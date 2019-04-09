25 предметов интерьера, которые идеально подойдут для маленькой квартиры

Если вы считаете, что в маленькую квартиру не поместится вся необходимая мебель, мы готовы развеять ваше заблуждение.

Обладателям маленькой жилплощади наверняка знакома проблема: нравится стол или диван, но он никак не помещается в малогабаритную квартиру. Что делать? ReRooms показывает 25 красивых и функциональных предметов интерьера, которые не займут много пространства и подойдут для самых маленьких комнат. Только посмотрите на эти замечательные предметы интерьера, словно созданные для небольшого пространства!

Диван-кровать

Такая мебель универсальна и практична. Диваны-кровати необходимы в маленькой студии, чтобы не занимать ограниченное пространство большим количеством мебели. Они будут отличным решением для маленькой гостиной, обеспечивая дополнительное спальное место, когда оно необходимо.

Выбирайте максимально узкие диваны, без угловых конструкций и слишком широких спинок. Например, очень удобным будет прямой неширокий диван без подлокотников, который трансформируется в кровать обычным опусканием спинки, — просто, быстро и функционально. На такой кровати легко поместятся даже два человека, а пространства она займет совсем немного.

Фото: imodern.ru

Диван-кровать Smart 46 079 руб.* Купить *Цена может измениться

Если необходимо спальное место для одного, можно использовать диван-кушетку, как на фото ниже. В сложенном состоянии он выглядит модно и современно благодаря конструкции всего с одним подлокотником. А в разложенном занимает пространство всего на треть больше. Идеальный вариант для студии с одним жильцом.

Фото: zvet.ru

Кушетка «Корфу» NEXT 20 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Кресла и пуфы

В маленькую квартиру не нужно ставить большое габаритное кресло — оно отнимет слишком много пространства. Подберите мягкое кресло средних размеров, на очень тонких ножках и с тонкими подлокотниками, чтобы массивной оставались только спинка и сиденье. Благодаря этому предмет интерьера не будет выглядеть громоздким, да и места в комнате займет меньше.

Фото: dg-home.ru

Кресло Claque от La Forma (ex Julia Grup) 42 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Можно остановиться и на более классическим варианте, с привычными мягкими подлокотниками. Кресло должны быть компактным, корпус узким, а ножки максимально тонкими. Все, как на фото ниже.

Фото: hoff.ru

Кресло «Джон» 9 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Если речь не о гостиной, а о спальне — там будет лучше смотреться пуф или банкетка. Без лишних украшений, компактная и практичная, с внутренним отсеком для хранения под сиденьем.

Фото: zvet.ru

Пуф «Арий» 6 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Стулья

Самое практичное решение для маленькой квартиры — набор складных стульев, которые достаются по необходимости, не занимая пространство в остальное время. Деревянный двухцветный стул, показанный на фото ниже, отлично подойдет для современного интерьера небольшой кухни или гостиной.

Фото: field-rage.ru

Стул Skip складной венге 10 915 руб.* Купить *Цена может измениться

Еще одно решение, более интересное: использовать вместо массивных табуретов современные прозрачные стулья из пластика. Их главный плюс — способность слиться с окружением и визуально разгрузить пространство, что важно в маленьком помещении. К тому же такие стулья будут отлично пропускать солнечный свет, делая комнату просторнее.

Фото: field-rage.ru

Стул Parisienne прозрачный 14 951 руб.* Купить *Цена может измениться

Если есть необходимость как-то выделить стулья, но при этом сохранить их легкий и ненавязчивый прозрачный облик, можно подобрать гибридный вариант. Например, выбрать стул с прозрачной спинкой и сиденьем, но с привычными деревянными ножками, как на фото.

Фото: field-rage.ru

Стул LED Wood венге/серый прозрачный 15 570 руб.* Купить *Цена может измениться

Столы

Если комната совсем мала, а хоть какое-то рабочее пространство требуется, идеальный вариант — подвесной открывающийся стол. Его можно расположить на любой удобной высоте, и внутри хранить все необходимые принадлежности. В итоге и стол будет, и пол останется свободным.

Фото: laredoute.ru

Подвесной стол Meeting 9 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Для небольшой кухни подойдет классический стол-книжка — при условии, что есть достаточно пространства, чтобы полностью его раскрыть.

Фото: divan.ru

Стол-книжка «Тета венге» 4 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Более эргономичный вариант — круглый раздвижной столик, способный трансформироваться в более продолговатый, овальной формы.

Фото: field-rage.ru

Обеденный стол Oregon раздвижной 66 280 руб.* Купить *Цена может измениться

Журнальные столики

Прекрасная альтернатива полноразмерным столам, идеальная для маленькой квартиры. Подберите вариант с дополнительной раскладной створкой и на колесиках — в небольшом пространстве часто возникает необходимость передвинуть мебель, поэтому она должна быть мобильной.

