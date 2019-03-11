Гостиные с камином: 12 завораживающих идей

Показываем, как вписать камин в интерьер просторного загородного дома и современной городской квартиры.
- Стили каминов в интерьере гостиной
- Планировка гостиной с камином
- 1. Современная гостиная с камином
- 2. Стеклянный камин
- 3. Камин как часть стеллажа
- 4. Медный фасад
- 5. Классика жанра
- 6. Белая кирпичная ниша
- 7. Плитка с разноцветными узорами
- 8. Сельская атмосфера
- 9. Гостиная с камином и телевизором
- 10. Камин в гламурном интерьере
- 11. Камин и дерево
- 12. Идеи для небольших гостиных
Камин — это не только источник тепла и уюта, но и стильный элемент интерьера. У нас гостиные с камином ассоциируются с роскошью и респектабельностью, одним из символов успешной жизни. И если раньше интерьер гостиной с камином могли себе позволить разве что владельцы загородных особняков, то современные технологии позволяют его организовать и в городской квартире. Надеемся, что наша статья натолкнет вас на создание уникальной гостиной в своем дизайн проекте дома.
Стили каминов в интерьере гостиной
Подход к выбору камина основывается на тех же принципах, по которым подбираются любые другие детали интерьера: он должен соответствовать общему стилю помещения. Наиболее популярные стили:
Классический. Эти камины ассоциируются у нас с дворцами, поскольку для них характерны п-образные порталы с топкой декоративной формы, украшения из драгоценных материалов, гравировка, тонкая резьба. Сам портал может быть изготовлен из мрамора. Как правило, классический камин встраивается в стену.
Прованс. Камины в стиле прованс — противоположность классике. Здесь вы не найдете изящных форм или дорогостоящих материалов. Такие камины, как правило, изготовлены не из ценных пород камня и дерева, их часто облицовывают керамической плиткой. Часто камины в стиле прованс предполагают необходимость использования решетки или экрана, чтобы через традиционно открытый портал на пол не попали искры.
Английский. Камины в английском стиле — тоже респектабельный вариант, подразумевающий использование дорогостоящих материалов. Главное отличие от классики — доминирование прямых линий и углов. Особенностью английских каминов можно назвать традиционно небольшую топку, которая при этом вместительна.
Хай-тек. Камины, которые выглядят суперсовременно, — это, конечно, стиль хай-тек. Их изготавливают в форме треугольника, сферы, призмы, некоторые модели похожи на журнальный столик с очагом. Такие камины можно подвешивать, а можно крепить на стене. Традиционные материалы для этого стиля — металл и огнеупорное стекло.
Кантри. Камины в этом стиле обеспечивают в помещении атмосферу домашнего уюта и тепла. Им присуща рустикальность, природная грубоватость. Вы наверняка видели такие камины в деревенских домах: это массивные конструкции с дымоходом, часто облицованные состаренным кирпичом, песчаником или ракушечником.
Этно. Камины в этом стиле во многом похожи на кантри, но оформляются в традициях культуры, к которой принадлежат. Обычно они отделываются под старину (например при помощи глиняного раствора или побелки) и предусматривают возможность использования в качестве печи. Нередко в этностиле можно встретить угловой камин в интерьере гостиной.
Планировка гостиной с камином
Гостиный уголок обычно размещается напротив камина или телевизора, поэтому предлагаем рассмотреть несколько традиционных примеров расстановки мебели.
Стили каминов в интерьере гостиной
Подход к выбору камина основывается на тех же принципах, по которым подбираются любые другие детали интерьера: он должен соответствовать общему стилю помещения. Наиболее популярные стили:
Классический. Эти камины ассоциируются у нас с дворцами, поскольку для них характерны п-образные порталы с топкой декоративной формы, украшения из драгоценных материалов, гравировка, тонкая резьба. Сам портал может быть изготовлен из мрамора. Как правило, классический камин встраивается в стену.
Прованс. Камины в стиле прованс — противоположность классике. Здесь вы не найдете изящных форм или дорогостоящих материалов. Такие камины, как правило, изготовлены не из ценных пород камня и дерева, их часто облицовывают керамической плиткой. Часто камины в стиле прованс предполагают необходимость использования решетки или экрана, чтобы через традиционно открытый портал на пол не попали искры.
Английский. Камины в английском стиле — тоже респектабельный вариант, подразумевающий использование дорогостоящих материалов. Главное отличие от классики — доминирование прямых линий и углов. Особенностью английских каминов можно назвать традиционно небольшую топку, которая при этом вместительна.
Хай-тек. Камины, которые выглядят суперсовременно, — это, конечно, стиль хай-тек. Их изготавливают в форме треугольника, сферы, призмы, некоторые модели похожи на журнальный столик с очагом. Такие камины можно подвешивать, а можно крепить на стене. Традиционные материалы для этого стиля — металл и огнеупорное стекло.
Кантри. Камины в этом стиле обеспечивают в помещении атмосферу домашнего уюта и тепла. Им присуща рустикальность, природная грубоватость. Вы наверняка видели такие камины в деревенских домах: это массивные конструкции с дымоходом, часто облицованные состаренным кирпичом, песчаником или ракушечником.
Этно. Камины в этом стиле во многом похожи на кантри, но оформляются в традициях культуры, к которой принадлежат. Обычно они отделываются под старину (например при помощи глиняного раствора или побелки) и предусматривают возможность использования в качестве печи. Нередко в этностиле можно встретить угловой камин в интерьере гостиной.
