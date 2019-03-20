Как удобно устроить хранение под раковиной: 15 примеров

Покажем на примерах, как использовать место под раковиной в кухне и ванной, чтобы нужные вещи всегда были под рукой.

Вопрос хранения бытовой химии, губок, салфеток для уборки и средств личной гигиены — один из самых сложных при организации хранения на кухне и в ванной комнате. Куда спрятать все важные мелочи, чтобы они всегда находились под рукой, но при этом не портили интерьер своим неэстетичным видом? На помощь придет шкаф под раковиной, который зачастую используют как место для сбора ненужного хлама.

Студия дизайна интерьеров ReRooms покажет, как место под раковиной преобразовать в функциональную систему хранения, где компактно разместится все самое нужное: от полотенец до моющих средств.

1. Набор пластиковых контейнеров

Разноцветные бутылки с бытовой химией и моющими средствами сложно вписать в любой интерьерный стиль — лучше всего их спрятать в шкафу под раковиной. Используйте для хранения пластиковые контейнеры. Для того чтобы максимально задействовать пространство, ставьте их вертикально друг на друга.

Фото: goodhousekeeping.com

1 /2 Фото: atcharlotteshouse.com

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В российских магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых контейнеров для хранения. Вам могут подойти такие:

ящик Кристалл 27,3 x 17 x 19 см, 5,5 л 75 руб.* Купить *Цена может измениться набор пластиковых контейнеров из 3 шт 359 руб.* Купить *Цена может измениться текстильные коробки от ИKEA CКУББ, набор 3 шт. 1 299 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Потайной ящик

Приборы для укладки волос — тоже не лучший декор для ванной. Их можно хранить в потайном ящике прямо под раковиной, закрытом узкой откидной панелью. В самом шкафу организуйте полку — она разделит небольшое пространство, на котором, рационально используя каждый сантиметр, можно поместить несколько открытых корзин для гигиенических средств.

Фото: goodhousekeeping.com

Организовать хранение в тумбе под раковиной помогут такие предметы:

пластиковая корзина Filo M 38 x 15 x 29 см 599 руб.* Купить *Цена может измениться корзина универсальная «Ромашки» 414 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Пластиковая вешалка

Не знаете, куда спрятать косметичку, повесьте ее на внутреннюю дверцу шкафа под раковиной. Для этого понадобятся всего два приспособления: крючок и пластиковая вешалка с прищепками.

Фото: bhg.com

Для организации хранения косметички на дверце шкафа подойдут:

крючки настенные на присоске, набор из 4 шт. 349 руб.* Купить *Цена может измениться вешалка с прищепками «Бумеранг» 69 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Узкие полки

Трубы в шкафу под раковиной могут мешать размещению коробок для хранения — решат эту проблему узкие полки на стойке. Их можно расположить вокруг труб, чтобы максимально задействовать маленькое пространство. Размещайте предметы на полках в зависимости от частоты их использования: спереди ставьте те, которые нужны в обиходе каждый день.

Вам может подойти белая пластиковая полка под раковину.

Полка под мойку 2 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: goodhousekeeping.com

5. Стеллажи с корзинами

Если ваш шкаф под раковиной очень узкий, обратите внимание на органайзер с выдвижными ящиками. Это может быть выкатная металлическая конструкция с навесными корзинами или стеллажи на ножках с вместительными секциями.

Фото: housebeautiful.com

1 /2 Фото: goodhousekeeping.com

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Подбирайте систему для организации хранения в зависимости от размера шкафа под раковиной. Вам может подойти рама с сетчатыми корзинами от ИKEA.

Рама АЛЬГОТ 3 749 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Металлический органайзер

Используйте внутреннюю сторону дверцы шкафа под раковиной для хранения фена, утюжка, щипцов для завивки волос и расчесок. В этом поможет металлический органайзер, на котором компактно разместятся все ваши инструменты для ухода за волосами.

Фото: eatartgoods.eu

Обратите внимание на эти приспособления:

держатель для фена Mega Lock 899 руб.* Купить *Цена может измениться металлический подвесной держатель Elliot 410 руб.* Купить *Цена может измениться держатель для фена Tatkraft Hug, надвeрный, с корзинкой 685 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Корзины

Самое функциональное место для хранения полотенец — под раковиной. Если пространство не позволяет разместить тумбу в ванной, организуйте место для хранения с помощью красивых корзин.

