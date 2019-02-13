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Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советов


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Освещение — важнейшая часть интерьера дома, которую нужно тщательно продумывать. Ведь от места размещения источников света, выбранных светильников, мощности лампочек напрямую зависит восприятие квартиры, а также атмосфера. Ниже рассмотрим наиболее удачные идеи зимнего освещения, выделим его отличия от летнего, а также возьмем на заметку несколько советов профессионалов.

Содержание


1. Оттенки зимнего освещения

Одно из важных отличий зимнего освещения от летнего — оттенок света. Если летом используют холодные оттенки, в зимнее время нужно устанавливать именно теплые тона, например желтоватые. Такие тона создают уют в доме, делают атмосферу располагающей к отдыху и спокойствию./p>

1. Оттенки зимнего освещения

Одно из важных отличий зимнего освещения от летнего — оттенок света. Если летом используют холодные оттенки, в зимнее время нужно устанавливать именно теплые тона, например желтоватые. Такие тона создают уют в доме, делают атмосферу располагающей к отдыху и спокойствию.

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Фото № 1: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: herald-review.com 

 

2. Сложность выбора

При выборе освещения обычно возникает дилемма: красивая люстра с обычными лампочками или популярные сейчас светодиодные светильники? Если обратить внимание на исходные характеристики, а не тенденции моды, гораздо больше преимуществ у точечных светильников: их можно устанавливать в любом удобном месте, регулировать свет. В том числе и настраивать зимнее освещение. 

Фото № 2: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: articulo.mercadolibre.com.mx

 

 

3. Классика

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Если вы все же предпочитаете классический стиль, отличный вариант — установить люстру. Сейчас в магазинах представлен большой ассортимент светильников. Можно выбрать люстру любой формы и цвета, в том числе теплых оттенков, особенно актуальных в зимнее время года. И если подобрать к ним соответствующие лампочки, они будут красиво рассеивать мягкий приятный свет.

Фото № 3: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: pinterest.fr 

4. Подходящая мощность лампочек

При установке светодиодных ламп нужно знать, что их цветовая температура измеряется в кельвинах (К). Чтобы получить теплый оттенок, профессионалы советуют подбирать лампу мощностью до 3 500 К. Далее идет нейтральный оттенок (до 4 500 К), а все, что выше, относится к холодным.

Фото № 4: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: mamkuchnie.pl 

5. Залог хорошего настроения

Ошибочно мнение, что вы сможете легче просыпаться, если включить яркий свет. Такая резкая смена освещения негативно сказывается на психологическом состоянии. Если же вы хотите встать в добром расположении духа, нужно установить в спальне светильники или бра с мягким рассеивающим светом, подобным естественному дневному. 

Фото № 5: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: decorealistic.com

 

6. Удобство использования

Чтобы свет был максимально равномерно распределен, лучше устанавливать точечные светильники. Их можно встроить по своему усмотрению в любых местах помещения, будь то потолок, полочки или выступы на стене. Такие светильники удобны еще и тем, что можно самостоятельно регулировать их яркость, например приглушить в зимний период. 

Фото № 6: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: pinterest.fr

 

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7. Дополнительные источники света

Помимо основного зимнего освещения можно установить дополнительные источники света. Например, бра в спальне или симметрично расположенная у кровати подсветка будут освещать комнату дополнительными теплыми тонами, что добавит атмосфере еще больше романтики.

Фото № 7: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: weeshack.com

 

8. Место-исключение

Единственное место, на которое правило зимнего освещения не распространяется, — это санузел. Здесь всегда должно быть потолочное освещение хорошей мощности, вне зависимости от времени года. Если санузел раздельный, достаточно установить одну мощную лампу, если же совмещенный, можно сделать дополнительную подсветку раковины и душевой кабины.

Фото № 8: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: pinterest.ru

 

9. Освещение как украшение дома

Освещение может быть правильно подобранным не только внутри помещения. Если мы говорим о квартире, можно прикрепить подсветку на окна в зимний период либо разложить гирлянду с огоньками вдоль подоконника. Это придаст атмосфере сказочности и будет красиво смотреться с улицы. Если же мы обустраиваем частный дом, его можно украсить снаружи светящимися огоньками теплого оттенка. 

Фото № 9: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: mytonix.com

 

10. Чувство вкуса

Вариантов зимнего освещения много, главное, не переусердствовать и не нагромождать в одном помещении светильники разных форм и оттенков света. Иначе вместо уютной атмосферы вы получите освещенный бардак — такое количество света выставит наружу все вещи, лежащие не на своем месте, и подчеркнет любые изъяны.

Фото № 10: Зимнее освещение квартиры: 10 лучших идей и советовФото: pinterest.ru

 
#свет#освещение#Интерьер
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