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Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идей


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Мы расскажем и покажем, как можно оформить даже самую небольшую прихожую и вызвать восторг у гостей.

Содержание

Прихожая — первое пространство в любом доме. Именно здесь хозяин встречает гостей, а те, в свою очередь, оценивают красоту и функциональность дома. Поэтому важно сделать это помещение максимально уютным, комфортным и симпатичным. 

Сложно оборудовать прихожую, если ее размер небольшой. Особенно если есть желание сделать это интересно и со вкусом. Между тем варианты существуют даже для крохотного пространства, где не смогут развернуться и два человека. 

Идея 1. Сделать прихожую в светлых тонах

Первое, на что обращаешь внимание в дизайне любой комнаты — цветовая гамма. Яркие цвета или бледные пастельные, темные или светлые — все они играют основную роль в настроении помещения. Для того чтобы визуально расширить маленькое пространство и сделать его более легким, лучше подбирать светлые тона. Темными могут быть мелкие детали — их используют в качестве акцентов.

Фото № 1: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: keria.com

Идея 2. Правильно подобрать освещение

От освещения зависит многое. В светлой и яркой комнате даже дышится свободнее, а при тусклом свете стены давят со всех сторон. В последнем случае маленькое помещение кажется еще меньше. Это означает только одно: освещение в крохотной прихожей должно быть максимально ярким! Иначе здесь будет некомфортно находиться.

Фото № 2: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: repair-guides.com

Идея 3. Зеркало — основной элемент прихожей 

Почти в каждой прихожей есть зеркало. Оно нужно, чтобы оглядеть себя перед выходом на улицу. Но есть у него еще одна функция —– оно расширяет пространство. Чем больше зеркало, тем шире кажется комната. Выбор цвета и формы рамы зеркала зависит от общей концепции помещения.

Новые коллекции зеркал недавно появились у бренда Umbra.

Фото № 3: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: visiondeco.fr

Идея 4. Как можно меньше мебели

Здесь должен преобладать минимализм. Не пытайтесь загрузить крохотную прихожую габаритной мебелью — выбирайте другие варианты. Например встроенный шкаф-купе или крючки на стенах. Можно остановиться и на обычных вешалках.

Фото № 4: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: je-decore.com

Идея 5. Гладкий и легко очищаемый пол

В прихожей обычно скапливается большое количество пыли и грязи, поэтому поверхность пола должна быть гладкой и легко очищаемой. Пол можно сделать из кафельной плитки, линолеума или керамогранита.

Фото № 5: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: canfm.org

Идея 6. Фотообои 3D для стен

Для отделки стен стоит использовать материалы, которые сложно испортить: искусственный камень, плитку, имитирующую кирпич. Креативное решение — наклеить фотообои 3D с изображением уходящей вдаль дороги, с растениями, строениями или животными. Такие картинки максимально расширят пространство, создадут акцент и привлекут к себе все внимание каждого гостя. 

Много коллекций фотообоев для коридора и других помещений можно найти в салонах Artique.

Фото № 6: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: jennymhaineslpc.com

Идея 7. Выбрать полосатые обои

Если хочется сделать прихожую в более ярких тонах, можно наклеить цветные и полосатые обои. С задачей справится даже тот, кто никогда не делал ремонт. Обои с поперечными полосками визуально расширяют пространство, с вертикальными — поднимают.

Фото № 7: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: abhiruchiarts.com

Идея 8. Выкрасить стены грифельной краской

Стены можно выкрасить краской светлого цвета. Необычное решение — оформить стены грифельной краской, на которой можно писать мелом послания и заметки или рисовать забавные надписи или картинки.

Фото № 8: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: arhipura.com

Идея 9. Визуально поднять потолок

Визуально поднять потолок можно с помощью гипсокартонной рамки по периметру и глянцевой пленки в центре. Хороший вариант — окрасить потолок светлой краской. Если нужно быстро оформить потолок — используйте натяжной вариант.

Большой выбор красок и декоративных материалов — в салонах Manders. Для потолка подойдет краска бренда Designers Guild DG30, WINTER SURF.

Фото № 9: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: reins.com.ua

Идея 10. Крючки — альтернативное решение для размещения верхней одежды

Для габаритной мебели в маленькой прихожей нет места. Большой привычный шкаф для верхней одежды здесь не поставить. В таком случае нужно использовать крючки, которые к тому же можно расположить в определенном порядке, создавая интересные фигуры.

Фото № 10: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: buvbaze.lv

Идея 11. Поставить вешалки, которые украсят помещение

Для верхней одежды удобно использовать обычные вешалки. Они занимают мало места, вмещая большое количество вещей. Вешалки могут быть разной формы — такие украсят любое помещение.

Фото № 11: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: est.ua

Идея 12. Малогабаритные шкафы-купе с зеркальными дверцами 

Для верхней одежды используют шкаф-купе с зеркальными дверцами. Он одновременно помогает спрятать максимум вещей и выполняет функции обычного зеркала. А оно, как мы помним, само по себе расширяет пространство минимум в два раза. 

В магазинах Hoff есть шкафы-купе для прихожих, а также для спален и гостиных.

Фото № 12: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: enycart.com

Идея 13. Установить модульные шкафы

В прихожих можно установить модульный шкаф. В нем есть отделы и для одежды, и для обуви, а также места для сидения. Крючки для верхней одежды и ящики для разных мелочей обычно входят в комплект. Как же без них?

Фото № 13: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: fabalabs.org

Идея 14. Постелить придверный коврик

Коврик необходим в прихожей, чтобы впитывать влагу и задерживать грязь при входе в квартиру. Маленькие модели будут визуально уменьшать пространство, поэтому лучше купить коврик во всю длину прихожей. 

Пол с подогревом придаст комнате комфорта и уюта. Он заменит сушилку для обуви, что особенно актуально для нашего климата.

Фото № 14: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: hogyan-kell.com

Идея 15. Хранить обувь в мягком пуфе

Для того чтобы было удобнее обуваться, в прихожей необходимо оборудовать место для сидения. Существуют пуфы, внутри которых установлены специальные ячейки для обуви. Такие элементы интерьера отлично впишутся в любую прихожую и сэкономят пространство.

Фото № 15: Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идейФото: budivnik.in.ua

Какого бы размера ни было помещение, его можно обустроить красиво и с уютом. Главное, соблюсти пропорцию между функциональностью и комфортом. Помните, гармония в прихожей задаст настроение всему дому.

#Интерьер#Квартира#Прихожая
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