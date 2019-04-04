Цветные двери в интерьере: как их использовать

Вы не представляете, какие сложные интерьерные задачи могут решить цветные двери!
Прошли те времена, когда при окрашивании дверей ограничивались только белыми и коричневыми оттенками. В современных интерьерах дизайнеры часто используют яркие цвета при оформлении дверных проемов. Межкомнатные двери считаются одним из самых удачных объектов в квартире, где можно добавлять неожиданный цвет.
Если вы хотите освежить интерьер, но не решаетесь на кардинальные перемены, цветные двери решат эту задачу. С помощью ярких дверей можно заметно оживить помещение, расширить пространство маленьких комнат, скрыть архитектурные несовершенства и даже визуально поднять потолок. ReRooms покажет на фотопримерах, как функционально использовать цветные двери, чтобы они выглядели в интерьере стильно и актуально.
1. Расширяем пространство
Одно из популярных дизайнерских решений — маскировка дверей. Их окрашивают в один тон со стенами, тем самым разгружая пространство от лишних деталей. Цветные двери, сливающиеся со стенами, дают комнате больше простора, что особенно важно для малогабаритных помещений.
Не можете выбрать оттенок для маскировки двери, чтобы он тон в тон совпадал с цветом стен? Выход есть — меняйте структуру покрытия. Например, если стены матовые, сделайте поверхность двери глянцевой — и тогда незначительные различия в оттенках не будут бросаться в глаза.
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2. Освежаем интерьер
Хотите обновить интерьер, не делая ремонт? Цветная дверь решит и эту задачу. Не обязательно красить полотно в один цвет. На двери можно создать оригинальный орнамент из геометрических фигур или же украсить ее яркими стикерами.
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Избавиться от ощущения цветовой перегруженности интерьера помогут зеркала. Повесьте на дверь несколько круглых зеркал или одно прямоугольное — это разрушит визуальные границы комнаты и эффектно выделит стену на фоне общего пространства.
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3. Маскируем архитектурные несовершенства
Креативный вариант окраски дверей уместен в тех помещениях, где межкомнатные двери имеют разную конфигурацию, ширину и высоту. Их внешний вид довольно тяжело уравновесить и сделать так, чтобы двери вписывались в общий стиль. В этом случае смело играйте цветом, который отвлечет внимание от архитектурных несовершенств комнаты.
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4. Вносим контраст
Если вы думаете, на чем бы сделать акцент или как сыграть на контрасте, окрашивание двери станет удачным решением. Яркая дверь может быть единственным акцентным элементом в комнате или поддерживать тон ключевого предмета интерьера.
Однотонная цветная дверь также гармонично впишется в интерьер детской, выполненный в светлых тонах. Чтобы дверь не выглядела как яркое пятно, добавьте в комнату несколько декоративных аксессуаров в таком же цвете.
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5. Создаем эффект
Вам нравится творческий беспорядок и вы готовы на смелый эксперимент? Устройте с помощью дверей цветовую встряску интерьеру. Разрисуйте двери маркерами, побрызгайте красками, сверху оставьте отпечатки ладоней — ваша дверь превратится в настоящий арт-объект.
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Цветную дверь можно оригинально оформить с помощью фотографий. Это могут быть ваши снимки или же красочные фотообои. Такой вариант отлично подойдет для раздвижных дверей, зонирующих пространство.
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6. Поднимаем потолок
Яркие двери с вертикальными полосами станут чудесным дизайнерским решением в квартирах с низкими потолками. Например, визуально увеличить высоту комнаты можно с помощью комбинации двух цветов на двери шкафа. Даже на мансардном этаже этот дизайнерский прием эффектно сработает.
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7. Сохраняем целостность рисунка
Цветные двери также помогут сохранить целостность рисунка на стенах. Просто продолжите принт со стен на дверях! Если вы выбрали обои для стен с красивым орнаментом, не обязательно нарушать рисунок традиционным дверным проемом. Оклейте дверь остатками обоев — и она станет продолжением стены.
Стильно декорировать двери, не нарушая целостности рисунка на стене, можно и с помощью керамической плитки. Черно-белая геометрия создаст эффект динамики в комнате, интерьер которой выполнен в теплых тонах.
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8. Дверь-напоминание
Разбавьте спокойный интерьер дверью, на которой можно делать заметки и напоминания мелом. Создать ее не составит труда — покройте дверь-подсказку водорастворимой краской на латексной основе в желаемом цвете и фиксируйте на ней все свои важные планы.
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Более того, меловая дверь станет находкой для семей с детьми. Ребенок сможет развивать свои творческие способности, а родители навсегда забудут о детских «художествах» на стенах.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники