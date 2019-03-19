10 стильных вещиц для спальни, которые добавят эстетики вашему интерьеру: выбор ReRooms

ReRooms подобрал оригинальные аксессуары и декорации для спальни, с их помощью можно быстро освежить интерьер.

Как преобразить интерьер спальни, не прибегая к радикальным переменам и перестановке? Конечно, при помощи настенных и напольных украшений или незначительных мебельных обновлений. Дизайнеры ReRooms изучили предложения от российских и зарубежных производителей и показывают вам самые интересные решения.

1. Фоторамка или фотоальбом-коробка

Если на вашем туалетном столике в спальне есть фотографии, самый простой способ освежить интерьер — заменить фоторамки. И если позволяет бюджет, обратите внимание на оригинальные дизайнерские решения.

Сейчас предлагаем обратить внимание на модель Mirror, изготовленную из хрусталя. Она впишется в такие интерьеры, как ар-деко, классический и современный.

ФОТОРАМКА MIRROR ИЗ ХРУСТАЛЯ 6 020 руб.* Купить *Цена может измениться

Возможно, у вас много фотографий, которые вы время от времени любите пересматривать, вспоминая яркие моменты? Тогда обратите внимание на необычный деревянный фотоальбом-коробку, который тоже найдет свое место на туалетном столике.

Фотоальбом-коробка на 48 фотографий 1 330 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Подсвечник

У любителей ароматических свеч в спальне наверняка есть подсвечники, и их замена тоже способна привнести новизну в атмосферу и доставить массу положительных эмоций.

Внесите в интерьер спальни нотку экостиля — обратите внимание на этот необычный подсвечник LUA от испанского производителя La Forma.

Подсвечник LUA деревянный 2 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Еще предлагаем обратить внимание на оригинальный набор подсвечников Compose от бренда Umage.

Набор подсвечников Compose, дуб 5 300 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Ваза

Вазы — это не так банально, как кажется на первый взгляд. Они бывают напольные и настольные, узкие и объемные, с лепниной и гладким силуэтом, функциональные и декоративные… Если же с формами и их местоположением вы уже наигрались, можно обратить внимание на вазы с этническими узорами.

Предлагаем обратить внимание на такие варианты:

Комплект ваз Slang AA1671R60 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться Ваза "Flora" 10 190 руб.* Купить *Цена может измениться Ваза "Graph" 10 990 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Модульная картина

Если вам хочется чего-то нового в интерьере спальни и вы до сих пор не оформили изголовье кровати, у вас есть возможность совместить приятное с полезным, украсив его картиной. Лучше обратить внимание на работы художников из вашего города, но можно приобрести модульную картину со спокойным, вдохновляющим сюжетом в интернет-магазинах.

Несколько интересных вариантов для вдохновения:

Картина «Пуговичное дерево» 2 490 руб.* Купить *Цена может измениться Картина «Ночная набережная» 2 490 руб.* Купить *Цена может измениться Картина «Африканский ландшафт» 2 490 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Будильник

Если вы, как и многие, пользуетесь будильником на своем смартфоне, почему бы не разнообразить утро и не вернуться (хотя бы на время) к стационарному будильнику? Тем более что производители сегодня предлагают весьма оригинальные варианты.

Мы обратили внимание на такие:

Настольный кварцевый будильник от компании Rhythm 7 070 руб.* Купить *Цена может измениться Металлический будильник Shot Caution под старину 1 450 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Ширма

Ширма в спальне выполняет как практическую, так и декоративную функцию. С ее помощью можно зонировать помещение, что актуально для современных городских квартир, где в спальне нередко есть рабочий стол. Можно установить модель с красивым дизайном вдоль свободной стены — и такая ширма станет ярким акцентом спальни.

Интересный факт: первые ширмы появились в Китае и Японии и часто использовались как поверхность для рисования. Современные декоративные ширмы иногда оснащены полками, где можно разместить милые безделушки или книги.

Предлагаем обратить внимание на такие модели:

Ширма с полками от греческого бренда To4rooms 27 300 руб.* Купить *Цена может измениться Ширма Hester от испанского бренда La Forma из мангового дерева 39 990 руб.* Купить *Цена может измениться Тканевая простеганная ширма Paravento от итальянского производителя MobilIdea Купить

7. Прикроватная банкетка

Если ваша спальня оформлена в классическом стиле или вы планируете поэкспериментировать с эклектикой, обратите внимание на прикроватные банкетки. Традиция ставить банкетку у изножья кровати зародилась в классическом стиле не только как элемент декора: на ней оставляли домашний халат перед сном, аккуратно свернутое покрывало, а еще ее использовали, чтобы в течение дня можно было присесть, не помяв безупречно заправленную постель.

Предлагаем обратить внимание на такие варианты:

Банкетка «Марсель» в стиле модерн от производителя Estetica Vision 38 580 руб.* Купить *Цена может измениться Банкетка «Монтсеррат» от производителя Dream Land 43 725 руб.* Купить *Цена может измениться Банкетка «Терамо» 11 000 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Настенный декор

Нефункциональные мелочи тоже важны в интерьере. Обратите внимание на настенный декор в форме объемных надписей, миниатюрных ковриков или инсталляций из декоративных элементов — они быстро помогут обновить спальню.

Коврик Looma со штифтами из натурального дерева от Umbra 3 920 руб.* Купить *Цена может измениться Настенный декор Weller в форме металлических цветов 3 500 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративная африканская маска Yanaelle из ротанга 5 605 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Зеркало

По поводу зеркал в спальне существует множество суеверий, но в современных интерьерах зеркала появляются все чаще. Во-первых, стильное зеркало — украшение для спальни, а во-вторых, грамотно подобранное зеркало может играть роль оптической иллюзии, визуально расширяя пространство.

Несколько зеркальных идей для спальни:

Набор декоративных зеркал Dima от Umbra 3 800 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало с классическим рисунком "Марита" 2 400 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало «Мемфис» 22 325 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Оригинальный ночник

Если вы относитесь к тем людям, которые предпочитают оставлять приглушенный свет во время сна, обратите внимание на стильные ночники. Они не занимают много места на прикроватной тумбе и при этом обеспечивают комфортное освещение в ночное время. К тому же ночники сами по себе выглядят в интерьере оригинально.

Нам понравились такие варианты: