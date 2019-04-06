Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов

У вас нет кабинета в квартире, но он вам очень нужен для работы? Сейчас вы узнаете, как решить эту проблему наилучшим образом.
- 1. Выбирайте тихое место в квартире или доме
- 2. Установите полки так, чтобы все было под рукой
- 3. Выбирайте кресло с ортопедическими свойствами
- 4. Организуйте комфортное освещение
- 5. Для оформления стен и мебели выберите спокойные тона
- 6. Позаботьтесь о проводах и удлинителях
- 7. Избегайте контраста рабочей зоны и основного декора интерьера
- 8. Обзаведитесь ящиками и полками, которые плотно закрываются
- 9. Не забывайте выделить в рабочей зоне и место отдыха
- 10. Сделайте рабочее место уютным
- 11. Обратите внимание на нестандартные места для организации рабочего места
- 12. Обустройте место для хранения с помощью ниши
- 13. Используйте компактную мебель или трансформеры
- 14. Продлите подоконник для организации кабинета
- 15. Украсьте рабочее место комнатным растением
Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.
Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.
1. Выбирайте тихое место в квартире или доме
Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения.
Рабочий стол от компании
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2. Установите полки так, чтобы все было под рукой
Независимо от рода деятельности, если вы работаете дома, вам нужны определенные вещи. Если вы шьете, то швейная машинка, все материалы и принадлежности должны быть на расстоянии вытянутой руки, а если занимаетесь программированием — рядом стоит компьютер и лежат разные гаджеты. Когда вы встаете во время рабочего процесса, чтобы найти что-то нужное, вы отвлекаетесь. Полки с бумагами, папками и другими предметами должны располагаться на удобной для вас высоте, не быть глубокими и массивными. В каталоге компании
ltr">Работодатели по всему миру стали отдавать предпочтение удаленному сотрудничеству — это позволяет найти профессионала в любой точке планеты и снизить или вообще свести к нулю расходы на аренду офисных помещений. Современные средства связи и онлайн-менеджеры задач компенсируют нехватку живого общения. Для самих специалистов работа из дома не менее удобна — можно самостоятельно планировать день, путешествовать, а не находиться в офисе восемь часов в сутки.
Но для эффективного труда в домашних условиях необходимо правильно организовать рабочее место. Отдельный кабинет есть далеко не у каждого. Зону для работы остается создавать в обычной комнате. Как это сделать? Рассказывает ReRooms.
1. Выбирайте тихое место в квартире или доме
Выбирайте комнату, где вас не будут отвлекать домочадцы, телевизор или уличный шум. Сосредоточиться на работе в домашней обстановке и так непросто. Расположить стол в проходной комнате — это не лучшая идея. Можно выбрать угол в спальне, желательно у окна, где достаточно естественного освещения.
Рабочий стол от компании
Фото:
2. Установите полки так, чтобы все было под рукой
Независимо от рода деятельности, если вы работаете дома, вам нужны определенные вещи. Если вы шьете, то швейная машинка, все материалы и принадлежности должны быть на расстоянии вытянутой руки, а если занимаетесь программированием — рядом стоит компьютер и лежат разные гаджеты. Когда вы встаете во время рабочего процесса, чтобы найти что-то нужное, вы отвлекаетесь. Полки с бумагами, папками и другими предметами должны располагаться на удобной для вас высоте, не быть глубокими и массивными. В каталоге компании
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3. Выбирайте кресло с ортопедическими свойствами
От долгого сидения, особенно в неудобной позе, у вас скоро начинает болеть спина. Это чревато серьезными проблемами с опорно-двигательным аппаратом, кровообращением и другими системами организма. Оптимальным выбором будет ортопедическое кресло с конструкцией, учитывающей анатомические особенности тела и регулированием высоты, наклона. На сайте
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4. Организуйте комфортное освещение
Для удобной работы важно потолочное освещение и настольное, локальное. Выбирайте холодный свет, он способствует концентрации внимания. Предпочтение лучше отдавать матированным лампочкам, чтобы свет не слепил. Располагайте лампу так, чтобы вертикальный угол между источником света и линией глаз не превышал 30 градусов. В компаниях
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5. Для оформления стен и мебели выберите спокойные тона
Мягкая, ненавязчивая палитра помогает настроиться на рабочий лад. Поэтому для стен лучше подойдут пастельные, нейтральные тона. На сайте
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6. Позаботьтесь о проводах и удлинителях
Рабочее место в доме в большинстве случаев предполагает установку оборудования, которое требует электрического питания. Это и компьютер, и принтер, и настольный светильник, и электрочайник — список не так уж и мал. Для безопасности важно предусмотреть удобную разводку и удлинители. Провода лучше скрыть багетами или зафиксировать зажимами. Есть и специальные коробки для проводов — никто не будет спотыкаться около вашего стола. Компания
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7. Избегайте контраста рабочей зоны и основного декора интерьера
К примеру, вы решили организовать рабочее место в спальне, где царит английский классический стиль. Целесообразно выбрать мебель и аксессуары, которые впишутся в атмосферу комнаты. В ассортименте компании
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8. Обзаведитесь ящиками и полками, которые плотно закрываются
Если у вас есть дети или домашние питомцы, лучше иметь шкафчик или ящик с плотной крышкой. Так вы убережете работу, на которую, скорее всего, потратили не один день. Флешки, документацию и все самое ценное важно хранить подальше от возможных неприятностей. Вы можете подобрать приставной комод в каталоге компании
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9. Не забывайте выделить в рабочей зоне и место отдыха
Каким бы ни был удобным ваш стул, все равно спина устает, да и глаза тоже. Рядом с рабочим столом поставьте небольшой диванчик или мягкое кресло. Здесь вы сможете выпить кофе или просто прилечь на 15—20 минут. Очень удобные и при этом компактные диваны есть в коллекциях компании
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10. Сделайте рабочее место уютным
В рабочей зоне должно быть приятно находиться. В офисах сотрудники стараются украсить стол фотографиями, вазами и безделушками. Это помогает чувствовать себя комфортно, а от настроя зависит и результат работы. В каталогах компании
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11. Обратите внимание на нестандартные места для организации рабочего места
Домашний офис располагают в спальне или гостиной, иногда на кухне. Однако обустроить комфортное и уединенное место для работы можно в кладовой или на балконе (если, конечно, там есть условия, остекление и отопление). Это позволит сохранить пространство в жилых комнатах и отгородиться от тех, кто любит отвлекать вас во время рабочего процесса. В компании
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12. Обустройте место для хранения с помощью ниши
Ниши в стене очень уютно смотрятся и при этом позволяют хранить множество вещей под рукой. В компании
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13. Используйте компактную мебель или трансформеры
Не всегда есть достаточно свободного пространства в комнате, чтобы с комфортом обустроить рабочую зону. В таком случае можно выбрать откидной стол или иную мебель, которую легко спрятать. В компании
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14. Продлите подоконник для организации кабинета
В большинстве квартир подоконник можно продлить и расширить, чтобы получить удобный стол, который не занимает много места. Предлагаем дополнить такой стол навесными полками от компании
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15. Украсьте рабочее место комнатным растением
Кактусы и другие растения, которые обычно ставят возле компьютера, помогают создать комфортную атмосферу. Есть мнение, что наши зеленые друзья поглощают к тому же и вредное излучение от техники. В магазине
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники