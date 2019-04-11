Чем украсить ванную комнату: интересные варианты декора

Показываем самые интересные и подходящие варианты декора для ванной комнаты.
Обычно ванная — самое маленькое помещение в квартире, в котором не место лишним украшениям. Но это не значит, что там их вовсе не должно быть. Считаете, что украшать ванную — непрактично, так как декор занимает слишком много места? Мы готовы предложить вам оптимальные решения для декорирования ванной. Необязательно размещать там громоздкие украшения: важно оставить место максимально свободным для удобного нахождения внутри небольшой комнаты. А лучше всего использовать функциональный декор, несущий пользу и дополнительный комфорт.
Демонстрируем примеры самых подходящих украшений для вашей ванной комнаты. Они не займут много пространства, а многие станут ее практичным дополнением. Запоминайте и берите на заметку.
Растения
Живые или искусственные зеленые растения привнесут в ванную комнату уют и домашнюю атмосферу. А еще добавят яркий акцент в классический белый или темный интерьер. Важно помнить, что большие растения удачно впишутся только в просторную ванную, а вот маленькую превратят в непроходимые джунгли. Для последней подберите красивые цветки с яркими бутонами и разместите их возле раковины.
Емкости для хранения
Декор можно сделать и полезным: например использовать для хранения нужных предметов красивые емкости. Подойдут плетеные корзинки различных габаритов, деревянные ящики с узорами или резными отверстиями. Для хранения гелей и шампуней используйте декоративные бутылки ярких цветов.
Зеркала
Зеркало — одна из обязательных деталей ванной, поэтому можно использовать его и в качестве декора. Для классических интерьеров подберите изящное зеркало в резной раме, для современных — с эффектной внешней или внутренней подсветкой. На стене можно разместить даже композицию из нескольких зеркал разного размера и формы.
Напольные украшения
Постелите на пол большой ковер, дополняющий и подчеркивающий цветовую палитру комнаты. Или используйте несколько ярких ковриков — они украсят интерьер и помогут зонировать пространство ванной. Помимо текстильных напольных украшений можно подобрать и более необычные, например, рассыпать в специально углубленных участках пола искусственные декоративные камни. Они сделают обстановку более гармоничной и спокойной, а также разнообразят интерьер.
Лампы и люстры
Световые приборы тоже помогут украсить ванную комнату, не занимая в ней много места. Подберите для своей ванной оригинальные светильники, которые будут привлекать внимание и выступать в роли самостоятельного декора. Отличный вариант — разноуровневые подвесные лампы причудливой формы: в виде капель или пузырей. Или же повесьте под потолком роскошную большую люстру — она будет смотреться очень эффектно, а также избавит от необходимости устанавливать дополнительные источники света.
Морской декор
В ванной будут органично смотреться любые украшения, которые относятся к воде и морю. Ракушки, кораллы, морские звезды, русалки, подводная флора и фауна — все это дополнит облик ванной и сделает его более ярким и выраженным. Можно купить декоративные искусственные предметы или задействовать в декорировании привезенные с курорта находки: главное — вписать украшения в общий стиль и цветовую гамму. Подойдут также изображения всего перечисленного на плитке или ковриках.
Картины и панно
Самый «плоский» вариант декора наряду с ковриками, который не отнимет ни метра у ограниченного пространства ванной. Сюжет картин может быть любым, не обязательно морским: стены отлично украсят яркие абстрактные иллюстрации, которые станут также главными цветовыми акцентами ванной. Альтернатива картинам — красивое настенное панно, собранное из стеклянных или пластиковых элементов. Оно объемнее полотен и лучше выделяется на фоне стены, однако места занимает немного больше.
Сантехника и мебель
В качестве декора можно использовать и самое необходимое: сантехнику и мебель. Этот вариант будет оптимальным, если места для украшений в ванной совсем нет или комната оформлена в минималистичном стиле и декор будет излишним. Подберите раковины оригинальных форм, с изящным или футуристичным обликом. Или же поставьте ванну с имитацией деревянной или каменной поверхности. Главное — разместить сантехнику так, чтобы каждый предмет был на виду, не терялся на фоне остальной мебели и играл роль самостоятельного украшения.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники