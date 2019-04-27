Сад на балконе: советы по созданию

Пора, пора озеленять все вокруг, не дожидаясь, пока этим займется лето!
Если у вас есть балкон в квартире — а он у вас есть, раз вы читаете эту полезную для любителей растений статью, — создавайте на нем клумбы, мини-садики, красивые цветочные композиции. Ведь именно для этого архитекторы придумали балконы, а вовсе не для того, чтобы хранить там старые лыжи, ненужные коробки и сломанный телевизор.
Задача такая: сделать небольшой зеленый уголок, поставить здесь диванчик, кресло или хотя бы табурет, если вам не повезло с площадью балкона. И наслаждаться прелестями жизни на природе на одном-двух квадратных метрах!у вас есть балкон в квартире — а он у вас есть, раз вы читаете эту полезную для любителей растений статью, — создавайте на нем клумбы, мини-садики, красивые цветочные композиции. Ведь именно для этого архитекторы придумали балконы, а вовсе не для того, чтобы хранить там старые лыжи, ненужные коробки и сломанный телевизор.
Задача такая: сделать небольшой зеленый уголок, поставить здесь диванчик, кресло или хотя бы табурет, если вам не повезло с площадью балкона. И наслаждаться прелестями жизни на природе на одном-двух квадратных метрах!
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Для начала нужно внимательно осмотреть поле будущей деятельности. Выбросить все старые и ненужные вещи, починить то, что требует починки, выбрать отделку для пола и стен. Для застекленного балкона можно выбрать натуральные материалы без дополнительной защитной пропитки — дождь и снег на них все равно не попадут. Для открытого ветрам, солнцу и всем осадкам балкона потребуются более устойчивые к атмосферному воздействию покрытия: модная керамическая плитка, панели из прочного пластика, металлическая отделка.
В качестве напольного покрытия на балконе можно использовать качественную имитацию газонной травы — на зиму ее сворачивают в рулон и хранят до следующей весны. Цветочные глиняные горшки поставьте на такой газон, рядом разместите одно-два растения в деревянном ящике, еще несколько растений разной высоты посадите в длинные емкости и закрепите на перилах. Аккуратный садик готов!
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Цветущие растения, уютный диванчик и подушка с пледом превратят балкон в место для отдыха и даже приема гостей. Угостить их кофе можно здесь же, поставив перед диванчиком аккуратный столик или пуфик. Пастельные оттенки отделки стен и легкий коврик с рисунком шеврон напоминают уютную гостиную в средиземноморском стиле. Мы бы добавили сюда высокое растение в кадке, например фикус Бенджамина.
Вы живете на втором-третьем этаже и у вашего балкона растет раскидистое дерево? Прекрасный повод обыграть такой подарок природы и оформить здесь мини-гостиную. Цветы лучше выбирать не цветущие, размещать их в крупных горшках и кадках, можно оформить несколько из них керамическими кашпо и горшками, имитирующими плетеные корзины. Рядом разместите джутовый ковер и положите на пол несколько цветных подушек. Пол можно оформить деревом, не забыв пропитать его водоотталкивающим составом.
Очень узкий балкон не позволяет разместить много крупных растений, да и небольшие цветы занимают места больше, чем хотелось бы. Есть элегантный вариант и место сэкономить, и в цветах себе не отказать. Подвесная конструкция, прикрепленная к потолку, решит эту задачу наилучшим образом.
Похожая идея, пригодная для очень маленького квадратного балкончика: такая же конструкция, но вертикальная. Она может занять всю стену или ее часть. Большой плюс такого расположения, кроме экономии места, — возможность сочетать ампельные и высокие цветы.
Художественная решетка, обрамляющая балкон, дает повод создать здесь композицию с японскими мотивами. Минимализм, натуральность и легкость. Получается такая крохотная ландшафтная композиция на одном квадратном метре.
Огромный балкон — счастье для новосела! Такое пространство искупает и близкое соседство высоток, и шумную улицу внизу. Цветов и мебели здесь должно быть примерно поровну, текстиля много, материалы — исключительно натуральные. Если балкон выходит на солнечную сторону, отдавайте предпочтение суккулентам и герани. Будут уместны и садовые однолетники.
Растения, которые выживут, кажется, даже в пустыне, циновки и африканские мотивы. Никаких ярких оттенков и пластика. Получится балкон в колониальном стиле.
После того как простые садово-дизайнерские решения освоены, можно соорудить на балконе настоящий тропический лес в миниатюре. Вьющиеся растения заменят лианы, сансевиерия подчеркнет строгость форм и цвета, а пластиковые стулья создадут ощущение, что вы попали в непривычную обстановку как турист и скоро придется возвращаться из райского уголка домой… Не придется — он ваш!
Нечто среднее между средиземноморским интерьером и тибетским двориком. Здесь можно размышлять о вечном или мечтать об отпуске. Но все же лучше выбирать для оформления такого сада карликовые растения. Во-первых, они все равно вырастут, а во-вторых, вы еще не раз будете менять местами все эти предметы в поисках баланса между духовностью и прозой жизни.
Если вы положите на деревянный пол на балконе невысокий упругий матрас и несколько подушек, а вокруг расставите цветы — много цветов, устроитесь здесь на часок просто отдохнуть, вы объявите своим домашним, что теперь ваша спальня здесь. Не забывайте периодически опрыскивать растения, чтобы сухой воздух не испортил их внешний вид и ваш отдых. Выбирайте мирт, фикусы и пальмы — они неприхотливы и поглощают много углекислого газа.
Вместо цветущих растений на балконе можно посадить укроп, салат и даже редис. При хорошем освещении и поливе они будут расти не хуже, чем в настоящем огороде. Представьте: приносите вы сюда завтрак, ставите на столик, срываете несколько листиков салата и устраиваетесь в подвесном кресле… Не забудьте про кофе со сливками.
Если вы живете в засушливом климате, но отказываться от сада на балконе не хотите, используйте такую небольшую тепличку-шкаф — в ней растения смогут находиться во влажной атмосфере. Не забывайте периодически ее проветривать.
Оптическая иллюзия, созданная художником, продолжит тему роскошного сада на узком и длинном балконе. В такой интерьер отлично впишутся папоротники и цветы с раскидистыми листьями.
Роскошный вариант для балкона, присоединенного к кухне. Получается мини-оранжерея, которая закрывает комнату от палящего солнца, обеспечивает уют и гарантирует яркие впечатления. Выходите сюда по утрам встречать новый день! И он непременно будет хорошим.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники