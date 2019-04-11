Чем украсить ванную комнату: интересные варианты декора

Обычно ванная — самое маленькое помещение в квартире, в котором не место лишним украшениям. Но это не значит, что там их вовсе не должно быть. Считаете, что украшать ванную — непрактично, так как декор занимает слишком много места? Мы готовы предложить вам оптимальные решения для декорирования ванной. Необязательно размещать там громоздкие украшения: важно оставить место максимально свободным для удобного нахождения внутри небольшой комнаты. А лучше всего использовать функциональный декор, несущий пользу и дополнительный комфорт.

Демонстрируем примеры самых подходящих украшений для вашей ванной комнаты. Они не займут много пространства, а многие станут ее практичным дополнением. Запоминайте и берите на заметку.

Растения

Живые или искусственные зеленые растения привнесут в ванную комнату уют и домашнюю атмосферу. А еще добавят яркий акцент в классический белый или темный интерьер. Важно помнить, что большие растения удачно впишутся только в просторную ванную, а вот маленькую превратят в непроходимые джунгли. Для последней подберите красивые цветки с яркими бутонами и разместите их возле раковины.

Емкости для хранения

Декор можно сделать и полезным: например использовать для хранения нужных предметов красивые емкости. Подойдут плетеные корзинки различных габаритов, деревянные ящики с узорами или резными отверстиями. Для хранения гелей и шампуней используйте декоративные бутылки ярких цветов.

Зеркала

Зеркало — одна из обязательных деталей ванной, поэтому можно использовать его и в качестве декора. Для классических интерьеров подберите изящное зеркало в резной раме, для современных — с эффектной внешней или внутренней подсветкой. На стене можно разместить даже композицию из нескольких зеркал разного размера и формы.

Напольные украшения

Постелите на пол большой ковер, дополняющий и подчеркивающий цветовую палитру комнаты. Или используйте несколько ярких ковриков — они украсят интерьер и помогут зонировать пространство ванной. Помимо текстильных напольных украшений можно подобрать и более необычные, например, рассыпать в специально углубленных участках пола искусственные декоративные камни. Они сделают обстановку более гармоничной и спокойной, а также разнообразят интерьер.

Лампы и люстры

Световые приборы тоже помогут украсить ванную комнату, не занимая в ней много места. Подберите для своей ванной оригинальные светильники, которые будут привлекать внимание и выступать в роли самостоятельного декора. Отличный вариант — разноуровневые подвесные лампы причудливой формы: в виде капель или пузырей. Или же повесьте под потолком роскошную большую люстру — она будет смотреться очень эффектно, а также избавит от необходимости устанавливать дополнительные источники света.

Морской декор

В ванной будут органично смотреться любые украшения, которые относятся к воде и морю. Ракушки, кораллы, морские звезды, русалки, подводная флора и фауна — все это дополнит облик ванной и сделает его более ярким и выраженным. Можно купить декоративные искусственные предметы или задействовать в декорировании привезенные с курорта находки: главное — вписать украшения в общий стиль и цветовую гамму. Подойдут также изображения всего перечисленного на плитке или ковриках.

Картины и панно

Самый «плоский» вариант декора наряду с ковриками, который не отнимет ни метра у ограниченного пространства ванной. Сюжет картин может быть любым, не обязательно морским: стены отлично украсят яркие абстрактные иллюстрации, которые станут также главными цветовыми акцентами ванной. Альтернатива картинам — красивое настенное панно, собранное из стеклянных или пластиковых элементов. Оно объемнее полотен и лучше выделяется на фоне стены, однако места занимает немного больше.

Сантехника и мебель

В качестве декора можно использовать и самое необходимое: сантехнику и мебель. Этот вариант будет оптимальным, если места для украшений в ванной совсем нет или комната оформлена в минималистичном стиле и декор будет излишним. Подберите раковины оригинальных форм, с изящным или футуристичным обликом. Или же поставьте ванну с имитацией деревянной или каменной поверхности. Главное — разместить сантехнику так, чтобы каждый предмет был на виду, не терялся на фоне остальной мебели и играл роль самостоятельного украшения.