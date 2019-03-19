10 стильных вещиц для спальни, которые добавят эстетики вашему интерьеру: выбор ReRooms

ReRooms подобрал оригинальные аксессуары и декорации для спальни, с их помощью можно быстро освежить интерьер.
Как преобразить интерьер спальни, не прибегая к радикальным переменам и перестановке? Конечно, при помощи настенных и напольных украшений или незначительных мебельных обновлений. Дизайнеры ReRooms изучили предложения от российских и зарубежных производителей и показывают вам самые интересные решения.
1. Фоторамка или фотоальбом-коробка
Если на вашем туалетном столике в спальне есть фотографии, самый простой способ освежить интерьер — заменить фоторамки. И если позволяет бюджет, обратите внимание на оригинальные дизайнерские решения.
Сейчас предлагаем обратить внимание на модель Mirror, изготовленную из хрусталя. Она впишется в такие интерьеры, как ар-деко, классический и современный.
Возможно, у вас много фотографий, которые вы время от времени любите пересматривать, вспоминая яркие моменты? Тогда обратите внимание на необычный деревянный фотоальбом-коробку, который тоже найдет свое место на туалетном столике.
2. Подсвечник
У любителей ароматических свеч в спальне наверняка есть подсвечники, и их замена тоже способна привнести новизну в атмосферу и доставить массу положительных эмоций.
Внесите в интерьер спальни нотку экостиля — обратите внимание на этот необычный подсвечник LUA от испанского производителя La Forma.
Еще предлагаем обратить внимание на оригинальный набор подсвечников Compose от бренда Umage.
3. Ваза
Вазы — это не так банально, как кажется на первый взгляд. Они бывают напольные и настольные, узкие и объемные, с лепниной и гладким силуэтом, функциональные и декоративные… Если же с формами и их местоположением вы уже наигрались, можно обратить внимание на вазы с этническими узорами.
Предлагаем обратить внимание на такие варианты:
4. Модульная картина
Если вам хочется чего-то нового в интерьере спальни и вы до сих пор не оформили изголовье кровати, у вас есть возможность совместить приятное с полезным, украсив его картиной. Лучше обратить внимание на работы художников из вашего города, но можно приобрести модульную картину со спокойным, вдохновляющим сюжетом в интернет-магазинах.
Несколько интересных вариантов для вдохновения:
5. Будильник
Если вы, как и многие, пользуетесь будильником на своем смартфоне, почему бы не разнообразить утро и не вернуться (хотя бы на время) к стационарному будильнику? Тем более что производители сегодня предлагают весьма оригинальные варианты.
Мы обратили внимание на такие:
6. Ширма
Ширма в спальне выполняет как практическую, так и декоративную функцию. С ее помощью можно зонировать помещение, что актуально для современных городских квартир, где в спальне нередко есть рабочий стол. Можно установить модель с красивым дизайном вдоль свободной стены — и такая ширма станет ярким акцентом спальни.
Интересный факт: первые ширмы появились в Китае и Японии и часто использовались как поверхность для рисования. Современные декоративные ширмы иногда оснащены полками, где можно разместить милые безделушки или книги.
Предлагаем обратить внимание на такие модели:
7. Прикроватная банкетка
Если ваша спальня оформлена в классическом стиле или вы планируете поэкспериментировать с эклектикой, обратите внимание на прикроватные банкетки. Традиция ставить банкетку у изножья кровати зародилась в классическом стиле не только как элемент декора: на ней оставляли домашний халат перед сном, аккуратно свернутое покрывало, а еще ее использовали, чтобы в течение дня можно было присесть, не помяв безупречно заправленную постель.
Предлагаем обратить внимание на такие варианты:
8. Настенный декор
Нефункциональные мелочи тоже важны в интерьере. Обратите внимание на настенный декор в форме объемных надписей, миниатюрных ковриков или инсталляций из декоративных элементов — они быстро помогут обновить спальню.
9. Зеркало
По поводу зеркал в спальне существует множество суеверий, но в современных интерьерах зеркала появляются все чаще. Во-первых, стильное зеркало — украшение для спальни, а во-вторых, грамотно подобранное зеркало может играть роль оптической иллюзии, визуально расширяя пространство.
Несколько зеркальных идей для спальни:
10. Оригинальный ночник
Если вы относитесь к тем людям, которые предпочитают оставлять приглушенный свет во время сна, обратите внимание на стильные ночники. Они не занимают много места на прикроватной тумбе и при этом обеспечивают комфортное освещение в ночное время. К тому же ночники сами по себе выглядят в интерьере оригинально.
Нам понравились такие варианты:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники