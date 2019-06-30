Как вписать холодильник в интерьер кухни: 10 проверенных советов

Сегодня мы поговорим о другом. Мы поделимся с вами интересными способами вписать холодильник в кухонное пространство, чтобы в этом помещении можно было готовить еду, передвигаться и пользоваться всей бытовой техникой с приложением минимальных усилий.

Сегодня мы поговорим о другом. Мы поделимся с вами интересными способами вписать холодильник в кухонное пространство, чтобы в этом помещении можно было готовить еду, передвигаться и пользоваться всей бытовой техникой с приложением минимальных усилий.менные технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем следить за всеми новинками, которые нам предлагают производители. Но какие бы новые устройства ни вторгались в нашу жизнь и в наш быт, старый добрый холодильник остается неизменным атрибутом любой кухни.

Современные технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем следить за всеми новинками, которые нам предлагают производители. Но какие бы новые устройства ни вторгались в нашу жизнь и в наш быт, старый добрый холодильник остается неизменным атрибутом любой кухни.

Холодильник — довольно крупный предмет, что одновременно хорошо и, так сказать, неудобно. Неудобно, если холодильник большой, а кухня маленькая. Да, объемный холодильник можно загрузить множеством продуктов и не ходить в магазин за покупками ежедневно. Но разместить такого монстра в интерьере кухни часто становится проблематично. Идеальный вариант - заказать дизайн проект однокомнатной квартиры и переложить эту задачу на плечи специалиста, но не всегда это возможно. Поэтому предлагаем ознакомиться с нашими рекомендациями далее.

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От чего зависит выбор холодильника

Основные критерии выбора холодильника для кухни:

учет габаритов;

объем бытового прибора;

дизайн агрегата.

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Выбирая холодильник, нужно представлять, куда вы его поставите. Поместится ли он в ширину на отведенном для него месте? Какой должна быть его высота, чтобы вписать холодильник в кухонный гарнитур или разместить сверху полки или систему хранения? Камеры большого объема пригодятся, если вы рассчитываете готовить раз в неделю и покупать продукты на несколько дней вперед.

Важно и расположение морозильной камеры, которая может быть как в нижней части агрегата, так и сверху. Удобно ли вам будет тянуться к верхней камере? А наклоняться к нижней? Нет? Значит, там и должно быть морозильное отделение, которым мы пользуемся реже. А может быть, лучше выбрать отдельные холодильные и морозильные камеры?

О дизайне холодильника можно говорить бесконечно. Популярные уже много лет ретрохолодильники требуют особых условий: они хорошо подходят к стилям лофт, минимализм, скандинавский и не впишутся в хай-тек или модернизм. Огромные распашные монстры из металла не подружатся с классическим интерьером. Отдельная речь — о цветных моделях, которые подходят почти для любой кухни.

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Как расположить холодильник: основные правила

1. Холодильник не должен «ломать» рабочий треугольник

Суть так называемого рабочего треугольника довольно проста: это визуальное объединение основных элементов кухни, таких как плита, раковина и холодильник. Зона приготовления, зона мойки и зона хранения — основные детали, на которых основывается грамотный подход к эргономике на кухне.

Правда, здесь есть важные нюансы. В разных вариантах планировок и этот треугольник «складывается» по-разному. В линейной планировке третьей точкой может стать обеденный стол, который можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. Такой же принцип работает на кухне с островом.

Г-образная и п-образная кухни позволяют разместить рабочий треугольник в больших пространствах, чтобы все было под рукой. В параллельной планировке кухни выгодно распределить рабочий треугольник таким образом: на одной стороне — плита и мойка, на другой — холодильник у рабочей поверхности.

В зависимости от площади кухни и ее планировки вам нужно найти для холодильника место в условном рабочем треугольнике.

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2. Холодильник как главный акцент в интерьере кухни

Здесь все просто: выбирайте холодильник контрастного цвета, но помните, что кислотные оттенки могут начать раздражать вас уже через неделю. И придется либо менять холодильник на другой, либо маскировать безумную расцветку с помощью декора. Не факт, что результат вас порадует.

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3. Над отдельно стоящим холодильником можно обустроить зону хранения

Если позволяет высота холодильника и самого помещения кухни, устройте полку или небольшой шкафчик в этом пространстве. Во-первых, лишних систем хранения не бывает. Во-вторых, этот прием поможет визуально объединить холодильник и кухонный гарнитур.

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4. Лучше размещать холодильник ближе к мойке, а не к плите

Не сокращайте срок службы вашего холодильника, подвергая его нагреванию от плиты. Уж лучше чаще протирать его от брызг, которые, впрочем, совсем не обязательно попадут на его стенки, если на кухне хлопочет аккуратная хозяйка.

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5. Для маленькой кухни следует выбирать компактные модели

Пояснения излишни, согласитесь. Просто запомните этот совет, когда влюбитесь в огромный агрегат, забыв, что вашей кухне застройщик отвел всего пять метров.

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6. По возможности холодильник следует встроить в гарнитур

Встроенные модули обладают множеством замечательных функций, главная из которых заключается в том, что они могут сочетаться с кухонными шкафами. Гарнитур скроет громоздкий холодильник и придаст кухне более аккуратный вид. Идеальный вариант — разместить такие модули за дверцами шкафа.

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7. Глубина холодильника должна соответствовать глубине гарнитура

Выдающиеся из гарнитура достоинства вашего холодильника будут радовать взор, но мешать вам передвигаться по кухне.

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8. Холодильник можно вписать в нишу, образованную при переносе дверного проема

Если холодильник можно убрать в укромное место на кухне, обязательно нужно это сделать. Вы сохраните презентабельный вид агрегата на долгое время и убережете его от пыли.

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9. Расположение холодильника в углу позволит сэкономить пространство

Чаще всего именно в углу хозяйки и размещают холодильник — опыт, проверенный временем.

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10. Если кухня очень маленькая, можно поставить холодильник в другом помещении

Причем ограничений здесь нет никаких. Эффектный холодильник будет отлично смотреться и в коридоре, и в гостиной.

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