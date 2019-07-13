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Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей


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Карнизы прибиты, шторы повешены, но чего-то не хватает. Какой-то декоративной детали. Может быть, подхватов для штор? Мелкий элемент, а такой важный для оформления окна.

Подхваты, или прихваты, — это аксессуар для классических штор, выполняющий две функции: практическую и декоративную. Во-первых, подхваты нужны, чтобы собрать и зафиксировать шторы, главным образом портьеры, в определенном положении. Это позволяет регулировать естественное освещение комнаты и лишний раз не трогать ткань, не пачкать ее. Во-вторых, подхваты повышают эстетическое восприятие штор и придают красоту и оригинальность даже самым простым моделям и недорогому текстилю. Использование подхватов — один из способов оформить шторы как на кухне, так и в комнатах.

Подхваты для штор можно купить — предложений в специализированных магазинах много — или сделать самостоятельно. Последнее под силу даже тем, кто не увлекается рукоделием. А уж тем, кто любит создавать вещи своими руками, подхваты дают простор для воплощения фантазий и задумок. ReRooms знакомит с видами подхватов и дарит идеи для декора ваших штор.аты, или прихваты, — это аксессуар для классических штор, выполняющий две функции: практическую и декоративную. Во-первых, подхваты нужны, чтобы собрать и зафиксировать шторы, главным образом портьеры, в определенном положении. Это позволяет регулировать естественное освещение комнаты и лишний раз не трогать ткань, не пачкать ее. Во-вторых, подхваты повышают эстетическое восприятие штор и придают красоту и оригинальность даже самым простым моделям и недорогому текстилю. Использование подхватов — один из способов оформить шторы как на кухне, так и в комнатах.

Подхваты для штор можно купить — предложений в специализированных магазинах много — или сделать самостоятельно. Последнее под силу даже тем, кто не увлекается рукоделием. А уж тем, кто любит создавать вещи своими руками, подхваты дают простор для воплощения фантазий и задумок. ReRooms знакомит с видами подхватов и дарит идеи для декора ваших штор.

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Фото № 1: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: stemcellglobal.info

Виды и материалы для подхватов

Разнообразие подхватов для штор велико. Их классификация условна и зависит от материала и способа крепления. Остановимся на десяти основных видах.

1. Статичные держатели

Эти подхваты производятся из жесткого материала, например древесины, металла, пластика, и крепятся на стену или в оконный проем. Крепление может быть основательным, на шурупах или дюбелях, или съемным, например на липучке или клее. По форме они напоминают крюк (так и называются — держатели-крючки) или ручку-кноб. Шторы удобно закидывать за держатели, они надежно фиксируют даже тяжелую ткань, не сминая ее.

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Фото № 2: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: epigenetics-and-infections2017.org

Фото № 3: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: todotodos.com

2. Текстильные подхваты

Форма этого вида подхватов варьируется от стандартного «банана» до бантов. Роднит их плотная текстильная основа, по-разному украшенная. Например, «банан» шьется из той же ткани, что и портьеры, и может как декорироваться тесьмой, бахромой или пуговицами, так и сохранять благородную лаконичность. С двух сторон к текстильным подхватам пришиваются петли, чтобы закреплять их на настенном крючке. Представить разные варианты оформления штор поможет 3D дизайн проект интерьера.

Фото № 4: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: gameeting.info

Фото № 5: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: bedroomfurniture.club

3. Шнуры с кистями

Наряду с текстильными подхватами шнуры с кистями — классический способ украшения штор. Шнуры плетут из различных нитей: шелковых, хлопковых, льняных, даже пеньковых. На концы пришивают кисти разного размера и расцветки. Такими подхватами перевязывают полотно как с креплением за крючок, так и без него. Они прекрасно смотрятся на портьерах из благородных тканей: велюре, парче, плотном шелке, бархате. Сейчас именно бархат в интерьере активно используется. 

Фото № 6: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: homerenovates.com

Фото № 7: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: rembudsad.com.ua

4. Заколки

Они похожи на заколки для волос, только больше размером. Жесткая основа в форме геометрических фигур — круг, овал, квадрат, прямоугольник — украшается тканью или стразами. На шторе закрепляются при помощи палочки. Такие подхваты больше подходят для легких тканей, в первую очередь тюля и органзы.

Фото № 8: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: buildingdesign-news2011.co.uk

5. Канзаши

Если в названии этого подхвата вам послышалось что-то японское, так и есть. Это название японской заколки для волос, и оно по аналогии перешло на прихваты для штор. Здесь акцент делается не на креплении — оно может быть разным, а на декоре. Важны объемные искусственные цветы, часто комбинируемые с бусинами и люрексом. Выглядят на шторах потрясающе.

Фото № 9: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: interest.pics

6. Магнитные зажимы

Эти подхваты хороши для легких тканей. Небольшие магниты декорируются и пришиваются на концы прихватов из лент, шнуров, металлических или пластиковых тросов. Идеальны для современного дизайна интерьеров.

Фото № 10: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: cellcode.us

7. Игрушки-подхваты

Замечательный вариант для детской. Фигурки зверей, птиц, фей и балерин «обнимают» шторы и веселят детей. Такие игрушки можно сшить из фетра, плюша, хлопка, атласа или связать. Идеальны для интерьера детской в стиле кантри.

Фото № 11: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: cartoonbox.info

Фото № 12: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: mentootlet.blogspot.com

8. Подхваты из бижутерии

Элегантны и хрупки. Их собирают из бус, бисера, страз, декоративных цепочек. Великолепно смотрятся в спальне и гостиной, оформленных в классических стилях.  

Фото № 13: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: mitchj.info

Фото № 14: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: viraldonk.com

9. Вязаные подхваты

Сюда относятся декоративные полоски, связанные крючком или выполненные в технике макраме и плетения. Из всех видов именно они больше всего похожи на изделия хендмейд. Такие подхваты используются в таких интерьерных стилях, как кантри, винтаж, колониальный, прованс, шебби-шик. Особенно уместны вязанные прихваты в интерьере спальне в стиле винтаж.  

Фото № 15: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: mspremiseconclusion.wordpress.com

10. Подхваты из повседневных вещей 

Самый простой способ украсить шторы — подвязать их первой попавшейся под руки вещью: галстуком, ремнем, носовым платком, застежкой-«молнией». Даже можно их просунуть в ручку чайной чашки или невысокого фарфорового графина и сказать, что сейчас так модно. Действительно модно. А почему нет?

Фото № 16: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: diynetwork.com

Советы по декорированию штор подхватами

  • Надо понять, какого визуального эффекта хотелось бы достичь: сделать оконный проем шире или выше, увеличить высоту потолка, показать красоту полотна, например весеннего текстиля в интерьере через пышную драпировку, или придать объем узким шторам.
  • Чтобы сделать окно шире, надо закрепить подхват на шторе на расстоянии одной трети от пола.
  • Для удлинения окна шторы прихватывают на высоте двух третей от пола. Этот же прием используют, если хотят «поднять» потолок.
  • Если прихватить узкую штору чуть выше подоконника и закрепить подхват на настенном крючке, верхняя часть драпировки скроет нехватку ткани и придаст шторам элегантный объем.
  • Если же объем нужно убрать, подхват крепится на шторе на уровне одной четверти от потолка.

Фото № 17: Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей Фото: waploft.co

Идеи оформления штор подхватами в интерьере

Какими подхватами оформлять шторы, зависит и от интерьерного стиля, и от комнаты, и от настроения хозяев. Подхваты - это те аксессуары, которые можно легко и часто менять, тем самым без труда разнообразить дизайн интерьера гостиной, спальни, кухни или детской. 


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