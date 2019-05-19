Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идей

Разместить фотографии на стене можно с помощью такого нехитрого приспособления, как обычная прищепка. Выглядит непринужденно, легко и весело, да и снимки удобно менять хоть каждый день. Удачное решение — использовать в качестве прищепки широкий зажим для волос. Он удержит даже целый журнал. Порядок расположения фотографий зависит только от вашего настроения.

Сегодня фотографируют буквально все. И что только не попадает в объектив! Однако в изобилии нужных, ненужных и случайных снимков наверняка найдутся такие, которые греют душу. Ими хочется любоваться постоянно. Для этого их вовсе не обязательно выставлять на книжные полки или в сервант. На самом деле есть много довольно простых и при этом оригинальных способов украсить фотографиями свой дом, наполнив его к тому же еще и приятными воспоминаниями.

Фото: createcultivate.com

2. Объемная композиция

Объемную сменную экспозицию лучше составить из фотографий разного размера. Здесь уместна любая тема, подразумевающая продолжение: времена года, путешествия, семейные праздники… Обрамление изображений может быть выполнено в нескольких цветах, что делает композицию еще более универсальной.

Фото: bornbilingual.org

3. Фотоальбом на стене

Нечасто видитесь с родственниками или друзьями? Фотографии, конечно, не заменят живого общения, но создать эффект присутствия близких людей могут вполне. Организуйте на одной из стен ретроспективу поездок на природу, веселых посиделок или других совместных мероприятий. Расположить снимки можно, например, как цветы или плоды на нарисованном дереве.

Фото: vedgard.com

4. Оформление угла

Если в вашем доме все «красные» места уже заняты, для фотографий вполне подойдет и обычный, ничем не примечательный, на первый взгляд, угол. Немного фантазии — и ваш творческий подход привлечет внимание даже опытных дизайнеров.

Фото: m.eadedu.com

5. Фото на всю стену

Любимой фотографией можно не просто украсить целую стену, но и зрительно увеличить объем комнаты. В этом случае практичнее использовать стенд, что позволит без ущерба для находящихся рядом поверхностей заменить изображение на новое.

Фото: housedecomart.com

6. Авторские работы

В просторных светлых помещениях эффектно смотрятся крупные авторские работы. Рамы не должны быть громоздкими, их единственная функция — отделить фотографию от стены.

Фото: usualhouse.com

7. Галерея в коридоре

Казалось бы, небольшое узкое проходное помещение не требует никаких украшений. Однако и его можно симпатично оживить фотографиями. Чтобы композиция из таких «окон в мир» выглядела целостно, лучше использовать рамки одного цвета.

Фото: bohochicstyle.com

8. Выставка в гостиной

Используйте одну из стен гостиной для своей творческой выставки: подберите фотографии разных размеров и расположите их как вашей душе угодно. Рамки, кстати, тоже могут быть разными — и по ширине, и по цвету, и по фактуре.

Фото: streamtvseries.co

9. Фотоковер над диваном

Еще не так давно стену над диваном украшали дорогим ковром или картиной, на смену которым позднее пришли постеры, панно и фотообои. Мы же предлагаем заполнить это пространство тематическими снимками, выполненными в едином стиле, сгруппировав их в форме сборного квадрата или прямоугольника. Вот вам и ковер, и картина — как говорится, два в одном.

Фото: chucksidea.com

10. Коллаж над камином

Фотографиями, сохранившими лучшие моменты вашей жизни, можно оформить стену над камином, чтобы, уютно расположившись в кресле, предаваться приятным воспоминаниям. Такая мини-выставка порадует и ваших гостей, особенно если в коллаже они обнаружат и себя.

Фото: popsugar.com