Фото: mebelion.ru

Стол журнальный «Купер» 3 690 руб.* Купить *Цена может измениться

Еще одним практичным решением будет столик с внутренним отсеком помимо внешних полок. Благодаря этому добавится закрытое функциональное пространство для хранения, важное для маленькой жилплощади.

Фото: mebelvia.ru

Стол журнальный с ящиком «Бостон» 5 410 руб.* Купить *Цена может измениться

Наиболее компактным будет круглый журнальный столик, так как у него нет углов, занимающих пространство и мешающих проходу. Стеклянная прозрачная поверхность сделает облик столика изящным и очень легким. Прекрасный вариант для маленькой гостиной, которую нельзя визуально перегружать.

Фото: mebelion.ru

Стол журнальный «Квартет 13» 9 875 руб.* Купить *Цена может измениться

Светильники

Свет в маленькой квартире очень важен: он расставляет акценты, отвечает за зонирование в общих помещениях и студиях, визуально расширяет малогабаритные комнаты. Но светильник тоже нужно подбирать с умом. Лучше всего остановиться на лампе плоской формы, чтобы она не съедала пространство.

Фото: field-rage.ru

Абажур Vita Clava Dine White 17 400 руб.* Купить *Цена может измениться

Можно выбрать и более крупный светильник, но при этом лучше сделать из него элемент декора. К примеру, выберите красивую люстру в виде цветка — как на фото ниже. Получаем функциональное и очень полезное украшение, а не занимающий место бесполезный декор.

Фото: field-rage.ru

Абажур Vita Silvia белый 7 700 руб.* Купить *Цена может измениться

Очень практичное решение для небольшой комнаты — оригинальный узкий торшер с небольшими полками. Одновременно получаем и источник света, и пространство для хранения.

Фото: airfreshener.club

Торшер Lussole LSP-0331 6 259 руб.* Купить *Цена может измениться

Зеркала

Как и обильное освещение, зеркало выгодно влияет на визуальное расширение комнаты. Во-первых, оно отражает свет, повышая его концентрацию. Во-вторых — отражает и тем самым увеличивает помещение. Для маленькой квартиры лучше выбрать зеркало в половинчатой рамке или вовсе без нее.

Фото: field-rage.ru

Настенное зеркало Mira натуральное дерево 7 900 руб.* Купить *Цена может измениться

Для маленькой комнаты будет логично превратить зеркало в декор. Такое функциональное решение позволит избежать большого количества бесполезных вещей для украшения интерьера.

Фото: laredoute.ru

Зеркало в форме солнца из латуни SPYK 9 599 руб.* Купить *Цена может измениться

Если речь идет о маленькой ванной, подберите практичное зеркало со встроенными полками и отделениями. Благодаря им отпадет надобность размещать отдельную полку или шкафчик.

Фото: new.santehnika-online.ru

Зеркало «Акватон Йорк 55» белый/дуб сонома 2 922 руб.* Купить *Цена может измениться

Стеллажи и шкафы

Для маленькой квартиры лучше подбирать узкие и высокие стеллажи с полками. Они не займут лишнего места и визуально поднимут потолок комнаты.

Фото: komodmsk.ru

Стеллаж «Файн-2» 3 799 руб.* Купить *Цена может измениться

Из стеллажей тоже можно сделать функциональное украшение, выбрав оригинальную форму, например с овальной стенкой и полками «елочкой». Для малогабаритной комнаты такое решение будет лучше обычного декора. Однако стеллаж все равно должен оставаться узким и довольно высоким.

Фото: komodmsk.ru

Стеллаж «Мист-1» 4 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Закрытый шкаф для хранения тоже нужен высокий и неширокий. А если дверца будет зеркальной, он сыграет роль еще и в расширении пространства. Для маленькой квартиры это оптимальный вариант.

Фото: ikea.com

Высокий шкаф с зеркальной дверцей ЛИЛЛОНГЕН 5 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Комоды

Вместо полноразмерного шкафа в маленькой гостиной или спальне лучше поставить компактный комод. Ящики пусть располагаются не рядом, а один над другим: чтобы комод был выше и более узким.

Фото: field-rage.ru

Комод CP1801-A-ROBLE 92 990 руб.* Купить *Цена может измениться

А для дополнительного хранения присмотритесь к мини-комодам — очень маленьким по габаритам и с несколькими выдвижными ящиками для мелочей. Для наибольшей компактности лучше выбрать мини-комод без ручек, с отверстиями.

Фото: ikea.com