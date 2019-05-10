Как разместить комнатные растения в интерьере, если для них нет места

Делимся практичными идеями по оформлению настоящего оазиса в городской квартире.
Если в интерьере есть комнатные растения, то они обязательно должны стоять на подоконнике — этот стереотип очень живуч. Но что делать, если цветов много, а подоконники закончились или их вообще нет? С этой проблемой отлично справляются подвесные вазоны и кашпо, настенные полочки и оригинальные конструкции. Они раскрывают большие возможности по озеленению квартиры и позволяют решить важные интерьерные задачи: с их помощью можно замаскировать недостатки помещения, разделить комнату на зоны и создать уютную атмосферу без дополнительного декорирования.
Мы собрали интересные идеи по размещению комнатных растений в интерьере — они помогут вам создать зеленый райский уголок даже в крошечной квартире.
Полочка на стене
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Лучшие помощники в организации домашней оранжереи — узкие подвесные полочки. На них можно разместить комнатные растения на любом свободном участке стены — подобный экологичный декор сейчас в тренде. Например, украсить цветами можно стену над изголовьем кровати в спальне — в комнате воцарится атмосфера покоя и гармонии и при этом не возникнет эффекта заставленности.
Кровать стоит изголовьем к окну — разместите полочку с цветами под потолком. Таким образом вы решите сразу несколько задач: и место для комнатных растений найдете, и визуально приподнимете низкий потолок, и эффектно задекорируете оконный проем без штор и портьер.
Пустой угол
Угол комнаты — идеальное место для вывешивания комнатных растений в малогабаритных помещениях. Большие цветочные коллекции там можно компактно разместить на изящных консолях и оригинальных горках — они не только не займут много места, но и замаскируют границы комнаты, которая с такой цветочной инсталляцией будет казаться больше.
Хотите ввести в интерьер свежую зелень, но так, чтобы комната не превратилась в тропические джунгли? Рассмотрите вариант подвесного кашпо для одного цветка.
За диваном
На вашей кухне есть мягкий уголок, вплотную стоящий к окну? Задействуйте с пользой подоконник за ним. Высадите там, например, высокие остролистные растения, такие как «тещин язык». Воспользовавшись таким приемом, вы и цветочкам обеспечите максимально благоприятные условия для роста, и комнату озелените.
На карнизах
Оказывается, на карнизах можно развешивать не только шторы — на них уютно размещаются и комнатные растения. Обратите внимание на изящные цветочные горшки в плетеных кашпо из красочных нитей — такая композиция станет оригинальным украшением любой комнаты. По такому же принципу можно создать многоярусный сад на окне — так и подоконник освободится, и вы сможете наслаждаться каждым цветком во всей его красе.
На фасадах мебели
Максимум, что вы можете выделить для комнатных растений — это боковой фасад подвесного кухонного шкафа? И этого достаточно! Прикрепите на него пару крючков, на которых с помощью крепкой нити зафиксируйте цветочные горшки или даже обычные стеклянные банки с растениями — домашний мини-сад готов.
На переносной лестнице
У вас много комнатных растений, но места для их размещения катастрофически не хватает — поселите цветы на компактной декоративной лестнице. При необходимости вы сможете в любой момент переставлять ее с места на место и забудете о проблеме поиска нового угла для каждого горшка.
Фитостена
Создание цветочных композиций на стене — дельная идея для озеленения небольших квартир, в которых не только комнатным растениям, но и красивому декору сложно найти место. Причем задействовать стену можно в любой комнате, даже в коридоре. Здесь есть два варианта: размещение на стене интересной рамы, по которой будут виться цветы из напольного кашпо, или же ящик с петлями для горшков.
Выбирайте для вертикального озеленения неприхотливые растения, так как если они расположены на стене, им будет сложно обеспечить должный уход. Филодендроны, сциндапсусы, суккуленты, хойя, хлорофитум — им не страшны изобилие влаги и засуха, жара и сквозняки, солнечные лучи и тень, но при этом они отлично поглощают вредные вещества из воздуха.
Крючки в ванной
Вы никогда не задумывались о том, чтобы отвоевать немного места для зелени в крошечной ванной? А зря! Подвесьте кашпо с комнатным цветком на держателе для бельевой веревки или на крючках для полотенец — отличное решение для оригинального озеленения в непривычных местах.
Огород в дверном проеме
Создать мини-оранжерею из комнатных растений можно даже в дверном проеме. Подберите небольшие горшки для цветов или трав и разместите их вертикально по одной или двум сторонам прохода — такой вариант озеленения не только освежит интерьер, но и визуально расширит входную зону в комнату, которая в маленьких квартирах обычно смотрится как тесная лазейка в мрачную пещерку.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники