Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.

Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.

1. Выбирайте тихое место в квартире или доме

Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения.

Рабочий стол от компании Neopolis Casa и стул от компании «Стиль жизни» отличаются эргономичностью, элегантностью и удачно впишутся в интерьер.

Фото: cdn.decoist.com

2. Установите полки так, чтобы все было под рукой

Независимо от рода деятельности, если вы работаете дома, вам нужны определенные вещи. Если вы шьете, то швейная машинка, все материалы и принадлежности должны быть на расстоянии вытянутой руки, а если занимаетесь программированием — рядом стоит компьютер и лежат разные гаджеты. Когда вы встаете во время рабочего процесса, чтобы найти что-то нужное, вы отвлекаетесь. Полки с бумагами, папками и другими предметами должны располагаться на удобной для вас высоте, не быть глубокими и массивными. В каталоге компании «Стиль жизни» можно найти простой, но функциональный стеллаж. В ассортименте Dantone Home вы также увидите интересные полки и системы хранения.

ltr">Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.

Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.

1. Выбирайте тихое место в квартире или доме

Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения.

Рабочий стол от компании Neopolis Casa и стул от компании «Стиль жизни» отличаются эргономичностью, элегантностью и удачно впишутся в интерьер.

Фото: cdn.decoist.com

2. Установите полки так, чтобы все было под рукой