Гостиные с камином: 12 завораживающих идей

Камин — это не только источник тепла и уюта, но и стильный элемент интерьера. У нас гостиные с камином ассоциируются с роскошью и респектабельностью, одним из символов успешной жизни. И если раньше интерьер гостиной с камином могли себе позволить разве что владельцы загородных особняков, то современные технологии позволяют его организовать и в городской квартире. Надеемся, что наша статья натолкнет вас на создание уникальной гостиной в своем дизайн проекте дома.

Подход к выбору камина основывается на тех же принципах, по которым подбираются любые другие детали интерьера: он должен соответствовать общему стилю помещения. Наиболее популярные стили:

Этно. Камины в этом стиле во многом похожи на кантри, но оформляются в традициях культуры, к которой принадлежат. Обычно они отделываются под старину (например при помощи глиняного раствора или побелки) и предусматривают возможность использования в качестве печи. Нередко в этностиле можно встретить угловой камин в интерьере гостиной.

Кантри. Камины в этом стиле обеспечивают в помещении атмосферу домашнего уюта и тепла. Им присуща рустикальность, природная грубоватость. Вы наверняка видели такие камины в деревенских домах: это массивные конструкции с дымоходом, часто облицованные состаренным кирпичом, песчаником или ракушечником.

Хай-тек. Камины, которые выглядят суперсовременно, — это, конечно, стиль хай-тек. Их изготавливают в форме треугольника, сферы, призмы, некоторые модели похожи на журнальный столик с очагом. Такие камины можно подвешивать, а можно крепить на стене. Традиционные материалы для этого стиля — металл и огнеупорное стекло.

Английский. Камины в английском стиле — тоже респектабельный вариант, подразумевающий использование дорогостоящих материалов. Главное отличие от классики — доминирование прямых линий и углов. Особенностью английских каминов можно назвать традиционно небольшую топку, которая при этом вместительна.

Прованс. Камины в стиле прованс — противоположность классике. Здесь вы не найдете изящных форм или дорогостоящих материалов. Такие камины, как правило, изготовлены не из ценных пород камня и дерева, их часто облицовывают керамической плиткой. Часто камины в стиле прованс предполагают необходимость использования решетки или экрана, чтобы через традиционно открытый портал на пол не попали искры.

Классический. Эти камины ассоциируются у нас с дворцами, поскольку для них характерны п-образные порталы с топкой декоративной формы, украшения из драгоценных материалов, гравировка, тонкая резьба. Сам портал может быть изготовлен из мрамора. Как правило, классический камин встраивается в стену.

Гостиный уголок обычно размещается напротив камина или телевизора, поэтому предлагаем рассмотреть несколько традиционных примеров расстановки мебели.

Этно. Камины в этом стиле во многом похожи на кантри, но оформляются в традициях культуры, к которой принадлежат. Обычно они отделываются под старину (например при помощи глиняного раствора или побелки) и предусматривают возможность использования в качестве печи. Нередко в этностиле можно встретить угловой камин в интерьере гостиной.

Кантри. Камины в этом стиле обеспечивают в помещении атмосферу домашнего уюта и тепла. Им присуща рустикальность, природная грубоватость. Вы наверняка видели такие камины в деревенских домах: это массивные конструкции с дымоходом, часто облицованные состаренным кирпичом, песчаником или ракушечником.

Хай-тек. Камины, которые выглядят суперсовременно, — это, конечно, стиль хай-тек. Их изготавливают в форме треугольника, сферы, призмы, некоторые модели похожи на журнальный столик с очагом. Такие камины можно подвешивать, а можно крепить на стене. Традиционные материалы для этого стиля — металл и огнеупорное стекло.

Английский. Камины в английском стиле — тоже респектабельный вариант, подразумевающий использование дорогостоящих материалов. Главное отличие от классики — доминирование прямых линий и углов. Особенностью английских каминов можно назвать традиционно небольшую топку, которая при этом вместительна.

Прованс. Камины в стиле прованс — противоположность классике. Здесь вы не найдете изящных форм или дорогостоящих материалов. Такие камины, как правило, изготовлены не из ценных пород камня и дерева, их часто облицовывают керамической плиткой. Часто камины в стиле прованс предполагают необходимость использования решетки или экрана, чтобы через традиционно открытый портал на пол не попали искры.

Классический. Эти камины ассоциируются у нас с дворцами, поскольку для них характерны п-образные порталы с топкой декоративной формы, украшения из драгоценных материалов, гравировка, тонкая резьба. Сам портал может быть изготовлен из мрамора. Как правило, классический камин встраивается в стену.

Подход к выбору камина основывается на тех же принципах, по которым подбираются любые другие детали интерьера: он должен соответствовать общему стилю помещения. Наиболее популярные стили:

ReRooms публикует 12 идей дизайна гостиной с камином для квартир и частных домов. Может быть, какой-то из них вдохновит вас на интерьерный подвиг.

1. Современная гостиная с камином

Камин не обязательно должен быть ключевым акцентом в интерьере. Например, в этой гостиной в бежевых оттенках камин сливается с остальными элементами декора. Это происходит в значительной степени благодаря тому, что в гостиной используется компактный электрический камин, а созданная под него ниша из гипсокартона не контрастирует с цветовой гаммой интерьера.

