Почему стоит заказать 3д-визуализацию интерьера и в чем ее преимущества

По своей сути 3D-визуализация — это трехмерная графика, которая может заменить фотографию. Но сфотографировать мы можем только то, что уже существует, а визуализация демонстрирует то, что мы хотим получить. Эта технология в течение последнего десятилетия превратилась в один из наиболее востребованных способов создания высококачественного цифрового контента.

При создании дизайн-проекта любого интерьера профессионалы все чаще обращаются к удобному инструменту, который экономит их время и помогает увидеть во всех деталях будущий интерьер.

Фото: archicgi.com

Рисунки, чертежи, сложные графические построения — все это уходит в прошлое. Теперь дизайнеры предпочитают работать в специальных программах, которые помогают быстро создать для заказчика несколько вариантов будущего интерьера.

Преимущества 3D-визуализации:

создание основы будущего интерьера в короткие сроки — буквально за день-два;

возможность сформировать архитектурную модель в трехмерном варианте;

подготовка нескольких вариантов планировки квартиры или дома;

размещение в проекте сценариев освещения;

визуальная «примерка» любого стиля к помещениям;

выбор мебели и ее расстановка;

замена любых предметов мебели и декора в течение нескольких минут;

возможность подбора цветовой гаммы и многое другое.

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Продуманная до мелочей планировка убережет дизайнера от ошибок, а заказчика от разочарований.

Фото: susumidesign.com

Работа по созданию 3D-визуализации состоит из нескольких этапов. Для того чтобы приступать к созданию проекта, нужно иметь на руках все технические характеристики помещения и схемы расположения коммуникаций, которые нельзя переносить. Поэтому сначала нужно составить так называемое техническое задание, которое будет включать в себя исчерпывающую информацию по объекту.

Вам потребуется:

документация о планировке помещения;

список отделочных материалов, которые предполагается закупить;

предварительный план расстановки мебели во всех помещениях;

схема размещения осветительных приборов.

На этом этапе важно получить объем, то есть общую картинку. Она может быть черно-белой — с цветом будем разбираться позже.

Фото: geometrium.com



Следующий этап — создание геометрии объекта 3d-визуализации. Это самый трудоемкий процесс — вам нужно проработать во всех деталях каждый элемент будущего проекта. Во время этого этапа дизайнер при помощи компьютерных инструментов создает реалистичное изображение.

Фото: mightyvisage.co.uk



Очередной этап — примерка разных отделочных материалов. Теперь создаваемый объект начнет приобретать необходимые цвета. Для наибольшей реалистичности дизайнер придает изображению различные эффекты, используя разные функции программ, в том числе коэффициент преломления, прозрачность, отражательную способность и шероховатость.

Фото: archicgi.com



Вы сможете понять, какое требуется освещение, нужно ли класть в гостиную ковер, с чем будут сочетаться шторы. А может быть, нужно изменить оттенок окраски потолка и отказаться от глянцевых поверхностей? И непременно купите роскошный диван в модной расцветке!

Фото: archicgi.com



Переходим к этапу, который называется «рендеринг». Теперь дизайнеру предстоит создать реальное освещение проектируемого пространства для проверки того, как выбранный дизайн выглядит в общей картине помещения. Заодно можно примерить настенный декор и посмотреть, как он будет выглядеть при разных сценариях освещения.

Фото: mightyvisage.co.uk



Если в помещении есть комнаты со сложной конфигурацией стен, дизайнеру приходится тщательно продумывать разные способы оформления такой геометрии. При этом пожелания заказчика могут осложнить ситуацию, потому что далеко не все его мечты удачно вписываются в рамки сложных стен. В этом случае наглядность 3d-визуализации поможет быстро переубедить владельца квартиры и предложить ему оптимальный с точки зрения дизайна и общей концепции вариант.

Фото: archicgi.com



Казалось бы, все просто, и сделать такой проект можно самостоятельно — нужно всего лишь установить нужные умные программы и немного разобраться в их интерфейсе. Однако не следует спешить. Даже самый простой чертеж, сделанный непрофессионалом, может исказить общую картину проекта, не говоря уже о том, что подбор и сочетание всех отделочных материалов, мебели и декора — дело очень непростое.

Фото: mightyvisage.co.uk



Возможность создания 3d-визуализации экономит время и заказчика, и дизайнера. Нет необходимости долго рассказывать, как будет выглядеть интерьер. Достаточно показать макет, внести требующиеся изменения, согласовать все нюансы — и приступить к реализации проекта.

Фото: 3dartstudio.eu



Создание наиболее простого макета 3d-визуализации помещения стоит от 200 рублей за квадратный метр. На окончательную стоимость услуг профессионального дизайнера могут повлиять, например, такие факторы, как требуемое заказчиком количество вариантов для корректировки изображения, заказ моделей в программе 3d-max для возможности вносить персональные корректировки. В результате заказчик получает идеальный проект своего будущего интерьера и экономит много времени при покупке отделочных материалов, подборе мебели, декора и аксессуаров.

Фото: archicgi.com

У опытного дизайнера есть налаженные контакты с поставщиками любого оборудования, мебели и отделочных материалов. Продавцы могут предоставить дизайнеру большую скидку. Воспользуйтесь такой возможностью сэкономить на обустройстве своей квартиры и обсудите это еще в начале работы над проектом. Доверьтесь опытному профессионалу — и наслаждайтесь приятным ожиданием скорых перемен в вашем интерьере и в вашей жизни!