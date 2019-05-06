Как самостоятельно создать дизайн-проект квартиры

Дизайн-проект обычно подразумевает полностью новые идеи. Но все новое, как известно, это хорошо забытое старое. Поэтому пересмотрите готовые варианты, изучите сайты с дизайнерскими разработками, поищите варианты оформления квартиры вашей планировки.

Дизайн-проект квартиры можно создать самостоятельно и бесплатно. Для этого нужно иметь терпение, свободное время и желание обустроить уютный интерьер. Рассказываем, из чего обычно состоит разработка проекта и какие этапы нужно обязательно соблюсти.

В процессе поиска вам будут нравиться какие-то идеи. Старайтесь записывать их и сохранять фотографии, чтобы потом не пришлось снова искать понравившиеся варианты. Почитайте про разные стили оформления помещений.

Фото: tlcinteriors.com.au

Выберите стиль и цвета

Перед тем как делать замеры помещения и начинать разрабатывать макет, выберите стиль, который вам нравится. Подумайте, элементы какого стиля вы хотели бы видеть в каждой из комнат. Старайтесь учитывать пожелания всех членов семьи. Если чувствуете потребность в профессиональном мнении, проконсультируйтесь с экспертом в области дизайна.

Фото: decorilla.com

При выборе цвета обратите внимание на освещение квартиры. Темные участки без естественного света лучше оформить более светлыми оттенками, чтобы компенсировать нехватку освещения.

Сделайте замеры помещения

Для начинающего дизайнера самая важная часть работы — это замеры комнат. При неправильных замерах даже небольшой просчет выльется в большую проблему. К тому же после измерения габаритов квартиры будет ясно, можно ли осуществить ту или иную идею.

Не ориентируйтесь на уже известные размеры с официального плана квартиры. Они могут быть округлены или вообще изменены бывшими жильцами. Для хорошего макета нужны точные данные.

Внимательно следуйте всем пунктам списка, чтобы в дальнейшем получить правильную модель квартиры. Вам нужно измерить:

длину каждой стены;

высоту потолков в разных частях квартиры;

окна (их высоту и ширину, а также размеры от пола до подоконника и от самой высокой точки окна до потолка);

высоту и ширину двери;

толщину всех конструкций (стен, перегородок и перекрытий).

После тщательных замеров сделайте схематичный чертеж планировки и внесите на него размеры. Определите стороны света, чтобы понять, где встает солнце и в каких комнатах света будет больше. Выделите несущие конструкции, чтобы знать, какие стены нельзя трогать во время перепланировки. Если задумаете переделать квартиру, заранее узнайте, как сделать все законно.

Создайте чертеж

Если вам удобно нарисовать чертеж от руки, сделайте эскиз на бумаге. Обязательно соблюдайте правила масштабирования, чтобы можно было «примерить» мебель.

Фото: designwire.com

Однако в век современных технологий проще воспользоваться специальными конструкторами для моделирования интерьера. В них можно быстро создать 2D- или 3D-модель помещения, внеся уже известные параметры квартиры, отметить проемы и коммуникации. Для этого можно воспользоваться программами Planner 5D, АrchiCAD или HomeStyler. Их необязательно скачивать на компьютер — можно разработать проект онлайн, который после создания нужно будет только сохранить.

Фото: freshdesignblog.com

Отметьте коммуникации и розетки

Прежде чем продумывать декор и расставлять мебель, обозначьте на чертеже места для розеток, светильников и выключателей. Выбирая места для розеток, располагайте их там, где будет рабочая зона, телевизор, кухонная техника и другие приборы.

Заранее решите, будете ли вы утеплять квартиру и делать натяжные потолки. Все эти элементы устанавливаются в самом начале ремонта и навсегда, поэтому их нужно продумать детально.

После этого можно приступать к подбору материалов отделки и мебели.

Создайте дизайн

Создавая базовый дизайн-проект квартиры, вы можете в компьютерной программе подобрать текстуры отделки. В упомянутых нами программах есть каталоги с мебелью, отделочными материалами, элементами декора и освещения. Вы можете выбрать уже готовые элементы отделки или загрузить в библиотеку программы нужную мебель, предварительно найдя ее 3D-модель в Интернете.

Фото: behance.net

Советуем не останавливаться на одном варианте расположения мебели. Экспериментируйте и расставляйте ее по-разному, чтобы добиться идеального результата.

Внимательно рассмотрите получившуюся модель квартиры с разных сторон после того, как расположите все элементы. Разные ракурсы помогут увидеть лишние детали, темные углы и серые зоны квартиры. Эти недочеты можно исправить.

Составьте смету

На финальном этапе проектирования будущей квартиры нужно определиться с количеством материалов. Советуем составлять отдельную смету для каждой комнаты. Так удобнее рассчитывать материалы и подбирать их потом в магазине.

Если не хотите записывать все вручную, воспользуйтесь уже упомянутой компьютерной программой ArchiCAD. Она умеет анализировать внесенные данные о материалах и подсчитывать нужное количество. В результате получится уже готовая смета, которую программа сделала за вас.

Если вас не испугали описанные нами этапы и вы готовы приступить к работе, желаем удачи в создании дизайн-проекта вашей квартиры!