Фото: elmsid.com



2. Стеклянный камин

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Камин не должен быть традиционным! Подтверждение этому — вот такая гостиная с камином в стиле лофт: искусственный очаг помещен в стеклянную нишу без традиционного портала. Подобное решение выглядит современно и самобытно.

Фото: acucraft.com



3. Камин как часть стеллажа

Место для камина можно найти прямо в стеллаже. Такая стенка с камином внесет уют и тепло в гостиную. К тому же это отличная идея для небольших помещений, в которых нет возможности отдать камину одну из стен.

Фото: johnlumarchitecture.com



4. Медный фасад

Фасад камина можно сделать медным. Подобную конструкцию получится создать при помощи ниши из гипсокартона и медных пластин либо керамической плитки в соответствующих оттенках. Медно-огненный коктейль выглядит очень стильно и придает характеру интерьера брутальности. Эта идея также подойдет, если необходимо органично вписать фальшкамин или электрический камин в интерьер гостиной: смотрится очень стильно.

Фото: lda-architects.com



5. Классика жанра

Камин в классической гостиной можно оформить в традиционном стиле, поместив его в массивную кирпичную нишу. В этом случае кирпичный простоватый камин придает интерьеру винтажной гостиной нотки уюта и тепла. Помещение в целом выглядит дружелюбным и не перегруженным. А все благодаря книжным полкам вдоль стен и массивной люстре, которые отвлекают внимание от кирпичной ниши.

Фото: thespruce.com



6. Белая кирпичная ниша

Ниша для камина не обязательно должна примыкать к одной из стен. Например, в этой просторной кухне-гостиной камин стал элементом зонирования, разместившись посреди просторного помещения в загородном доме. Таким способом реализован классический камин с дымоходом, выложенный из кирпича и выкрашенный белой краской. Благодаря этому он сливается с интерьером и не привлекает к себе слишком много внимания.

Фото: jhinteriordesign.com



А так можно внедрить камин в интерьер кухни-гостиной в городской квартире.

Фото: dimplex.ru



Кстати, еще одно практичное решение — спалья-гостиная с камином. Самый практичный и распространенный вариант зонирования: расположить зону гостиной (журнальный столик с диваном или креслами) у камина, под зону для сна выделить оставшуюся часть помещения, как на фото. Дополнительно можно отделить гостиную от спальни при помощи шторы, установив на потолке карнизы (рельсы).

7. Плитка с разноцветными узорами

Оформление ниши при помощи разноцветной плитки с винтажным паттерном — прекрасный способ оформить камин в гостиной в стиле прованс. При помощи плитки с цветным узором можно разнообразить изначально однотонный интерьер.

Фото: caissonstudios.com



8. Сельская атмосфера

Создать в доме или квартире атмосферу деревенского дома можно отделав фасад камина под натуральный камень. Эффектно реализовать эту идею получится в белой гостиной с камином и персиковыми акцентами на мебели и люстре, как на фото ниже. Обратите внимание: не последнюю роль в общем виде помещения играет оформление стены над камином — рельеф вертикальных досок напоминает дома в том самом Провансе.

Фото: wittconstruction.com



9. Гостиная с камином и телевизором

И камин, и телевизор в интерьере гостиной могут стать главными акцентами. Чтобы избежать конфликта между ними и сосредоточить внимание на камине, телевизор можно разместить сбоку от него, на стене, отделав ее черными материалами. Благодаря такому решению выключенный телевизор не будет бросаться в глаза и бороться за внимание с камином.

Фото: murphycodesign.com



Еще один распространенный вариант — камин под телевизором в гостиной. Эксперты нередко выступают за отказ от таких дизайнерских решений: располагать технику и огонь рядом небезопасно. К тому же тепло и дым могут портить технику, а смотреть телевизор и одновременно наслаждаться потрескиванием дров в камине неудобно.

Фото: boardartbenefit.com



10. Камин в гламурном интерьере

Камин — прекрасное дополнение к гламурной гостиной, поскольку очаг отлично сочетается с присущими ей атрибутами: золотом, черными и темно-серыми оттенками, металлическими аксессуарами, массивными зеркалами, кожаными диванами и креслами... Убедитесь сами.

Фото: adlsf.com



11. Камин и дерево

Есть мнение, что камин и деревянный дом несовместимы, но это не так. На самом деле камин в гостиной деревянного дома — одно из классических решений, которое требует соблюдения особых правил безопасности. Так, камин не размещают вплотную к деревянной стене, для него создают высокий каменный фундамент. Стену с камином в гостиной нередко изолируют при помощи так называемого фартука из жаропрочного кирпича.

Фото: southernliving.com



Эффектно смотрится камин, ниша которого отделана обработанной древесиной.

Фото: danmurdoch.com



12. Идеи для небольших гостиных

Установить камин в маленькой гостиной (особенно полноценный — дровяной, с дымоходом) — задача архисложная. Для малогабаритных помещений и квартир обычно используют электрокамины и фальшкамины. Первые выглядят стильно и справляются со своими функциями, а вторые выполняют только декоративную роль. Рассмотрим несколько примеров того, как вписывается камин в интерьеры гостиных площадью до 20 метров.

Гостиная с камином (16 квадратных метров): Фото: hararecarpets.co.za



Гостиная с камином (18 квадратных метров):

Фото: safetyfireplace.com



Гостиная с камином (20 квадратных метров):