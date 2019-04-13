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Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлению


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Экостиль поможет сделать жилище уютным, гармоничным и комфортным для отдыха. Именно поэтому экостиль прекрасно подойдет для спальни. Рассказываем, как правильно его оформить.

Содержание

В спальне главное — организовать спокойную и уютную обстановку для релаксации, спокойного сна и приятного пробуждения. И экостиль с его гармоничной палитрой, натуральными материалами и большим количеством зеленых растений обеспечит такую атмосферу. 

Даем десять полезных советов, которые помогут оформить спальню в популярном экологическом стиле.

1. Создайте светлый интерьер

Светлая отделка с главенством белого цвета и схожих с ним оттенков — обязательная часть экостиля. Дизайн комнаты в таком оформлении должен быть максимально светлым и легким. Помогут этого достичь и большие окна

Фото № 1: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото:  dcgate.pp.ua

2. Используйте природные оттенки

Живая природа проявляется в экологическом интерьере прежде всего с помощью палитры. Правильно подбирайте цвета и ориентируйтесь на природные оттенки: коричневый, зеленый, песочный, светло-голубой. Не используйте никаких темных и слишком пестрых цветов — гамма спальни должна получиться спокойной и органичной.

Фото № 2: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: desin-planet.ru

3. Нужно много дерева

Натуральное дерево — главный материал для выбранного оформления. В отделке оно может присутствовать во всех плоскостях: в виде ламината или паркета на полу, балок под потолком или деревянных стеновых панелей. Можно поиграть с разными древесными оттенками и создать разнообразный интерьер в пределах одной комнаты, но в этом случае нужно избегать явного контраста. А еще используйте имитацию необработанного дерева, чтобы приблизить интерьер спальни к атмосфере природы. 

Фото № 3: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: hogyan-kell.com

4. Подбирайте натуральную мебель...

Кровать, гардероб, тумбочки и остальная мебель тоже должны быть выполнены из натуральных материалов. Помимо популярного дерева можно использовать ротанг, например в виде плетеных диванчиков или кресел-качалок. Главное — избегать искусственного пластика или металла — их экостиль совсем не одобряет.

Фото № 4: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: alarqdesign.com

5. … и натуральные материалы для отделки

Что еще подойдет для отделки спальни в экостиле кроме дерева? На стены наклейте тонкие бумажные обои, которые позволять комнате «дышать», или обработайте поверхность декоративной штукатуркой. Забудьте о виниловых или других синтетических обоях, они здесь не к месту. 

Более интересный вариант — выложить участок стены или пола камнем, натуральным или искусственным. А еще в экостиле как нельзя более кстати придется пробковый пол или стены, ведь пробка — самый экологичный материал из всех возможных. 

Фото № 5: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: mymycracra.com

6. Уделите внимание текстилю

В спальне это особенно важно, ведь помимо занавесок и тканевых кресел здесь есть кровать с постельным бельем. И оно обязательно должно быть из натуральных качественных тканей: хлопка, льна, шелка и других. Лучше не использовать синтетическое белье, оно испортит экостиль — если не своим видом, то при первом тактильном контакте. Натуральные ткани гораздо мягче и приятнее на ощупь. Можно постелить на пол натуральный коврик.

Фото № 6: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: themamagazette.com

7. Украшайте «природным» декором

Картины или фотообои с пейзажами и природными сюжетами, украшения в виде различной флоры и фауны, плетеный декор из ротанга или лозы — вот главные декоративные элементы для экостиля в спальне. Материалы для украшений тоже должны быть натуральными, а сами украшения — не очень пестрыми, чтобы не нарушить общую гармонию природного интерьера. 

Фото № 7: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: interiordesign.net

8. Не забудьте про живые растения

Цветы и разнообразные растения — один из главных атрибутов экостиля. Они сделают атмосферу спальни более уютной и домашней, внесут в нее натуральные яркие акценты. И если в отделке допускается умеренно использовать имитацию камня или дерева, то растительность обязательно должна быть живой.

Фото № 8: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: lalafo.az

9. Повесьте полупрозрачные шторы

Чтобы в спальню попадало больше естественного света, повесьте на окна прозрачные или полупрозрачные шторы, без плотных портьер — это пойдет на пользу как интерьеру в целом, так и живым растениям в комнате. К тому же такие занавески сделают облик спальни легким и воздушным, полностью снимающим напряжение после рабочего дня.

Фото № 9: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: seeur.com

10. Организуйте теплое освещение

Искусственному свету тоже нужно уделить много внимания. Пусть он будет теплым и с легкой желтизной, имитируя солнечные лучи. Холодного освещения лучше избегать — оно приглушит натуральные природные оттенки экостиля, сделает их блеклыми и менее естественными.  

Фото № 10: Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлениюФото: xtend-studio.com

Кстати, из светильников тоже можно сделать декор, поставив, например, рядом с кроватью торшер в форме капли или дерева. 

#экостиль#интерьер спальни
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