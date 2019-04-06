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Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов


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У вас нет кабинета в квартире, но он вам очень нужен для работы? Сейчас вы узнаете, как решить эту проблему наилучшим образом.

Содержание

Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.

Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.

1. Выбирайте тихое место в квартире или доме

Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения. 

Рабочий стол от компании Neopolis Casa и стул от компании «Стиль жизни» отличаются эргономичностью, элегантностью и удачно впишутся в интерьер.

Фото № 1: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: cdn.decoist.com

2. Установите полки так, чтобы все было под рукой

Независимо от рода деятельности, если вы работаете дома, вам нужны определенные вещи. Если вы шьете, то швейная машинка, все материалы и принадлежности должны быть на расстоянии вытянутой руки, а если занимаетесь программированием — рядом стоит компьютер и лежат разные гаджеты. Когда вы встаете во время рабочего процесса, чтобы найти что-то нужное, вы отвлекаетесь. Полки с бумагами, папками и другими предметами должны располагаться на удобной для вас высоте, не быть глубокими и массивными. В каталоге компании «Стиль жизни» можно найти простой, но функциональный стеллаж. В ассортименте Dantone Home вы также увидите интересные полки и системы хранения.

Фото № 2: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советовltr">Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.

Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.

1. Выбирайте тихое место в квартире или доме

Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения. 

Рабочий стол от компании Neopolis Casa и стул от компании «Стиль жизни» отличаются эргономичностью, элегантностью и удачно впишутся в интерьер.

Фото № 1: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: cdn.decoist.com

2. Установите полки так, чтобы все было под рукой

Независимо от рода деятельности, если вы работаете дома, вам нужны определенные вещи. Если вы шьете, то швейная машинка, все материалы и принадлежности должны быть на расстоянии вытянутой руки, а если занимаетесь программированием — рядом стоит компьютер и лежат разные гаджеты. Когда вы встаете во время рабочего процесса, чтобы найти что-то нужное, вы отвлекаетесь. Полки с бумагами, папками и другими предметами должны располагаться на удобной для вас высоте, не быть глубокими и массивными. В каталоге компании «Стиль жизни» можно найти простой, но функциональный стеллаж. В ассортименте Dantone Home вы также увидите интересные полки и системы хранения.

Фото № 2: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

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Фото: i.pinimg.com

3. Выбирайте кресло с ортопедическими свойствами

От долгого сидения, особенно в неудобной позе, у вас скоро начинает болеть спина. Это чревато серьезными проблемами с опорно-двигательным аппаратом, кровообращением и другими системами организма. Оптимальным выбором будет ортопедическое кресло с конструкцией, учитывающей анатомические особенности тела и регулированием высоты, наклона. На сайте Tutkresla.ru — широчайший выбор кресел для работы, отличные варианты есть и в каталоге компании «Стиль жизни».

Фото № 3: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: ikea.com

4. Организуйте комфортное освещение

Для удобной работы важно потолочное освещение и настольное, локальное. Выбирайте холодный свет, он способствует концентрации внимания. Предпочтение лучше отдавать матированным лампочкам, чтобы свет не слепил. Располагайте лампу так, чтобы вертикальный угол между источником света и линией глаз не превышал 30 градусов. В компаниях Maytoni и «Абриссвет» вы сможете найти стильные и надежные светильники.

Фото № 4: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

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Фото: ikea.com

5. Для оформления стен и мебели выберите спокойные тона

Мягкая, ненавязчивая палитра помогает настроиться на рабочий лад. Поэтому для стен лучше подойдут пастельные, нейтральные тона. На сайте Kraski.ru можно подобрать жидкие обои приятных спокойных оттенков. Компания Neopolis Casa предлагает письменные столы в белой и кремовой гамме.

Фото № 5: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: ikea.com

6. Позаботьтесь о проводах и удлинителях

Рабочее место в доме в большинстве случаев предполагает установку оборудования, которое требует электрического питания. Это и компьютер, и принтер, и настольный светильник, и электрочайник — список не так уж и мал. Для безопасности важно предусмотреть удобную разводку и удлинители. Провода лучше скрыть багетами или зафиксировать зажимами. Есть и специальные коробки для проводов — никто не будет спотыкаться около вашего стола. Компания Decomaster располагает впечатляющим выбором багетов, которыми можно аккуратно скрыть пучки проводов.

