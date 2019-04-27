Сад на балконе: советы по созданию

Задача такая: сделать небольшой зеленый уголок, поставить здесь диванчик, кресло или хотя бы табурет, если вам не повезло с площадью балкона. И наслаждаться прелестями жизни на природе на одном-двух квадратных метрах!

Задача такая: сделать небольшой зеленый уголок, поставить здесь диванчик, кресло или хотя бы табурет, если вам не повезло с площадью балкона. И наслаждаться прелестями жизни на природе на одном-двух квадратных метрах!у вас есть балкон в квартире — а он у вас есть, раз вы читаете эту полезную для любителей растений статью, — создавайте на нем клумбы, мини-садики, красивые цветочные композиции. Ведь именно для этого архитекторы придумали балконы, а вовсе не для того, чтобы хранить там старые лыжи, ненужные коробки и сломанный телевизор.

Если у вас есть балкон в квартире — а он у вас есть, раз вы читаете эту полезную для любителей растений статью, — создавайте на нем клумбы, мини-садики, красивые цветочные композиции. Ведь именно для этого архитекторы придумали балконы, а вовсе не для того, чтобы хранить там старые лыжи, ненужные коробки и сломанный телевизор.

Для начала нужно внимательно осмотреть поле будущей деятельности. Выбросить все старые и ненужные вещи, починить то, что требует починки, выбрать отделку для пола и стен. Для застекленного балкона можно выбрать натуральные материалы без дополнительной защитной пропитки — дождь и снег на них все равно не попадут. Для открытого ветрам, солнцу и всем осадкам балкона потребуются более устойчивые к атмосферному воздействию покрытия: модная керамическая плитка, панели из прочного пластика, металлическая отделка.

Фото: homebnc.com



В качестве напольного покрытия на балконе можно использовать качественную имитацию газонной травы — на зиму ее сворачивают в рулон и хранят до следующей весны. Цветочные глиняные горшки поставьте на такой газон, рядом разместите одно-два растения в деревянном ящике, еще несколько растений разной высоты посадите в длинные емкости и закрепите на перилах. Аккуратный садик готов!

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Фото: homebnc.com



Цветущие растения, уютный диванчик и подушка с пледом превратят балкон в место для отдыха и даже приема гостей. Угостить их кофе можно здесь же, поставив перед диванчиком аккуратный столик или пуфик. Пастельные оттенки отделки стен и легкий коврик с рисунком шеврон напоминают уютную гостиную в средиземноморском стиле. Мы бы добавили сюда высокое растение в кадке, например фикус Бенджамина.

Фото: homebnc.com



Вы живете на втором-третьем этаже и у вашего балкона растет раскидистое дерево? Прекрасный повод обыграть такой подарок природы и оформить здесь мини-гостиную. Цветы лучше выбирать не цветущие, размещать их в крупных горшках и кадках, можно оформить несколько из них керамическими кашпо и горшками, имитирующими плетеные корзины. Рядом разместите джутовый ковер и положите на пол несколько цветных подушек. Пол можно оформить деревом, не забыв пропитать его водоотталкивающим составом.

Фото: homebnc.com



Очень узкий балкон не позволяет разместить много крупных растений, да и небольшие цветы занимают места больше, чем хотелось бы. Есть элегантный вариант и место сэкономить, и в цветах себе не отказать. Подвесная конструкция, прикрепленная к потолку, решит эту задачу наилучшим образом.

Фото: homebnc.com



Похожая идея, пригодная для очень маленького квадратного балкончика: такая же конструкция, но вертикальная. Она может занять всю стену или ее часть. Большой плюс такого расположения, кроме экономии места, — возможность сочетать ампельные и высокие цветы.

Фото: homebnc.com



Художественная решетка, обрамляющая балкон, дает повод создать здесь композицию с японскими мотивами. Минимализм, натуральность и легкость. Получается такая крохотная ландшафтная композиция на одном квадратном метре.

Фото: homebnc.com



Огромный балкон — счастье для новосела! Такое пространство искупает и близкое соседство высоток, и шумную улицу внизу. Цветов и мебели здесь должно быть примерно поровну, текстиля много, материалы — исключительно натуральные. Если балкон выходит на солнечную сторону, отдавайте предпочтение суккулентам и герани. Будут уместны и садовые однолетники.

Фото: homebnc.com



Растения, которые выживут, кажется, даже в пустыне, циновки и африканские мотивы. Никаких ярких оттенков и пластика. Получится балкон в колониальном стиле.

Фото: homebnc.com



После того как простые садово-дизайнерские решения освоены, можно соорудить на балконе настоящий тропический лес в миниатюре. Вьющиеся растения заменят лианы, сансевиерия подчеркнет строгость форм и цвета, а пластиковые стулья создадут ощущение, что вы попали в непривычную обстановку как турист и скоро придется возвращаться из райского уголка домой… Не придется — он ваш!

Фото: homebnc.com



Нечто среднее между средиземноморским интерьером и тибетским двориком. Здесь можно размышлять о вечном или мечтать об отпуске. Но все же лучше выбирать для оформления такого сада карликовые растения. Во-первых, они все равно вырастут, а во-вторых, вы еще не раз будете менять местами все эти предметы в поисках баланса между духовностью и прозой жизни.

Фото: homebnc.com



Если вы положите на деревянный пол на балконе невысокий упругий матрас и несколько подушек, а вокруг расставите цветы — много цветов, устроитесь здесь на часок просто отдохнуть, вы объявите своим домашним, что теперь ваша спальня здесь. Не забывайте периодически опрыскивать растения, чтобы сухой воздух не испортил их внешний вид и ваш отдых. Выбирайте мирт, фикусы и пальмы — они неприхотливы и поглощают много углекислого газа.

Фото: homebnc.com



Вместо цветущих растений на балконе можно посадить укроп, салат и даже редис. При хорошем освещении и поливе они будут расти не хуже, чем в настоящем огороде. Представьте: приносите вы сюда завтрак, ставите на столик, срываете несколько листиков салата и устраиваетесь в подвесном кресле… Не забудьте про кофе со сливками.

Фото: homebnc.com



Если вы живете в засушливом климате, но отказываться от сада на балконе не хотите, используйте такую небольшую тепличку-шкаф — в ней растения смогут находиться во влажной атмосфере. Не забывайте периодически ее проветривать.

Фото: ideastand.com



Оптическая иллюзия, созданная художником, продолжит тему роскошного сада на узком и длинном балконе. В такой интерьер отлично впишутся папоротники и цветы с раскидистыми листьями.

Фото: tremontgrand.com



Роскошный вариант для балкона, присоединенного к кухне. Получается мини-оранжерея, которая закрывает комнату от палящего солнца, обеспечивает уют и гарантирует яркие впечатления. Выходите сюда по утрам встречать новый день! И он непременно будет хорошим.