Как красиво оформить шторы подхватами: 10 идей

Подхваты для штор можно купить — предложений в специализированных магазинах много — или сделать самостоятельно. Последнее под силу даже тем, кто не увлекается рукоделием. А уж тем, кто любит создавать вещи своими руками, подхваты дают простор для воплощения фантазий и задумок. ReRooms знакомит с видами подхватов и дарит идеи для декора ваших штор.

Подхваты для штор можно купить — предложений в специализированных магазинах много — или сделать самостоятельно. Последнее под силу даже тем, кто не увлекается рукоделием. А уж тем, кто любит создавать вещи своими руками, подхваты дают простор для воплощения фантазий и задумок. ReRooms знакомит с видами подхватов и дарит идеи для декора ваших штор.аты, или прихваты, — это аксессуар для классических штор, выполняющий две функции: практическую и декоративную. Во-первых, подхваты нужны, чтобы собрать и зафиксировать шторы, главным образом портьеры, в определенном положении. Это позволяет регулировать естественное освещение комнаты и лишний раз не трогать ткань, не пачкать ее. Во-вторых, подхваты повышают эстетическое восприятие штор и придают красоту и оригинальность даже самым простым моделям и недорогому текстилю. Использование подхватов — один из способов оформить шторы как на кухне , так и в комнатах.

Подхваты, или прихваты, — это аксессуар для классических штор, выполняющий две функции: практическую и декоративную. Во-первых, подхваты нужны, чтобы собрать и зафиксировать шторы, главным образом портьеры, в определенном положении. Это позволяет регулировать естественное освещение комнаты и лишний раз не трогать ткань, не пачкать ее. Во-вторых, подхваты повышают эстетическое восприятие штор и придают красоту и оригинальность даже самым простым моделям и недорогому текстилю. Использование подхватов — один из способов оформить шторы как на кухне , так и в комнатах.

Фото: stemcellglobal.info

Виды и материалы для подхватов

Разнообразие подхватов для штор велико. Их классификация условна и зависит от материала и способа крепления. Остановимся на десяти основных видах.

1. Статичные держатели

Эти подхваты производятся из жесткого материала, например древесины, металла, пластика, и крепятся на стену или в оконный проем. Крепление может быть основательным, на шурупах или дюбелях, или съемным, например на липучке или клее. По форме они напоминают крюк (так и называются — держатели-крючки) или ручку-кноб. Шторы удобно закидывать за держатели, они надежно фиксируют даже тяжелую ткань, не сминая ее.

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Фото: epigenetics-and-infections2017.org

Фото: todotodos.com

2. Текстильные подхваты

Форма этого вида подхватов варьируется от стандартного «банана» до бантов. Роднит их плотная текстильная основа, по-разному украшенная. Например, «банан» шьется из той же ткани, что и портьеры, и может как декорироваться тесьмой, бахромой или пуговицами, так и сохранять благородную лаконичность. С двух сторон к текстильным подхватам пришиваются петли, чтобы закреплять их на настенном крючке. Представить разные варианты оформления штор поможет 3D дизайн проект интерьера.

Фото: gameeting.info

Фото: bedroomfurniture.club

3. Шнуры с кистями

Наряду с текстильными подхватами шнуры с кистями — классический способ украшения штор. Шнуры плетут из различных нитей: шелковых, хлопковых, льняных, даже пеньковых. На концы пришивают кисти разного размера и расцветки. Такими подхватами перевязывают полотно как с креплением за крючок, так и без него. Они прекрасно смотрятся на портьерах из благородных тканей: велюре, парче, плотном шелке, бархате. Сейчас именно бархат в интерьере активно используется.

Фото: homerenovates.com

Фото: rembudsad.com.ua

4. Заколки

Они похожи на заколки для волос, только больше размером. Жесткая основа в форме геометрических фигур — круг, овал, квадрат, прямоугольник — украшается тканью или стразами. На шторе закрепляются при помощи палочки. Такие подхваты больше подходят для легких тканей, в первую очередь тюля и органзы.

Фото: buildingdesign-news2011.co.uk

5. Канзаши

Если в названии этого подхвата вам послышалось что-то японское, так и есть. Это название японской заколки для волос, и оно по аналогии перешло на прихваты для штор. Здесь акцент делается не на креплении — оно может быть разным, а на декоре. Важны объемные искусственные цветы, часто комбинируемые с бусинами и люрексом. Выглядят на шторах потрясающе.

Фото: interest.pics

6. Магнитные зажимы

Эти подхваты хороши для легких тканей. Небольшие магниты декорируются и пришиваются на концы прихватов из лент, шнуров, металлических или пластиковых тросов. Идеальны для современного дизайна интерьеров.

Фото: cellcode.us

7. Игрушки-подхваты

Замечательный вариант для детской. Фигурки зверей, птиц, фей и балерин «обнимают» шторы и веселят детей. Такие игрушки можно сшить из фетра, плюша, хлопка, атласа или связать. Идеальны для интерьера детской в стиле кантри.

Фото: cartoonbox.info

Фото: mentootlet.blogspot.com

8. Подхваты из бижутерии

Элегантны и хрупки. Их собирают из бус, бисера, страз, декоративных цепочек. Великолепно смотрятся в спальне и гостиной, оформленных в классических стилях.

Фото: mitchj.info

Фото: viraldonk.com

9. Вязаные подхваты

Сюда относятся декоративные полоски, связанные крючком или выполненные в технике макраме и плетения. Из всех видов именно они больше всего похожи на изделия хендмейд. Такие подхваты используются в таких интерьерных стилях, как кантри, винтаж, колониальный, прованс, шебби-шик. Особенно уместны вязанные прихваты в интерьере спальне в стиле винтаж.

Фото: mspremiseconclusion.wordpress.com

10. Подхваты из повседневных вещей

Самый простой способ украсить шторы — подвязать их первой попавшейся под руки вещью: галстуком, ремнем, носовым платком, застежкой-«молнией». Даже можно их просунуть в ручку чайной чашки или невысокого фарфорового графина и сказать, что сейчас так модно. Действительно модно. А почему нет?

Фото: diynetwork.com

Советы по декорированию штор подхватами

Надо понять, какого визуального эффекта хотелось бы достичь: сделать оконный проем шире или выше, увеличить высоту потолка, показать красоту полотна, например весеннего текстиля в интерьере через пышную драпировку, или придать объем узким шторам.

Чтобы сделать окно шире, надо закрепить подхват на шторе на расстоянии одной трети от пола.

Для удлинения окна шторы прихватывают на высоте двух третей от пола. Этот же прием используют, если хотят «поднять» потолок.

Если прихватить узкую штору чуть выше подоконника и закрепить подхват на настенном крючке, верхняя часть драпировки скроет нехватку ткани и придаст шторам элегантный объем.

Если же объем нужно убрать, подхват крепится на шторе на уровне одной четверти от потолка.

Фото: waploft.co

Идеи оформления штор подхватами в интерьере

Какими подхватами оформлять шторы, зависит и от интерьерного стиля, и от комнаты, и от настроения хозяев. Подхваты - это те аксессуары, которые можно легко и часто менять, тем самым без труда разнообразить дизайн интерьера гостиной, спальни, кухни или детской.







