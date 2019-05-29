Как создать кабинет на балконе: 15 интересных идей

Балкон — одно из тех мест в квартире, чей ресурс в расширении жизненного пространства сильно недооценен. Хорошо, если там благоухает зимний сад или стоят мягкие кресла для отдыха. Обычно же он используется как склад для велосипедов, колясок и ненужных вещей, или для сушки белья, или как место для курения. А в северных регионах, где длинная зима и короткое лето, балкон как прикрепленная к фасаду дома открытая площадка и вовсе не успевает обжиться. Если же отойти от привычного восприятия балкона, можно получить прекрасную рабочую зону, где вам никто не помешает погрузиться в улучшение благосостояния семьи.

Вы работаете дома, но не можете выделить комнату для кабинета и скитаетесь от кухонного стола к дивану в гостиной или кровати в спальне? Есть отличное решение: оборудовать рабочее место на балконе! ReRooms расскажет, как это сделать.

У кабинета на балконе или лоджии есть ряд преимуществ. Во-первых, обилие естественного света, что уменьшает счет за электроэнергию и помогает беречь зрение. Во-вторых, свежий воздух, что благотворно сказывается на внимании и мыслительном процессе. В-третьих, столь необходимая для работы тишина и уединенность. И в-четвертых, эстетическое наслаждение видами улицы или панорамой города, если вы живете этаже на десятом или на семнадцатом.

Недостатки кабинета на лоджии заметны в суровом северном климате: затраты на переоборудование будут высокими, иначе погодные условия не позволят работать здесь круглогодично.

Важные пункты оборудования рабочего места на балконе

1. Остекление

Остекление двойными и даже тройными стеклопакетами потребуется, если за окном пять — восемь месяцев в году лежит снег. Обязательно надо продумать, какие створки и как будут открываться, чтобы можно было и проветривать помещение, и мыть окна, а распахнутые ставни не заслоняли рабочее место. Лучше всего подойдут поворотно-откидные створки.

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Фото: bud911.in.ua



2. Освещение

Розетки и выключатели обязательны на балконе-кабинете. Проведение электропроводки позволит работать не только при дневном свете, но и в вечернее и ночное время. А будет ли искусственное освещение рабочего места на балконе потолочным, точечным или направленным, решать только вам.

Фото: besttabletsforkids.org

3. Утепление

В утеплении балкона, чтобы он стал уютной рабочей зоной, существует много инженерных тонкостей. Например, надо правильно рассчитать точку росы, чтобы балконные перегородки не промерзали и не накапливался конденсат. Стены надо отделать вкруговую легкими материалами, такими как минеральная вата или пенополистирол.

Фото: idei-dekoru.com

4. Отопление

В зимнюю стужу отопление кабинета на балкона чрезвычайно актуально. Поскольку на балкон запрещено выносить радиаторы парового отопления, выручат теплый пол (водяной или электрический), масляные или инфракрасные обогреватели и электрические конвекторы.

Фото: bestnew.press

5. Отделка

Стены кабинета на лоджии можно отделать гипсокартоном, вагонкой, пластиком, плиткой. Критерий выбора материала — соответствие стилю помещения и декоративным задачам. Например, гипсокартон можно оштукатурить, покрасить или оклеить обоями, то есть его дизайнерские возможности шире, чем у той же вагонки, тонкой обшивочной доски, создающей деревенско-банную обстановку. Пол покрывается либо линолеумом (бюджетный вариант), либо ламинатом, что больше подходит для теплых балконов-кабинетов.

Фото: abstinencedu.com

Мебель и элементы декора

Оформляя кабинет на балконе, надо учитывать его маленькую площадь и не перегружать мебелью и элементами декора. Компьютерный стол, встроенный, переносной или многоярусный, удобный стул, небольшой стеллаж или навесные полки для книг и папок с документами, может быть, мягкое компактное кресло или кушетка для чтения — вот и вся мебель, что вам понадобится для плодотворной работы. Многие фото дизайна рабочего места на балконе это подтверждают. Жалюзи, рулонные или текстильные шторы послужат и для защиты от прямых солнечных лучей, и в качестве элемента декора. Они добавят яркости и живости деловой атмосфере кабинета на лоджии. Горшки с живыми цветами, постеры, фотографии и картины в рамках придадут уюта и будут напоминать, что вы находитесь у себя дома, в своем домашнем офисе.

Кабинет на балконе: фотопримеры удачного дизайна

Фотографии дизайна кабинета на балконе демонстрируют, насколько он может быть любым: минималистическим, модернистским и роскошно-классическим; в стиле прованс, скандинавском и этническом; коричнево-мужественным и розово-женственным; изолированным стеной и дверями от остальной квартиры или отделяемым от комнаты лишь красивой занавеской; полностью открытым внешнему миру или надежно спрятанным за тройным стеклопакетом. Любым. Нужны лишь размеры балкона и ваша фантазия.



