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Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет места


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Делимся практичными идеями по оформлению настоящего оазиса в городской квартире.

Если в интерьере есть комнатные растения, то они обязательно должны стоять на подоконнике — этот стереотип очень живуч. Но что делать, если цветов много, а подоконники закончились или их вообще нет? С этой проблемой отлично справляются подвесные вазоны и кашпо, настенные полочки и оригинальные конструкции. Они раскрывают большие возможности по озеленению квартиры и позволяют решить важные интерьерные задачи: с их помощью можно замаскировать недостатки помещения, разделить комнату на зоны и создать уютную атмосферу без дополнительного декорирования.

Мы собрали интересные идеи по размещению комнатных растений в интерьере — они помогут вам создать зеленый райский уголок даже в крошечной квартире.

Полочка на стене

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Лучшие помощники в организации домашней оранжереи — узкие подвесные полочки. На них можно разместить комнатные растения на любом свободном участке стены — подобный экологичный декор сейчас в тренде. Например, украсить цветами можно стену над изголовьем кровати в спальне — в комнате воцарится атмосфера покоя и гармонии и при этом не возникнет эффекта заставленности.   

Фото № 1: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: smalldesignideas.com

Кровать стоит изголовьем к окну — разместите полочку с цветами под потолком. Таким образом вы решите сразу несколько задач: и место для комнатных растений найдете, и визуально приподнимете низкий потолок, и эффектно задекорируете оконный проем без штор и портьер.

Фото № 2: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: homewowdecor.com

Пустой угол

Угол комнаты — идеальное место для вывешивания комнатных растений в малогабаритных помещениях. Большие цветочные коллекции там можно компактно разместить на изящных консолях и оригинальных горках — они не только не займут много места, но и замаскируют границы комнаты, которая с такой цветочной инсталляцией будет казаться больше.

Фото № 3: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: decoratorist.com

Хотите ввести в интерьер свежую зелень, но так, чтобы комната не превратилась в тропические джунгли? Рассмотрите вариант подвесного кашпо для одного цветка. 

Фото № 4: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: freshome.com

За диваном

На вашей кухне есть мягкий уголок, вплотную стоящий к окну? Задействуйте с пользой подоконник за ним. Высадите там, например, высокие остролистные растения, такие как «тещин язык». Воспользовавшись таким приемом, вы и цветочкам обеспечите максимально благоприятные условия для роста, и комнату озелените.

Фото № 5: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: freshome.com

На карнизах

Оказывается, на карнизах можно развешивать не только шторы — на них уютно размещаются и комнатные растения. Обратите внимание на изящные цветочные горшки в плетеных кашпо из красочных нитей — такая композиция станет оригинальным украшением любой комнаты. По такому же принципу можно создать многоярусный сад на окне — так и подоконник освободится, и вы сможете наслаждаться каждым цветком во всей его красе.


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На фасадах мебели

Максимум, что вы можете выделить для комнатных растений — это боковой фасад подвесного кухонного шкафа? И этого достаточно! Прикрепите на него пару крючков, на которых с помощью крепкой нити зафиксируйте цветочные горшки или даже обычные стеклянные банки с растениями — домашний мини-сад готов.

Фото № 6: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: domestically-speaking.com 

На переносной лестнице

У вас много комнатных растений, но места для их размещения катастрофически не хватает — поселите цветы на компактной декоративной лестнице. При необходимости вы сможете в любой момент переставлять ее с места на место и забудете о проблеме поиска нового угла для каждого горшка. 

Фото № 7: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: architecturaldigest.com

Фитостена

Создание цветочных композиций на стене — дельная идея для озеленения небольших квартир, в которых не только комнатным растениям, но и красивому декору сложно найти место. Причем задействовать стену можно в любой комнате, даже в коридоре. Здесь есть два варианта: размещение на стене интересной рамы, по которой будут виться цветы из напольного кашпо, или же ящик с петлями для горшков. 

Фото № 8: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: eldesign.pro 

Фото № 9: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: contemporist.com

Выбирайте для вертикального озеленения неприхотливые растения, так как если они расположены на стене, им будет сложно обеспечить должный уход. Филодендроны, сциндапсусы, суккуленты, хойя, хлорофитум — им не страшны изобилие влаги и засуха, жара и сквозняки, солнечные лучи и тень, но при этом они отлично поглощают вредные вещества из воздуха. 

Фото № 10: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: elledecor.com

Крючки в ванной

Вы никогда не задумывались о том, чтобы отвоевать немного места для зелени в крошечной ванной? А зря! Подвесьте кашпо с комнатным цветком на держателе для бельевой веревки или на крючках для полотенец — отличное решение для оригинального озеленения в непривычных местах. 

Фото № 11: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: countryliving.com 

Фото № 12: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: snapguide.com 

Огород в дверном проеме

Создать мини-оранжерею из комнатных растений можно даже в дверном проеме. Подберите небольшие горшки для цветов или трав и разместите их вертикально по одной или двум сторонам прохода — такой вариант озеленения не только освежит интерьер, но и визуально расширит входную зону в комнату, которая в маленьких квартирах обычно смотрится как тесная лазейка в мрачную пещерку.

Фото № 13: Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет местаФото: countryliving.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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