Фото № 6: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

7. Избегайте контраста рабочей зоны и основного декора интерьера

К примеру, вы решили организовать рабочее место в спальне, где царит английский классический стиль. Целесообразно выбрать мебель и аксессуары, которые впишутся в атмосферу комнаты. В ассортименте компании «Стиль жизни» есть письменный стол в стиле ампир, а в «Шатуре» — модели с более лаконичным дизайном.

Фото № 7: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: otdelka44.ru

8. Обзаведитесь ящиками и полками, которые плотно закрываются

Если у вас есть дети или домашние питомцы, лучше иметь шкафчик или ящик с плотной крышкой. Так вы убережете работу, на которую, скорее всего, потратили не один день. Флешки, документацию и все самое ценное важно хранить подальше от возможных неприятностей. Вы можете подобрать приставной комод в каталоге компании «Шатура» или сразу купить комплект мебели для домашнего кабинета в Neopolis Casa.

Фото № 8: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

9. Не забывайте выделить в рабочей зоне и место отдыха

Каким бы ни был удобным ваш стул, все равно спина устает, да и глаза тоже. Рядом с рабочим столом поставьте небольшой диванчик или мягкое кресло. Здесь вы сможете выпить кофе или просто прилечь на 15—20 минут. Очень удобные и при этом компактные диваны есть в коллекциях компании Indigorun. Подходит и суперкомфортная бескаркасная мягкая мебель, как в каталоге компании Kreslo.

Фото № 9: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: static.dezeen.com

10. Сделайте рабочее место уютным

В рабочей зоне должно быть приятно находиться. В офисах сотрудники стараются украсить стол фотографиями, вазами и безделушками. Это помогает чувствовать себя комфортно, а от настроя зависит и результат работы. В каталогах компании Kreslo вы найдете замечательный выбор предметов декора, которые поднимут настроение и создадут атмосферу тепла. Изящные аксессуары ждут вас и на сайте Neopolis Casa.

Фото № 10: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: media.brstatic.com

11. Обратите внимание на нестандартные места для организации рабочего места

Домашний офис располагают в спальне или гостиной, иногда на кухне. Однако обустроить комфортное и уединенное место для работы можно в кладовой или на балконе (если, конечно, там есть условия, остекление и отопление). Это позволит сохранить пространство в жилых комнатах и отгородиться от тех, кто любит отвлекать вас во время рабочего процесса. В компании «Шатура» можно выбрать компактную мебель.

Фото № 11: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

12. Обустройте место для хранения с помощью ниши

Ниши в стене очень уютно смотрятся и при этом позволяют хранить множество вещей под рукой. В компании Decomaster можно заказать удобную отделку для ниши.

Фото № 12: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

13. Используйте компактную мебель или трансформеры

Не всегда есть достаточно свободного пространства в комнате, чтобы с комфортом обустроить рабочую зону. В таком случае можно выбрать откидной стол или иную мебель, которую легко спрятать. В компании AKM-Mebel есть складные столы, удобные для работы и размещения в небольшой комнате.

Фото № 13: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

14. Продлите подоконник для организации кабинета

В большинстве квартир подоконник можно продлить и расширить, чтобы получить удобный стол, который не занимает много места. Предлагаем дополнить такой стол навесными полками от компании Neopolis Casa.

Фото № 14: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

15. Украсьте рабочее место комнатным растением

Кактусы и другие растения, которые обычно ставят возле компьютера, помогают создать комфортную атмосферу. Есть мнение, что наши зеленые друзья поглощают к тому же и вредное излучение от техники. В магазине «Шатура» можно выбрать специальную навесную полку для цветочного горшка.

Фото № 15: Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

Фото: i.pinimg.com

#дизайн#Интерьер#рабочий уголок#Квартира
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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