Фото: goodhousekeeping.com

Для организации хранения под раковиной в ванной отлично подойдут:

белая корзина от ИKEA БРАНЭС 1 299 руб.* Купить *Цена может измениться изготовленная вручную корзина из морских водорослей КНИПСА 999 руб.* Купить *Цена может измениться плетеный короб без крышки 174 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Вращающаяся подставка

Установите в шкафу под раковиной вращающуюся подставку, чтобы иметь прямой доступ к нужным вещам. На ней можно разместить бутылки и банки с чистящими средствами, кухонные полотенца, губки для уборки. Благодаря этому приспособлению вам не нужно будет перемещать все предметы, чтобы достать то, что находится в дальнем углу.

Фото: goodhousekeeping.com

Обратите внимание на эти предметы:

поднос вращающийся СНУДДА от ИKEA 799 руб.* Купить *Цена может измениться поднос Axentia вращающийся, стекло 989 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Крючки

Для организации удобного места для хранения на дверце шкафа подойдут и обычные крючки. На них, например, можно вешать перчатки и салфетки, которые раньше приходилось складывать на раковине.

Фото: apartmenttherapy.info

Вам могут подойти эти предметы:

крючки на присосках, набор из 2 шт. 199 руб.* Купить *Цена может измениться набор крючков СУННЕРСТА 49 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Подвесные корзины

Узкие полки и подвесные корзины на дверцах тоже станут отличным местом для хранения чистящих средств. Кроме того, когда вы открываете дверь, все необходимое будет сразу под рукой, так что наводить порядок на кухне станет намного проще.

Фото: goodhousekeeping.com

Вам могут подойти:

металлическая корзина на присосках 549 руб.* Купить *Цена может измениться пластиковая навесная корзина Idea 179 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Деревянные контейнеры

Компактно складывать губки, чистящие средства и перчатки помогут контейнеры. Для того чтобы в них не создавался беспорядок, возьмите деревянные или пластиковые ящики с перегородками.

Фото: bhg.com

Обратите внимание на такие предметы:

пластиковый ящик с отделениями от ИKEA 329 руб.* Купить *Цена может измениться контейнер с двумя секциями САМЛА 199 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Рейлинги

Еще одна классная идея: используйте рейлинги в тумбе под раковиной. На них можно размещать перчатки и губки, а также вешать бутылки с чистящими средствами. Рейлинги дадут ответ на вопрос, куда убрать кухонные мелочи, чтобы они всегда были под рукой.

Фото: hative.com

Реализовать эту идею помогут:

рейлинг «Мультидом», с креплением, с 6 крючками, длина 58 см 303 руб.* Купить *Цена может измениться рейлинг Nadoba Bozena, с комплектом крепежа, хром, 90 см 2 049 руб.* Купить *Цена может измениться

13. Ящик в цоколе шкафа

Для хранения вещей, которыми пользуетесь реже всего, можно использовать цоколь шкафа под мойкой. Сделайте там ящики и храните запасные контейнеры, полотенца и салфетки. Эту зону можно использовать и для хранения кухонной утвари (крышек от кастрюль, противней, разделочных досок) и даже для мисок домашних любимцев.

Фото: packersedge.com

1 /3 Фото: durasupreme.com

2 /3 Фото: crystalkitchen.com

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Нижняя часть шкафа под раковиной в ванной тоже может работать на вас. Оснастите ее выдвижным ящиком высотой 10—15 сантиметров и храните в нем полотенца и банные аксессуары.

Фото: durasupreme.com

Обратите внимание на такие предметы:

выдвижная полка под беленый дуб от ИKEA 1 800 руб.* Купить *Цена может измениться выдвижная полка с пластиковым разделителем 2 500 руб.* Купить *Цена может измениться

14. Выдвижная секция для мусора

Сделайте под раковиной систему хранения для мусора. Эргономично использовать небольшое пространство помогут навесные прямоугольные ведра. Контейнер для мусора не обязательно просто прятать за дверью. Выдвижная секция с несколькими ведрами будет не только удобным вариантом, но и позволит сортировать мусор сразу в квартире.

Фото: footyflash.com

1 /3 Фото: sahlen.info

2 /3 Фото: madeirasgasometro.vteximg.com.br

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Обратите внимание на такие предметы:

ведро для мусора выдвижное, 15 л 372 руб.* Купить *Цена может измениться навесная корзина для мусора из пластика 199 руб.* Купить *Цена может измениться

15. Откидная полочка для губок

Кухонный гарнитур, особенно выполненный на заказ, можно дополнить откидной полочкой под раковиной для хранения губок и салфеток для уборки. В этом месте они всегда будут под рукой, не загромождая пространство на раковине.

Фото: images.homedepot-static.com

Если у вас есть откидная полка в гарнитуре под раковиной на кухне, можете разместить на ней несколько держателей для губок. Вам могут подойти: