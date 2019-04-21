Как расположить декоративные керамические тарелки в интерьере: 15 красивых способов

Многим кажется, что тарелки в качестве декора уместны только в столовой, где присутствие посуды очевидно. Это большое заблуждение. Не хуже они смотрятся на стенах в гостиной, в спальне, в прихожей и даже в ванной. ReRooms собрал пятнадцать оригинальных идей по размещению декоративных тарелок в интерьере, чтобы они выглядели эффектно и необычно. Возможно, они вдохновят вас на неординарное обновление своей квартиры.

Многим кажется, что тарелки в качестве декора уместны только в столовой, где присутствие посуды очевидно. Это большое заблуждение. Не хуже они смотрятся на стенах в гостиной, в спальне, в прихожей и даже в ванной. ReRooms собрал пятнадцать оригинальных идей по размещению декоративных тарелок в интерьере, чтобы они выглядели эффектно и необычно. Возможно, они вдохновят вас на неординарное обновление своей квартиры.

Керамические тарелки давно уже перестали быть только столовыми приборами. Сегодня их часто можно увидеть в дизайнерских интерьерах, где они играют эффектную роль настенного декора. Коллекционный фарфор, туристические сувениры, винтажная посуда, да и просто красивые тарелки — это отличная альтернатива картинам, панно, фотоколлажам и зеркалам, которыми чаще всего украшают стены. Керамические тарелки дизайнеры относят к категории универсального декора — они гармонично вписываются как в классические, так и в современные интерьеры, сочетаются с любыми декоративными элементами и могут выступать в качестве самостоятельного украшения.

Самый простой способ красиво разместить тарелки на стене — создать из них геометрическую фигуру. Ромбы, квадраты, круги, овалы из тарелок отлично смотрятся в просторных помещениях, где на стенах нет никакого другого декора, кроме керамической инсталляции. Правда, для скандинавских интерьеров такие громадные тарелочные фигуры не подойдут — они нарушат концепцию сдержанного стиля.

2. Симметрия

Для классических интерьеров отлично подойдет симметричное размещение тарелок. Две идентичные тарелочные композиции можно повесить на противоположных стенах, по сторонам от мебели или по периметру зеркала. Независимо от того, какой предмет будет центральным, важно, чтобы тарелки были расположены на одинаковом расстоянии от него. Если на тарелках есть мелкий рисунок, их лучше вешать ближе к центральной точке, однотонную посуду или тарелки с крупным узором — выше и дальше от центра.

3. Вертикаль

Для интерьеров в стиле минимализм хорошим вариантом декора станет развешивание декоративных тарелок строго в ряд. Для такого акцента будет достаточно всего трех-четырех предметов, которые не займут много места на стене, но при этом не хуже объемных инсталляций сыграют декоративную роль. Хотите, чтобы интерьер стал контрастнее и динамичнее — развесьте тарелки разного диаметра в порядке убывания.

4. Волна

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Большие настенные поверхности, не заставленные мебелью, можно декорировать волнообразной композицией из декоративных тарелок — она создаст иллюзию отсутствия границ, за счет чего комната будет казаться объемнее, чем есть на самом деле. На темном фоне эффектно смотрятся волны из светлых тарелок с нежной росписью, на стенах, оформленных в пастельных оттенках, интереснее сыграют декоративную роль разноцветные тарелки с крупными узорами.

5. Свободный полет

На небольшом участке свободной стены, например в проеме между окнами, тарелки можно развесить в произвольном порядке. Чтобы они не диссонировали друг с другом, выберите для них один связующий элемент: если тарелки будут сочетаться между собой по форме или по расцветке, хаотичный декор превратится в эффектный и необычный. Еще один плюс такого декорирования — возможность в любой момент видоизменить его, ведь вы всегда сможете заменить одну тарелку на другую без нарушения композиции.

6. Коллаж

Нужно что-то неординарное? Сделайте коллаж из декоративных тарелок на кованой подставке. Чтобы получилась действительно интересная композиция, сочетайте тарелки одного размера, но разных форм, или же используйте яркие тарелки, но одинаковой конфигурации.

В вашей гостиной есть камин, над которым пустует стена? Создайте там органичную арочную композицию из тарелок. По такому же принципу можно выделить любой предмет интерьера, будь то телевизор или зеркало, которые без декоративного усиления смотрятся простовато и скучно.

8. Оригинальная фигура

Вы хотели бы повесить на стену целый сервиз? Создайте из него интересную фигуру, например снежинку, облако или звезду. Правда, для ее оформления нужны точные расчеты. Чтобы получить желаемый результат, сначала продумайте эскиз инсталляции, нанесите его на бумагу, сделайте на стене разметку по схеме, разместите на ней картонные выкройки тарелок и оцените композицию. Вам понравилось то, что получилось? Тогда смело меняйте картон на керамику и наслаждайтесь результатом!

9. Картина

Если вы пока находитесь на стадии выбора настенного декора, обратите внимание на наборы тарелок, которые при выкладке в определенном порядке образуют сюжет с изображением красивого пейзажа или оригинальной абстракции. Такой вариант станет находкой для тех, кто любит и картины, и тарелки, но места на все это не хватает.

10. Дверной проем

Стены вашего интерьера уже оформлены настенных декором, а пространство вокруг двери так и выглядит безжизненно? Задекорируйте его тарелками, разместив их симметрично по сторонам от дверного проема, — так он станет визуально шире. Чтобы тарелочное украшение не утяжелило интерьер, выбирайте изящные модели, перекликающиеся по цвету и рисунку с другими элементами декора и текстилем.

11. Карниз над окном

Если на окнах нет штор, а пустой промежуток между потолком и оконным проемом сильно бросается в глаза, создайте там карниз из декоративных тарелок. Но не используйте слишком объемные композиции — всего несколько тарелок, размещенных в один горизонтальный ряд, скроют зияющую пустоту и замаскируют переход между стенами и потолком, за счет чего комната будет казаться выше.

Фото: ballarddesigns.com

12. Изголовье кровати

В спальне тарелки в качестве настенного декора приветствуют немногие, считая, что в этой комнате посуде не место. Однако, как показывает практика, и здесь тарелочный декор смотрится эффектно. Пустует место над изголовьем кровати — используйте его для размещения небольшой композиции из тарелок, они сделают комнату уютнее. Не менее интересно смотрятся тарелки над изголовьем кровати в детской — их, например, можно использовать для зонирования спальных мест в комнате с двумя детьми.

13. Прихожая

У вас маленькая прихожая, в которой нет места для декора? Используйте и там тарелки. Разместите их на свободном участке стены ближе к входной двери — тарелочная композиция мгновенно наполнит скучное помещение атмосферой гостеприимства и домашнего уюта, но при этом не займет ни одного сантиметра ценного пространства.

Фото: addicted2decorating.com

14. Композиция в санузле

Тарелки в качестве украшения ванной комнаты или санузла — довольно смелое и необычное решение. Оно придет на помощь тем, кто хочет создать неординарный и самобытный интерьер, которому не будет равных. Более того, тарелочный декор в санузле интересен не только с эстетической точки зрения — глянцевые поверхности тарелок отлично отражают свет, которого в маленьких технических помещениях всегда недостаточно.

15. Кухонный фартук

На кухне и атмосфера располагает к появлению тарелочного декора. Обыграть его здесь можно намного интереснее, чем в столовой или гостиной. Например, разместить тарелки не на стене, а в пространстве кухонного фартука. Согласитесь, такое украшение рабочей зоны встретишь не в каждом доме.