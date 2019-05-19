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Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идей


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У вас есть памятные или просто красивые фотографии, которые могли бы разнообразить интерьер вашей квартиры, но вы еще не решили, как именно реализовать это желание? Мы с ReRooms готовы предложить несколько привлекательных вариантов.

Содержание

Сегодня фотографируют буквально все. И что только не попадает в объектив! Однако в изобилии нужных, ненужных и случайных снимков наверняка найдутся такие, которые греют душу. Ими хочется любоваться постоянно. Для этого их вовсе не обязательно выставлять на книжные полки или в сервант. На самом деле есть много довольно простых и при этом оригинальных способов украсить фотографиями свой дом, наполнив его к тому же еще и приятными воспоминаниями.

1. Прищепки как крепления

Разместить фотографии на стене можно с помощью такого нехитрого приспособления, как обычная прищепка. Выглядит непринужденно, легко и весело, да и снимки удобно менять хоть каждый день. Удачное решение — использовать в качестве прищепки широкий зажим для волос. Он удержит даже целый журнал. Порядок расположения фотографий зависит только от вашего настроения.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: createcultivate.com

2. Объемная композиция

Объемную сменную экспозицию лучше составить из фотографий разного размера. Здесь уместна любая тема, подразумевающая продолжение: времена года, путешествия, семейные праздники… Обрамление изображений может быть выполнено в нескольких цветах, что делает композицию еще более универсальной.

Фото № 2: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: bornbilingual.org

3. Фотоальбом на стене

Нечасто видитесь с родственниками или друзьями? Фотографии, конечно, не заменят живого общения, но создать эффект присутствия близких людей могут вполне. Организуйте на одной из стен ретроспективу поездок на природу, веселых посиделок или других совместных мероприятий. Расположить снимки можно, например, как цветы или плоды на нарисованном дереве.

Фото № 3: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: vedgard.com

4. Оформление угла

Если в вашем доме все «красные» места уже заняты, для фотографий вполне подойдет и обычный, ничем не примечательный, на первый взгляд, угол. Немного фантазии — и ваш творческий подход привлечет внимание даже опытных дизайнеров.

Фото № 4: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: m.eadedu.com

5. Фото на всю стену

Любимой фотографией можно не просто украсить целую стену, но и зрительно увеличить объем комнаты. В этом случае практичнее использовать стенд, что позволит без ущерба для находящихся рядом поверхностей заменить изображение на новое.

Фото № 5: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: housedecomart.com

6. Авторские работы

В просторных светлых помещениях эффектно смотрятся крупные авторские работы. Рамы не должны быть громоздкими, их единственная функция — отделить фотографию от стены.

Фото № 6: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: usualhouse.com

7. Галерея в коридоре

Казалось бы, небольшое узкое проходное помещение не требует никаких украшений. Однако и его можно симпатично оживить фотографиями. Чтобы композиция из таких «окон в мир» выглядела целостно, лучше использовать рамки одного цвета.

Фото № 7: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: bohochicstyle.com

8. Выставка в гостиной

Используйте одну из стен гостиной для своей творческой выставки: подберите фотографии разных размеров и расположите их как вашей душе угодно. Рамки, кстати, тоже могут быть разными — и по ширине, и по цвету, и по фактуре.

Фото № 8: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: streamtvseries.co

9. Фотоковер над диваном

Еще не так давно стену над диваном украшали дорогим ковром или картиной, на смену которым позднее пришли постеры, панно и фотообои. Мы же предлагаем заполнить это пространство тематическими снимками, выполненными в едином стиле, сгруппировав их в форме сборного квадрата или прямоугольника. Вот вам и ковер, и картина — как говорится, два в одном.

Фото № 9: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: chucksidea.com

10. Коллаж над камином

Фотографиями, сохранившими лучшие моменты вашей жизни, можно оформить стену над камином, чтобы, уютно расположившись в кресле, предаваться приятным воспоминаниям. Такая мини-выставка порадует и ваших гостей, особенно если в коллаже они обнаружат и себя.

Фото № 10: Как разместить фотографии в интерьере: топ-10 интересных идейФото: popsugar.com

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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от 14 990 ₽
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