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Скидка 5% до 1 августа
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Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионалов


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Запланировали ремонт? А вы точно все учли? Мы хотим дать вам несколько полезных советов.

Ремонт — дело серьезное. Необходимо учесть множество нюансов. Чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили для вас 20 рекомендаций.

1. Строительная бригада

Сразу намерены отговорить вас от найма дешевой рабочей силы. Раз вы уже решили делать ремонт не своими руками, не поленись найти проверенных специалистов во избежание некачественно выполненной работы или недоразумений с пропажей вещей.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: goop.com

2. Опасные нарушения

Ошибки при ремонте, к сожалению, не редкость. Мало кому удается учесть абсолютно все и ничего не забыть. Но есть важные вопросы, которые ни в коем случае нельзя упускать из виду. Прежде всего это относится к установке газового, водопроводного и электрооборудования. Как вы догадываетесь, проблемы могут возникнуть нешуточные.

Фото № 2: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: bureauinteriordesign.com

3. Грамотный дизайн

Лучше не экономить на услугах дизайнеров. Самостоятельность — качество хорошее, но при отсутствии необходимых знаний и опыта промахи неизбежны. Безусловно, все можно исправить, однако это требует дополнительных сил, средств и времени. Нужна ли такая экономия? Либо придется довольствоваться тем, что получилось, вместо того, к чему стремились.

Фото № 3: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: lorenzio.net

4. 3D-визуализация

Как правило, специалисты предлагают создать 3D-модель вашего нового дизайна-проекта. Однако многие заказчики почему-то отказываются. Зря! Это прекрасная возможность заранее увидеть результат своих желаний и оценить, насколько они разумны.

Фото № 4: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: made.com

5. Не мешаем профессионалам

Бывает, что хозяин, наняв квалифицированных работников, вдруг начинает сомневаться в правильности их действий и встревает со своими, как ему кажется, дельными советами. Поскольку хозяин — барин, изначально согласованный план срывается, а вместе с ним и сроки завершения ремонта. Так что если уж доверились людям, придерживайтесь этой линии до финиша.

Фото № 5: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: shorttermrentalz.com

6. Юридические аспекты

Перед началом ремонта изучите юридические вопросы, в частности разделы, касающиеся ведения строительных работ в многоквартирном доме. Это позволит избежать неприятных диалогов с соседями и государственными службами.

Фото № 6: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: bocadolobo.com

7. Уважайте соседей

Чтобы после вашего ремонта соседи злобно не косились на вас, лучше предупредить их о предстоящих работах. Обходить все квартиры, возможно, не стоит. Но небольшое объявление у подъезда или в лифте может сгладить ситуацию.

Фото № 7: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: derbytelegraph.co.uk

8. Нужное — в зоне доступа

Перед ремонтом, разумеется, помещение нужно максимально освободить от вещей. Не следует это делать второпях, особенно если тюки, узлы и баулы придется развозить по родственникам и друзьям. Чтобы затем не тратить время и нервы на поиски чего-нибудь важного, тщательно отберите и оставьте в квартире то, что вам действительно может понадобиться в ближайшее время.

Фото № 8: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: apartmenttherapy.com

9. Не спешите сносить стены

Нередко люди хотят превратить свою маленькую двухкомнатную квартиру в большую однокомнатную или студию, объединить кухню с лоджией или еще каким-нибудь образом поменять конфигурацию помещения. И пытаются это сделать своими силами, ведь ломать-то — не строить. Обращаем ваше внимание: даже опытные специалисты далеко не всегда берутся сносить стены в многоэтажных домах, поскольку это опасно и сложно.

Фото № 9: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: sevesglassblock.com

10. Звукоизоляция

Многоквартирные дома имеют неприятную особенность: плохую шумо- и звукоизоляцию. Советуем предусмотреть решение этой проблемы, чтобы маленький ребенок сверху или соседская собака сбоку не мешали вам потом жить спокойно.

Фото № 10: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: jamo.com

11. Освещение

Проектируя обустройство стен и потолков, следует заранее подумать об освещении. Необходимо понять, какие зоны и как именно придется подсветить, где будет хватать дневного света, а где нет.

Фото № 11: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: brownstoner.com

12. Электрика

Не забудьте заранее продумать схему электропроводки. Сразу решите, где будут находиться массивные технические приборы, которые явно нужно подключать к сети, и тогда вам не придется долбить свежеотремонтированные стены, чтобы проложить новый кабель для выключателя или розетки.

Фото № 12: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: ccnintl.com

13. Отделочные материалы

Иногда в погоне за новомодными отделочными материалами люди забывают о таких факторах, как долговечность и простота в уходе. Вскоре появившиеся царапины, трещины и несмываемые пятна вряд ли будут радовать взор. Нужно учитывать климатические особенности вашего региона, инсоляцию, присутствие в доме животных и многое другое. Например, аллергикам советуют меньше использовать мягкие материалы, собирающие пыль.

Фото № 13: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: housebeautiful.com

14. Встроенные шкафы

Безусловно, они функциональны и позволяют экономить место. И все же взвесьте, действительно ли они вам нужны. Ведь устранение последствий демонтажа — это новые хлопоты и расходы. Если же без этой мебели вам не обойтись, решите, куда именно вы хотите ее «вписать» и внесите соответствующие пометки в план ремонтных работ.

Фото № 14: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: simplyfittedwardrobes.com

15. Дверные ограничители

Не откладываете установку дверных ограничителей. Казалось бы, мелочь, но она избавит вас от огорчений из-за досадной вмятины на новой стене.

Фото № 15: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: sugatsune-intl.com

16. Цветовая гамма

Подумайте, какая комната должна быть яркой, а какая спокойной. Решите заранее, должна ли выделяться та или иная часть помещения. Все это регулируется с помощью цвета. Так что подойдите к его выбору с умом.

Фото № 16: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: latimes.com

17. Сантехнические работы

Настоятельно рекомендуем: начиная ремонт санузлов, проверьте состояние коммуникаций, в том числе и общих. Сомнительные трубы лучше заменить сразу. Это вас избавит от потопа и еще одного ремонта.

Фото № 17: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: theinteriorsaddict.com

18. Отходы

Подумайте, куда вы будете девать строительный мусор. Не копите его в квартире — рано или поздно он начнет вам мешать. Да и лишняя грязь ни к чему даже в условиях строительного «разгрома». Заблаговременно запаситесь специальными мешками, пакетами и коробками.

Фото № 18: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: tylerkaru.com

19. Финансы    

Очень важно сразу правильно посчитать свой бюджет. Если средства иссякнут до завершения ремонта, вы попадете в очень неприятную ситуацию. Имеет смысл заложить в расчеты и так называемые непредвиденные траты.

Фото № 19: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: mansionglobal.com

20. Время года

Еще один простой совет: не забывайте, какое время года за окном, чтобы вам не пришлось менять окна в минус тридцать или тащить огромный шкаф по скользкому льду.

Фото № 20: Как подготовиться к ремонту: 20 практичных рекомендаций от профессионаловФото: independent.co.uk

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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