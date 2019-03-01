Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идей

Мы расскажем и покажем, как можно оформить даже самую небольшую прихожую и вызвать восторг у гостей.
- Идея 1. Сделать прихожую в светлых тонах
- Идея 2. Правильно подобрать освещение
- Идея 3. Зеркало — основной элемент прихожей
- Идея 4. Как можно меньше мебели
- Идея 5. Гладкий и легко очищаемый пол
- Идея 6. Фотообои 3D для стен
- Идея 7. Выбрать полосатые обои
- Идея 8. Выкрасить стены грифельной краской
- Идея 9. Визуально поднять потолок
- Идея 10. Крючки — альтернативное решение для размещения верхней одежды
- Идея 11. Поставить вешалки, которые украсят помещение
- Идея 12. Малогабаритные шкафы-купе с зеркальными дверцами
- Идея 13. Установить модульные шкафы
- Идея 14. Постелить придверный коврик
- Идея 15. Хранить обувь в мягком пуфе
Прихожая — первое пространство в любом доме. Именно здесь хозяин встречает гостей, а те, в свою очередь, оценивают красоту и функциональность дома. Поэтому важно сделать это помещение максимально уютным, комфортным и симпатичным.
Сложно оборудовать прихожую, если ее размер небольшой. Особенно если есть желание сделать это интересно и со вкусом. Между тем варианты существуют даже для крохотного пространства, где не смогут развернуться и два человека.
Идея 1. Сделать прихожую в светлых тонах
Первое, на что обращаешь внимание в дизайне любой комнаты — цветовая гамма. Яркие цвета или бледные пастельные, темные или светлые — все они играют основную роль в настроении помещения. Для того чтобы визуально расширить маленькое пространство и сделать его более легким, лучше подбирать светлые тона. Темными могут быть мелкие детали — их используют в качестве акцентов.
Идея 2. Правильно подобрать освещение
От освещения зависит многое. В светлой и яркой комнате даже дышится свободнее, а при тусклом свете стены давят со всех сторон. В последнем случае маленькое помещение кажется еще меньше. Это означает только одно: освещение в крохотной прихожей должно быть максимально ярким! Иначе здесь будет некомфортно находиться.
Идея 3. Зеркало — основной элемент прихожей
Почти в каждой прихожей есть зеркало. Оно нужно, чтобы оглядеть себя перед выходом на улицу. Но есть у него еще одна функция —– оно расширяет пространство. Чем больше зеркало, тем шире кажется комната. Выбор цвета и формы рамы зеркала зависит от общей концепции помещения.
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Идея 4. Как можно меньше мебели
Здесь должен преобладать минимализм. Не пытайтесь загрузить крохотную прихожую габаритной мебелью — выбирайте другие варианты. Например встроенный шкаф-купе или крючки на стенах. Можно остановиться и на обычных вешалках.
Идея 5. Гладкий и легко очищаемый пол
В прихожей обычно скапливается большое количество пыли и грязи, поэтому поверхность пола должна быть гладкой и легко очищаемой. Пол можно сделать из кафельной плитки, линолеума или керамогранита.
Идея 6. Фотообои 3D для стен
Для отделки стен стоит использовать материалы, которые сложно испортить: искусственный камень, плитку, имитирующую кирпич. Креативное решение — наклеить фотообои 3D с изображением уходящей вдаль дороги, с растениями, строениями или животными. Такие картинки максимально расширят пространство, создадут акцент и привлекут к себе все внимание каждого гостя.
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Идея 7. Выбрать полосатые обои
Если хочется сделать прихожую в более ярких тонах, можно наклеить цветные и полосатые обои. С задачей справится даже тот, кто никогда не делал ремонт. Обои с поперечными полосками визуально расширяют пространство, с вертикальными — поднимают.
Идея 8. Выкрасить стены грифельной краской
Стены можно выкрасить краской светлого цвета. Необычное решение — оформить стены грифельной краской, на которой можно писать мелом послания и заметки или рисовать забавные надписи или картинки.
Идея 9. Визуально поднять потолок
Визуально поднять потолок можно с помощью гипсокартонной рамки по периметру и глянцевой пленки в центре. Хороший вариант — окрасить потолок светлой краской. Если нужно быстро оформить потолок — используйте натяжной вариант.
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Идея 10. Крючки — альтернативное решение для размещения верхней одежды
Для габаритной мебели в маленькой прихожей нет места. Большой привычный шкаф для верхней одежды здесь не поставить. В таком случае нужно использовать крючки, которые к тому же можно расположить в определенном порядке, создавая интересные фигуры.
Идея 11. Поставить вешалки, которые украсят помещение
Для верхней одежды удобно использовать обычные вешалки. Они занимают мало места, вмещая большое количество вещей. Вешалки могут быть разной формы — такие украсят любое помещение.
Идея 12. Малогабаритные шкафы-купе с зеркальными дверцами
Для верхней одежды используют шкаф-купе с зеркальными дверцами. Он одновременно помогает спрятать максимум вещей и выполняет функции обычного зеркала. А оно, как мы помним, само по себе расширяет пространство минимум в два раза.
В магазинах
Идея 13. Установить модульные шкафы
В прихожих можно установить модульный шкаф. В нем есть отделы и для одежды, и для обуви, а также места для сидения. Крючки для верхней одежды и ящики для разных мелочей обычно входят в комплект. Как же без них?
Идея 14. Постелить придверный коврик
Коврик необходим в прихожей, чтобы впитывать влагу и задерживать грязь при входе в квартиру. Маленькие модели будут визуально уменьшать пространство, поэтому лучше купить коврик во всю длину прихожей.
Пол с подогревом придаст комнате комфорта и уюта. Он заменит сушилку для обуви, что особенно актуально для нашего климата.
Идея 15. Хранить обувь в мягком пуфе
Для того чтобы было удобнее обуваться, в прихожей необходимо оборудовать место для сидения. Существуют пуфы, внутри которых установлены специальные ячейки для обуви. Такие элементы интерьера отлично впишутся в любую прихожую и сэкономят пространство.
Какого бы размера ни было помещение, его можно обустроить красиво и с уютом. Главное, соблюсти пропорцию между функциональностью и комфортом. Помните, гармония в прихожей задаст настроение всему дому.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники