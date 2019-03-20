Как удобно устроить хранение под раковиной: 15 примеров

Покажем на примерах, как использовать место под раковиной в кухне и ванной, чтобы нужные вещи всегда были под рукой.
Вопрос хранения бытовой химии, губок, салфеток для уборки и средств личной гигиены — один из самых сложных при организации хранения на кухне и в ванной комнате. Куда спрятать все важные мелочи, чтобы они всегда находились под рукой, но при этом не портили интерьер своим неэстетичным видом? На помощь придет шкаф под раковиной, который зачастую используют как место для сбора ненужного хлама.
Студия дизайна интерьеров ReRooms покажет, как место под раковиной преобразовать в функциональную систему хранения, где компактно разместится все самое нужное: от полотенец до моющих средств.
1. Набор пластиковых контейнеров
Разноцветные бутылки с бытовой химией и моющими средствами сложно вписать в любой интерьерный стиль — лучше всего их спрятать в шкафу под раковиной. Используйте для хранения пластиковые контейнеры. Для того чтобы максимально задействовать пространство, ставьте их вертикально друг на друга.
В российских магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых контейнеров для хранения. Вам могут подойти такие:
2. Потайной ящик
Приборы для укладки волос — тоже не лучший декор для ванной. Их можно хранить в потайном ящике прямо под раковиной, закрытом узкой откидной панелью. В самом шкафу организуйте полку — она разделит небольшое пространство, на котором, рационально используя каждый сантиметр, можно поместить несколько открытых корзин для гигиенических средств.
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Организовать хранение в тумбе под раковиной помогут такие предметы:
3. Пластиковая вешалка
Не знаете, куда спрятать косметичку, повесьте ее на внутреннюю дверцу шкафа под раковиной. Для этого понадобятся всего два приспособления: крючок и пластиковая вешалка с прищепками.
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Для организации хранения косметички на дверце шкафа подойдут:
4. Узкие полки
Трубы в шкафу под раковиной могут мешать размещению коробок для хранения — решат эту проблему узкие полки на стойке. Их можно расположить вокруг труб, чтобы максимально задействовать маленькое пространство. Размещайте предметы на полках в зависимости от частоты их использования: спереди ставьте те, которые нужны в обиходе каждый день.
Вам может подойти белая пластиковая полка под раковину.
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5. Стеллажи с корзинами
Если ваш шкаф под раковиной очень узкий, обратите внимание на органайзер с выдвижными ящиками. Это может быть выкатная металлическая конструкция с навесными корзинами или стеллажи на ножках с вместительными секциями.
Подбирайте систему для организации хранения в зависимости от размера шкафа под раковиной. Вам может подойти рама с сетчатыми корзинами от ИKEA.
6. Металлический органайзер
Используйте внутреннюю сторону дверцы шкафа под раковиной для хранения фена, утюжка, щипцов для завивки волос и расчесок. В этом поможет металлический органайзер, на котором компактно разместятся все ваши инструменты для ухода за волосами.
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Обратите внимание на эти приспособления:
7. Корзины
Самое функциональное место для хранения полотенец — под раковиной. Если пространство не позволяет разместить тумбу в ванной, организуйте место для хранения с помощью красивых корзин.
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Для организации хранения под раковиной в ванной отлично подойдут:
8. Вращающаяся подставка
Установите в шкафу под раковиной вращающуюся подставку, чтобы иметь прямой доступ к нужным вещам. На ней можно разместить бутылки и банки с чистящими средствами, кухонные полотенца, губки для уборки. Благодаря этому приспособлению вам не нужно будет перемещать все предметы, чтобы достать то, что находится в дальнем углу.
Фото:
Обратите внимание на эти предметы:
9. Крючки
Для организации удобного места для хранения на дверце шкафа подойдут и обычные крючки. На них, например, можно вешать перчатки и салфетки, которые раньше приходилось складывать на раковине.
Фото:
Вам могут подойти эти предметы:
10. Подвесные корзины
Узкие полки и подвесные корзины на дверцах тоже станут отличным местом для хранения чистящих средств. Кроме того, когда вы открываете дверь, все необходимое будет сразу под рукой, так что наводить порядок на кухне станет намного проще.
Фото:
Вам могут подойти:
11. Деревянные контейнеры
Компактно складывать губки, чистящие средства и перчатки помогут контейнеры. Для того чтобы в них не создавался беспорядок, возьмите деревянные или пластиковые ящики с перегородками.
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Обратите внимание на такие предметы:
12. Рейлинги
Еще одна классная идея: используйте рейлинги в тумбе под раковиной. На них можно размещать перчатки и губки, а также вешать бутылки с чистящими средствами. Рейлинги дадут ответ на вопрос, куда убрать кухонные мелочи, чтобы они всегда были под рукой.
Фото:
Реализовать эту идею помогут:
13. Ящик в цоколе шкафа
Для хранения вещей, которыми пользуетесь реже всего, можно использовать цоколь шкафа под мойкой. Сделайте там ящики и храните запасные контейнеры, полотенца и салфетки. Эту зону можно использовать и для хранения кухонной утвари (крышек от кастрюль, противней, разделочных досок) и даже для мисок домашних любимцев.
Нижняя часть шкафа под раковиной в ванной тоже может работать на вас. Оснастите ее выдвижным ящиком высотой 10—15 сантиметров и храните в нем полотенца и банные аксессуары.
Фото:
Обратите внимание на такие предметы:
14. Выдвижная секция для мусора
Сделайте под раковиной систему хранения для мусора. Эргономично использовать небольшое пространство помогут навесные прямоугольные ведра. Контейнер для мусора не обязательно просто прятать за дверью. Выдвижная секция с несколькими ведрами будет не только удобным вариантом, но и позволит сортировать мусор сразу в квартире.
Обратите внимание на такие предметы:
15. Откидная полочка для губок
Кухонный гарнитур, особенно выполненный на заказ, можно дополнить откидной полочкой под раковиной для хранения губок и салфеток для уборки. В этом месте они всегда будут под рукой, не загромождая пространство на раковине.
Фото:
Если у вас есть откидная полка в гарнитуре под раковиной на кухне, можете разместить на ней несколько держателей для губок. Вам могут подойти:
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