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10 стильных вещиц для спальни, которые добавят эстетики вашему интерьеру: выбор ReRooms


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ReRooms подобрал оригинальные аксессуары и декорации для спальни, с их помощью можно быстро освежить интерьер.

Как преобразить интерьер спальни, не прибегая к радикальным переменам и перестановке? Конечно, при помощи настенных и напольных украшений или незначительных мебельных обновлений. Дизайнеры ReRooms изучили предложения от российских и зарубежных производителей и показывают вам самые интересные решения.

1. Фоторамка или фотоальбом-коробка

Если на вашем туалетном столике в спальне есть фотографии, самый простой способ освежить интерьер — заменить фоторамки. И если позволяет бюджет, обратите внимание на оригинальные дизайнерские решения. 

Сейчас предлагаем обратить внимание на модель Mirror, изготовленную из хрусталя. Она впишется в такие интерьеры, как ар-деко, классический и современный.

ФОТОРАМКА MIRROR ИЗ ХРУСТАЛЯ
6 020 руб.*
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*Цена может измениться

Возможно, у вас много фотографий, которые вы время от времени любите пересматривать, вспоминая яркие моменты? Тогда обратите внимание на необычный деревянный фотоальбом-коробку, который тоже найдет свое место на туалетном столике.

Фотоальбом-коробка на 48 фотографий
1 330 руб.*
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*Цена может измениться

2. Подсвечник

У любителей ароматических свеч в спальне наверняка есть подсвечники, и их замена тоже способна привнести новизну в атмосферу и доставить массу положительных эмоций.

Внесите в интерьер спальни нотку экостиля — обратите внимание на этот необычный подсвечник LUA от испанского производителя La Forma.

Подсвечник LUA деревянный
2 990 руб.*
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*Цена может измениться

Еще предлагаем обратить внимание на оригинальный набор подсвечников Compose от бренда Umage.

Набор подсвечников Compose, дуб
5 300 руб.*
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*Цена может измениться

3. Ваза

Вазы — это не так банально, как кажется на первый взгляд. Они бывают напольные и настольные, узкие и объемные, с лепниной и гладким силуэтом, функциональные и декоративные… Если же с формами и их местоположением вы уже наигрались, можно обратить внимание на вазы с этническими узорами. 

Предлагаем обратить внимание на такие варианты:

Комплект ваз Slang AA1671R60
3 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ваза "Flora"
10 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ваза "Graph"
10 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Модульная картина

Если вам хочется чего-то нового в интерьере спальни и вы до сих пор не оформили изголовье кровати, у вас есть возможность совместить приятное с полезным, украсив его картиной. Лучше обратить внимание на работы художников из вашего города, но можно приобрести модульную картину со спокойным, вдохновляющим сюжетом в интернет-магазинах.

Несколько интересных вариантов для вдохновения:

Картина «Пуговичное дерево»
2 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Картина «Ночная набережная»
2 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Картина «Африканский ландшафт»
2 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Будильник

Если вы, как и многие, пользуетесь будильником на своем смартфоне, почему бы не разнообразить утро и не вернуться (хотя бы на время) к стационарному будильнику? Тем более что производители сегодня предлагают весьма оригинальные варианты.

Мы обратили внимание на такие:

Настольный кварцевый будильник от компании Rhythm
7 070 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Металлический будильник Shot Caution под старину
1 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Ширма

Ширма в спальне выполняет как практическую, так и декоративную функцию. С ее помощью можно зонировать помещение, что актуально для современных городских квартир, где в спальне нередко есть рабочий стол. Можно установить модель с красивым дизайном вдоль свободной стены — и такая ширма станет ярким акцентом спальни.

Интересный факт: первые ширмы появились в Китае и Японии и часто использовались как поверхность для рисования. Современные декоративные ширмы иногда оснащены полками, где можно разместить милые безделушки или книги.

Предлагаем обратить внимание на такие модели:

Ширма с полками от греческого бренда To4rooms
27 300 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ширма Hester от испанского бренда La Forma из мангового дерева
39 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тканевая простеганная ширма Paravento от итальянского производителя MobilIdea
Купить

7. Прикроватная банкетка

Если ваша спальня оформлена в классическом стиле или вы планируете поэкспериментировать с эклектикой, обратите внимание на прикроватные банкетки. Традиция ставить банкетку у изножья кровати зародилась в классическом стиле не только как элемент декора: на ней оставляли домашний халат перед сном, аккуратно свернутое покрывало, а еще ее использовали, чтобы в течение дня можно было присесть, не помяв безупречно заправленную постель.

Предлагаем обратить внимание на такие варианты:

Банкетка «Марсель» в стиле модерн от производителя Estetica Vision
38 580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Банкетка «Монтсеррат» от производителя Dream Land
43 725 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Банкетка «Терамо»
11 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Настенный декор

Нефункциональные мелочи тоже важны в интерьере. Обратите внимание на настенный декор в форме объемных надписей, миниатюрных ковриков или инсталляций из декоративных элементов — они быстро помогут обновить спальню.

Коврик Looma со штифтами из натурального дерева от Umbra
3 920 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенный декор Weller в форме металлических цветов
3 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная африканская маска Yanaelle из ротанга
5 605 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Зеркало

По поводу зеркал в спальне существует множество суеверий, но в современных интерьерах зеркала появляются все чаще. Во-первых, стильное зеркало — украшение для спальни, а во-вторых, грамотно подобранное зеркало может играть роль оптической иллюзии, визуально расширяя пространство.

Несколько зеркальных идей для спальни:

Набор декоративных зеркал Dima от Umbra
3 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало с классическим рисунком "Марита"
2 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало «Мемфис»
22 325 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Оригинальный ночник

Если вы относитесь к тем людям, которые предпочитают оставлять приглушенный свет во время сна, обратите внимание на стильные ночники. Они не занимают много места на прикроватной тумбе и при этом обеспечивают комфортное освещение в ночное время. К тому же ночники сами по себе выглядят в интерьере оригинально.

Нам понравились такие варианты:

Деревянный светильник ручной работы с силуэтами оленей
1 800 руб.*
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*Цена может измениться
Сенсорный ночник «Луна» на деревянной подставке с регулировкой цвета и яркости освещения
1 400 руб.*
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*Цена может измениться
Мягкий светильник «Чтец»
4 990 руб.*
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*Цена может измениться

#дизайн#Стиль#Интерьер#аксессуары
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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