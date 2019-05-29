Как создать кабинет на балконе: 15 интересных идей

Кабинет на балконе — нетривиальный ответ на дефицит жилой площади и прекрасный образец союза дизайнерской фантазии и инженерных возможностей.
Вы работаете дома, но не можете выделить комнату для кабинета и скитаетесь от кухонного стола к дивану в гостиной или кровати в спальне? Есть отличное решение: оборудовать рабочее место на балконе! ReRooms расскажет, как это сделать.
Балкон — одно из тех мест в квартире, чей ресурс в расширении жизненного пространства сильно недооценен. Хорошо, если там благоухает зимний сад или стоят мягкие кресла для отдыха. Обычно же он используется как склад для велосипедов, колясок и ненужных вещей, или для сушки белья, или как место для курения. А в северных регионах, где длинная зима и короткое лето, балкон как прикрепленная к фасаду дома открытая площадка и вовсе не успевает обжиться. Если же отойти от привычного восприятия балкона, можно получить прекрасную рабочую зону, где вам никто не помешает погрузиться в улучшение благосостояния семьи.
Преимущества и недостатки кабинета на балконе
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У кабинета на балконе или лоджии есть ряд преимуществ. Во-первых, обилие естественного света, что уменьшает счет за электроэнергию и помогает беречь зрение. Во-вторых, свежий воздух, что благотворно сказывается на внимании и мыслительном процессе. В-третьих, столь необходимая для работы тишина и уединенность. И в-четвертых, эстетическое наслаждение видами улицы или панорамой города, если вы живете этаже на десятом или на семнадцатом.
Недостатки кабинета на лоджии заметны в суровом северном климате: затраты на переоборудование будут высокими, иначе погодные условия не позволят работать здесь круглогодично.
Важные пункты оборудования рабочего места на балконе
1. Остекление
Остекление двойными и даже тройными стеклопакетами потребуется, если за окном пять — восемь месяцев в году лежит снег. Обязательно надо продумать, какие створки и как будут открываться, чтобы можно было и проветривать помещение, и мыть окна, а распахнутые ставни не заслоняли рабочее место. Лучше всего подойдут поворотно-откидные створки.
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2. Освещение
Розетки и выключатели обязательны на балконе-кабинете. Проведение электропроводки позволит работать не только при дневном свете, но и в вечернее и ночное время. А будет ли искусственное освещение рабочего места на балконе потолочным, точечным или направленным, решать только вам.
3. Утепление
В утеплении балкона, чтобы он стал уютной рабочей зоной, существует много инженерных тонкостей. Например, надо правильно рассчитать точку росы, чтобы балконные перегородки не промерзали и не накапливался конденсат. Стены надо отделать вкруговую легкими материалами, такими как минеральная вата или пенополистирол.
4. Отопление
В зимнюю стужу отопление кабинета на балкона чрезвычайно актуально. Поскольку на балкон запрещено выносить радиаторы парового отопления, выручат теплый пол (водяной или электрический), масляные или инфракрасные обогреватели и электрические конвекторы.
5. Отделка
Стены кабинета на лоджии можно отделать гипсокартоном, вагонкой, пластиком, плиткой. Критерий выбора материала — соответствие стилю помещения и декоративным задачам. Например, гипсокартон можно оштукатурить, покрасить или оклеить обоями, то есть его дизайнерские возможности шире, чем у той же вагонки, тонкой обшивочной доски, создающей деревенско-банную обстановку. Пол покрывается либо линолеумом (бюджетный вариант), либо ламинатом, что больше подходит для теплых балконов-кабинетов.
Мебель и элементы декора
Оформляя кабинет на балконе, надо учитывать его маленькую площадь и не перегружать мебелью и элементами декора. Компьютерный стол, встроенный, переносной или многоярусный, удобный стул, небольшой стеллаж или навесные полки для книг и папок с документами, может быть, мягкое компактное кресло или кушетка для чтения — вот и вся мебель, что вам понадобится для плодотворной работы. Многие фото дизайна рабочего места на балконе это подтверждают. Жалюзи, рулонные или текстильные шторы послужат и для защиты от прямых солнечных лучей, и в качестве элемента декора. Они добавят яркости и живости деловой атмосфере кабинета на лоджии. Горшки с живыми цветами, постеры, фотографии и картины в рамках придадут уюта и будут напоминать, что вы находитесь у себя дома, в своем домашнем офисе.
Кабинет на балконе: фотопримеры удачного дизайна
Фотографии дизайна кабинета на балконе демонстрируют, насколько он может быть любым: минималистическим, модернистским и роскошно-классическим; в стиле прованс, скандинавском и этническом; коричнево-мужественным и розово-женственным; изолированным стеной и дверями от остальной квартиры или отделяемым от комнаты лишь красивой занавеской; полностью открытым внешнему миру или надежно спрятанным за тройным стеклопакетом. Любым. Нужны лишь размеры балкона и ваша фантазия.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники