам, и сегодня, думаем, ситуация не поменялась.

Для создания подобного уголка отдайте предпочтение массивным столам с изящными ручками и резными ножками. Дополните эту композицию эффектным стулом, обтянутым велюром, и зеркалом в роскошной золоченой раме.

Такая композиция отлично подойдет, если комната выдержана в одном из этих стилей:

шебби-шик,

прованс,

ампир,

барокко.

Посмотрите, не стоит ли принц под ваши окнами?

Стол туалетный «Марлен» 22 999 руб. Купить

5. Не только красота, но и функциональность

В малогабаритной комнате, где каждый сантиметр на счету, нужно очень внимательно подходить к выбору туалетного столика. Если в спальне мало места, лучшее решение — совместить рабочую зону и туалетный столик. Тогда им можно будет пользоваться не только для наведения красоты, но и для работы. Для этого вместо классического туалетного столика купите модель с откидной панелью. Утром при нанесении макияжа просто поднимите крышку стола там, где есть специальное углубление для косметики и на внутренней части расположено зеркало. Если же вам нужно поработать, просто закройте крышку — и вы получите свободное пространство для рабочих дел.

Есть еще один вариант для экономии места. Не обязательно покупать большое трюмо с множеством ящиков и зеркал. Присмотритесь к узким столикам (глубиной 40—50 см) или к угловым моделям, которые крепятся к стене. Желательно, чтобы возле столешницы были один-два выдвигающихся ящика для косметики, расчесок и других женских мелочей. Зеркало в таком случае лучше купить отдельно, в раме, соответствующей общему стилю комнаты, и повесить его на стену — таким образом достигается существенная экономия полезного пространства.