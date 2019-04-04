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Цветные двери в интерьере: как их использовать


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Вы не представляете, какие сложные интерьерные задачи могут решить цветные двери!

Содержание

Прошли те времена, когда при окрашивании дверей ограничивались только белыми и коричневыми оттенками. В современных интерьерах дизайнеры часто используют яркие цвета при оформлении дверных проемов. Межкомнатные двери считаются одним из самых удачных объектов в квартире, где можно добавлять неожиданный цвет. 

Если вы хотите освежить интерьер, но не решаетесь на кардинальные перемены, цветные двери решат эту задачу. С помощью ярких дверей можно заметно оживить помещение, расширить пространство маленьких комнат, скрыть архитектурные несовершенства и даже визуально поднять потолок. ReRooms покажет на фотопримерах, как функционально использовать цветные двери, чтобы они выглядели в интерьере стильно и актуально.

1. Расширяем пространство

Одно из популярных дизайнерских решений — маскировка дверей. Их окрашивают в один тон со стенами, тем самым разгружая пространство от лишних деталей. Цветные двери, сливающиеся со стенами, дают комнате больше простора, что особенно важно для малогабаритных помещений.

Фото: grahambrown.com
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Фото: westchesters.city
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Не можете выбрать оттенок для маскировки двери, чтобы он тон в тон совпадал с цветом стен? Выход есть — меняйте структуру покрытия. Например, если стены матовые, сделайте поверхность двери глянцевой — и тогда незначительные различия в оттенках не будут бросаться в глаза.

Фото № 1: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: kahode.com

2. Освежаем интерьер

Хотите обновить интерьер, не делая ремонт? Цветная дверь решит и эту задачу. Не обязательно красить полотно в один цвет. На двери можно создать оригинальный орнамент из геометрических фигур или же украсить ее яркими стикерами.

Фото № 2: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: dadiebradshaw.com

Избавиться от ощущения цветовой перегруженности интерьера помогут зеркала. Повесьте на дверь несколько круглых зеркал или одно прямоугольное — это разрушит визуальные границы комнаты и эффектно выделит стену на фоне общего пространства.

Фото № 3: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: decoist.com

3. Маскируем архитектурные несовершенства

Креативный вариант окраски дверей уместен в тех помещениях, где межкомнатные двери имеют разную конфигурацию, ширину и высоту. Их внешний вид довольно тяжело уравновесить и сделать так, чтобы двери вписывались в общий стиль. В этом случае смело играйте цветом, который отвлечет внимание от архитектурных несовершенств комнаты.

Фото № 4: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: hgtvhome.sndimg.com

4. Вносим контраст

Если вы думаете, на чем бы сделать акцент или как сыграть на контрасте, окрашивание двери станет удачным решением. Яркая дверь может быть единственным акцентным элементом в комнате или поддерживать тон ключевого предмета интерьера.

Фото: thespruce.com
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Фото: apartmenttherapy.com
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Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Фото: cdn.apartmenttherapy.info
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Однотонная цветная дверь также гармонично впишется в интерьер детской, выполненный в светлых тонах. Чтобы дверь не выглядела как яркое пятно, добавьте в комнату несколько декоративных аксессуаров в таком же цвете.

Фото № 5: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: welshdesignstudio.com

5. Создаем эффект

Вам нравится творческий беспорядок и вы готовы на смелый эксперимент? Устройте с помощью дверей цветовую встряску интерьеру. Разрисуйте двери маркерами, побрызгайте красками, сверху оставьте отпечатки ладоней — ваша дверь превратится в настоящий арт-объект.

Фото № 6: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: sargamgriffinartdoors.com

Цветную дверь можно оригинально оформить с помощью фотографий. Это могут быть ваши снимки или же красочные фотообои. Такой вариант отлично подойдет для раздвижных дверей, зонирующих пространство.

Фото № 7: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: hgtv.com

6. Поднимаем потолок

Яркие двери с вертикальными полосами станут чудесным дизайнерским решением в квартирах с низкими потолками. Например, визуально увеличить высоту комнаты можно с помощью комбинации двух цветов на двери шкафа. Даже на мансардном этаже этот дизайнерский прием эффектно сработает.

Фото № 8: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: brasswindow.com

7. Сохраняем целостность рисунка

Цветные двери также помогут сохранить целостность рисунка на стенах. Просто продолжите принт со стен на дверях! Если вы выбрали обои для стен с красивым орнаментом, не обязательно нарушать рисунок традиционным дверным проемом. Оклейте дверь остатками обоев — и она станет продолжением стены.

Фото: theenglishhome.co.uk
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Фото: archdaily.com
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Стильно декорировать двери, не нарушая целостности рисунка на стене, можно и с помощью керамической плитки. Черно-белая геометрия создаст эффект динамики в комнате, интерьер которой выполнен в теплых тонах.

Фото № 9: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: archdaily.com

8. Дверь-напоминание

Разбавьте спокойный интерьер дверью, на которой можно делать заметки и напоминания мелом. Создать ее не составит труда — покройте дверь-подсказку водорастворимой краской на латексной основе в желаемом цвете и фиксируйте на ней все свои важные планы.

Фото № 10: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: cdn.homedit.com

Более того, меловая дверь станет находкой для семей с детьми. Ребенок сможет развивать свои творческие способности, а родители навсегда забудут о детских «художествах» на стенах.

Фото № 11: Цветные двери в интерьере: как их использовать

Фото: netcoding.co

#дизайн#двери#Интерьер#цветные двери#Квартира
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