Планировка гостиной с камином
Гостиный уголок обычно размещается напротив камина или телевизора, поэтому предлагаем рассмотреть несколько традиционных примеров расстановки мебели.
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ReRooms публикует 12 идей дизайна гостиной с камином для квартир и частных домов. Может быть, какой-то из них вдохновит вас на интерьерный подвиг.
1. Современная гостиная с камином
Камин не обязательно должен быть ключевым акцентом в интерьере. Например, в этой гостиной в бежевых оттенках камин сливается с остальными элементами декора. Это происходит в значительной степени благодаря тому, что в гостиной используется компактный электрический камин, а созданная под него ниша из гипсокартона не контрастирует с цветовой гаммой интерьера.
2. Стеклянный камин
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Камин не должен быть традиционным! Подтверждение этому — вот такая гостиная с камином в стиле лофт: искусственный очаг помещен в стеклянную нишу без традиционного портала. Подобное решение выглядит современно и самобытно.
3. Камин как часть стеллажа
Место для камина можно найти прямо в стеллаже. Такая стенка с камином внесет уют и тепло в гостиную. К тому же это отличная идея для небольших помещений, в которых нет возможности отдать камину одну из стен.
4. Медный фасад
Фасад камина можно сделать медным. Подобную конструкцию получится создать при помощи ниши из гипсокартона и медных пластин либо керамической плитки в соответствующих оттенках. Медно-огненный коктейль выглядит очень стильно и придает характеру интерьера брутальности. Эта идея также подойдет, если необходимо органично вписать фальшкамин или электрический камин в интерьер гостиной: смотрится очень стильно.
5. Классика жанра
Камин в классической гостиной можно оформить в традиционном стиле, поместив его в массивную кирпичную нишу. В этом случае кирпичный простоватый камин придает интерьеру винтажной гостиной нотки уюта и тепла. Помещение в целом выглядит дружелюбным и не перегруженным. А все благодаря книжным полкам вдоль стен и массивной люстре, которые отвлекают внимание от кирпичной ниши.
6. Белая кирпичная ниша
Ниша для камина не обязательно должна примыкать к одной из стен. Например, в этой просторной кухне-гостиной камин стал элементом зонирования, разместившись посреди просторного помещения в загородном доме. Таким способом реализован классический камин с дымоходом, выложенный из кирпича и выкрашенный белой краской. Благодаря этому он сливается с интерьером и не привлекает к себе слишком много внимания.
А так можно внедрить камин в интерьер кухни-гостиной в городской квартире.
Кстати, еще одно практичное решение — спалья-гостиная с камином. Самый практичный и распространенный вариант зонирования: расположить зону гостиной (журнальный столик с диваном или креслами) у камина, под зону для сна выделить оставшуюся часть помещения, как на фото. Дополнительно можно отделить гостиную от спальни при помощи шторы, установив на потолке карнизы (рельсы).
7. Плитка с разноцветными узорами
Оформление ниши при помощи разноцветной плитки с винтажным паттерном — прекрасный способ оформить камин в гостиной в стиле прованс. При помощи плитки с цветным узором можно разнообразить изначально однотонный интерьер.
8. Сельская атмосфера
Создать в доме или квартире атмосферу деревенского дома можно отделав фасад камина под натуральный камень. Эффектно реализовать эту идею получится в белой гостиной с камином и персиковыми акцентами на мебели и люстре, как на фото ниже. Обратите внимание: не последнюю роль в общем виде помещения играет оформление стены над камином — рельеф вертикальных досок напоминает дома в том самом Провансе.
9. Гостиная с камином и телевизором
И камин, и телевизор в интерьере гостиной могут стать главными акцентами. Чтобы избежать конфликта между ними и сосредоточить внимание на камине, телевизор можно разместить сбоку от него, на стене, отделав ее черными материалами. Благодаря такому решению выключенный телевизор не будет бросаться в глаза и бороться за внимание с камином.
Еще один распространенный вариант — камин под телевизором в гостиной. Эксперты нередко выступают за отказ от таких дизайнерских решений: располагать технику и огонь рядом небезопасно. К тому же тепло и дым могут портить технику, а смотреть телевизор и одновременно наслаждаться потрескиванием дров в камине неудобно.
10. Камин в гламурном интерьере
Камин — прекрасное дополнение к гламурной гостиной, поскольку очаг отлично сочетается с присущими ей атрибутами: золотом, черными и темно-серыми оттенками, металлическими аксессуарами, массивными зеркалами, кожаными диванами и креслами... Убедитесь сами.
11. Камин и дерево
Есть мнение, что камин и деревянный дом несовместимы, но это не так. На самом деле камин в гостиной деревянного дома — одно из классических решений, которое требует соблюдения особых правил безопасности. Так, камин не размещают вплотную к деревянной стене, для него создают высокий каменный фундамент. Стену с камином в гостиной нередко изолируют при помощи так называемого фартука из жаропрочного кирпича.
Эффектно смотрится камин, ниша которого отделана обработанной древесиной.
12. Идеи для небольших гостиных
Установить камин в маленькой гостиной (особенно полноценный — дровяной, с дымоходом) — задача архисложная. Для малогабаритных помещений и квартир обычно используют электрокамины и фальшкамины. Первые выглядят стильно и справляются со своими функциями, а вторые выполняют только декоративную роль. Рассмотрим несколько примеров того, как вписывается камин в интерьеры гостиных площадью до 20 метров.
Гостиная с камином (16 квадратных метров):Гостиная с камином (18 квадратных метров):
Гостиная с камином (20 квадратных метров):
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники